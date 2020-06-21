Вскрытие показало: Джорджа Флойда убила не полиция, а наркотики

Джорджа Флойда убила не полиция. Согласно токсикологическому отчету, Флойд умер от того, что у него в крови присутствовал фентанил в концентрации, в три раза превышающей смертельную. Фентанил — опасный опиоид, в 50 раз более сильный, чем героин. Обо всем этом вы можете прочитать в статье «А может быть, Джордж Флойд умер от передозировки наркотиков?». В статье имеется ссылка на отчет о вскрытии.

Подумайте об этом на минутку. Что станет с тем обществом, в котором факты не имеют никакого значения? Средства массовой информации США, Демпартия, белые либералы и извинительные оправдания со стороны левых настолько «заточены» на «белый расизм», что поспешили сделать желаемый ими вывод и инспирировали беспорядки и грабежи, которые привели к тому, что во многих городах был нанесен огромный ущерб имуществу, нескольких человек убили, многих людей изувечили, а расовым отношениям нанесли большой вред. Демократы — мэры и губернаторы — отказались исполнять свои обязанности. Полиция и Национальная гвардия, попытавшиеся сдерживать насилие, поддержки не получили. Даже назначенные Трампом председатель Объединенного комитета начальников штабов и министр обороны смирились с беспорядками и грабежами, подрывая позицию президента, намеренного действовать против бунта. У многих людей был уничтожен их бизнес, и в большинстве этих случаев страховка не покроет ущерб, полученный в результате беспорядков. Политики и СМИ несут ответственность на миллиарды долларов, в которые обошлись «мирные протесты». Тем, кто пострадал, придется выдвинуть групповые иски.

Когда полицейские штата Миннесоты, которых ложно обвинили в убийстве Джорджа Флойда, предстанут перед судом, то присяжные побоятся не осудить их. Эта история высечена в камне, и на нее завязано слишком много влиятельных групп интересов. В СМИ в отношении полицейских уже провели и следствие, и суд. А присяжные побоятся идти против общественного мнения, которое сформировали СМИ и белые либералы. Оказанное влияние будет иметь разрушительные последствия для морального духа полиции и ее приверженности отстаивать закон и порядок. Полиция уже отступает, когда сталкивается с преступлениями, совершенными «цветными». Черные познали, что у них есть иммунитет от их агрессивного поведения. Для криминальных элементов протесты — это возможность получения прибыли. Ожидайте еще большего числа «мирных протестов».

Те чрезвычайные злоупотребления, которые творились на побежденном Юге США во время Реконструкции*, отравили отношения между белыми и черными. К 1900 году южные политики, такие как Джеймс К. Вардаман** из Миссисипи, пытаясь отобрать власть у «денежных мешков» и южной аристократии, стали культивировать расовую ненависть к черным в среде бедных белых. Они также использовали избирательный процесс, чтобы побеждать лидеров Юга — таких, как Лерой Перси**, который работал на то, чтобы в отношениях рас создать гармонию.

В наше время этот процесс был обращен вспять. Теперь белые либералы среди негров разжигают расовую ненависть к белым людям. Белые либералы составили ложную историю, символизируемую «Проектом «Нью-Йорк таймс» 1619 год”*** о том, что Соединенные Штаты были основаны на белом расизме. Эта история в настоящее время закреплена в образовательной системе и в СМИ. Это означает, что разрыв между белыми и черными может только ухудшиться.

Политика идентичности — официальная идеология Демократической партии и тех, кто сходит за левых — разъединяет население. Американцы разделены на враждебные группы по признаку расы, пола и сексуальных предпочтений. Ни демократы, ни левые больше не представляют рабочий класс, который теперь определяют как врага — «трамповских презренных». Разделив американское население, правящие элиты сделали невозможным эффективно им противодействовать. Поскольку разобщенность служит интересам правящих элит, они будут ее поддерживать. Мы можем ожидать, что расовую вражду будут культивировать и в дальнейшем.

Можем ли мы надеяться, что ответственные элементы среди черного населения сделают шаг вперед и объединятся с белыми, чтобы сформировать дружбу между расами, в чем нуждается мультикультурное общество? Любой темнокожий американец, который попытался стать таким лидером, был бы изгнан как «дядя Том», находящийся на службе у белого расизма.

Ни в США, ни в западном мире факты больше не имеют никакого значения. Фактические данные, которые не соответствуют пробудившимся эмоциям, отклоняются как расистские или сексистские, или как какая-то еще форма греха. Другими словами, в Америке правда утратила свою силу. Правдой больше невозможно бороться с разрушительными идеологиями. Можете проверить это сами. Попробуйте убедить CNN, New York Times, NPR, белого либерального профессора, члена Антифа или черного протестующего в том, что Джордж Флойд сам себя убил, приняв чрезмерно высокую дозу опасного опиоида. Они отвергнут токсикологический отчет на том основании, что с его помощью скрывается расистское полицейское насилие в отношении черных, и вас выставят в качестве расистского сторонника идеи превосходства белых.

Расистская интерпретация Америки направлена на то, чтобы вызвать гнев среди чернокожих и чувство вины среди белых. Поскольку у черных усиливается враждебность, а у белых — снижается уверенность, общество разваливается.

Как я уже писал, США и весь Западный мир живут в Лагере Святых****.

Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts)

Источник: http://voicesevas.ru/news/52544-vskrytie-pokazalo-dzhordzha-floyda-ubila-ne-policiya-a-narkotiki.html