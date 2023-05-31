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Прекратите тренировать русских

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Неожиданные выводы о ходе СВО.

Прекратите тренировать русских

"Неинсайдер" случайно выяснил, что среди западных военных экспертов идут тревожные сигналы.
Проводя аналитику процесса СВО, они внезапно пришли к пониманию, что по сути идет постоянная практическая тренировка российской армии.

Данный вывод следует минимум в двух закрытых докладах, сделанных не связанными между собой аналитическими центрами "RAND Corporation" и "Center for a New American Security".

Им открылось, что в боевых условиях российские войска отрабатывает навыки противодействия западной боевой технике, натовским стандартам оперативного управления и военной тактике. Так же совершенствуется логистика, и ускорился процесс модернизации армии.

То есть, накачивая Украину оружием и специалистами, они учат нас воевать с ними, но при этом их личный состав подобного опыта не получает.

Это довольно весомый факт, который теперь не даёт покоя военной элите запада, в частности США, и порождает требование "прекратить тренировать русских".
Каким именно образом им следует "прекратить" не указывается.
Однако цитата из части доклада, где приводится мнение Начальника штаба Сухопутных войск США генерала Джеймса Макконвилла.

Помимо этого, в закрытом докладе "RAND Corporation" подчеркивается опасность попадания в российский плен натовских военных советников высокого ранга, со всеми вытекающими последствиями. В этой части идёт ссылка на "..произошедший ранее инцидент..". То есть вполне возможно, что наши таки брали кого то серьезного из их высшего командования. К сожалению деталей указано не было.

Не можем судить о том, какое влияние будут иметь выводы докладов, но вполне допускаем, что требования нацбезопасности США могут начать брать верх в спорах о помощи Украине. Тем более в преддверии президентских выборов.

https://t.me/boris_rozhin/87479 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8394821.html
Метки: война на украине, нато, Россия, США, Украина
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