На пути к цели… Хроника сибирской науки (1987)
Фильм рассказывает об усилиях Сибирского отделения АН СССР по ускорению и расширению масштабов внедрения научных разработок в народное хозяйство страны, о роли и возможностях науки в решении задач интенсификации производства, о вопросах творческого взаимодействия науки и промышленности с учетом природоохранных мер.
ТО Экран 1987
Автор сценария – Игорь Жуков
Режиссер – Сергей Вологдин
Оператор – Ярослав Малышев
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