Новости Украины и Новороссии 28 ноября 2017

Волкер: вопрос Украины решится возвращением ее территории

фото:globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина вернула обратно “свою территорию”, заявил спецпредставитель госдепа по Украине Курт Волкер в интервью изданию Politico.



По словам Волкера, последние переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым, которые прошли в Белграде в середине ноября, стали “шагом назад”. При этом дипломат отметил, что это может быть связано не с Украиной, а с общим состоянием российско-американских отношений.

“Возможно, это связано с отсутствием двусторонней встречи между президентом Путиным и президентом Трапом (во Вьетнаме на полях саммита АТЭС — прим.)”, — считает Волкер.



При этом спецпосланник госдепа обвинил Россию в препятствовании нормализации отношений с США и отметил, что перспективы установления мира на Украине остаются крайне туманными.

“Это то, что президент всегда говорит: “Мы бы хотели поладить с Россией”. Но то, что делает Россия, действительно затрудняет это”, — сказал Волкер.



Комментируя вопрос о поставках Вашингтоном летального оружия на Украину, Волкер заявил, что Белый дом еще не принял решения. При этом, по мнению дипломата, доводы Москвы, что поставки оружия спровоцируют обострение, не являются весомыми.

“Я не вижу никаких аргументов, почему случай с Украиной должен быть особенным, почему мы не будем делать этого, особенно, когда они активно пытаются защитить свою территорию”, — сказал он, передает РИА Новости

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Белорусы подло ударили в спину

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Краматорск — советский город! — ответ краматорчанина заезжему киевлянину (ФОТО)

Краматорчанин Сергей Никифоров опубликовал в социальной сети ответ украинцу Тарасу Чухлибу, который после визита в город написал, что «просто влюбился в древний скифский, украинский город с самым большим трезубцем и его жителей». Уважаемый Тарас, очень хорошо что вы побывали в гостях в моем родном Краматорске. Мне очень приятно, что вам понравился Краматорск и вы в него даже влюбились. Правда странно, что вы отметили только скифов и казаков в нашей истории и наследственности. Надеюсь это не попытка выдать желаемое за действительное. А сильный дух в нас заложен исторически, здесь было Дикое поле, и нашим предкам приходилось сражаться за эту землю и все вместе и русские воины и запорожские и донские казаки все вместе боролись за нашу землю и победили врагов.

На фото: Ленин ещё стоит на своём постаменте в центре Краматорска. скоро его снесут, трезубец останется. Мне жаль, что вы выделили тризуб на площади м им. Ленина. Не только потому, что по нему ходят люди и четвероногие, в городе есть и более достойные объекты для гордости. И если бы вы спросили у краматорчан, навряд ли бы они поставили герб на асфальте на первое место. Но допускаю что времени на экскурсию по городу не было или не было хороших экскурсоводов. Правда вы успели посетить наши парки и скверы, что уже не мало! так вот эти парки и скверы строились и садились во времена УССР. То что сейчас называют садом Бернацкого — это парк им. Ленина и у него была своя замечательная история и своя слава. Все капитальные сооружения в нем за исключением нового туалета построены при тов. Сталине, не все сооружения выжили правда. Сейчас его реконструировали за много миллионов и это хорошо. В Киеве много прекрасных парков и вообще Киев горд зелёный, хоть в этом наши города чем-то похожи. А торговый центр «Арбат», который вы упомянули — это универмаг «Кристалл», который строился в так называемые застойные годы советской власти. С «приобретением» независимости он просто отжался в частные руки местного бизнесмена. Хорошо что вы побывали на мемориале Родина-мать с Вечным огнём, правда Вечный огонь, уже не вечный, в чём вы сами смогли убедиться. Для полноты нужно было съездить на меловой карьер, где фашисты в годы оккупации расстреливали местное население. Много расстреляли. Читайте также: Жестокие кадры: Снайперы уничтожают украинских оккупантов на Донбассе (ВИДЕО 18+)

На фото: Монумент «Родина-Мать», 1969 г. Если получится обязательно посетите нашу Барахолку на Парковой, там столько всего интересного и даже еду бесплатную раздают. Обязательно приезжайте к нам ещё и рассказывайте о нас своим друзьям потому, что на наш регион искусственно повесили негативный имидж. Сергей Никифоров

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Наш агент с Лубянки! — Жириновский рассказал, как Россия вернет Украину благодаря Порошенко (ВИДЕО)

Глава ЛДПР Владимир Жириновский назвал Петра Порошенко «нашим человеком с Лубянки», который «доведет до конца поставленную перед ним задачу». Об этом Жириновский рассказал в эфире политического ток-шоу на российском телеканале. «Вы знаете, что все нами было правильно сделано? Все великолепно сделано! Иначе бы мы Крым никогда не вернули. И Донбасс! Мы все вернем, благодаря такому как Порошенко. Это наш агент! Наш родной с Лубянки человек. Он все правильно делает!» — заявил Владимир Вольфович. «Я рад, что во главе Украины дорогой, горячо любимый мною Петр Алексеевич Порошенко. Дай Бог ему здоровья. Только он доведет до конца поставленную перед ним задачу, подполковник Порошенко», — продолжил он «топить» отца украинского безвиза. Стоит отметить, что среди противников Порошенко на Украине, такое мнение — не редкость. Наиболее радикально настроенные (сторонники введения визового режима с Россией и проч.) считают, что Порошенко, несмотря на враждебную по отношению к России риторику, ведет прямо противоположную политику. Читайте также: Война в Киеве: Порошенко уничтожает агентов влияния Вашингтона (ВИДЕО)

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Только вперёд: в ДНР начата сборка тракторов (ВИДЕО)

Донецкий блогер Денис Селезнёв продолжает нашу уже полюбившуюся читателям рубрику «Успехи ДНР». На этот раз речь пойдёт о начале сборки тракторов в городе Торезе. Итак, в Торезе, лежащем на 50 км западнее Донецка, начата крупноузловая сборка тракторов. Техника поступит в коммунальные службы республики. В ближайших планах собрать 40 единиц и перейти к самостоятельному производству сначала навесного оборудования, а затем и других элементов техники. Первые собранные единицы опробовал глава Республики, они отправятся в Дебальцево — в городе не хватает спецтехники. Да, пока сборка крупноузловая, но благодаря подписанному с российским производителем лиензионному соглашению, Торез в ближайшем будущем сможет сам производить такую технику. Читайте также: ВАЖНО: Волкер назвал срок возобновления военных действий в Донбассе

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Отмена Минских соглашений сделает объединение ДНР и ЛНР безальтернативным, — Царев

Человек, ставший в 2014 году спикером парламента Новороссии, рассказал Ukraina.ru, что объединение ДНР и ЛНР уже давно состоялось — парламент есть, Конституция есть. Осталось только назначить исполнительную власть.

— В связи с политическим кризисом в Луганске снова заговорили об объединении ЛНР и ДНР. Что надо сделать, чтобы объединение состоялось? — В принципе, чтобы объединить ДНР и ЛНР, ничего особенного и не нужно. Нужна только политическая воля. В 2014 году, еще до Минска-1, и донецкие и луганские депутаты проголосовали за объединение двух республик, создание союза народных республик и Конституции Новороссии. Был учрежден парламент Новороссии. Следующим шагом должно было быть создание исполнительной власти. — И что помешало ее создать? — Подписание Минских соглашений в сентябре 2014 года. Идея Новороссии противоречила Минским соглашениям, поэтому создание исполнительной власти отложили. — Сейчас эта тема вновь стала актуальной или нет? — Да, эта тема актуальна. Если сейчас провести социсследование среди жителей ДНР и ЛНР, то вы увидите, как в массах высока популярность идеи объединения. Причем по многим причинам. Например, так гораздо проще решать вопросы обороны и бизнеса. Это ненормально, когда существуют два налоговых законодательства: одно для ДНР, другое — для ЛНР. Непонятно, какая необходимость в таможне между Донецком и Луганском. Мало того, что со стороны Украины граница, и что Россия свою границу не убрала, да еще ко всему этому провели границу между республиками. Зачем она нужна? Некоторые вещи в Донбассе выглядят абсурдно. Зачем-то разделили железную дорогу между республиками. Будет или нет объединение республик, но таможню надо убирать, а координацию между военными надо вводить, законодательство унифицировать. — Многие представители луганской элиты традиционно против объединения с Донецком. Это ведь может негативно сказаться на объединении? — Согласен, ряд луганских и донецких чиновников возражают против создания Новороссии. Это легко объяснимо. Если объединение произойдёт, то количество чиновников уменьшится за счёт ликвидации дублирующих функций. Так что подход чиновников с одной стороны, а с другой — простых людей и бизнесменов — разительно отличается. Союз народных республик создавался с прицелом, что к нему будут присоединяться или ряд регионов Украины, или вся Украина. Не секрет, что решить проблему Украины можно только лишь в том случае, если она будет переучреждена. И вот когда мы создавали такую конструкцию как союз народных республик, мы предусматривали для него такое государственное устройство как конфедерацию. Мы считали, что максимум полномочий надо отдать на места. — Где должна была быть столица переучрежденного государства? — В 2014 году каждый республиканский парламент делегировал в парламент Новороссии по 30 депутатов. Я убедил Луганский и Донецкий совет, что в состав этих 60 депутатов парламента Новороссии должны входить представители Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской и других областей Юго-Востока Украины. Мы это сделали с учетом того, что Новороссия будет расширяться. Если бы количество республик было больше, то вопрос, где будет столица, не стоял бы. Поскольку тогда было два региона, то было сложно решить вопрос: в каком из городов — Донецке или Луганске — должна быть столица. Поэтому мы были вынуждены проводить заседания поочередно. В регламенте было записано: если сегодня заседание парламента мы проводим в Луганске, то следующий раз собираемся в Донецке. Мы работали таким образом, чтобы не ущемить самолюбие ни одной из республик. — А кто все-таки будет главным в объединении республик — глава (или президент) или парламент? — Мы начали интервью с того, что исполнительная власть Новороссии не была сформирована, был только парламент. Так что то, каким образом будет сформировано руководство, будут решать сами республики, если все-таки будет принято решение об объединении. — Олег Царев готов возвратиться обратно на пост спикера парламента Новороссии? — Если Родина прикажет, то вернусь. Но хочу сказать, в Донецке и Луганске достаточно порядочных и профессиональных людей, которые могли бы возглавить процесс объединения и без моего участия. — Вы сказали, что надо переучредить Украину. Некоторое время назад Александр Захарченко с подачи своих советников — Александра Казакова и Захара Прилепина — высказал аналогичную идею. Правда, вместо Новороссии тогда говорилось о Малороссии. Как тут быть? Нельзя же на одной территории учредить сразу два государства. — Мне кажется, что любое название нашей страны, в котором было бы слово Россия, будет лучше, чем Украина. С другой стороны, как назвать -Украина, Молороссия, Новороссия — не важно. Важно, что бы мы были вместе с Россией, а не против России. Александр Чаленко, Украина.ру Читайте также: Спецназ блокирует колонну боевиков «Донбасса», пытающихся прорваться в Киев (ВИДЕО)

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Предупредим главу Совета Европы!

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Как Британия оскорбила «украинский» Голодомор

Это была общая, объемлющая всю страну, весь СССР, катастрофа. И вот теперь на этой катастрофе пытаются сделать политический гешефт те, кто решил себя «выпятить», а всех остальных — «задвинуть». Украинское «празднование Голодомора» вчера было омрачено ласковой пощёчиной от Великобритании, пишет «Журналистская Правда». Там отказались признать «национальную трагедию» — геноцидом. Всё по-британски — иезуитски-вежливо, «со справочкой»: «„Голодомор случился до принятия Конвенции ООН о геноциде 1948 года, которая определила геноцид как концепцию международного права, а международное право нельзя применять ретроспективно“, — разъяснили британцы». Украинское посольство в Лондоне тут же заныло и стало учить англичан, «как правильно делать»: «Украинское посольство отметило, что Лондон мог бы пойти на политический шаг, признав преступление геноцидом, или Великобритания могла бы инициировать судебное дознание по делу Голодомора, чтобы квалифицировать его как геноцид в отношении украинцев». Могла бы Англия наплевать на все эти формальности и признать, чтобы сделать очередную пакость «имперской Москве»? Да разумеется! США же признали голодомор геноцидом именно с этой целью. Но Великобритания, на самом-то деле, боится этой темы — геноцидов до 1948 года — просто как чёрт ладана. Если в Лондоне переступят через 1948 год как через формальную временную границу, то окажутся в ужасно неловком положении — всего за несколько лет до этого они сами устроили чудовищный голодомор (без кавычек) в Бенгалии. Японцы вплотную подошли к границам Индии, и могли из Бирмы нанести удар вглубь континента, да ещё и опираясь при этом на антианглийские настроения угнетённых индусов — и колониальная администрация решила применить на пути у японцев «тактику выжженной земли». Точнее, выморенной. Из региона было вывезена большая часть продовольствия, а также — внимание! — конфисковались все более-менее крупные лодки, которые использовались для рыбной ловли и циркуляции продовольствия между населёнными пунктами. Итог — от полутора до четырёх миллионов трупов за 15 месяцев. Гитлер пыхтел над уничтожением 6 миллионов евреев гораздо дольше. Учиться геноциду у профессионалов надо было! И почему, собственно, ограничиваться только двадцатым веком? Ирландцы давно уже единодушны во мнении, что весь 19 век, а особенно во время «великого картофельного неурожая» 1845–1850 годов, британская власть их целенаправленно уничтожала. Уничтожала именно как этническую группу, чтобы «расчистить жизненное пространство»: «Действия правительства Британии в XIX веке привели к увеличению жертв. С этим соглашаются многие исследователи. Френсис Бойль, профессор международного права Иллинойского университета уверен, что случившееся в то время можно назвать лишь одним словом — геноцид. „Как показывает юридический анализ, Великий голод был геноцидом как в соответствии с международным правом“, — гласит вывод Френсиса. „С 1845 по 1850 годы британское правительство проводило политику массового голода в Ирландии. Они хотели уничтожить значительную часть национальной, расовой и этнической группы известной как ирландский народ“, — писал Бойль в своем докладе. На основании этого доклада штат Нью-Джерси включил Великий голод в перечень учебной программы, изучающей геноциды и Холокост. С выводами профессора согласилось 125 авторитетных американцев». Так что тут у Великобритании — свой интерес. И интерес очень болезненный. Но по сути — был ли, в который уж раз возвращаясь к этой теме, голод на Украине в 1932–33 годах геноцидом и, тем более, геноцидом целенаправленно антиукраинским? Начнём с последнего: «Не обнаружен ни один документ, подтверждающий концепцию „голодомор-геноцид“ в Украине или хотя бы намёк в документах на этнические мотивы случившегося, в том числе на Украине» (материалы Международной конференции «Историческая и политическая проблема массового голода в СССР 30-х годов» (2008 год, Москва). Даже очень вольные, мягко говоря, цифры украинских исследований говорят сами за себя: в относительных цифрах (соотношение числа жертв голода к общей численности населения) Казахстан пострадал гораздо сильнее — умерло около 22% населения, в то время как в Украине — около 13%. Крайне глупо было бы считать — как это делают украинские «адепты голодомора» по отношению к Украине — что Казахстан был главным препятствием на пути коллективизации в СССР. Был ли голод 1932–33 годов — катастрофой? Безусловно! И у этой катастрофы был свой комплекс причин. Причины естественные — неурожай. Неурожаи были и до, и после, и в 19-м веке, и в 20-м. Причины социальные — упорное нежелание крестьян сдавать скот в колхозы. Хлеб — хлебом, но если бы недалёкие крестьяне не порезали большую часть скотины, смертельного голода с запасом молока и мяса всё-таки не было бы. А скотину резали — и чтобы «в последний раз от пуза наесться», и чтобы в колхоз не отдавать. Наконец, причины — кадровые. Было бы нечестно и лицемерно отрицать, что действия местных властей при хлебозаготовках зачастую являлись излишне жестокими и необдуманными. Если бы не было такого, не писал бы Михаил Шолохов письмо к Сталину с перечислением зверских поступков на хлебозаготовках. А Сталин не отвечал бы: «Я поблагодарил Вас за письма, так как они вскрывают болячку нашей партийно-советской работы, вскрывают то, как иногда наши работники, желая обуздать врага, бьют нечаянно по друзьям и докатываются до садизма». Позднее большинство этих ретивых «энтузиастов» будут посажены и расстреляны в 1937–38 годах. Что поделать — Советский Союз выстраивал и воспитывал свою систему кадров в очень сжатые сроки, на человеческом материале самого разнородного качества, и при любом всегосударственном проекте приходилось мириться с тем, что «казус исполнителя» будет вносить свои печальные коррективы. Так было и при коллективизации, и при хлебозаготовках, и при «чистках», которые начинались как довольно ограниченная инициатива по борьбе с внутрипартийной оппозицией, бандитами и бывшими контрреволюционерами, а переросли из-за «инициативы на местах» в повальное стукачество друг на друга, и в начале Великой Отечественной… «Кадры решают всё», а где их взять правильного качеств аи в нужном количестве? И от этих причин пострадали миллионы людей — далеко не только на Украине. Это была общая, объемлющая всю страну катастрофа. И вот теперь на этой катастрофе пытаются сделать политический гешефт те, кто решил себя «выпятить», а всех остальных — «задвинуть». Знаете, «приватизаторы голода», а вы не подумали, что таким образом оскорбляете память всех прочих его жертв во всех регионах СССР? Вы похожи на вандалов, которые вскрыли бульдозером кладбище и варварски выбросили оттуда останки всех «неправильных», неукраинских жертв… Григорий Игнатов Читайте также: Война в Киеве: Порошенко уничтожает агентов влияния Вашингтона (ВИДЕО)

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В Совфеде назвали условие, при котором Украина может состояться как государство

Украина может состояться как государство только вместе с Россией, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя выступление Киева против возвращения России в Совет Европы. «В конце концов Киев должен понять, что Украина в Европе никому не нужна и при определённых обстоятельствах будет в буквальном смысле проглочена. Все исторические и геополитические факторы криком кричат, что Украина может состояться как государство только вместе с Россией», — написал сенатор в Facebook. Он отметил, что выступление МИД Украины против возвращения России в Совет Европы — это продолжение «гибельной для самой же Украины линии». Читайте также: В Совфеде ответили на угрозы Киева выйти из ПАСЕ в случае возвращения России

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Наш новый враг в Совете Европы

С кем поссорилась Украина в 2017 – http://sharij.net/102195



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Волкер назвал «шагом назад» переговоры с Сурковым по Донбассу

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что встреча с помощником президента России Владиславом Сурковым 13 ноября стала «шагом назад» в плане обсуждения размещения в Донбассе миротворцев ООН. «Наша третья встреча, как вы сказали, была шагом назад. Они вновь вернулись к своему первоначальному предложению. Не знаю, каким после этого будет следующий шаг. Возможно, это произошло по совершенно другим причинам, не имеющим отношения к Украине», — заявил дипломат в интервью Politico. По его словам, это может быть связано с отсутствием двусторонней встречи между российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом на саммите АТЭС. Читайте также: Путин готовит Трампу новую ловушку, теперь на Украине, — The Washington Post

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«Объятия с боевиком ЛНР» возмутили украинскую прессу

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ, действующая в Донбассе, вынуждена оправдываться за человеческий жест, сделанный одним из ее наблюдателей. «Международный наблюдатель ОБСЕ обнялся с «боевиком» ЛНР и обменялся с ним рукопожатием», пишет украинская пресса и требует объяснить, почему наблюдатель обнимается с представителями «военных преступников». Что же произошло?

Украинская пресса в понедельник устроила скандал вокруг процедуры передачи тел украинских военных, которая состоялась вблизи города Счастье в субботу.

«Международный наблюдатель ОБСЕ обнялся с «боевиком» ЛНР и обменялся с ним рукопожатием, сказав: «А, дорогой, привет!», возмутился портал УНИАН. На записи видно, как наблюдатель миссии – грузный пожилой мужчина, одетый в голубую спортивную куртку, сперва здоровается за руку с людьми в военной форме. Затем наблюдатель кому-то даже отдает честь. Затем наблюдатель улыбается и энергично приобнимает и похлопывает по плечу еще одного мужчину как доброго знакомого.

Позднее на записи мужчину представляют – это Сергей Шонин, лидер луганского Союза ветеранов афганской войны. Шонин рассказывает на камеру, как сопровождал тела при пересечении линии фронта и как передал их представителям ВСУ – исходя из гуманитарных соображений. Видеозапись в воскресенье распространила пресс-служба народной милиции ЛНР.

Скандал первым поднял даже не украинский журналист, а представитель немецкой газеты «Бильд» Джулиан Рёпке. В своем Twitter он потребовал от миссии ОБСЕ объяснить, почему наблюдатель пожимает руки и обнимается с командирами «военных преступников». Судя по всему, журналист даже не удосужился досмотреть запись до конца, чтобы узнать, кто персонально на ней запечатлен, ведь в понимании Рёпке все люди в форме в ЛНР – это «военные преступники».

СММ ОБСЕ откликнулась очень быстро. Днем в понедельник миссия выступила в своем Facebook-аккаунте с извинениями, признав, что наблюдатель допустил «оплошность» и теперь «ведется внутренняя работа с целью недопущения ее повторения». В миссии пояснили, что человек, с которым поздоровался наблюдатель, входит в организацию по эксгумации, передаче тел и обмену пленными.

«Наблюдатель миссии сотрудничает с этим человеком и организацией с 2015 года с тем, чтобы задержанные участники боевых действий могли вернуться домой или чтобы скорбящая семья могла хотя бы частично примириться с утратой родного человека», – оправдывается СММ. Кроме того, в миссии выразили сожаление, что в этой ситуации «все внимание было приковано к этому «механическому жесту». Как добавили в СММ:

«Это был невольный жест, присущий для многих людей, которые ранее служили в вооруженных силах; он ни в коем случае не свидетельствует об одобрении или даже приверженности к какой-либо позиции или точке зрения».

В уставных документах, которыми руководствуется миссия ОБСЕ в Донбассе, такие «механические жесты» не прописаны, – в них говорится лишь в целом о том, что миссия помогает «налаживать диалог и способствует прекращению огня на месте». Как организация ОБСЕ вообще крайне редко действует в зонах боев, поэтому своего кодекса поведения для ее наблюдателей не выработано.

Известно, что все наблюдатели, которые действуют в Донбассе, хотя и называются гражданскими и не носят форму, набираются из числа офицеров армий стран – членов ОБСЕ. Гораздо более четко проработан неписанный этикет у «голубых касок» – в миротворческих войсках ООН.

«У военных миротворцев ничего по этому поводу не прописано. Как военный должен обращаться к военному – определяет устав. Что касается нейтральных военных, то здесь нет никакого специального устава по приветствиям. Как военный приветствует военного – понятно, он отдает честь. Младший по званию приветствует старшего по званию, прикладывая руку к голове. Это все, что касается военных», – пояснил газете ВЗГЛЯД бывший военный наблюдатель ООН, президент Межрегиональной общественной организации ветеранов миротворческих миссий ООН, подполковник Сергей Лавров.

«Причем по уставу Вооруженных сил России голова обязательно должна быть покрыта головным убором. Есть известная шутка: к пустой голове руку не прикладывают. А вот в армии США можно отдавать честь без головного убора, просто прикладыванием руки. Когда мы проводим мероприятия с поднятием флага и надеваем наш головной убор – берет с ООНовской эмблемой, – то мы отдаем честь, потому что мы все – военные люди. Если у человека нет военного убора, то он просто принимает стойку смирно», – пояснил подполковник.

«Военные наблюдатели ООН также являются военными дипломатами, поэтому здесь уже не только военный устав играет роль, но и дипломатический этикет. Здесь уже нужно как дипломату, смотреть что уместно или неуместно в каждой конкретной ситуации», – объяснил Лавров.

Что касается конкретного эпизода, который попал на видеокамеры под городом Счастье, то Лавров не считает жест наблюдателя нарушением этикета. «Если люди хорошо знакомы, они могут пожать друг другу руки, похлопать по плечу и приобняться. Тут все зависит от каждого конкретного случая и отношений между людьми», – добавил Лавров.

Примечательно, что немецкие и украинские журналисты уже успели назвать Шонина «военным преступником» и «боевиком». Между тем, лидер луганских «афганцев», уроженец города Счастье на самом деле не числится в розыске ни по линии СБУ, ни по линии МВД Украины. Упоминается Шонин только на пресловутом сайте «Миротворец», но даже там ему предъявляются лишь такие претензии: вел «пропаганду сепаратизма» и состоял в «сепаратистских организациях».

Но это, как известно, не военное преступление. Теоретически Сергей Шонин мог бы даже подать на германского журналиста в суд за клевету. Кстати, как пояснил газете ВЗГЛЯД пресс-секретарь народной милиции ЛНР Андрей Марочко, «командиром боевиков», с которым на записи обменивается рукопожатием наблюдатель, был сам Марочко.

Алексей Нечаев, Екатерина Коростиченко

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

Посттравматическая рапсодия

Бывший советник министра внутренних дел Украины Илья Кива сыграл роль Нестора Махно в фильме по пьесе Дмитрия Корчинского «Посттравматическая рапсодия».Ниже, прекрасные в своей незамутненности заявления протеже Авакова.По мнению Кивы, его актерский дебют имеет цель «перевоспитать все ватное общество на Украине», а также «приложит максимальные усилия и заставит силой всех граждан Украины любить страну».Тем, кто не хотят этого делать, мы сразу им расскажем. Тех, кто не хочет второй раз этого сделать, мы заставим. Тех, кто не хочет в третий раз любить свое государство, мы убьем.Украина це Европа. А кто не согласен, тех убедят или убьют.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com