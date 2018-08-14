Кто и зачем шельмует казачество? Вопросом этим я задалась еще в мае сего года, когда прошла волна возмущения «разгоном митинга «Он нам не царь» казаками в Москве», а недавно (5 августа 2018) ресурс «Aftershok» разместил у себя довольно провокационную статью в стиле окон овертона: Малоизвестные моральные нормы Донского Казачества. На примере эпизода из романа М. Шолохова «Поднятая целина».

https://aftershock.news/?q=node/670816

(05/08/2018) Михаил Шолохов написал роман «Поднятая целина» практически «по горячим следам», описав в 1932г. события двухлетней давности — ураганном процессе «коллективизации сельского хозяйства» страны в особом регионе — «на Дону».

Нравы и обычаи местных жителей — казаков, предопределили жесточайший характер «классовой» борьбы.

Оцените вот такой поступок одного из героев романа.

Далее в статье приведен отрывок из романа, где герой Яков Лукич Островнов обрекает на голодную смерть свою мать. (Приводить текст здесь не буду, кто по школьной программе прочел роман — тот помнит и так, а кто нет — пусть читает, чтение — увлекательнейшее занятие.)

Что послужило причиной поступка литературного героя автор статьи умалчивает, зато, ссылаясь на мнение «своего школьного учителя», определяет поступок Островнова как «многовековой обычай донских казаков». Оказывается, казаки своих немощных стариков голодом морили до смерти! Вот такая обнаружилась у нас, у казаков, традиция!

В комментариях под статьей автор продолжает отстаивать свою позицию, используя аргументы для идиотов:

Далее — я ссылаюсь на конкретный источник: преподавателя русского языка и литературы подполковника Вернигора Василия Ивановича, фронтовика (в то время термин “ветеран ВОВ” в армии не употреблялся), после тяжелейших ранений направленного в конце 1944г. офицером-воспитателем в Горьковское СВУ. Про войну он практически не рассказывал, но о его заслугах на войне свидетельствовали орденские колонки (на повседневном кителе). Как профессионала-учителя его характеризует, например то, что в семидесятые годы он одновременно занимал пост зам. главного редактора академического журнала “Русская речь”. А вы не может допустить, что выдающийся общепризнанный Учитель знал много больше «средних» преподавателей. Поэтому и не остановился на преподавании «примитивной» версии спорного эпизода?!

Вообще-то, в те давние времена, когда роман М. Шолохова еще входил в обязательную школьную программу, «старший преподаватель русского языка и литературы Московского Суворовского училища» вряд ли мог позволить себе не быть членом коммунистической партии Советского Союза, тем более, подполковник Советской Армии. Рассказы «старшего преподавателя» (даже не историка-этнографа) с классовых позиций понять и объяснить можно, но смысла в этом не вижу, – никаких достоверных доказательств сего факта, кроме «воспоминаний» самого автора, в статье нет. Скорее, автор тиснул заказную гнусь и, дабы избежать персональной ответственности, перевел стрелки на уважаемого человека, который уже оправдаться не сможет, потому как скорее всего помер от старости. «Воспоминания» о словах любимого учителя появились неожиданно, но вовремя, как ложка к обеду, и слишком в контексте спланированной информационной атаки на казачество, чем и вызывают мои подозрения в преднамеренном передергивании фактов.

Что же заставило автора этого гнусного текстика выдавать за «народную традицию» эпизод из романа, да еще подкреплять это аргументацией, рассчитанной на потенциальных читателей с уровнем подготовки жертв ЕГЭ?

Первое впечатление от статьи, – автор либо сам идиот, либо отрабатывает политический заказ и это был «залп информационной войны» в преддверии очередного витка репрессий против казачества. Неужели, новый виток репрессий уже задуман и спланирован новой «свободной и демократической властью»?

На залпы информационной войны надо отвечать встречным огнем, иначе диванные вояки чувствуя свою безнаказанность быстро наглеют. Комменты под статьей порадовали: роман все же многие читали и на дешевое передергивание фактов ехидно предложили информационному вояке следующих раз выдать за традиции русского народа случаи каннибализма в блокадном Ленинграде. Как Минобр не старается, не все у нас в стране пока сведены на уровень «квалифицированных потребителей» информации! Минобру еще над этим работать и работать… Цели «реформаторов» понятны:

Любую можно кашу моровую

затеять с молодежью горлопанской,

которая Вторую мировую

уже немного путает с Троянской.

(И. М. Губерман)

Заметьте, у оранжевых революционеров целевая аудитория, как раз молодежь… Вот список литературы, включенной в школьную программу:

http://www.bilingual-online.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1548%3Aliteratur&catid=17%3Av-pomosch-uchitelyu&Itemid=38&lang=deНе

Не знаю, насколько этот список актуален, но «Тихий дон» в него входит, а «Поднятая целина» – уже нет… Как сказал один юморист, давайте спорить о вкусах кокосовых орехов с теми, кто их ел. (Молодому поколению старую шутку без рассказа о пустых полках советских магазинах тоже не понять, как и отрывок из романа «Поднятая целина» без прочтения самого романа.) «Информационный залп» по казачеству – мимо.

Так уж вышло, что я выросла и была воспитана в духе казачьих традиций своей бабушкой по отцовской линии, и могу сделать выводы не только на основании прочитанного мною в детстве романа Шолохова, но и на собственном опыте. Скажу пару слов.

Уважение к старшим — это первейшая традиция казачества. До сих пор помню, как мою бабушку до самой ее смерти слушались все ее дети, уже к тому времени воспитавшие своих детей, а некоторые и внуков. Как мои взрослые и солидные дяди и тети на глазах превращались в маленьких мальчиков и девочек, только переступив порог её квартиры.

В молодые годы сама бабущка, будучи уже совершенно взрослой и самостоятельной женщиной, имевшей в Москве хорошую работу и комнату в общежитии, не выходила замуж за моего деда, потому что ее отец не дал ей благословения, поженились они только после его смерти, когда ее мать (моя прабабушка) их брак благословила. Это я к тому вспомнила, что авторитет старших был в семье незыблем во всех поколениях.

Уважение к труду, своему и чужому — это еще одна традиция казачества. Бабушка, даже после выхода на пенсию не боялась никакой работы, и помимо сидения с внуками, каждый год возделывала огород на собственном дачном участке, который содержала в идеальном порядке, и еще приторговывала то овощами с огорода, то зеленью, то цветами, то яблоками.

Могла в одиночку разгрузить машину чернозёма и раскидать по участку за несколько часов, обычно она заканчивала работу еще до возвращения моих родителей. (Я, будучи еще школьницей, ей помогала (Куда деваться, если бабушка личным примером вовлекает в трудовую деятельность?), до сих пор ручки помнят большую совковую лопату, вот уже сколько лет прошло…)

Еще одна традиция — совместными усилиями помогать близким людям в крупных начинаниях, – если кто-то строил дом или перекрывал крышу — в выходные в обязательном порядке приезжали помогать вся семья. Приезжали со своими пирогами и другими гостинцами, и работали от зари до зари, чтобы успеть закончить работу «до дождя» или «до окончания выходных».

И еще одна традиция, имеющая прямое отношение к теме: если кто-то из семьи вдруг тяжело заболевал — его обязательно навещали все, и в больнице, и дома. Никого из членов семьи никогда не помещали в дома престарелых, или какие-либо другие социальные учреждения, всегда ухаживали за родным человеком дома, не прибегая к услугам сиделок. Ухаживали и собственные дети, и также братья- сетры больного, а если была необходимость — то и племянники. Опять же, помогали и деньгами на лекарства и привозили больному гостинцы собственного приготовления. Кто чем мог. Так что, господа пропагандисты — учите матчасть, прежде чем кидать такие серьезные обвинения целому народу.

А теперь — кому и зачем это надо.

Тревожный звоночек прозвучал еще в мае, точнее, – это раздутая в СМИ история о разгоне «казаками» митинга А. Навального «Он нам не царь». Не буду пересказывать подробности, в интернете полно хайпа на эту тему, вот, например:

https://medialeaks.ru/0705bva-kazaki-razbojniki/

07 мая 2018 22:58 «100 лет прошло, ничего не поменялось». На что имеют право казаки и почему их называют узаконенной ОПГ

Кто-то освоил грантик на 15 млн рублей, на занятия видами боевого искусства под какое-то «казачье» НКО, и, видимо, для отчета, пригнал некоторое количество членов этих НКО в «помощь полиции» по разгону митингов, на самом деле крупно людей подставив.

В условиях утраты контроля государства над целыми сферами нашей жизни, главную опасность для «младореформаторов» представляют как раз организованные по национальному признаку группы людей. Они способны самоорганизоваться и навести порядок на прилежащей к ним территории, например, не допустив бандитизма. (Криминальные группировки — это социально близкие к властям и полиции структуры, существующие для подавления и ограбления населения, чем собственно, заняты и власти, в отличие от национальных образований, имеющих собственные законные интересы, и людей, готовых эти интересы защищать). Поэтому я, как оракул могу предсказать в самое ближайшее время увеличение количества разного рода полицейских «подстав» по 282 статье УК против руководителей казачьих объединений и дальнейшее шельмование в СМИ, как казачества в целом, так и отдельных его лидеров.