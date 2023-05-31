Твоя ленинская библиотека. В. И. Ленин. “Карл Маркс” (1983)
Передача из цикла “Твоя ленинская библиотека” рассказывает о работе В.Ленина “Карл Маркс (краткий биографический очерк с изложением марксизма)”, написанной им в 1914 году.
Главная редакция научно-популярных и образовательных программ 1983
Автор сценария – В. Донцов
Режиссер – Михаил Фрадкин
#ТвояЛенинскаяБиблиотека #ленин #КарлМаркс
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