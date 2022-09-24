Главная » Видео, История, Творчество

И мастерство, и вдохновение. Документальный фильм (1969)

15 0

И мастерство, и вдохновение. Документальный фильм
О творчестве учащихся производственно-технических училищ, представленном на Всесоюзной выставке “Наш труд и поиск – тебе, Отчизна” в Центральном Выставочном зале в Москве.

#ДокументальныйФильм
ТО Экран, 1969

Автор сценария – В. Шмелев
Автор сценария – Владимир Акопов
Режиссер – Владимир Акопов
Оператор – Ю. Озерский

#гостелерадиофонд #досуг #выставки #образование

▶Подписаться на канал “Советское телевидение”: https://goo.gl/qw3iEK

Наши группы в соцсетях:
Яндекс. Дзен – https://zen.yandex.ru/fond
Telegram – https://t.me/gosteleradiofond
OK – https://ok.ru/gosteleradiofond

Приложение для смартфона “Радио. XX век”
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.gtrf
App Store: https://itunes.apple.com/ru/app/радио-xx-век/id1336486169
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ndxu3YnQ33U
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Афоризмотерапия. ...и "для": Самореализация
Самопрограммирование-5: Любовь. Духовность. Вера
Феномен Юрия Горного
Самопрограммирование-6: Идеал. Смысл. Свобода. Счастье

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru