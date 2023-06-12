ОХЛОБЫСТИН о России и власти, уехавших звездах, закате США, Сталине, Царе и борьбе с либералами
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Публикуем вторую часть нашего разговора с Иваном Охлобыстиным. В ней речь пойдет о сбежавших из России «звездных» предателях Урганте, Пугачевой, Макаревиче и пр. Позволит ли власть вернуться им на экраны федеральных телеканалов?
Имеет ли сейчас место милитаризация российской культуры? Дмитрий Медведев – глашатай воли народа русского? Чем сильна и слаба вертикаль власти в России? Встал ли русский народ на военные рельсы? Будет ли конфликт с Китаем и распадется ли Америка?
На сладкое – про перстни, ножи и кузнечное хобби Ивана Ивановича=)
Таймкоды:
00:00 Лучшие моменты выпуска: милитаризация культуры, русская церковь и ванильный раф
00:56 Иван Иванович Охлобыстин у нас гостях и в Дзене: поддержите гостя подпиской
01:58 «Милитаризация российского общества есть, но я не уверен, что это хорошо»
03:28 «Предатели не меняются – они вернутся и станут самыми яркими патриотами»
08:01 Предсказания святых людей сбываются – живые примеры
11:06 Интеграция Smarent: финансовая грамотность и надежные инвестиции в недвижимость
12:34 Иван Охлобыстин – кузнец своего счастья в буквальном смысле
16:47 Знаменитая финка НКВД Охлобыстин edition «На все воля Божия»
18:19 Почему мы должны сплотиться вокруг Императора и отринуть либеральную ересь Хоруса?
22:20 Как эволюционировал Дмитрий Медведев: от Сколково до стержня русской хтони
26:06 Русская церковь, «Домострой» и семья в XXI веке
29:42 «Не для всех это «священная война» и пусть будет так»
31:30 Третья мировая война уже началась?
33:47 «Михаил Ефремов был готов отправиться воевать, но его не взяли»
36:50 Российская молодежь не хочет менять Apple Pay на окопы
38:47 «Нельзя выдумывать идею операции в процессе операции»
43:06 Иван Охлобыстин в Дзене: мысли нашего гостя в прямом эфире
43:55 Финал! Мир меняется, но мы остаемся собой!
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Дмитрий Егорченков:
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ВКонтакте – https://vk.com/public210614080
Никита Данюк:
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то ли поп ,то ли актер,то ли прохвост ,но бегает что- то шибко верткое ,многогранное и скользкое -а что поделаешь ,детей наделал штук пять -кормить и учить нужно..Правда КОТ..