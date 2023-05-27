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Джордж Флойд умер от передозировки наркотиков

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Джордж Флойд умер от передозировки наркотиков

Джордж Флойд умер от передозировки – травм, угрожающих его жизни, не было.

К такому заключению пришли медэксперты из американского округа Хеннепин в штате Миннеаполис.
Результаты вскрытия в третью годовщину гибели Флойда опубликовали в газете The New York Times.



В них говорится, что в крови темнокожего американца нашли производные фентанила (опиоидный анальгетик), каннабиноиды, амфетамин и другие токсичные препараты.

В мае 2020 года во время ареста Флойда полицейский Дерек Шовин прижал его коленом к асфальту и не отпускал, пока тот не потерял сознание. Смерть Флойда вызвала волну беспорядков и подъём движения BLM.
Шовина приговорили к 22,5 года лишения свободы.

PS. Хоронили Флойда в золотом гробу. Не каждый потребитель фентатила может на подобное рассчитывать.



Прекрасная история с точки зрения понимания уровня манипулируемости американского общества.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8383887.html
Метки: криминал, манипуляция сознанием, наркотики, полиция, США, флойд
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 29512 25038
    марина 48 мин. назад

      но эта правда ,как и Правда про Башни и Курск никого не поколышит-не в США ,не в мире..Это имело значение только в первые два дня -перепуганный Буш старший(знавший спектакль)и взволнованный ВВП (знавший правду) и те Сделки и Планы ,которым эти действия были началом и как бы содержанием..ВЕЛИКИЕ ИЛЛЮЗИИ ..

    • 24991 23221
      жора шапов 37 мин. назад

        “Смерть Флойда вызвала волну беспорядков и подъём движения BLM.”- главная шютка поста.

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