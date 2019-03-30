Хроники Золотой Богини Сорни Экву. ( реферат)

Любопытно одно предание, которое касается русского народа. На Урале и Оби существует много легенд о так называемой Золотой Бабе, которая якобы была главным божеством обских угров. Легенды говорят, что эта баба была отлита из чистого золота, стояла обнажённой и блистала такой красотой, что оторвать от неё глаз было невозможно. Золотая богиня держала на руках своего ребёнка, девочку, тоже очень милую и красивую. Но легенды не говорят, как появилась золотая статуя женщины у народа Коми в верховьях Камы, откуда начался её таинственный путь на Восток. Конечно, легенды сохранили и эту информацию, только многие столетия она была открыта не для каждого. В период смут и жестокой гражданской войны в X веке статую Великой Лады русские волхвы-хранители передали своим коллегам, языческим жрецам народа коми. Они передали кумир богини Любви и богини-Матери всей проявленной Вселенной с целью его сохранения.

ХРАМ ЛАДЫ

Эту статую несколько сот лет укрывал самый крупный и самый богатый храм Лады во всех славянских землях, он стоял среди векового соснового бора на берегу Ладожского озера. Предание говорит, что от берега, где были устроены специальные причалы, вглубь бора к ступеням великолепного, покрытого ажурной резьбой храма вела широкая деревянная дорога, перила которой были тоже резными, а в храме у ног золотого кумира лежали большие гусли-самогуды и сами по себе играли мелодию гимна великой богине.

К храму Великой Лады можно было подойти только со стороны озера. С берега храмовый комплекс богини был надёжно прикрыт огромным непроходимым болотом, тропы через которое знали только волхвы. В настоящее время эта топь почти исчезла, но в древние времена она представляла серьёзное препятствие. Храм богини стоял на юго-восточном берегу озера, и паломникам приходилось плыть к его пристани на лодках из Старой Ладоги, Крепость старой Ладоги была своеобразным ключом к храму богини, единственным местом, откуда можно было попасть к его комплексу.

Главное святилище Лады состояло из нескольких построек, все они были богато украшены позолоченной деревянной резьбой, имели посеребрённые крыши, над которыми возвышались золотые, украшенные красными сердоликами (этот камень является символом богини), сакральные символы Вселенной, Солнца и самой Лады. Купол основного храма богини любви представлял собой, как и все древнерусские храмы, восьмигранную высокую пирамиду, вершина которой была увенчана стилизованным позолоченным изображением пламени - маковкой. На вершине огненной маковки стояла украшенная драгоценными камнями золотая двойная свастика, устремлённая в небо. Стены внутренних помещений храма богато украшались деревянной, выкрашенной в зелёный цвет, растительной резьбой. Зелёный цвет - цвет сердечной чакры человека, а так как сердце является вместилищем энергии Лады, то понятен и ансамбль тонов помещений храма. Кроме этого, храм богини любви был изнутри богато убран различными живыми растениями: цветами, кустарниками и даже небольшими деревьями. Вся эта зелень росла в специальных глиняных горшочках, осколки которых до сих пор находят люди на месте сожжённого христианами в середине одиннадцатого века храма.

Обнажённое золотое изображение великой Лады стояло на каменном постаменте у алтаря под куполом храма. На согнутой левой руке богини сидел маленький Лель в образе Ляли и улыбался. Одежда статуи Лады состояла из трёх удивительных венков: они были собраны из искусно выполненных из золота полевых цветов, перевитых коваными серебряными листьями и серёжками берёзы. Один такой венок украшал чело богини, он охватывал её золотые волосы, уложенные в высокую, очень похожую на убранство головок палеолитических Венер, причёску. Второй венок висел на плечах статуи, прикрывая её великолепную грудь, и являлся своеобразной одеждой для маленькой Ляли. Третий венок охватывал её бёдра, и с него на тонких серебряных нитях свисали небольшие серебряные колокольчики, создавая этим видимость своеобразной юбки. Под ногами богини лежали большие гусли - «самогуды».

Золотая статуя Великой Лады, которая украшала основное её святилище на Ладоге, как утверждает русская ведическая традиция, была изготовлена ещё в Ориане-Гиперборее, и её около 40.000 лет назад перенесла с медленно умирающей Орианы на Таймыр первая волна переселенцев. Полуостров Таймыр долгое время, по ведическим источникам - 30.000 лет, был местом, откуда выходцы с Орианы-Гипербореи расселялись по необъятным просторам Азии и Европы.

На юге Таймыра, в пустынных городах Путорана, в одном из гротов долгое время находился храм самого Рода. В этом подземном храме, хранилище гиперборейских реликвий, вместе со статуями основных богов стояло и золотое скульптурное изображение Великой Лады - женской ипостаси Рода. Но не только статуи богов и героев хранились в том горном пещерном храме. Как повествует ряд ведических преданий, глубоко под землёй на далёком Севере русским народом от глаз непосвящённых была скрыта Великая Веста - письмена самого Сварога, Что это были за книги, предания не говорят. Правда, есть упоминания в новгородских летописях, что на Руси вечные книги писались «тиснением» (чеканкой) на листах золота.

Во время очередного переселения на юг из этого храма были взяты две статуи богов. Одна статуя принадлежала Велесу, другая - Ладе. Древнерусские предания говорят, что в храмах Лады и Велеса хранились сотни томов «Весты», скопированных якобы с самого небесного Алатырь-камня. А раз так, то женская ипостась Рода - нежная и могучая Лада - являлась ещё и богиней высшей небесной мудрости. Одно время Храм Велеса стоял на холме в сосновом бору на берегу реки Беренды, недалеко от современного Московского кремля. Главный же храм бога творческой энергии и мудрости находился, как ему и положено было быть, в глухом, непроходимом лесу на берегу озера Белое, До сих пор на берегу этого большого озера в среде старожилов бытует легенда, что некогда в глухих лесах, окружающих озеро, жил князь всех медведей. Это был медведь огромного роста, с белой, как снег, шерстью. Образ белого медведя ещё раз доказывает, что наш народ пришёл на территорию Евразии из глубин Арктики.

Понятно, что отдавать золотую Ладу в руки жадных до драгоценностей христиан хранители не собирались. До начала XV века её берегли ведические жрецы народа коми, храм богини был поставлен среди непроходимых лесов в вершине Камы.

Но когда и туда стали добираться христианские миссионеры и началось поголовное крещение Великой Перми и зырян, хранители, согласно единому ведическому закону - «любой ценой сохранить главный кумир, а значит, и его земную силу» - передали статую богини «язычникам» манси, которые перенесли «Сорни Экву» уже на Урал. Несколько десятков лет на одной из вершин уральских гор стояло капище богини, но и его пришлось убрать, так как христианские епископы в новокрещённых землях и сам митрополит Московского государства узнали, что богиню хранят у себя язычники Севера.

Когда началось крещение манси, этот народ с западных склонов Урала перебрался на восточные склоны и стал расселяться по левобережью Великой Оби. Так капище Золотой богини оказалось в устье реки Оби, но прошло время, и хранители народа манси, следуя указанию древнерусских волхвов, передали кумир обским хантам, которые в устье реки Демьянки поставили для него новое капище.

Надо отдать должное разведке Ермака Тимофеевича, которая с большой точностью определила, где находится статуя Золотой бабы, и в 1582 году к устью реки Демьянки с целью захвата идола Ермак отправил своего воеводу Брязгу. Брязга с казаками осадил и взял Демьянский городок, но «Сорни Эквы» так и не нашёл.

Золотую богиню после ухода русских хантейские шаманы-хранители с устья Демьянки перевезли в её вершину, а потом через Перетаск - в систему рек Большого Югана. На несколько лет Золотая богиня исчезла из поля зрения русской казачьей администрации, но ненадолго. Продвижение московской администрации вверх по Оби и постройки ею недалеко от устья Югана Сургутского острога вновь заставило хранителей Золотой Бабы искать спокойного места для своей подопечной.

На Юганском капище осталась только грубо сработанная деревянная копия «Сорни Най», а сама золотая богиня перекочевала теперь уже на Вах. На Вахе ханты и русские волхвы несколько раз строили временные жилища для золотого идола, но как только место очередного капища засекалось московской «администрацией», его убирали, а «Сорни Най» перевозили по реке всё выше и выше. Но с вершиной Ваха кончилась земля сибирских угров, дальше шли владения кетов, а за Енисеем - катангских эвенков, но предания кетов и эвенков не говорят о Золотой Бабе. Ни тот ни другой народ не знает о золотом идоле, зато знают верхнетазовские селькупы. По преданиям, до XVII века селькупы жили по Ваху, но после разгрома «пегой орды» князя Ваны русскими казаками на Вах устремились обские ханты. Селькупское население Ваха не смогло отстоять свои земли от пришельцев и вынуждено было переселиться на Таз. Но через два десятка лет после своего переселения на новые земли селькупы на Тазе встретились с русскими и хантами. На этот раз это был сильный военный отряд, который не ставил своей целью ведение войны против селькупов. Ханты и русские мирно прошли на лодках по реке вниз и, пристав к правому берегу в районе современного Красноселькупа, выгрузились, перебрались через тайгу и болота на один из притоков, впадающих в Сургутиху, и по Сургутихе ушли в сторону Иньзяяна - Енисея. С восточной стороны хантейский отряд на Таз больше не вернулся, и селькупы наверняка и забыли бы об этой странной экспедиции русских с хантами, если б не одно обстоятельство.

Через 5-6 лет после посещения хантами Таза селькупы Сургутихи от своих соседей кетов узнали, что на правобережье Енисея в одном из Кетских родов поселилось несколько десятков хантов. Ханты взяли себе в жёны женщин-кетов и навсегда остались на Енисее. То что иногда северные народы предпринимали далёкие экспедиции и, заведя на новом месте семью, оставались среди соплеменников своей жены, в те времена не было редкостью, но здесь был совершенно иной случай. Ханты не просто жили среди кетов, они были последними хранителями Золотой богини, которую им удалось, терпя серьёзные лишения, перенести с Ваха и укрыть в горах Путорана. От селькупов Сургутихи узнали о Золотой Бабе Тазовские селькупы и поняли, с какой целью шли вниз по Тазу на своих лодках русские и ханты. Позднее их шаманы не раз наведывались к хранителям, где у деревянной копии идола они совершали свои жертвоприношения.

Имеются сведения, что на Енисей к последнему капищу Великой богини долгое время приходили и тазовские ненцы. Надо отметить, что кеты так и не приняли культ Золотого идола и относились к хантам-хранителям без особого доверия, а возможно, ханты и не собирались посвящать своих друзей и соседей в тайну, которая их не касалась. До сей поры местные жители устья Нижней Тунгуски помнят, что некогда здесь вместе с енисейскими остяками-кетами жили и обские остяки-ханты. До сих пор кетов в районе Туруханска местные жители называют хантами.

Путь Золотой богини от Ладоги до гор Путорана пролёг во времени на протяжении более семи веков. Семь веков хранители разных сибирских племён и народов, повинуясь воле русских волхвов, уносили кумир всё дальше и дальше на восток, где он навсегда укрылся от своих преследователей в последнем и самом надёжном схроне. Кстати, информация о том, что Золотую богиню спрятали в горах Путорана, не раз просачивалась на страницы печати. Историкам и этнографам удалось проследить её путь, это оказалось не так сложно, но они не в состоянии ответить на вопрос: почему богиню спрятали именно на плато Путорана? Не проще было бы её скрыть на том же Урале или в бескрайних лесах Западной Сибири, ведь хранителям давно было ясно, что за кумиром идёт охота. И всё-таки они упорно переносили богиню на восток и не собирались бросать, а если изучить дорогу Сорни-Эква с Ладоги до гор Путорана, то приходит в голову мысль, что весь этот путь - не что иное, как хорошо продуманная и отлично выполненная операция. Даже русские казаки, имея в своём распоряжении массу местных проводников, продвигались на восток куда более сложными и трудными путями, чем хранители Золотого идола. Складывается впечатление, что последние знали карту Сибири лучше, чем знала её Российская географическая наука ещё в начале века.

ТАЙНА ЗОЛОТОЙ БОГИНИ ЛАДЫ

Чтобы постичь тайну Золотой богини, необходимо обратиться к письменным древнегреческим источникам, в которых говорится о Гиперборее и загадочных гиперборейцах. Казалось бы, какое отношение имеет судьба золотого идола к древней легендарной стране? Оказывается, имеет, и самое непосредственное. Достаточно изучить географию легендарной Гипербореи, оставленную нам в священных текстах и мифах, и сравнить её с географией современного Таймыра.

Первое, это наличие моря. Древние греки назвали его Кронийским в честь бога Кроноса, отца Зевса. В Авесте это море называется Ворукаша, оно подобно молочному океану. Из этого океана восходит священная звезда Тиштрия. Она стоит со своим спутником, звездой Сатаваэса, над горой, находящейся посередине моря Ворукаша и её почитают наравне со звёздами семизначными. Речь, безусловно, идёт о священной Полярной звезде, которую почитают до сих пор и в Иране, и в Индии. Звезда стоит над горой, которая, всвою очередь, возвышается над водами ледяного моря. Известно, что севернее полуострова Таймыр располагается архипелаг Северная Земля, и Полярная звезда как раз и сияет над этими островами.

Второе: все без исключения мифы, предания и гимны о древней северной прародине - будь то гимны Ригведы, Авесты или мифы древних греков - говорят о том, что легендарная Гиперборея имела свои горы, которые протянулись по ней в широтном направлении. И если вернуться к Авесте, то в гимне Хварно указывается, что с тех гор берёт начало множество рек, в которых живут удрьи (выдры). Горы, лежащие в широтном направлении, как известно, имеются на Таймыре, плюс ко всему почти в широтном направлении лежит и Приполярный Урал. Это горы Бырранга, и с них на самом деле течёт множество речушек, впадающих в реку Пясина и в озеро Таймыр. По Плинию старшему, Рифейские горы Гипербореи тоже лежат в широтном направлении, но главное даже - не расположение гор и не свет Полярной звезды над северным островом Прародины, а другое. Прежде всего, богатство недр легендарной северной страны, на которые указывают многие античные мифы. Сказания древних греков говорят, что недра Гипербореи содержат прекрасную медь, в большом количестве серебро, золото, олово, свинец и другие металлы. Но ведь такое изобилие полезных ископаемых на сравнительно небольшой территории во всём северном полушарии планеты известно только на Таймыре, в частности, знаменитые Норильские месторождения.

Из вышеизложенного можно сделать правильный вывод, что авестийская прародина и греческая Гиперборея очень напоминают своей географией и особенно богатствами недр полуостров Таймыр. И действительно, в источнике арийских народов этот полуостров имел большое значение. Фактически он породил древнегреческие мифы о легендарной Гиперборее, некоторые авестийские предания и многие гимны Ригведы.

Согласно Велесовой книге, 10.000 лет до н.э., во время нового похолодания, с гористой земли, покрытой лесами, которая не могла быть ничем иным, как плато Путорана, куда предков русского народа вытеснил с равнины какой-то родственный, но воинственный народ, часть русских племён двинулась на юг в поисках новой родины.

“И многое мы знали, и делали в очагах сосуды гончарные, и пахали хорошую землю, а также мы умели разводить скот, как и отцы наши. И пришёл на нас злой род. И напал на нас, и мы были принуждены укрыться в лесах, и жили мы там охотниками и рыболовами. И там мы могли уклониться от угрозы. Так мы пережили одну тьму (десять тысяч лет), и начали грады и огнищанские сёла ставить повсюду. После другой тьмы (десяти тысяч лет) был великий холод, и мы отправились на полдень (на юг), потому что там места злачные”.

Вот откуда на Урале и на плато Путорана возникли богатырские города. Оказывается, их когда-то возвели наши далёкие предки. Не только построили, но и жили в них дольше тысячи лет. Круг замкнулся, теперь понятна эпопея золотого изваяния Великой Лады: откуда она была унесена, туда и вернулась. Вот почему Золотого идола хранители упрямо несли не одно столетие к горам Путорана. Позже, почти тем же путём, только уже русскими волхвами, в подземный храм на плато Путорана была перенесена и золотая статуя Велеса, причём на виду, под носом у казачьей администрации.

Вот почему одни источники, рассказывая о золотом идоле, повествуют о мужчине, а другие - о женщине. В результате информация об обоих идолах наложилась одна на другую и получился знаменитый миф о Золотой Бабе.

P.S. Во время Великой Отечественной войны немецкие дивизии были остановлены частями Красной Армии на южном побережье Ладожского озера в том месте, где когда-то возвышалось основное святилище женской ипостаси Рода - великой и мудрой Лады. Возможно, энергия богини тоже вмешалась в дела войны, ведь сколько немцы ни пытались полностью окружить Ладожское озеро, этого им сделать так и не удалось. Завоеватель так и не ступил на священную землю древнего храма богини.