Политик мужество детектива, который намерен обнародовать новые факты по делу MH17

Ранее немецкий детектив Йозеф Реш, который расследовал катастрофу малайзийского Boeing в небе над Донбассом по частному заказу, заявил «РИА Новости», что намерен обнародовать новую информацию, полученную им в ходе расследования. По его словам, он располагает данными о причинах трагедии, у него есть имена людей, ответственных за нее, а также американские спутниковые данные, которые США спрятало подальше, дабы не раскрыть правду.

Реш намерен обратиться к России, Малайзии и другим странам с предложением об обнародовании его информации, если международное следствие во главе с прокуратурой Нидерландов не отреагирует на его повторный запрос принять эти доказательства.

Он уже пытался передать Нидерландам новые материалы по катастрофе MH17, которые не были учтены в последних заявлениях ССГ в июне, но получил отказ от голландской стороны, потому что та не хочет раскрывать доказательства в присутствии СМИ.

Реш заявил, что еще раз напишет в следственную группу, которая занимается расследованием и если эти доказательства не будут учтены, то он публично вместе с Малайзией, с Россией и любым государством, которое причастно к этому делу и захочет участвовать, обнародует новые факты.

Он не назвал конкретные лица, которые причастны к трагедии, но сказал, что потом назовет всех поименно.

«При обнародовании будет все представлено, кто это был… с именами», – сказал он.

Детектив отметил, что намерен привлечь к изучению своих доказательств и другие страны, включая Украину, Нидерланды, Малайзию, Германию, Австралию, Бельгию и США.

Он отметил, что у него есть фотографии со спутников, «которых якобы больше нет у США».

«Они также будут обнародованы», – сказал Реш, добавив, что снимки играют роль в расследовании.

Детектив обратил внимание на непоследовательную реакцию следственной группы по данному вопросу, потому что ранее «постоянно говорилось о том, что фотографии со спутников нужны, но в один момент они были больше не нужны, потому что, видимо, это было уже неважным».

Детектив рассказал, что власти Германии проинформированы о том, что скрывается информация по делу о крушении MH17, хотя и утверждается обратное, а имя виновного фигурирует в собранных им доказательствах. Он также заявил, что если дело будет рассматриваться в Европейском суде по правам человека по искам родственников жертв крушения MH17, то он готов выступить свидетелем.

Немецкий адвокат Эльмар Гиемулла ранее заявлял, что может привлечь Реша по делу МН17 в ЕСПЧ, если суд примет данный иск. Адвокат представляет интересы родственников четырех погибших в катастрофе МН17 граждан ФРГ.

Кроме того, Реш рассказал, что в 2016 года в федеральном ведомстве уголовной полиции в Кельне и в Федеральном суде в Карлсруэ его допрашивали. По его словам, представители немецкой прокуратуры сказали адвокату, который представлял интересы Реш, что последний должен «пошутить».

«Бросалось в глаза, что дело разваливается, и они сказали моему адвокату: пусть господин Реш скажет, что это была шутка, и они отправят это в Нидерланды, все будут довольны, и все закончится», – сказал детектив.

Однако, по словам Реша, такое предложение его шокировало, потому что «шутить со смертью 298 человек нельзя». После этого у него закрались сомнения насчет того, нужна ли вообще им правда.

Йозеф Реш начал расследовать крушение МН17 в 2014 году. Имя заказчика не называется по условиям договора. Известно, что он предлагал вознаграждение сначала в 30, а затем ещё 17 миллионов долларов США за информацию об истинных причинах катастрофы. В середине 2015 года информатор обратился к детективу и представил ценные сведения. Реш отмечает, что он не раз получал анонимные угрозы в связи с проводимым им расследованием. Кроме того, его жилье обыскивали. А банковскую ячейку, где хранился документ по делу MH17, по требованию Нидерландов вскрыли в Швейцарии.

В беседе с журналистом издания «ПолитРоссия» общественный деятель, политолог, писатель Николай Стариков назвал немецкого детектива мужественным человеком, который рискует жизнью, а также выразил уверенность, что неудобную правду не примут во внимание.

«Нет никакого объективного расследования. Виновные в этой катастрофе назначены по политическому принципу через 5 минут после того, как эта катастрофа случилась. У меня даже закрадываются сомнения, не была ли эта катастрофа специально организована для того, чтобы возложить ответственность на Россию»,– отметил эксперт.

Поэтому, по словам, Старикова, все доказательства, выступления, заявления, действия любых лиц, которые не укладываются в заранее сформулированную линию о том, что виновата Россия, просто игнорируются и гасятся в информационной сфере.

«Отдаю должное мужеству и принципиальности этого немецкого детектива, но не питаю никаких иллюзий по поводу того, что будет после обнародования этих имеющихся фактов. Ничего не будет. Не примет их голландская сторона, не заметит, более того, не дай бог с этим мужественным человеком ещё может что-нибудь случиться, как это неоднократно бывало с тем, кто на Западе говорит правду. Их потом находили мертвыми, на этом следствие заканчивалось», – заключил политолог.

Ранее «ПолитРоссия» писала о том, что США обсудили итоги расследования по МН17, но не предоставили данные своих спутников.