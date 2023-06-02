Донецк и Луганск – Города-герои
Донецк и Луганск – города-герои.
Слуцкий сообщил, что Кремль поддерживает идею о присвоении Донецку и Луганску звания городов-героев.
Соответствующий законопроект уже готовится и скоро будет внесен на утверждение в Государственную Думу.
Если уже решили этот вопрос, то уместно было бы добавить еще и Горловку, которая как и Донецк, с 2014 года живет под обстрелами. Ну а ряд городов Донбасса вполне себе заслужили присвоением званий Городов воинской славы.
Список может быть например таким:
Шахтерск
Иловайск
Первомайск
Ясиноватая
И т.д.