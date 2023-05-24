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Михаил Шолохов. Родинка. Рассказ. Читает Петр Вишняков (1963)

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Михаил Шолохов. Родинка. Рассказ. Читает Петр Вишняков

Из цикла "Донские рассказы". Семь лет не был отец Николки Кошевого в родном краю – германский плен, потом воевал у Врангеля, теперь вернулся с бандой. В бою с "красными" он убил лошадь под молодым командиром Красной Армии, а потом рубанул шашкой. Снимая хромовые сапоги с обмякшего тела, он увидел родимое пятно на ноге. Точно такое же было у его сына.

#МихаилШолохов #Родинка #Рассказ #ЧитаетПетрВишняков #Страницыпрозы

Исполнители: Вишняков Петр
Год производства: 1963 

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JnYUIu8qMdo
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