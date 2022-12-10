Присвоить Донецку звание город-герой
Донецк — наш город-герой XXI века!
Подвиг защитников его бессмертен.
Беспримерно мужество его горожан.
Донецк по праву стал 13-м русским городом-героем.
Время Государству Российскому признать это.
Москва
Ленинград
Сталинград
Севастополь
Киев
Одесса
Брестская крепость
Керчь
Новороссийск
Минск
Тула
Мурманск
Смоленск
ДОНЕЦК
https://t.me/rusfleet/6449 – цинк
Вполне поддерживаю эту идею. Донецк полностью заслужил такое звание. Даже в сравнении с некоторыми классическими городами-героями.
Также кандидатами на это звание могут являться Горловка и Луганск.