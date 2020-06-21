Главная » Невероятное в мире, Политика

Вскрытие показало: Джорджа Флойда убила не полиция, а наркотики

08:31. 21 июня 2020 192 просмотра 6 коммент. Опубликовал:

Джорджа Флойда убила не полиция. Согласно токсикологическому отчету, Флойд умер от того, что у него в крови присутствовал фентанил в концентрации, в три раза превышающей смертельную. Фентанил — опасный опиоид, в 50 раз более сильный, чем героин. Обо всем этом вы можете прочитать в статье «А может быть, Джордж Флойд умер от передозировки наркотиков?». В статье имеется ссылка на отчет о вскрытии.

Подумайте об этом на минутку. Что станет с тем обществом, в котором факты не имеют никакого значения? Средства массовой информации США, Демпартия, белые либералы и извинительные оправдания со стороны левых настолько «заточены» на «белый расизм», что поспешили сделать желаемый ими вывод и инспирировали беспорядки и грабежи, которые привели к тому, что во многих городах был нанесен огромный ущерб имуществу, нескольких человек убили, многих людей изувечили, а расовым отношениям нанесли большой вред. Демократы — мэры и губернаторы — отказались исполнять свои обязанности. Полиция и Национальная гвардия, попытавшиеся сдерживать насилие, поддержки не получили. Даже назначенные Трампом председатель Объединенного комитета начальников штабов и министр обороны смирились с беспорядками и грабежами, подрывая позицию президента, намеренного действовать против бунта. У многих людей был уничтожен их бизнес, и в большинстве этих случаев страховка не покроет ущерб, полученный в результате беспорядков. Политики и СМИ несут ответственность на миллиарды долларов, в которые обошлись «мирные протесты». Тем, кто пострадал, придется выдвинуть групповые иски.

Когда полицейские штата Миннесоты, которых ложно обвинили в убийстве Джорджа Флойда, предстанут перед судом, то присяжные побоятся не осудить их. Эта история высечена в камне, и на нее завязано слишком много влиятельных групп интересов. В СМИ в отношении полицейских уже провели и следствие, и суд. А присяжные побоятся идти против общественного мнения, которое сформировали СМИ и белые либералы. Оказанное влияние будет иметь разрушительные последствия для морального духа полиции и ее приверженности отстаивать закон и порядок. Полиция уже отступает, когда сталкивается с преступлениями, совершенными «цветными». Черные познали, что у них есть иммунитет от их агрессивного поведения. Для криминальных элементов протесты — это возможность получения прибыли. Ожидайте еще большего числа «мирных протестов».

Те чрезвычайные злоупотребления, которые творились на побежденном Юге США во время Реконструкции*, отравили отношения между белыми и черными. К 1900 году южные политики, такие как Джеймс К. Вардаман** из Миссисипи, пытаясь отобрать власть у «денежных мешков» и южной аристократии, стали культивировать расовую ненависть к черным в среде бедных белых. Они также использовали избирательный процесс, чтобы побеждать лидеров Юга — таких, как Лерой Перси**, который работал на то, чтобы в отношениях рас создать гармонию.

В наше время этот процесс был обращен вспять. Теперь белые либералы среди негров разжигают расовую ненависть к белым людям. Белые либералы составили ложную историю, символизируемую «Проектом «Нью-Йорк таймс» 1619 год”*** о том, что Соединенные Штаты были основаны на белом расизме. Эта история в настоящее время закреплена в образовательной системе и в СМИ. Это означает, что разрыв между белыми и черными может только ухудшиться.

Политика идентичности — официальная идеология Демократической партии и тех, кто сходит за левых — разъединяет население. Американцы разделены на враждебные группы по признаку расы, пола и сексуальных предпочтений. Ни демократы, ни левые больше не представляют рабочий класс, который теперь определяют как врага — «трамповских презренных». Разделив американское население, правящие элиты сделали невозможным эффективно им противодействовать. Поскольку разобщенность служит интересам правящих элит, они будут ее поддерживать. Мы можем ожидать, что расовую вражду будут культивировать и в дальнейшем.

Можем ли мы надеяться, что ответственные элементы среди черного населения сделают шаг вперед и объединятся с белыми, чтобы сформировать дружбу между расами, в чем нуждается мультикультурное общество? Любой темнокожий американец, который попытался стать таким лидером, был бы изгнан как «дядя Том», находящийся на службе у белого расизма.

Ни в США, ни в западном мире факты больше не имеют никакого значения. Фактические данные, которые не соответствуют пробудившимся эмоциям, отклоняются как расистские или сексистские, или как какая-то еще форма греха. Другими словами, в Америке правда утратила свою силу. Правдой больше невозможно бороться с разрушительными идеологиями. Можете проверить это сами. Попробуйте убедить CNN, New York Times, NPR, белого либерального профессора, члена Антифа или черного протестующего в том, что Джордж Флойд сам себя убил, приняв чрезмерно высокую дозу опасного опиоида. Они отвергнут токсикологический отчет на том основании, что с его помощью скрывается расистское полицейское насилие в отношении черных, и вас выставят в качестве расистского сторонника идеи превосходства белых.

Расистская интерпретация Америки направлена на то, чтобы вызвать гнев среди чернокожих и чувство вины среди белых. Поскольку у черных усиливается враждебность, а у белых — снижается уверенность, общество разваливается.

Как я уже писал, США и весь Западный мир живут в Лагере Святых****.

Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts)

Источник: http://voicesevas.ru/news/52544-vskrytie-pokazalo-dzhordzha-floyda-ubila-ne-policiya-a-narkotiki.html

Метки: новости / в мире

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
СПИД - крупнейшая фальсификация нашего времени!
... скрупулезно изучив все фотографии, доктор показал, что "изображения ВИЧ" являются лабораторной... фиксировалось ухудшение. Потом девушка умерла. Вскрытие показало, что все ее органы были... 11 июля в конференц-центре Джорджа Брауна. Эксперты полагают, что ВИЧ...
Европейцы начали умирать от ГМО–продуктов
... уже через час он скончался. Вскрытие показало, что летальный исход наступил в... санкции ООН разгромили Ирак, президент Джордж Буш-младший провозгласил: "Мы здесь.... Иначе, будет поздно. История наглядно показала, что мировая элита не заинтересована...
Чем опасны хлебцы, снеки, сухие завтраки и прочие экструдеры?
... того, они умирали в конвульсиях. Вскрытие показало дисфункцию поджелудочной железы, печени и... аминокислоты (В этом исследовании университета Джорджии http://pmil.caes.uga.edu...
Новые крестоносцы (Александр Мосякин)
...основатели Северо-Американских Соединенных Штатов Джордж Вашингтон и Бенджамин Франклин. ...книгу «Именем Божьим», где убедительно показал, что Иоанна Павла I отравили...близ Милана. Трижды производилось посмертное вскрытие тела. Но общественному обвинителю в...
Четвертая попытка, или Почему в России не приживается авианосный флот
... он неподвижен, что превращает однажды вскрытую цель в относительно легкий объект... череды войн на Ближнем Востоке показал, что продолжительность боевого цикла эксплуатации..., которая гарантированно закроет небо. Напомню, "Джордж Буш" стоит 6,5 миллиардов...
Дмитрий Карасев: БАНКИ-УБИЙЦЫ
... американского правительства. Мы хотим вам показать, что ничего «федерального» в ... так преисполнен решимости предотвращать. Эдди Джордж, управляющий Банка Англии: «Есть ... и внезапно скончался. Хотя никакого вскрытия не производилось, в качестве установленной...

6 Комментариев » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)