Сводки от ополчения Новороссии 15 сентября 2017

Школьное перемирие: Украинские боевики за сутки выпустили по территории ДНР около 240 мин и снарядов

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На шантаж не поддаемся, Донбассу помогаем (18+)

В каждом выпуске ответов на ваши вопросы, уважаемые единомышленники, есть хронометраж. В этом видеоблоге его не будет, так как он целиком посвящено оценке ситуации вокруг попытке шантажа и очернения Партии Великое Отечество и меня лично.



А вот хронологию событий стоит напомнить.

На минувшей неделе группа, состоящая из шести человек, попыталась тайком захватить власть в Партии Великое Отечество. «Борцы за правду» тайком опубликовали на ресурсе партии статью А.Н. Озерова «Узурпация власти», (удаленную теперь по решению руководства партии) а следом и предъявили Президиуму ЦК партии ультиматум, который должен был в итоге привести к изменению политической линии ПВО

Партия должна была стать инструментом не поддержки национального лидера, а одной из точек удара по нему. Руководство ПВО не только прямо обнародовало факт попытки захвата власти, после чего практически все участники группы шантажистов были исключены из партии. Из шести человек членом ПВО пока остался лишь один О.А. Бойков, которому вчера был объявлен строгий выговор.

Шантажистам нужен не только контроль над партией, им нужен был контроль и лично надо мной. Чтобы ПВО выступила против президента, о поддержке которого неоднократно заявляла. Тот факт, что наша патриотическая партия, начала бы информационно «бить» по Путину, давал внешним и внутренним антипрезидентским силам отличные информационные козыри. Вон, мол, даже патриоты уже недовольны действиями Путина! А если учесть тот факт, что ПВО является одной из активных частей движения «Антимайдан», то попытка незаметно перетянуть на сторону «майдана» часть сил, принципиально его не приемлющих, есть искусная политическая провокация.

Когда шантажисты поняли, что их план провалился, то они осуществили массовую рассылку материалов, которые, по их мнению, должны были убить репутацию, а значит и саму партию. Это понятно, ведь потерпев фиаско в захвате ПВО, антипартийная группа готова уничтожить то, что ей не удалось подчинить. Чтобы хоть частью отработать, полученный на развал патриотического движения, заказ.

Чтобы показать всем, что мне нечего скрывать, и руководство партии не боится шантажистов, их «компромат» был размещен на моем сайте.

Синхронно с выпуском «компромата» в эфир группой, чью деятельность в сталинские времена назвали бы «ленинградское дело», к делу очернения подключились и другие силы: псевдорелигиозные экстремисты и псевдорусские националисты. На следующий день в дело, раскручивая ролики «четных партийцев», вступил Навальный и другие либеро-проамериканские информационные ресурсы.

Картина совершенно ясна: перед нами спланированная информационная атака, в любом случае, согласно планам организаторов, ослабляющая патриотическое движение. Любой здравомыслящий человек понимает, что в случае проблем и сомнений в партии, люди идут их обсуждать, стараясь решить проблемы и не допустить утечки информации, которая может повредить имиджу организации. Те же, кто отправляет ультиматумы, шантажирует, потом активно распространяет ролики и порочащие тексты, хотят не «чистоты рядов», а глобального скандала и раскола.

Не получилось, не получится. Партия поддержала Президиум ЦК в его решительных действиях, по исключению из партии предателей и шантажистов. В партии нет раскола, партия очистилась от ржавчины. Мнений в партии может быть много – ПВО демократическая партия. Но не надо путать мнение честных партийцев, с «мнением» группы исключенных из партии, шантажистов и авантюристов.

Теперь о помощи Донбассу. В ходе первой и второй части гуманитарной миссии В Донецк и другие города Малороссии было доставлено 2 681 856 рублей. Помощь получили 26 семей, в которых воспитываются 74 ребенка.

Сбор помощи уже остановлен. Осталось подвести итог и доставить на Донбасс остатки собранных средств. И вот тут мы видим удивительные вещи. Сбор средств осуществлялся на карточку и другие реквизиты одного из группы шантажистов Алексея Погодина. Громко крича о «воровстве средств для вдов и сирот», эти люди и лично А. Погодин отказываются закрыть счет, предоставить отчетность и передать остаток средств!

Почему организатор шантажа В.Ю. Шеренко не дает Погодину закрывать счет и предоставить полный отчет, понятно – ведь тогда вся сумма средств будет отвезена на Донбасс и отпадет единственная хоть и слабая, но все же возможность громко кричать и ещё громче обвинять! Даже сегодня, когда сумма доставленных на Донбасс денег в 2 681 856 рублей, больше суммы, которая называется шантажистами, как собранная, они все равно пытаются кричать о краже. Если все деньги будут доставлены в Донецк, им придется замолчать. Поэтому именно шантажисты сегодня заинтересованы в двух вещах:

— чтобы средства для вдов и сирот не были отвезены на Донбасс в полном объеме с полной отчетностью и закрытием счетов;

— чтобы скандал разрастался, чтобы громче кричать, аппелируя к эмоциям.

Именно поэтому, вместо того, чтобы перестать удерживать деньги для сирот, они, уже будучи исключенными из партии,… требуют созыва съезда!

В этой связи хочется сказать, что руководство ПВО соберет съезд, определит его место и время проведения, но исходя их интересов партии, а не группы исключенных жуликов.

И последнее.

Руководство Донецкой Народной Республики выражает признательность Партии Великое Отечество за оказание гуманитарной помощи вдовам и сиротам Донбасса. И приглашает посетить ДНР делегацию нашей партии.

Донбасс знает, кто ему помогает. Как узнает Донбасс и имя тех, кто удерживает у себя средства, предназначенные для жертв гражданской войны. На Донбассе прекрасно понимают, что одна из косвенных целей развязанной против ПВО кампании – скомпрометировать саму идею помощи Малороссии! А через это и саму борьбу за свободу, которую ведут свободолюбивые люди на Донбассе.

Мы благодарим Александра Владимировича Захарченко за приглашение.

Делегация партии обязательно приедет на Донбасс в самые короткие сроки.

Прошу региональные отделения партии подготовить ваши предложения для формирования состава делегации Президиумом ЦК ПВО.

Мысли и предложения просим отправлять на адрес: regions@pvo-party.ru

P.S. Просим подумать региональные отделения, как сделать так, чтобы делегация партия не приехала на Донбасс с пустыми руками из-за того, что А. Погодин потерял остатки совести.

Донбассу надо помогать обязательно.

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СБУ использует для вербовки агентуры карателей «Айдара» и нацистов «Правого сектора» (ВИДЕО)

Житель Луганской Народной Республики Алексей Проскурин, вынужденный по семейным обстоятельствам выехать на подконтрольную киевским силовикам территорию Луганщины, стал жертвой боевиков карательного батальона «Айдар» и неонацистской организации «Правый сектор»*, работающих под СБУ. Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР. «Он был похищен неонацистами в селе Трехизбенка и доставлен в Управление СБУ, где сотрудник с позывным «Веласкес» попытался склонить Проскурина к «добровольному» сотрудничеству. Получив отказ, он снова вызвал боевиков неонацистских подразделений, которые вывезли гражданина в лесополосу и, угрожая физической расправой над ним и близкими родственниками, заставили его принять условия», — отметили в ведомстве. Проскурину присвоили псевдоним «Каплай» и отработали задание по сбору на территории Луганской Народной Республики военных сведений, составляющих государственную тайну. По прибытии в г. Стаханов насильно завербованный агент СБУ дал показания МГБ ЛНР. Факт преступления против человечности, совершенный по отношению к гражданскому лицу организованной преступной группой в составе сотрудника СБУ, боевиков карательного батальона «Айдар» и неонацистской организации «Правый сектор», задокументирован. Читайте также: Военные ВСУ похитили и изнасиловали студентку * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Захарченко присвоил звания Героев ДНР двум защитникам Республики

Глава ДНР Александр Захарченко присвоил звания Героев Республики двум командирам рот стрелкового батальона, одному из них — посмертно. Соответствующие указы опубликованы сегодня на официальном сайте государства. «За совершение геройского подвига во имя свободы и независимости Донецкой Народной Республики постановляю: присвоить звание Героя Донецкой Народной Республики и наградить медалью „Золотая звезда” Мороза Александра Анатольевича, командира второй стрелковой роты второго стрелкового батальона войсковой части 08826, старшего лейтенанта (посмертно)», — говорится в тексте указа № 232. Согласно документу № 233 за мужество и героизм, проявленные в боевых действиях при защите Республики звание Героя ДНР и медаль «Золотая звезда» получил командир третьей стрелковой роты того же батальона, лейтенант Евгений Дикий. Оба документа вступили в силу с момента их подписания — 6 сентября 2017 года. Звание Герой ДНР — высшая степень отличия, присваивается за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига во имя свободы, независимости и процветания Донецкой Народной Республики. Герою ДНР вручаются знак особого отличия — медаль «Золотая Звезда», удостоверение к медали «Золотая Звезда» и грамота о присвоении звания. Читайте также: Военные ВСУ похитили и изнасиловали студентку

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ОБСЕ назвала главные проблемы в проекте введения миротворцев на Донбасс

Генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Томас Гремингер заявил, что существует множество сложностей и преград для введения миротворческой миссии ООН в Донбасс. Отправку миротворцев должны согласовать в Совбезе ООН, а по скольку в организации еще нет четкого консенсуса по этому вопросу, принятие подобного решение будет крайне сложным, заявил он в эфире 5 канала. Гремингер отметил, что у ОБСЕ есть определенный опыт работы на Донбассе, поскольку организация уже три года занимается мониторингом конфликта. Кроме того, Гремингер одобрил идею с миротворцами, но отметил, что какой именно вариант предложения по миротворцев готова поддержать ОБСЕ и поддержит ли она инициативу Украины ввести миротворцев на всю территорию Донбасса, до российской границы — пока неизвестно. Читайте также: Четыре страны пожалуются на Украину в ОБСЕ

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ВСУ отказываются соблюдать «школьное перемирие»

«Школьное перемирие» стало очередным фиктивным обязательством, которое взяла на себя украинская сторона. Об этом «Русской Весне» заявили в оперативном командовании ДНР. «Мы фиксируем увеличение количества нарушений со стороны позиций ВСУ и националистических подразделений. В течение вчерашнего дня отмечается наибольшее обострение обстановки в районе г. Донецк и прилегающих населенных пунктов, которое к вечеру переросло в массированный минометный обстрел», — говорится в сообщении. Основной причиной несоблюдения украинской стороной режима прекращения огня, по данным командования, стал отказ командования на опубликование и исполнение приказов об усилении ответственности военнослужащих ВСУ за несанкционированные обстрелы. Факт не доведения до подчиненных приказа о строгом соблюдении перемирия и наказании за его невыполнение, подтверждают представители СММ ОБСЕ. «Фактически, украинское командование своим преступным бездействием развязывает руки своим подчиненным, которые ежедневно провоцируют ВС ДНР на открытие ответного огня. Кроме того, постоянные обещания властей Украины и невыполнение своих обязательств о повышении денежного довольствия военнослужащих приводит к тому, что украинские боевики сознательно идут на нарушения режима прекращения огня для получения надбавки за убийство или подбитую технику. Однако от этих карательных действий украинских силовиков страдают мирные жители Республики, что превращает гражданскую войну в геноцид населения Донбасса», — резюмировали в ведомстве. Читайте также: Военные ВСУ похитили и изнасиловали студентку

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