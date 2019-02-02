Красота, разрушающая мир до основания

1. Игра партократии в красоту, напоминающая игру в простоту 2. Работа Сталина по приведение в соответствие с действительностью «красоту» Хлестаковых 3. Производительность труда как водораздел противоречий в революционной политике 4. Экономическая база Ленинской электрификации 5. Проблема создания красивого учебника Политической экономии и учебника, соответствующего ресурсной экономике 6. Приспособляемость экономики США к требованиям энергозатрат на основе итогов Бреттон-Вудской конференции 7. Способность советской партократии приспособиться к итогам Бреттон-Вудской конференции 8. Противоречия у Солженицина, Горького и Довлатова в представлении об экономике лагерной жизни заключенных 9. Сексуальная революция на острие решения экономических проблем 10. Псевдо-красота французского обывателя в политике защиты энергоресурсов 11. Воздействие американской «красоты» на разрушение всего мира

Аннотация. Красота, присущая прошлым поколениям, имела свои неотразимые критерии привлекательности, которые ценились на уровне абсолюта поражения наблюдателя. В их честь строились архитектурные шедевры, создавались художественные произведения, сохранившиеся на века.



Эпоха капитализма превратила критерий красоты в товар, который должен покупаться и продаваться. Или как всему этому дает свою оценку А.И. Субетто, красота превратилась в «красивость».



Вместе с тем, оценивая современную красоту, мы вынуждены рассматривать её на уровне тех ценностей, которые юридически закреплены в качестве цен на фондовой бирже.

1. Игра партократии в красоту, напоминающая игру в простоту

Козьма Прутков, будучи коллективным псевдонимом нескольких писателей, из застойной первой половины XIX века оставил нам в застойной второй половине ХХ века известный афоризм: «Если хочешь быть красивым, запишись в гусары».



Во времена горбачевской перестройки коллективный образ Козьмы Пруткова, олицетворявший настроения писателя-чиновника, всплывал на все телеэкраны, «зажигая» общественность неотразимостью своих афоризмов.



Для усиления воздействия на зрителя обширную аудиторию стали убеждать утверждением Ф. Достоевского: «Красота спасет мир», придавая ему почти научное звучание. Это превращало фразу князя Мышкина из «Идиота» в значение идола, перед которым открывались все телеканалы.



Но на деле, явившаяся в мир «красота» оказалась всего лишь крапленой картой финансовых мошенников. А финансовых мошенников оказалось так много, что с некоторыми «красавцами», типа Уильяма Браудера, никакой суд развести так и не может.

На деле за притягательными свойствами русской красоты западный телевизионный взгляд быстро замечал не только необъятную ширь русских просторов, но и не менее необъятные национальные богатства российских ресурсов.



Такие ресурсные богатства больше всего очаровывали взгляды финансовых воротил Запада, вызывая у них головокружение от возможности управления огромной ресурсной базой, дающей ключи к управлению всем миром. То есть, ресурсная красота России очаровывала в силу своей способности спасти весь жадный до собственности мир Капитала.



В этой ситуации отечественному олигархату и его покровителям ничего другого не остается, как продолжать являться в этот мир в качестве если не «красоты», то очень щедрой благотворительности.

Но, как известно, Россия является социальным государством, в котором национальные богатства должны конституционно реализоваться в духе справедливости в целях обеспечения каждому достойного существования. Что в реальности никак не просматривается в разнице получаемого дохода самых богатых и самых бедных слоев населения.



И тогда внутренняя красота главного героя произведения Достоевского, в образ которого с большой душевной красотой современного князя Мышкина рядятся российские толстосумы, никак не может раскрыться в своей бескорыстности и спасти многих жителей России от крайней нищеты, что их превращает, как и в повествовании Достоевского, в абсолютно беспомощный и глупый образ.

Когда же туман от утверждений отечественных политиков в правильности распределения доходов и вообще в росте экономики рассеивается, на политической арене возник новый запрос на современный экономический идол, созвучный времени и настроениям российского чиновника.



И такой идеал не заставил себя долго ждать, возникнув в красивом переплете «Всеобщей организационной науки» под авторством А. Богданова (А. Малиновского). На этот раз гусарская удаль бравых политиков оказалась способной преодолевать все лабиринты научной мысли, подбирая там необходимые ответы и правильные выводы, ибо багаж «организационной науки» оказался необъятным.

Еще в начале ХХ века весьма противоречивый революционер А. Богданов разработал общую концепцию перестроечных процессов, которые по своей сути больше всего напоминали гусарскую (русскую) рулетку. Что и проявилось, в конечном счете, на личном рабочем месте директора института переливания крови, который Богданов занимал последние годы жизни.



Разработчик концепции перестроечных процессов «определил» себя иммунным к туберкулезу, поэтому смело шагнул к обмену кровью с больным туберкулезом, будучи уверенным в полной безопасности проводимого опыта.



Всеобщая организационная наука ему не помогла. Одолевший ученого прогноз вылечивания больного туберкулезом оказался гусарской рулеткой. Переливание крови обернулось смертельной инъекцией, после чего Богданов мучительно заболел и скончался.

На основе дальнейшего использования трудов бывшего директора института переливания крови аналогичные экономические инъекции стали применять и к Советскому Союзу, ориентируясь на концепцию его перестроечных процессов. После чего начался столь же мучительный процесс распада страны, который не заканчивается развалом СССР, а только набирает силу уже в развале современной России.

2. Работа Сталина по приведение в соответствие с действительностью «красоту» Хлестаковых

Нельзя сказать, что в Советском Союзе анархичную концепцию перестроечных процессов Богданова не замечали. Эти выводы в 1952 году попали под резкую критику И.В. Сталина, когда возникли трудности в создании нового учебника Политической экономии и споры перешли в открытую печать.



В своей работе «Экономические проблемы развития социализма в СССР» Сталин основной огонь критики сосредоточил на Л. Ярошенко, являющегося ответственным за написание нового текста книги.

В «Экономических проблемах развития социализма в СССР» суть проблем Сталин изложил в начале «характеристики экономических законов при социализме», где предупредил, что «законы политической экономии отражают закономерности процессов, совершающихся независимо от воли людей» и что «товарищи глубоко ошибаются», пытаясь «сформулировать», «создать новые законы» ибо законы, «которые издаются правительствами, создаются по воле людей и имеют лишь юридическую силу».



Тем самым Сталин резко заявлял экономистам, типа Ярошенко, что от них «разит хлестаковщиной», застывшей на уровне рассуждений «Экономики переходного периода» Бухарина. Нельзя не вспомнить, что в 80 – 90 -е годы ХХ века «Экономика переходного периода» стала настольной книгой Е. Гайдара.

Основной удар критики по Ярошенко был сосредоточен на его выводе – «свести проблему Политической экономии социализма к задаче рациональной организации производительных сил», что на деле, – говорил Сталин, – оборачивается «Всеобщей организационной наукой» Богданова.



«Тов-щу Ярошенко, – продолжал Сталин, – очевидно, не нравится ленинская формула (Коммунизм есть советская власть плюс электрификация всей страны») и он заменяет её своей собственной самодельной формулой «Коммунизм – это высшая научная организация производительных сил в общественном производстве».



Из этого вывода следовало только одно: Ярошенко пытается научными терминами подменить ленинские средства в достижении главной цели – коммунизма. «На самом деле, – говорил Сталин, – он делает то, что проповедовал Бухарин и против чего выступал Ленин».

3. Производительность труда как водораздел противоречий в революционной политике

Нынешние «Майские указы» В. Путина, переименованные в «Национальные проекты», во всем повторяют попытку Ярошенко «свести проблему Политической экономии капитализма к задаче рациональной организации производительных сил».



Что по своему характеру дальше выработки очередных юридических законов продвинуть дело не способно. Как показали прозвучавшие цифры на последней пресс-конференция Путина 20.12.2018г., производительность труда если не в минусе, то не вылезает в плюс выше цифры в 1%.

А ведь если изучить материалы Великого Октября и последующее отстаивание социалистических завоеваний революции, то мы увидим, прежде всего, борьбу за повышение производительности труда, как главное направление революции.



Поскольку все последующие победы как на трудовом, так и на военном фронтах достигались на основе высочайшей производительности труда, обеспечившей стране как лучшее вооружение, так и передовую технику для рабочих. «Производительность труда, – говорил Ленин, – это, в последнем счете, самое важное, самое главное для победы нового общественного строя.



Капитализм может быть окончательно побежден и будет окончательно побежден тем, что социализм создаст новую, гораздо более высокую производительность труда»». (Ленин, ПСС, 4 издание, т.29, с.394)

Говоря языком Ленина, «Надо уметь найти в каждый момент то особое звено цепи, за которое надо всеми силами ухватиться, чтобы удержать всю цепь и подготовить прочно переход к следующему звену» (Ленин. ПСС, т.27, с.82). В любом сложном деле, как и в Политической экономии, нужно было найти то звено в цепи экономических проблем в СССР, взявшись за которое можно было вытащить всю цепь проблем.

Что же это было за звено, о котором не ведали создатели учебника Политической экономии и о котором умалчивал Сталин?

Таким звеном являлась – прибыль! Прибыль, которая ещё не рассматривалась в экономике социализма, поскольку, согласно Марксу, опиралась на прибавочную стоимость. Но к 50-м годам социализм уже окреп настолько, что прибыль следовало рассмотреть со всех сторон в социалистическом варианте экономики.

Если с первых лет советской власти прибыль, сначала в России, а потом – в СССР, шла на расширенное воспроизводство, выделяя какие-то средства на строительство жилья, выдаваемого бесплатно, частично медицинские услуги и народное образование, то к 50-м годам стали понижаться цены на потребительские товары. А за счет понижения цен стал расти жизненный уровень подавляющего большинства населения в СССР и это обстоятельство требовало своего обоснования.



Причем, денежное обращение оставалось только в торговле потребительскими товарами, остальные проплаты проходили по безналичному расчету. И получалось так, что чем более будут понижаться цены на товары в магазинах для населения, тем больше их значение будет приближаться к нулю, что станет системой отмирания денежной системы.



А отмирание денежной системы является условием отмирания классов и классовой борьбы, что становится условием построения коммунизма. То есть, средства построения коммунизма в экономике обозначились уже не прибавочной стоимостью, а сознательной производительностью труда и этому явлению нужно было дать научное обоснование.

Поэтому, каким образом при социализме следует развивать прибыль?

Прибыль при социализме формируется за счет «второй программы партии», оглашенной Лениным на VIII съезде Советов в декабре 1920 года и дословно обозначавшей «электрификацию всей страны», поскольку первая программа партии обозначала «Советскую власть».

Суть двух программ партии, необходимых для строительства коммунизма, Ленин объяснил так: «У нас есть программа партии, в книжке менее толстой (чем план ГОЭЛРО), но в высшей степени ценной. Это есть программа политическая.



Это есть перечень наших заданий, это есть разъяснение отношений между классами и массами. Но надо также помнить, что пора на эту дорогу выступать в действительности и измерить её практические результаты. Наша программа партии не может оставаться только программой партии. Она должна превратиться в программу нашего хозяйственного строительства, иначе она негодна и как программа партии.



Она должна дополниться второй программой партии, планом работ по восстановлению всего народного хозяйства и доведению его до современной технике. Без плана электрификации мы перейти к действительному строительству не можем». (ПСС, 4-е издание, т.31, с.482).

Касаясь сути второй программы партии Ленин характеризовал её так: «Эта программа партии не будет так неизменна, как наша настоящая программа, подлежащая изменению только не съездах партии. Нет, эта программа каждый день, в каждой мастерской, в каждой волости будет улучшаться, разрабатываться, совершенствоваться и видоизменяться.



Она нам нужна как первый набросок, который перед всей Россией встанет, как великий хозяйственный план, рассчитанный не менее чем на десять лет и показывающий, как перевести Россию на настоящую хозяйственную базу, необходимую для коммунизма». (ПСС, 4-е издание, т.31, с.483).

Вторая программа партии по сути дела обозначала постоянное повышение производительности труда на инициативе снизу, т.е., «в каждой мастерской, в каждой волости» такая инициатива должна проявляться, поскольку она там зарождалась. Поэтому производительность труда Ленин, поставил на место самого важного, самого главного условия для победы нового общественного строя.

Собственно, это-то сознательное повышение производительности труда при социализме и заменило место прибавочной стоимости при капитализме, установленную ещё Марксом. Ведь не могли трудовые массы, владея властью, эксплуатировать сами себя «кнутом и пряником».



Поэтому их рабочие мастерские и целые волости (районы) превращались в дискуссионные клубы по наращиванию темпов роста производительности труда. Плановые органы области, а затем и государственного уровня должны были прислушиваться к вносимым предложениям и включать их в перспективное планирование.



Госплан и Госбанк становились составной частью контроля общего плана и общих затрат, из которых складывалась вся политика ценообразования и прибыли.



Они просчитывали в намеченных планах себестоимость выпускаемой продукции, определяли перспективу получаемой прибыли и устанавливали пути реализации этой прибыли.

4. Экономическая база Ленинской электрификации

Что же из себя представляла экономическая база ленинской электрификации?

Суть ленинской электрификации была изложена первым наркомом финансов в правительстве Ленина и последним переводчиком «Капитала» Маркса на русский язык – И.И. Скворцовым-Степановым. Книга называлась «Электрификация РСФСР в связи с переходной фазой мирового хозяйства», была выпущена в начале 1922 года. И сводилась вся электрификация к одному общему знаменателю – топливу, т.е. «черному золоту».



Из книги следовало, что армия Труда способна развивать свою экономику на «черном золоте», в то время как армия Капитала может развиваться только на обычном золоте из металла, используя её эквивалент из денежной системы в качестве посредника для извлечения прибавочной стоимости и прибыли как таковой.



В середине апреля 1922 года Ленин дал наивысшую оценку этой книге, поскольку она раскрывала методику повышения производительности труда в малограмотной стране, чем показывала действие всей экономической базы ленинской электрификации и её силу. И «черным золотом» уже распоряжался победивший класс армии Труда.

К началу 50-х годов ХХ века советская экономика показывала наивысшие в мире темпы повышения производительности труда, армия Труда их активно поддерживала, четко улавливая этапы побед над армией Капитала. Наивысшая производительность труда ярче всего проявлялась в Стахановском методе работы, где экономия топлива от сверхнормативной выработки угля превышала десятки раз.



Кроме того, шахтер Алексей Стаханов сам выдавал на гора уголь, превышающий сменную норму в четырнадцать раз. И хотя метод боковой вырубки угля Стаханова был более трудоемкий, чем при обычном прямолинейном натиске шахтерского отбойного молотка на стену угля, тем не менее, шахтеры поддержали стахановский метод, в то время, как в зарплате только у Стаханова оплачивались все нормы выданного стране угля.



Почему же трудоемкий метод Стаханова поддержали другие шахтеры за обычную зарплату?

Другие шахтеры на собственном опыте видели то, как на них сказывается повышение их производительного труда: улучшались условия труда за счет внедрения новой техники, повышался жизненный уровень за счет постоянного строительства жилья, за счет доступности медицинского обслуживания и улучшения уровня образования развивалась семья, как мельчайшая ячейка общества.



Политика понижения цен на потребительские товары напрямую свидетельствовала о заботе и повышении жизненного уровня населения со стороны Советской власти. Собственно, Советская власть и была гарантом перераспределения прибыли в пользу армии Труда и движения к коммунизму.

5. Проблема создания красивого учебника Политической экономии и учебника, соответствующего ресурсной экономике

В 1952 году ко времени выхода работы Сталина «Политические проблемы развития социализма в СССР» в мире существовало две модели экономического развития. По темпам роста производительности труда лидировала социалистическая экономика в СССР, которую будет правильнее назвать «ресурсной», поскольку она учитывала в плановом развитии количество ресурсов, необходимых для решения поставленной правительством проблемы.



Трудовые коллективы могли запрашивать в свои личные планы необходимое количество ресурсов, а не финансов, поскольку эти ресурсы принадлежали всей советской армии Труда.



Эффективность использования этих ресурсов учитывалась по количеству сожженного на электростанциях топлива в расчете на производство установленной планом товарной массы. Чем меньше становились затраты «черного золота» на выработку необходимой электроэнергии для выполнения планового задания, тем выше росла производительность труда.



Экономия «черного золота» и других ресурсов в процессе выполнения задания, утвержденного Госпланом, поддавалась всеобщему учету, позволяла банковской системе Госбанка СССР подсчитать прибыль, вытекающую из издержек производства (себестоимости), предоставляемых бухгалтериями этих производств.



После чего появлялась цифра прибыли на каждом хозяйственном направлении производственного процесса, которая в сумме и давала ту общую прибыль, направляемую на дальнейшее расширенное воспроизводство и на повышение жизненного уровня населения.

То есть, в ресурсной экономике социализма банковская система страны выполняет роль обратной связи, отслеживая цены на ресурсы и товары, а также затраты себестоимости выпуска продукции, чтобы потом, после выполнения плановых заданий определить прибыль в денежном выражении от экономии энергозатрат и снова деньги трансформировать в необходимые ресурсы для производства, медицинские и образовательные услуги для населения, а также в понижение цен на товары для широких масс.



При этом основным звеном в таком процессе производств являлось первичное трудовое звено, берущее на себя повышенные планы производства работ, в расчете на потребляемые для производства ресурсы. Государство, как гарант Советской власти, запрашиваемые ресурсы выделяло.



Соответственно, энергосбережение на каждом участке работ становилось критерием повышения производительности труда, превращая сэкономленное «черное золото» в прибыль на участке работ рассматриваемого трудового звена. В конечном счете, всё сэкономленное «черное золото» и другие ресурсы (металлы) давали Госбанку общую прибыль в денежном выражении от производительности труда.

При этом надо признать, что в такой экономике приоритет имеют ресурсы, а не их денежная составляющая, потому что из этих ресурсов армия Труда устанавливает для себя повышенные плановые задания, учитывая свои силы для их выполнения.



И здесь бесполезно говорить о спросе и предложении на продукцию, которую планируют сами трудовые коллективы, ибо бессмысленный выпуск продукции, прикрываемый в 70-80-е годы чьё-то дополнительное финансирование, переполняло потребности населения и не находило дальнейшего спроса, при стахановском методе не находило применения, поскольку не одна бригада не бралась производить ненужную продукцию, понимая, что станет насмешкой для всех соседей по трудовой цепочке.

Подсчеты затрат «черного золота» в городах трудовые коллективы могли проверить на работе тепловых электростанций (ТЭС), с которой использовали определенное количество киловатт на производство плановой продукции. А уже в каждом киловатте выработанной энергии любой ТЭС была известна доля затрат в процентах «черного золота», экономия которого и становилась критерием производительности труда.



В сельской местности «черное золото» заливалось в бензобаки тракторов и комбайнов, что позволяло любому механизатору назвать количество сожженного топлива на ту или иную продукцию, как на посадку, так и на сбор урожая. Учет машинной техники и топлива на селе осуществлялся на машинно-тракторных станциях (МТС).



Поэтому можно было подсчитать через бухгалтерию МТС – какое количество «черного золота» было затрачено на каждую тонну выращенной продукции и рассматривать дальнейшие планы повышения производительности труда, опять же через снижение затрат топлива на ту или иную продукцию.



То есть «черное золото» становилось передовой формой товарообмена. И «черное золото» напрямую вытесняло денежную составляющую из процесса производства, оставляя ей корректирующую роль, пока существовала необходимость устанавливать цены на потребительские товары в магазинах.

6. Приспособляемость экономики США к требованиям энергозатрат на основе итогов Бреттон-Вудской конференции

Разумеется, армия Капитала не могла равнодушно смотреть на то, как в СССР функционирует социалистическая экономика и как распределяется прибыль.



На исходе Великой Отечественной войны 1941-1945 г. банковский капитал США предложил свою «Вторую программу Капитала» в эпоху империализма. Финансовый капитал Запада, ведомый банковской системой США, подчинил себе торговлю энергоресурсов на доллары, благодаря итогам Бреттон-Вудской конференции состоявшейся в 1944 году и англо-американским нефтяным компаниям, контролировавшим на исходе войны почти все нефтяные источники в колониях. Но чего оказалось явно недостаточно.



Рассчитывать на победу и создание мирового правительства на работе печатного станка ФРС, без экономического подчинения всей остальной ресурсной базы, явилось мероприятием крайне преждевременным. Что потом и показали финансовые кризисы.



Это вынуждает современный империализм использовать профашистские режимы в зависимых странах и прибегать к услугам даже группировок террористов, лишь бы прибрать к рукам все остатки мировых ресурсов. Отчего современный мир приобретает значение хрущевско-брежневского реформирования в местах лишения свободы, превращая недовольных в развивающемся мире в настоящие зверинцы с «общаком» во главе.

Тем не менее, финансовая система США, ведомая печатным станком ФРС по производству долларов, стремится подчинить себе весь мир, вынуждая всех платить налоги за использование долларов в обороте «черного золота», так и других ресурсов.



Но армия Капитала не способна поднимать производительность труда на инициативе снизу, потому что её рычагами управления являются денежные системы, в которых сильный поедает слабого и которые без кризисов не существуют, а желание избавиться от кризисов толкает империализм к оккупации всех мировых ресурсов, в надежде таким способом заполучить в свои руки рычаги управления миром.

Запущенная армией Капитала идея о том, что экономика капитализма управляется золото-валютными резервами банковских систем, на деле представляет собой иллюзию.



Золото было не способно компенсировать вновь создаваемое количество товарных масс, поэтому его просто разворовали наиболее сильные воротилы мира сего, а денежные валютные резервы не могли даже справиться с торговлей на фондовом рынке, поскольку полностью подвластны стихии рынка по извлечению наибольшей прибыли и в этом увлечении откровенно теряли головы.



Все проблемы с финансами пытались решать по безналичному расчету, но проблемы уходили в стагнацию рынка и перерастали в последующие мировые кризисы.

7. Способность советской партократии приспособиться к итогам Бреттон-Вудской конференции

Поэтому, возвращаясь к проблемам создания учебника Политической экономии в СССР, надо признать, что в ту пору только руководитель Спецкомитета №2 – Маленков Г.М, отвечающий во время войны за советское самолетостроение, а после войны за реактивную и ракетную технику, был способен оценить работу ресурсной экономики как основы Политической экономии в СССР и он, обладая фундаментальными знаниями, был способен оценить ученых и расставить их на те посты, с которых они создали ракетный щит страны.



Руководитель Спецкомитета №1 – Берия Л.П., отвечавший за создание ядерного щита в СССР, был убит при аресте 26 июня 1953 года командой Хрущева, рвавшейся к денежным рычагам в экономике и по сути дела затоптавшей на политическом поле Маленкова, мешавшего денежным реформам.

Перевод Хрущевым экономической базы страны с ресурсной системы на денежную сразу же оставил в стороне основную производительную силу страны, рабочий класс, который был исключен из принятия плановых обязательств по повышению производительности труда. Соответственно, сама производительность труда как бы повисла в воздухе, поскольку её стали заменять количеством новой внедренной техники.



То есть, производительность труда переложили на научные институты, которые внедрением новой техники должны были своевременно решать эти вопросы, опять же не ориентируясь на запросы снизу. То есть, закономерно всплыли идеи Богданова и Ярошенко. Что по самой сути дела было невозможно.



Такая система существовала и при капитализме, но вывести из кризисов экономику была не способна. Поэтому советская партократия ударились в гигантские стройки в надежде дать большие объемы выполнения плановых заданий, а это уже превратилось в долгострой с сопутствующим застоем экономики.

По мере того, как денежные выражения планирования набирали силу, во многих регионах СССР поднимал голову национализм, требовавший себе дополнительные привилегии, особенно в части финансирования. Среда чиновников финансы стали основой в решении плановых вопросов и в распределении «планируемой» прибыли, которая быстро сошла на нет. Поэтому пробивавший себе дорогу национализм требовал своим регионам более высокое обеспечение, что закономерно вело к конфликтам и разрушало СССР.

После отстранения от руководства страной Маленкова Г.М., руководство ЦК КПСС, подобранное Хрущевым, представляло собой ту самую «хлестаковщину», о которой предупреждал И.В. Сталин.



Хрущевская хлестаковщина очень любила деньги, а не электрификацию, поэтому быстро перевела прибыль при социализме на денежный эквивалент, что сразу же подкосило социализм, оторвав его от ресурсной базы и инициативы снизу, и это было главной причиной застоя в экономическом развитии и, как следствие, вело к разворовыванию народного достояния.



Говоря языком политической экономии хрущевско-брежневская партократия проявила себя «неспособностью продолжить революцию перехода на новый экономический уклад жизни всего человечества, основанного на энергоресурсах как передовом способе товарообмена». (Андреева Н.А.).

И было бы наивностью полагать, что от хрущевско-брежневской партократии можно было ожидать решения каких-либо экономических проблем в СССР. Эти люди рвались к деньгам, понимая под ними власть. Сменившие их перестроечники Горбачева рвались к власти, понимая под властью деньги, уже доминировавшие в экономике страны.



А в общем-то, бесконечная вереница «хлестаковых» от ЦК КПСС, неустанно требовала денег на своё барское содержание, блистая при этом «неотразимой» красотой своих «научных» аргументов. Коллективный портрет авторов, под псевдонимом Козьма Прутков, именно так и создавал его портрет, зазывая единоверцев в бесстрашные гусары.

В конечном счете, разудалые политики стали требовать «выкинуть» на свалку Великий Октябрь, сокращая и извращая значение Социалистической революции. А по сути дела они требовали «выкинуть» революцию в производительности труда, которая стояла за преобразованиями Великого Октября и которая показала свою жизнеспособность в годы тяжелых испытаний.



Идеи избавиться от Великого Октября лишь в современном мире способны осенять только извращенные умы, которые кроме кнута и пряника в наращивании темпов производства ничего другого видеть не способны. Ибо смотрят на российские энергоресурсы точно так же, как их «американские партнеры» смотрят на ресурсы всего мира, находя общие интересы в офшорных зонах.

И хотя партократы очень любили деньги и капитализм, открыто ломать систему социализма в Советском Союзе они не могли. Для этого требовалась какая-то политическая структура, которая бы взяла такую роль на себя…





Владимир Рябов

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Окончание следует





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