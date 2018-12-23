Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 23 декабря 2018

На территории Сирии не будет никакой другой армии, кроме сирийской

Элайджа Магье о переговорах между сирийцами и курдами в Дамаске. https://ejmagnier.com/2018/12/22/erdogan-does-not-object-to-damascuss-control-over-al-hasaka-the-kurds-choose-between-loyalty-to-syria-or-defeat-by-turkey/ – оригинал на английскомНа заглавной карикатуре:- Приближаются танки!- Какой же флаг поднять…Также стало известно, что Бретт МакГерк официально ушел с поста в Госдепе в знак протеста против решения Трампа вывести войска из Сирии.МакГерк был категорически не согласен с решением Трампа, так как поддерживал линию Болтона связанную с тем, что курдов можно было использовать для давления на Иран в Ираке и Сирии, оказывая давления на "шиитский мост" и мешая расширению влияния Ирана в Ираке и Сирии.Вполне резонно, что МакГерка подозревали в связях с израильским лобби, которое было заинтересовано в более активных действиях США против Ирана. В свете решения Трампа, несколько лет последовательной стратегии (несмотря на все имевшиеся неудачи) пошли коту под хвост.В "Вашингтон Пост" появилась очередная утечка из администрации Трампа, где утверждается, что во время телефонного разговора с Эрдоганом, "друг Реджеп" в очередной раз спросил, когда США выполнят свое обещание и прекратят поставлять оружие "курдским террористам". На что получил ответ "Мы уходим. Вам нужна Сирия – забирайте". Утверждается, что для Эрдогана этот ответ тоже стал неожиданностью, но есть мнение, что это контролируемая утечка призванная списать решение Трампа на его импульсивность и скрыть закулисные переговоры по Хашогги.Также стало известно, что перед отставкой Мэттиса он 45 минут пытался с помощью данных Пентагона убедить Трампа, что вывод войск из Сирии это тяжелая ошибка. После того как Трамп проигнорировал аргументы Мэттиса, тот и написал заявление об уходе.В демократической прессе продолжается истерика на тему предательства курдов и торговли стратегическими интересами США по заказу Путина.Для карикатуристов происходящее естественно стало поводом для раздолья.- Сирия! Как ты узнал.- Ты мне сказал.Список желаний:-Ослабить США. Дестабилизировать НАТО. Уйти из Сирии.- Да, хозяин.

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Резкое изменение обстановки в Сирии: пехоту коалиции США может спасти лишь чудо

Американский «кинжал в спину» курдским «Сирийским Демократическим Силам», как уже успели назвать лидеры сирийских курдов заявление Д. Трампа о выводе военного контингента Соединённых Штатов из Сирии, стал сильным, если не сказать фатальным, ударом для народа Рожавы, ставшего пехотой и основной ударной наземной силой для американской коалиции в САР. На американских военных курды и их вооруженные формирования возлагали большие надежды, в первую очередь в вопросе защиты от предстоящей военной агрессии со стороны Турции, борьбе с ИГИЛ* и создании собственного государства — Курдистан. Однако достигнутые между Анкарой и Вашингтоном договоренности, заявление американского лидера о выводе своих войск разрушили эти надежды. Теперь курды остались одни против турецкой военной машины. Помимо этого, несмотря на заявление президента США о победе над ИГИЛ, в восточных провинциях Сирии находится еще много «спящих» ячеек этой организации, которые в любой момент могут превратиться в крупную группировку террористов, насчитывающую от нескольких сотен до нескольких тысяч исламистов. «Народное сопротивление восточных районов» Однако это не все беды и угрозы, стоящие перед курдским народом. За время своей деятельности под покровительством США курды на востоке Сирии почувствовали себя хозяевами этих земель, чем вызвали крайне сильное недовольство со стороны коренного арабского населения. Нередко оно перерастало в открытые мятежи, которые курдами по приказу их заокеанских покровителей жестоко подавлялись. Само собой, это лишь усиливало ненависть арабов к курдам, которых уже в отрытую стали называть оккупантами арабских земель. Однако у арабов, находящихся на занятой курдами территории не было ни возможности, ни средств организовать крупномасштабное восстание. А о начале освободительной войны против поддерживаемых оружием, военной техникой и американской авиацией курдов и речи быть не могло. Слишком неравны силы. По этой причине арабские племена на востоке реки Евфрат, в провинциях Хасеке и Ракка, перешли к тактике партизанской войны. Для этих целей на подконтрольных курдам территориях в декабре 2017 года было сформировано арабское «Народное сопротивление восточных районов», состоящее из радикально настроенных арабов, недовольных тем, что власть в провинциях Ракка и Хасеке полностью принадлежит подконтрольным США курдским вооруженным формированиям. При этом права и свободы коренного арабского населения в этом регионе, опять же с благоволения американской стороны, жёстко притесняются курдами. Тем не менее, как было сказано, у арабов слишком мало сил для открытого боестолкновения. Численность «Народного сопротивления восточных районов» едва дотягивает до 100 человек, в то время как силы курдской службы безопасности «Асаиш» насчитывают как минимум 1 200 человек. По причине неравенства сил арабские радикалы решили бороться с курдской оккупацией путем саботажа, диверсий и терактов. Стоит отметить — достаточно успешно. Так, в октябре 2018 года было не менее 50 террористических актов против военнослужащих «Сирийских Демократических Сил», а уже в ноябре их было 73, то есть в полтора раза больше. В результате подрывной деятельности «Народного сопротивления восточных районов» в провинциях Ракка и Хасеке погибли 96 и были ранены 134 представителя курдских вооруженных формирований. Декабрь стал не менее результативным для арабских радикалов. Практически каждый день они совершают нападения и теракты против бойцов курдских СДС в различных населенных пунктах восточных провинций Сирии. В декабре 2018 года против «Сирийских Демократических Сил» уже было совершено более 40 нападений со стороны «Народного сопротивления восточных районов», в результате которых 88 бойцов курдских вооруженных формирований погибли и 84 получили ранения различной степени тяжести. С высокой долей вероятности можно предположить, что к концу месяца количество нападений на бойцов СДС, а, соответственно, и число погибших и раненых, возрастет. Сложившаяся ситуация закономерна для любой войны. Курды, поверив обещаниям американцев о помощи в создании Курдистана, чувствуя поддержку США, начали вести себя как хозяева на землях, которые по факту им никогда не принадлежали. При этом мнение, права и свободы коренного арабского населения в основном не учитывались. Во многом поведение курдов было навязано США, которые убедили их в том, что именно они хозяева востока Сирии, а арабы, население исконно его населяющее, это недоразумение, которому нет места в будущем Курдистане. В итоге, доверчивость курдов слишком дорого им обошлась. Сейчас против них готовят военную операцию турки, ИГИЛовские недобитки, а также представители многочисленных арабских племен, которых курды сами настроили против себя. В сложившейся ситуации курдов может спасти лишь чудо, или воля крупных геополитических игроков в регионе, которые не желают многотысячных жертв среди курдского населения Сирии. Если же этого не произойдет, то трагедии, а точнее катастрофы, курдскому народу не избежать. Уж слишком дорого для него обернулась вера в США. Читайте также: Сирия: пехота Коалиции США на грани катастрофы Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны» * Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Сирия: опасный прецедент

Практически месяц прошел с того момента, как радикальные группировки обстреляли сирийский город Алеппо боеприпасами с отравляющими веществами. В результате этой атаки пострадали минимум 70 мирных жителей, в том числе дети. По идее, после сообщения о факте применения химического оружия Организация по запрещению химического оружия должна была направить своих специалистов для расследования данного инцидента. Справедливости ради, стоит отметить, что 4–6 декабря Дамаск посетила передовая группа спецмиссии ООН, где она получила большой массив фактологических материалов, а также заверения сирийской стороны и российских военных в том, что экспертам миссии для расследования инцидента с применением химоружия в Алеппо будет оказано всяческое содействие. После этого представители комиссии убыли в основной офис ОЗХО в Гааге, и на этом все закончилось. Спустя почти четыре недели с момента химической атаки в Алеппо, имея гарантии собственной безопасности и содействия со стороны правительства Сирии и российских военных специалистов, специальная миссия ООН расследования инцидента с применением химоружия так и не прибыла на место применения боевиками отравляющих веществ против мирных жителей. При этом время идет. Химические вещества имеют свойства улетучиваться. Через некоторое время испарятся следы, оставленные отравляющими веществами в Алеппо, и тогда вообще можно будет утверждать, что никакого применения химического оружия не было. Создается впечатление, что именно этого и ждут в ОЗХО. Ни для кого не секрет, что США и их союзники активно поддерживали антиправительственные войска в Сирии. Именно они финансируют организацию «Белые каски», которые неоднократно были уличены в работе с террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра»*. Также ни для кого не секрет, что США, имеют огромное влияние на работу многих органов ООН, включая ОЗХО. Так как в применении химического оружия против жителей Алеппо были обвинены антиправительственные вооруженные формирования, при содействии организации «Белые каски», нет ничего удивительного, что их хозяева заинтересованы в затягивании сроков применения подопечными боевиками отравляющих веществ. Спонсоры и покровители радикалов прекрасно понимают, что если результаты расследования подтвердят факт применения террористами химического оружия против мирного населения, то вопрос по их уничтожению будет решен, притом в крайне короткие сроки. Это покровителям террористов как раз не нужно. Именно этим можно объяснить тот факт, что, используя различные рычаги давления на ОЗХО, США и их союзники тормозят расследование химической атаки в Алеппо. Делается это все ради достижения двух целей. Первая — вывести из-под удара подконтрольных радикалов и как можно дольше сохранять очаг напряженности на севере Сирии. Вторая — обвинить правительство Асада и Россию в инсценировке химической атаки. Ведь через какое-то время специальная миссия для расследования инцидента с применением химоружия все же прибудет в Алеппо, но к этому времени все следы отравляющих веществ улетучатся. Но на это никто не будет обращать внимание. Будет дано заключение, что следов нет, а, следовательно, не было никакой химической атаки, а значит применение отравляющих веществ против жителей Алеппо инсценировка правительства Сирии. Таким образом противники легитимного сирийского правительства хотят перевернуть ситуацию с ног на голову — террористов сделать жертвами ложных обвинений, а руководство Сирийской республики кровожадными преступниками, травящими свой народ ради достижения выгоды. Как бы такое дико не выглядело и не звучало, но такой вариант возможен. Более того, все к этому идет. Если это произойдет, то создается крайне опасный прецедент. Страны, которые имеют рычаги воздействия на ОЗХО, на ее инструменты, могут применять отравляющее вещества в любой точке мира, не опасаясь наказания за это. Более того, они же могут обвинить любую страну в применении химического оружия и использовать это для реализации своих интересов. Читайте также: ВАЖНО: ВКС России следят за подозрительными автоколоннами в зоне оккупации США в Сирии (ФОТО) Сирийский военно-политический эксперт Хамза Аббас, для «Русской Весны» *Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Об ИГИЛ в Сирии «позаботятся» другие страны, а мы возвращаемся домой, — Трамп

Президент США Дональд Трамп завил, что об остатках террористов ИГИЛ* в Сирии могут позаботиться другие страны региона, в том числе Турция. «Что касается Сирии, изначально мы собирались ограничить наше присутствие там тремя месяцами, и это было семь лет назад − мы так и не ушли», — написал он в Twitter. «Когда я стал президентом, ИГИЛ безумствовало. Сейчас ИГИЛ в значительной степени побеждено, и другие страны региона, в том числе Турция, смогут с легкостью позаботиться об оставшихся (боевиках). Мы возвращаемся домой!» − подчеркнул Трамп. Читайте также: «Америка с нами»: Бывший аэродром ВВС Украины принял первые истребители ВКС РФ после реконструкции (ВИДЕО) ​* Запрещенная в РФ террористическая организация

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Спецпредставитель США по борьбе с ИГИЛ ушёл в отставку

В отставку по собственному желанию ушел Бретт Макгерк, специальный посол США, ответственный за взаимодействие с другими странами по вопросам борьбы с террористической группировкой ИГИЛ. Об этом в субботу, 22 декабря, официально сообщил представитель Госдепартамента США. Отставка Макгерка, которая официально состоится 31 декабря, последовала вскоре за неожиданным решением Дональда Трампа вывести американские войска из Сирии. Накануне, 21 декабря, об уходе с должности министра обороны США объявил Джеймс Мэттис, который в своем пояснительном письме сообщил о глобальных разногласиях с американским президентом. На минувшей неделе Макгерк заявил, что никто не объявлял борьбу с ИГИЛ* «завершенной». Через несколько дней после этого Трамп сообщил о «победе» над террористами. В мае 2017 года Турция призвала США уволить Макгерка. В Анкаре заявили, что Макгерк, назначенный на свой пост еще экс-президентом США Бараком Обамой, оказывает поддержку запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП) и курдским Отрядам народной самообороны (YPG). Читайте также: «Америка с нами»: Бывший аэродром ВВС Украины принял первые истребители ВКС РФ после реконструкции (ВИДЕО) *Запрещенная в РФ террористическая организация.

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Рожава. 22.12.2018

В ответ на заявления турецкого МИДа, что никто не сможет помешать Турции провести военную операцию в Северной Сирии, агент Дональд публично заявил, что он собственно и не против действий Турции в том регионе, который раньше оккупировали США.Чудесное во всех отношениях высказывание.1. Официально заявлено, что США вели операции на территории Сирии с 2011 года и лишь сейчас готовятся ее покинуть. "Народные восстания против тирании" такие народные.2. Об остатках ИГИЛ на территории Сирии позаботятся местные страны. Про курдов как "главных союзников по борьбе с ИГИЛ" ни слова.3. Среди местных стран (очевидно, что это Сирия, Ирак и Иран), отдельный акцент сделан на Турции, которой фактически дают добро на операции против ИГИЛ в северо-восточной Сирии.Стоит ли удивляться,что при таких посылах Турция столь уверена в том, что ее военную операцию ничто не остановит.1. Пока курды спешно пытаются договориться с Асадом, турки продолжают переброску войск на турецко-сирийскую границу. Кроме того в Джарблус переброшена дополнительная бронетехника, а со стороны Азаза в направлении Манбиджа наблюдается перемещение боевиков ССА. В районе Таль-Абьяда, Кобани и ряда других городов наблюдается повышенная активность разведывательных самолетов и БПЛА. Ведется активная разведка полевых укреплений, которые курды сооружают вдоль границы. Также отмечается прибытие дополнительных подразделений коммандос для трансграничных операций. С учетом открывающихся перспектив, Турция сейчас активно наращивает группировку, которая потребуется для ввода в Рожаву на всем протяжении границы.2. После начала передислокации частей "Тигров" и 5-го штурмового корпуса, США усилили наблюдение за южными подступами к Манбиджу на фоне слухов о том, что курды в обмен на гарантии самоуправления готовы пустить сирийские войска в город. Пока никаких конкретных договоренностей нет – консультации продолжаются, поэтому говорить тут о чем-то свершившемся пока рано.3. По заявлениям главы МИД Турции Чавушоглу 8 января 2019 года в Вашингтоне соберутся 3 рабочие американо-турецкие группы для обсуждения практических вопросов связанных с выводом американских войск. Курдов понятное дело туда не пригласили, что как бы намекает. По всей видимости США проведут к с курдами разъяснительную работу отдельно. Выбор у них на самом деле небогатый – если США их не защитят, остается либо бессмысленное сопротивление Эрдогану, либо идти на поклон к Асаду.4. Официальный спикер SDF по поводу позиции США высказал обеспокоенность по поводу того, что уход США оставляет в регионе пустоту, которой воспользуются террористы и "другие силы". Вполне понятно, что ИГИЛ в свете грядущих изменений в Рожаве укрепит свои позиции на границе с Ираком в краткосрочной перспективе, но после появления сирийских войск на восточном берегу Евфрата, можно ожидать начала реальных операций по зачистке ИГИЛ, которые САА при поддержке российских ССО недавно проводила в Сувейде.5. Вслед за Мэтисом в отставку ушел Брет Макгерк, который с 2015 года курировал политическую часть курдского проекта Вашингтона в Ираке и Сирии и от имени США раздавал гарантии курдам. Касем Сулеймани празднует победу – политический труп его давнего врага в Ираке и Сирии, таки проплыл мимо него.Последними операциями Макгерка в Ираке стали инсирированные США и Саудовской Аравией протесты в Басре направленные против Ирана и интересов российского "Лукойла", а также неудачные переговоры в Эрбиле с Барзани о переброске сил Пешмерги в Рожаву.6. Госсекретарь Помпео сегодня связался с премьер-министром Ирака для обсуждения практических вопросов, которые будут сопровождать вывод американских войск из Сирии. Иракский премьер заявил Помпео, что поддерживает решение США. Теперь бы им еще их и из собственной страны спровадить.США заинтересованы, что Ирак не закрывал погран-переходы между Ираком и Сирией, как для сохранения линий снабжения своих войск, так и для курдов, хотя бы на ближайшие месяцы, так как иранское лобби деятельно показывает, что может при желании, очень быстро перекрыть сирийским курдам краны снабжения.7. Оппоненты Трампа не оставляют попыток остановить уход из Сирии. Группа сенаторов, во главе со старым русофобом Линдси Грэмом требует созвать слушания в Сенате по поводу решения Трампа и заслушать "всю правду" об уходе из Сирии от ушедшего в отставку Мэттиса. Сторонники Трампа в Сенате заявляют, что агент Дональд лишь выполняет предвыборные обещания и что все это прекрасно знали, когда поддерживали его в ходе праймериз и в президентской гонке против Хиллари Клинтон. Тем не менее, борьба на Капитолийском холме по этому поводу еще не закончена.8. Нетаньяху включился в "твиттер-батллы", разместив у себя на странице оскорбления в адрес Эрдогана с посылом, что "Завоеватель Северного Кипра и убийца женщин и детей в курдских деревнях, не смеет читать мораль Израилю". Раздражение Нетаньяху можно понять – провокация с Ил-20 привела к осложнению отношений с Россией и сворачиванию массированной воздушной кампании, курдский проект, который должен был отвлекать арабов – закрывается, флагманы исламского мира (Иран и Турция) активно поддерживают палестинцев и идущую интифаду, Иран протянул шиитский мост до Бейрута, Хезбалла находится на пике своих возможностей, а против самого Нетаньяху выдвигаются обвинения в коррупции. Есть от чего сорваться на "друга Реджепа". Хотя по существу Нетаньяху конечно прав, уж не Эрдогану говорить о морали после его шашней с ИГИЛ и попыток свергнуть Асада в дружной стае товарищей во главе с США. Но и Израиль тут ничем не лучше. Операцию "Добрый сосед" сирийцы еще не скоро забудут. Просто Эрдоган вовремя сменил сторону и пожал плоды своего оппортунизма, а Нетаньяху упорствовал и оказался у разбитого корыта.PS. Вы будете смеяться, но не так давно уже бывший министр обороны США заявлял, что "Асад должен уйти" https://stephenlendman.org/2018/11/war-secretary-mattis-says-assad-must-go/ Точно также заявляла и постпред США в СБ ООН Ники Хейли https://eadaily.com/ru/news/2017/04/09/postpred-ssha-pri-oon-bashar-asad-dolzhen-uyti "Проклятье Асада" продолжает работать и пострадавшие персонажи уже категорически не помещаются в известную картинку.

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3,5 года в плену у ИГИЛ

Небольшой эксклюзив из Сирии.Интервью с подполковником сирийских ВВС, который провел несколько лет в плену у ИГИЛ.По его истории вполне можно кино снимать.Я подполковник Юсиф***. В настоящий момент живу и работаю в деревне Рабиа, пригород Хамы.Да. Это произошло шесть лет назад. В то время я служил на аэродроме в Дейр-эз-Зоре, был техником самолета, отвечал за радиоэлектронное оборудование.12 августа 2012 г. я с еще одним майором поехал в Хаму. Надо было по службе какие-то документы передать. Поехали на моем автомобиле. Через 3 км нас задержали боевики Сирийской свободной армии, стали документы проверять, обыскивать. Когда нашли офицерские удостоверения, очень обрадовались. Связали нас и повезли в Эль-Мухасан, это в 20 км восточнее Дейр-эз-Зора.Когда нас привезли, все в городе обрадовались, они даже «праздник» в честь нас устроили, думали, что мы летчики и за нас можно будет получить приличный выкуп. Потом нас начали бить. Нас били все: боевики, просто мужчины, женщины, дети…каждый старался дотянуться до нас.Два месяца нас допрашивали, пытали и издевались. Постоянно били. Однажды меня ударили очень сильно автоматным прикладом по голове. Я потерял сознание и пришел в себя только через восемь часов. Уже думали, что я умер, но я очнулся. Потом я понял, что практически полностью парализован. Шевелилась только одна рука и то совсем немного. Десять месяцев я пролежал парализованным.Нет, конечно. Время вылечило.Помогали люди, которые со мной вместе оказались. Я все время лежал. У меня одно развлечение было. Я у боевиков попросил Коран, молился каждый день. Постоянно молился. Через некоторое время я знал его наизусть.Потом меня хотели убить, но услышали, как читаю Коран и пожалели. Оставили для обмена на пленных боевиков. Однажды почти обменяли на 11 боевиков, которые в плену у наших войск были, но потом почему-то отказались. Не знаю почему. Но и просто так меня тоже не отпускали, так как я офицер. Боевики звонили жене где-то раз в неделю и требовали выкуп – 3 млн. сирийских фунтов. Это огромная сумма для нас и жена, конечно, не смогла найти таких денег. Так прошло полтора года.В конце 2013 г. в город пришли террористы ИГИЛ. Стали проводить «инвентаризацию» пленных. Конечно они узнали и про меня. Пришли меня казнить, как «неверного», потому что я по вере алавит, а для ИГИЛ это все равно что преступник. Там были два шариатских судьи – эмиры из Туниса и Марокко. Они спрашивали знаю ли я Коран, умею ли его читать, про пророка Мухаммеда спрашивали. Я все рассказал. Ответил на все вопросы. Судьи очень удивились и один сказал, что я «неверный», а знаю больше многих «правоверных». Эмиры не стали меня казнить, как и запретили обменивать на кого-нибудь.Потом прошли еще полтора года. Нас постоянно избивали и мучали. Нас били за каждого погибшего исламиста. Авиация нанесла удары – приходят и нас бьют, подорвались на мине – опять бьют.Группировка называлась «Лива Усман». Командир – капитан Абдула Кейсун. ИГИЛ поставил перед ними выбор – либо смерть, либо с ними остаться. Почти все боевики перешли на сторону ИГ, но все равно считались «неверными», выполняли грязную и тяжелую физическую работу. Их не воспринимали как бойцов, даже оружие не давали.В середине 2015 г. исламисты мне предложили продолжить обучение «истинной вере» и пройти практику. Выбора не было – иначе казнь. Я согласился.Собрали команду для обучения, всего около 1200 человек, включая бывших боевиков ССА, и отправили в г. Мадайю в мечеть. Там мы проходили обучение в течение месяца. По окончанию «курсов» нас ожидал экзамен. Экзамен принимал шариатский судья из Катара Абдула аль-Кувейти. Я сдавал экзамен первым и, как оказалось, был лучшим среди учеников мечети. Мне выдали удостоверение «правоверного», с печатью и фотографией – как положено, и присвоили звание шейха. К тому моменту прошло уже три года и четыре месяца.Я постоянно думал о побеге, и мне все-таки повезло. Меня назначили служить в мечети в Ракке. Я приехал туда и понял, что меня никто не знает. Все относились ко мне как к исламисту ИГИЛ. Членам ИГИЛ был разрешен выезд в другие города, но только по двум причинам: на лечение или для встречи с родственниками. И я пошел просить.На больного я похож не был, а вот повидаться с родственниками могли отпустить. Я придумал легенду, что «в миру» являюсь учителем французского языка и вступил в ИГИЛ по собственному желанию. Французский я действительно очень хорошо знаю. Отстояв очередь «в приемную», без надежды, что отпустят – передо мной четверым отказали без причины, я вошел к шейху и сказал, что у меня есть отец в Дамаске и я хочу привезти его сюда, чтобы он познал «истинную веру». Мне, конечно, не поверили сразу. Проверяли мой французский, опрашивали подробней про отца, но в итоге повезло. Я получил разрешение посетить Дамаск, мне дали трехдневный отпуск, и я купил билет на автобус.Конечно. В этих городах было много простых людей, которые работали на фабриках, заводах, в государственных и других учреждениях. Все они получали заработную плату от государства, но выдавали ее только в Дамаске. Поэтому автобусы туда ходили часто.Я вышел из автобуса на первом же посту сирийской армии в Думейре. Побежал к начальнику поста. Стал рассказывать про себя, что я родом из Рабии, майор, был захвачен в плен три с половиной года назад. Мне не верили, но опять повезло. На этом же посту нес службу мой сосед из Рабии, капитан. Он узнал меня! После расспросов мне, наконец-то, поверили и я смог позвонить жене.Потом меня положили в больницу. Там долго обследовали. А когда выписали, опять арестовали. На этот раз это был Мухабарат. Двадцать дней меня допрашивали, брали показания, проверяли. И наконец отпустили. Меня восстановили в должности и опять госпитализировали. В военном госпитале №601 г.Дамаска я проходил обследование и лечение. Прооперировали ноги. Из-за многочисленных переломов кости срослись неправильно, их снова ломали. Потом уволили из армии по болезни.У нас с другом маленький грузовик. Занимаемся доставкой различных грузов. Я нахожусь на пенсии.Да. Самое главное, я остался жив и вернулся к семье. Благодарю Бога за это.PS. Как говорится, чудом уцелел.Есть и само интервью в голосе, но без субтитров на арабском.Интервью взято в начале декабре 2018 года.

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