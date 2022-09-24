И мастерство, и вдохновение. Документальный фильм (1969)
И мастерство, и вдохновение. Документальный фильм
О творчестве учащихся производственно-технических училищ, представленном на Всесоюзной выставке “Наш труд и поиск – тебе, Отчизна” в Центральном Выставочном зале в Москве.
#ДокументальныйФильм
ТО Экран, 1969
Автор сценария – В. Шмелев
Автор сценария – Владимир Акопов
Режиссер – Владимир Акопов
Оператор – Ю. Озерский
#гостелерадиофонд #досуг #выставки #образование
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