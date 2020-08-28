В США власти обнародовали истинную причину смерти «чернокожей иконы» Флойда

Спустя три месяца после гибели темнокожего жителя Миннесоты Джорджа Флойда, которого, как предполагалось ранее, при задержании задушил полицейский, власти штата обнародовали истинную причину смерти мужчины.

Как сообщает канал Fox News, в заключении, подписанном ещё 1 июня окружным судмедэкспертом, патологоанатомом Эндрю Бейкером, сказано, что в крови погибшего было «так много метамфетамина и фентанила, что, если бы его тело обнаружили дома, очевидной причиной смерти назвали бы передозировку».

Кроме того, патологоанатомы обнаружили на лёгких афроамериканца сильнейший отёк. Из заключения экспертов следует, что лёгкие погибшего весили в два-три раза больше нормы.

Это всё служит явным свидетельством того, что в момент задержания 46-летний мужчина уже умирал от недостатка кислорода.

Отметим, что изначально власти сообщали, что Флойд умер в результате остановки сердца и дыхания, вызванной использованными полицией при задержании приёмами. Но по факту это оказывается фальсификацией.

Своим молчанием власти штата фактически подтолкнули активистов объединиться в протестное движение Black Lives Matter, которое за три месяца совместно с антифа «разрушало страну во имя Джорджа Флойда».

Напомним, что гибель темнокожего Джорджа Флойда в результате якобы жёстких действий со стороны полиции стала причиной массовых беспорядков, охвативших США в начале лета. Американская общественность потребовала наказать офицера Дерека Шовина, которого назвали виновным в смерти афроамериканца. Массовые демонстрации переросли в столкновения с полицией.

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