Новый старый Эрдоган, или Что России от выборов в Турции
28 мая в Турции был переизбран на новый срок Реджеп Тайип Эрдоган. Как это отразиться на российско-турецких отношениях, какова судьба наших совместных экономических проектов, чему нам стоит поучиться у турецких ихбирателей и будет ли геополитическая напряженность на Кавказе, Балканах и в Сирии размышляет политолог Руслан Сафаров.
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