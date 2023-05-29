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“Друг Реджеп” победил

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В  Турции закончились президентские выборы.
Во втором туре победил "друг Реджеп" с примерным раскладом 52 на 48%. Так сказать на тоненького.

Путин уже поздравил "друга Реджепа" с победой и отметил высокое качество голосования через Госуслуги.
Оппозиция постепенно признает поражение. Помимо Путина, Эрдогана уже поздравил эмир Катара и ряд лидеров арабских стран. Запад пока молчит.
Эрдоган заранее вывел своих сторонников на улицы, чтобы избежать сценариев связанных с захватом власти и непризнанием итогов выборов.
Если массовых протестов не будет, то можно говорить о том, что Эрдоган смог с не самыми лучшими картами уверенно удержать власть. Это не отменяет экономического кризиса в Турции и всех издержек связанных с сидениями на всех стульях сразу.

Для России победа Эрдогана означает, что эпоха мутных договорняков с нашим турецким "другом" продолжится.
Эрдоган будет одной рукой продавать оружие на Украину, а другой рукой помогать РФ обходить западные санкции, зарабатывая и там и тут, чтобы поддерживать штаны турецкой экономики. Формула "ничего личного – только бизнес" – наиболее точно характеризует суть отношений РФ и Турции. Никаких иллюзий тут питать не следует.

Поэтому Эрдоган как был "другом" в кавычках, так им и останется. Но он в любом случае более понятный и приемлемый для РФ вариант, нежели Кылычдароглу, который хотел отдрейфовать на Запад.

В плане ожиданий.

1. Ждем переговоров Путина, Эрдогана и Асада.
2. Ждем пересмотра зерновой сделки.
3. Ждем новые экономические проекты и коридоры с участием РФ и Турции.
4. Также внимательно следим за спиной, чтобы не получить ятаган в спину. За "другом Реджепом" нужен глаз да глаз.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8387669.html
Метки: выборы, Россия, турция, эрдоган
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