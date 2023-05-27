Выставка. Документальный фильм (1965)
О выставке в Московском Доме художника работ народного художника СССР, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии Сергея Коненкова, посвященной 90-летию скульптора.
Главная редакция литературно-драматических программ 1965
Автор сценария – Юрий Белянкин
Режиссер – Юрий Белянкин
Оператор – Юрий Белянкин
Текст читал – Сергей Богомолов
#ДокументальныйФильм #выставка #СергейКоненков #скульптура
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