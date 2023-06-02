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Донецк и Луганск – Города-герои

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Донецк и Луганск – города-герои.

Слуцкий сообщил, что Кремль поддерживает идею о присвоении Донецку и Луганску звания городов-героев.
Соответствующий законопроект уже готовится и скоро будет внесен на утверждение в Государственную Думу.

Если уже решили этот вопрос, то уместно было бы добавить еще и Горловку, которая как и Донецк, с 2014 года живет под обстрелами. Ну а ряд городов Донбасса вполне себе заслужили присвоением званий Городов воинской славы.

Список может быть например таким:

Шахтерск
Иловайск
Первомайск
Ясиноватая

И т.д.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8398741.html
Метки: города-герои, донецк, Луганск
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