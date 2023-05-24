Михаил Шолохов. Родинка. Рассказ. Читает Петр Вишняков (1963)
Михаил Шолохов. Родинка. Рассказ. Читает Петр Вишняков
Из цикла "Донские рассказы". Семь лет не был отец Николки Кошевого в родном краю – германский плен, потом воевал у Врангеля, теперь вернулся с бандой. В бою с "красными" он убил лошадь под молодым командиром Красной Армии, а потом рубанул шашкой. Снимая хромовые сапоги с обмякшего тела, он увидел родимое пятно на ноге. Точно такое же было у его сына.
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Исполнители: Вишняков Петр
Год производства: 1963