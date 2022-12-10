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Присвоить Донецку звание город-герой

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Донецк — наш город-герой XXI века!

Подвиг защитников его бессмертен.
Беспримерно мужество его горожан.

Донецк по праву стал 13-м русским городом-героем.

Время Государству Российскому признать это.

Москва
Ленинград
Сталинград
Севастополь
Киев
Одесса
Брестская крепость
Керчь
Новороссийск
Минск
Тула
Мурманск
Смоленск
ДОНЕЦК

https://t.me/rusfleet/6449 – цинк

Вполне поддерживаю эту идею. Донецк полностью заслужил такое звание. Даже в сравнении с некоторыми классическими городами-героями.
Также кандидатами на это звание могут являться Горловка и Луганск.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8021856.html
Метки: война на украине, города-герои, ДНР, донбасс, донецк
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