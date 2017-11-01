Кто они — революционеры 1917 года? (Окончание)

После Февральской революции 1917 года в России Радек становится членом Заграничного представительства РСДРП в Стокгольме, действует как связной между руководством социалистических партий и германским Генштабом, содействуя организации отправки Ленина и его соратников в Россию через Германию. Вместе с Якубом Ганецким Радек организовывает зарубежные пропагандистские издания «Корреспонденция «Правды» и «Вестник Русской революции».

С начала Первой Мировой войны занял интернационалистскую позицию и был вынужден переехать в Швейцарию. Во время войны сблизился с Владимиром Лениным.

С 1902 года — член Польской социалистической партии (ППС). С 1903 года — член РСДРП; с 1904 года — член Партии «Социал-демократия Королевства Польского и Литвы». Участник революции 1905 — 1907 годов.

Карл Собельсон (Карл Ра́дек (Radek — псевдоним, настоящее имя нем. Karol Sobelsohn, 1885 — 1939) подданый Австро-Венгрии, уроженец Лемберга (Львова), советский политический деятель, деятель международного социал-демократического и коммунистического движения. Был в близких отношениях с Лениным.



После Октябрьской революции — заведующий отделом Центральной Европы в НКИД и одновременно заведующий отделом внешних сношений ВЦИК. Участвовал в переговорах о мире с Германией в Брест-Литовске, был одним из лидеров «левых коммунистов».

С 1923 года Радек — активный сторонник Льва Троцкого. В 1927 году исключён из ВКП(б) и Особым совещанием при ОГПУ приговорён к 4 годам ссылки и выслан в Красноярск. Репутации Радека серьёзно повредили подозрения в его причастности к доносу на Якова Блюмкина, после чего последовал арест и скорый расстрел этого чекиста.

В 1925—27 годах был ректором Университета народов Востока (Китайского университета) имени Сунь Ятсена в Москве и членом главной редакции Большой Советской Энциклопедии.

В 1930 году Карл Бернгардович вместе с Евгением Преображенским, Александром Белобородовым и Иваром Смилгой направил в ЦК письмо, где заявил об «идейном и организационном разрыве с троцкизмом».



Долго и изобретательно публично «каялся» в печати. В том же году восстановлен в партии. Радек перевёл на русский язык «Mein Kampf» Адольфа Гитлера (1932), этот перевод был издан ограниченным тиражом для изучения партийными работниками. Работал в газете «Известия», написал книгу «Портреты и памфлеты». В статьях и выступлениях этого периода всячески восхвалял Сталина.

В 1936 году году вновь исключён из ВКП(б) и 16 сентября 1936 года арестован. В качестве одного из главных обвиняемых был привлечён к открытому процессу по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра» (Второй Московский процесс), став центральной фигурой процесса, давая подробные показания о «заговорщицкой деятельности» — своей и других подсудимых.



30 января 1937 года приговорён к 10 годам тюрьмы (столь мягкое наказание, вместо ожидавшейся всеми смертной казни, может быть объяснено его показаниями против Николая Бухарина, с которым ему была устроена очная ставка, и против других фигурантов готовящегося Третьего Московского процесса).

Емельян Ярославский

Ярославский (Губельман Миней Изральевич, 1878 — 1943).

Революционер, советский партийный деятель, идеолог и руководитель антирелигиозной политики в СССР. Один из инициаторов создания журнала «Сибирские огни». Председатель «Союза воинствующих безбожников».

Академик АН СССР (28.01.1939). Лауреат Сталинской премии первой степени (1943). Член РСДРП с 1898 года.

Был редактором журналов «Безбожник», «Безбожный крокодил», «Безбожник у станка», под его руководством издавалось множество антирелигиозных брошюр, плакатов и открыток.

При участии Ярославского составлялись списки запрещённых книг, в которые вошли произведения Платона, Иммануила Канта, Владимира Соловьёва, Льва Толстого, Фёдора Достоевского и др. Все свои действия Ярославский теоретически обосновывал, например:

«Толстой в настоящее время, если брать его отрицательное отношение к государству, если взять его отрицательное отношение к классовой борьбе, его враждебность к науке, является выразителем идей и настроений социальных прослоек, не имеющих никакого будущего, политическое значение которых для сегодняшнего дня ничтожно». «…одним из убежищ, одним из прикрытий для крестьянина, который не хочет в колхоз… остается религиозная организация с гигантским аппаратом, полторамиллионным активом попов, раввинов, мулл, благовестников, проповедников всякого рода, монахов и монашек, шаманов и колдунов и т. п. В активе этом состоит вся махровая контрреволюция, ещё не попавшая в Соловки, ещё притаившаяся в складках огромного тела СССР, паразитирующая на этом теле. (Емельян Ярославский, «Соцсоревнование и антирелигиозная пропаганда». «Правда», 1 мая 1929 года).

В. Володарский

В. Володарский (Моисей Маркович Гольдштейн, 1891 — 1918). Псевдоним «В. Володарский» не имел имени, в литературе вместо инициала иногда используют имя «Владимир». В «Красной газете» в ряде выпусков за разные годы на первой странице под заголовком газеты перед фамилией стояла буква М: «Основана М. Володарским».



Главный агитатор петроградского комитета большевистской партии РКП(б). Участник Октябрьской революции. Член Президиума ВЦИК.

В 1911 году был сослан в Архангельскую губернию, в 1913 году эмигрировал в Северную Америку, где вступил в Американскую социалистическую партию и в Интернациональный профсоюз портных. Во время Первой мировой войны 1914—1918 годов — меньшевик-интернационалист.

В мае 1917 года Володарский вернулся из эмиграции в Петроград вместе с другими революционерами — Моисеем Урицким, Вацлавом Воровским и Львом Троцким, которого Володарский буквально боготворил. Поэтому, вслед за Троцким, Володарский и другие прибывшие из-за океана эмигранты примкнули к петроградской организации «межрайонцев», колебавшимися между меньшевиками и большевиками.

Володарский — талантливейший оратор, популярнейший агитатор среди рабочих и солдат, был активным участником Октябрьского вооружённого восстания. В 1918 году, после Октябрьской революции, Володарский, не имевший даже законченного гимназического образования, был назначен комиссаром по делам печати, пропаганды и агитации в первом правительстве большевиков.

В. Володарский по совместительству был редактором петроградской «Красной газеты», конкурентов которой он и старался уничтожить, даже запрещая типографиям их печатать. Был делегатом II—IV съездов Советов, на II Всероссийском съезде Советов избран членом Президиума ВЦИК.

Моисей Маркович взялся за исполнение комиссарских функций по делам печати с таким же рвением, с каким он делал всё, что ему поручали. За короткое время Володарский данной ему властью установил жёсткую политическую цензуру, закрыв около 150 петроградских газет.



Их общий тираж составлял более двух миллионов экземпляров. Основание — буржуазная, контрреволюционная направленность. Насколько справедливым был этот безапелляционный вердикт по отношению ко всем закрытым изданиям, можно судить на примере хотя бы одной газеты — «Новый вечерний час».



Обосновывая необходимость прекращения её выпуска, Володарский приводил такой аргумент:

«Окопавшиеся в этой газете люди под видом опечаток распространяли лживые, провокационные слухи, готовили удар в спину Октябрьской революции…»

Как можно «под видом опечаток» распространять «лживые, провокационные слухи», для профессиональных журналистов было большой загадкой. По мере того как количество закрытых газет возрастало, становилось очевидным, что в действиях Володарского преобладает беспощадный «комиссарский принцип». И тогда эсерами ему был вынесен смертный приговор. Выстрелы прогремели 20 июня.

В энциклопедиях и справочниках сведений о Володарском В. очень мало. Не густо с биографией — всего несколько скромных строк. Впрочем, прожил-то он всего 27 лет, не успел полностью раскрыться. И ничего удивительного в этом нет. Писать о Володарском было совершенно нечего.



В 1918 году было три громких покушения — на Володарского, на главу питерского ЧК Урицкого и на Ленина. Как попал никому не известный 27-летний оратор в эту компанию? Видимо из-за заведывания пропагандой.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ОНИ?

Мы остановились на краткой характеристике только некоторых революционеров того времени, столь разных, противоречивых, по разному понимающих ход исторического развития молодого государства.



Но все они — участники различных социальных групп, и их действия носят характер «классовой борьбы», как тогда говорили, что вполне соответствует данному этапу развития нашей страны, имеющего глубокие политические и социальные противоречия.

И.В. Сталин так сказал о классовой борьбе

«Нельзя представлять дело так, что социалистические формы будут развиваться, вытесняя врагов рабочего класса, а враги будут отступать молча, уступая дорогу нашему продвижению, что затем мы вновь будем продвигаться вперед, а они — вновь отступать назад, а потом «неожиданно» все без исключения социальные группы, как кулаки, так и беднота, как рабочие, так и капиталисты, окажутся «вдруг», «незаметно», без борьбы и треволнений, в лоне социалистического общества. Таких сказок не бывает и не может быть вообще, в обстановке диктатуры пролетариата — в особенности». «Не бывало и не будет того, чтобы отживающие классы сдавали добровольно свои позиции, не пытаясь сорганизовать сопротивление. Не бывало и не будет того, чтобы продвижение рабочего класса к социализму при классовом обществе могло обойтись без борьбы и треволнений. Наоборот, продвижение к социализму не может не вести к сопротивлению эксплуататорских элементов этому продвижению, а сопротивление эксплуататоров не может не вести к неизбежному обострению классовой борьбы». «Вот почему нельзя усыплять рабочий класс разговорами о второстепенной роли классовой борьбы. («Об индустриализации и хлебной проблеме» т.11 стр.171.)

И ещё:

«Некоторые товарищи поняли тезис об уничтожении классов, создании бесклассового общества и отмирании государства, как оправдание лени и благодушия, оправдание контрреволюционной теории потухания классовой борьбы и ослабления государственной власти.



Нечего и говорить, что такие люди не могут иметь ничего общего с нашей партией. Это — перерожденцы, либо двурушники, которых надо гнать вон из партии. Уничтожение классов достигается не путем потухания классовой борьбы, а путем ее усиления.



Отмирание государства придёт не через ослабление государственной власти, а через её максимальное усиление, необходимое для того, чтобы добить остатки умирающих классов и организовать оборону против капиталистического окружения, которое далеко ещё не уничтожено и не скоро ещё будет уничтожено. («Итоги первой пятилетки» т.13 стр.210.).

Мы уже писали о Бухарине в статье «Развенчание мифа о «русском патриоте» Н.И.Бухарине» (http://inance.ru/2017/10/buharin/).

Отдельная наша статья будет посвящена В.Бонч-Бруевичу. И ближе к заключению стоит сказать о первом составе Совета Народных Комиссаров.

ПЕРВЫЙ СОСТАВ СНК

Ближайшие соратники Ленина после революции вошли в состав Совета Народных Комиссаров, который был учрежден 27 октября 1917 года на II Всероссийском съезде Советов. Вот кто входил в его состав:



Председатель Совета Народных Комиссаров — Владимир Ульянов (Ленин)



Нарком по внутренним делам — А. И. Рыков



Нарком земледелия — В. П. Милютин



Нарком труда — А. Г. Шляпников



Наркомат по военным и морским делам — комитет, в составе: В. А. Овсеенко (Антонов) (в тексте Декрета об образовании СНК — Авсеенко), Н. В. Крыленко и П. Е. Дыбенко



Нарком по делам торговли и промышленности — В. П. Ногин



Нарком народного просвещения — А. В. Луначарский



Нарком финансов — И.И. Скворцов (Степанов)



Нарком по иностранным делам — Л. Д. Бронштейн (Троцкий)



Нарком юстиции — Г.И. Оппоков (Ломов)



Нарком по делам продовольствия — И. А. Теодорович



Нарком почт и телеграфов — Н.П. Авилов (Глебов)



Нарком по делам национальностей — И.В. Джугашвили (Сталин)



Пост Народного Комиссара по делам железнодорожным остался временно не замещенным.



Вакантный пост Народного Комиссара по делам железнодорожным позже занял В. И. Невский (Кривобоков).



Подчеркнём, что, безусловно, это — далеко не полный перечень тех, кто был соратником «вождя мирового пролетариата».

Существует миф о том, что первое большевистское правительство состояло из одних евреев, из-за чего слова «большевик» и «еврей» стали практически синонимами… Сколько в этом истины, и каков же в действительности был национальный состав первого Совнаркома?

Как утверждает в работе «Евреи в России и СССР» (1994 год) писатель-белоэмигрант Андрей Дикий (настоящая фамилия — Занкевич), в составе первого Совнаркома было 80—85% евреев, хотя на самом деле лишь Троцкий (Бронштейн) был евреем.



Таким образом, утверждение, что первое большевистское правительство было «еврейским», попросту притянуто за уши.



В него, как и в последующие, входили люди разных национальностей, и все они были в той или иной степени были ответственны за политику, осуществляемую Советским государством, хотя надо признать, что евреев было непропорционально по отношению к их представленности в составе народов СССР много в правительственных учреждениях, но это имеет под собой и более прозаичную причину: среди евреев было много грамотных, много больше, чем в других слоях населения, а это умение было дефицитом в то время.

Председателем СНК стал В.И. Ленин, который возглавлял его до самой смерти. Всего было создано 12 комиссий (торговли и промышленности, юстиции, почт и телеграфов, труда, по делам иностранным, по делам продовольствия, финансов, народного просвещения, по делам железнодорожным, по внутренним делам, земледелия, по делам национальностей) и комитет по военным и морским делам.

СНК в тот период был особым органом, соединявшим в своём лице законодательные и исполнительно-распорядительные функции, что соответствовало трудным условиям борьбы за упрочение Советской власти. ПЛСР (партия левых эсеров — наше прим.) хотя и входила в состав большевистского правительства, но заявила «о нежелании связывать себя с правительством Октябрьского переворота».

С марта 1918 в составе советских правительств — только коммунисты.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Масонская Антанта встретила сам Октябрьский переворот достаточно спокойно. Никакого давления на молодую советскую республику на первых порах просто-напросто не оказывалось. Характерна реакция президента США Вудро Вильсона.



Когда ему принесли доклад о свержении Временного правительства, то он, не прерывая игры в гольф, назвал членов нового руководства «пустыми фантазёрами». Характерно и то, что именно Вильсон вступился весной 1917 года за Троцкого, который был задержан английскими властями.

Но почему же либеральный Запад столь спокойно и даже благожелательно взирал на большевистскую революцию? Его что же, устраивало заключение сепаратного договора с немцами? Или же буржуазная Антанта была в восторге от идеи национализации частного капитала, верхушка которого сочувствовала либерализму, состояла в масонских ложах и имела теснейшие связи с западным бизнесом?



Нет, конечно, просто Антанта предполагала, что придя к власти, большевики вынуждены будут разделить её с эсерами и меньшевиками. Тогда в России возникнет некая революционная коалиция, которая будет заниматься не наведением порядка, а социальной демагогией. Причём важнейшей частью такой демагогии должны были стать разговоры о заключении мира.



Для успокоения не желающей воевать солдатской массы новое правительство объявило бы о желании заключить мир, но не предприняло бы никаких практических шагов в этом направлении. Большевики бы стали всего лишь составной частью нового порядка, а точнее беспорядка.



А окончиться такой беспорядок мог бы элементарной оккупацией России и полным разрушением её государственности. Тогда увязнув на восточных просторах, немцы просто позабыли бы о своём Западном фронте. Впрочем, это был пессимистический вариант. На Западе надеялись, что Россия закидает своими трупами Германию, после чего её нахально отодвинут от дележа послевоенного мира.

Но расчёты «масонских» прогнозистов оказались неверными. Их осуществлению помешали эсеро-меньшевистские «братья». Они решили оказать давление на большевиков с тем, чтобы сделать их сговорчивее.



Умеренные социалисты ушли с заседания Второго съезда Советов, который начался сразу же после переворота в Петрограде. Они ожидали, что большевики растеряются, но эти ожидания были напрасны. Напротив, Ленин обрадовался такому демаршу и захватил все ключевые посты в Советах. Позднее меньшевик Суханов признает свою ошибку:

«Уходя со съезда… мы своими руками отдали большевикам монополию над Советом, над массами, над революцией. По собственной неразумной воле мы обеспечили победу всей линии Ленина…»

Теперь лидер большевиков мог разговаривать с умеренными социалистами свысока. Когда они потребовали создания коалиции — «однородного социалистического правительства», то натолкнулись на жёсткий отказ. Как показала история, Ленин был прав…

Извращение и опошление истории начинается с исторических личностей. Этот процесс протекает у нас и на Западе в русле общего опошления культуры, отрешения от высоких духовных ценностей и самобытности наций.



Как преподносят нам с телеэкранов, по радио, в газетах и журналах, а то и в книгах выдающихся мыслителей, государственных деятелей, ученых, писателей и других представителей культуры? Выковыривают из биографий пищу для сплетен, «пикантные» эпизоды.

Пусть в их биографиях есть и трагические страницы, но это — уже история. Наше дело — правильно осмыслить их поступки и их ошибки, чтобы в будущем поступать правильно.



ИАЦ



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