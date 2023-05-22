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Лукашенко помиловал Протасевича

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Ранее получивший 8 лет тюрьмы Протасевич был помилован Лукашенко.
И сегодня он уже вышел на свободу.
Инициативное сотрудничество с КГБ Белоруссии, сдача всех подельников, разоблачение оппозиционных помоек, ведение телеграм-канала и т.д. и т.п. – все зачлось. И в отличие от Сапеги Протасевич уже на свободе. Персонально для себя сделал правильный выбор, а КГБ Белоруссии получило от этого немалые выгоды.

Иронично, что крики "свободу Протасевичу" из 2021 года сейчас никто не вспоминает. Иронично, что освободил Протасевича именно Лукашенко, к свержению которого он в 2020-м году призывал. Не удивлюсь, если впоследствии объявится и на белорусском ТВ, как это произошло с работавшим на Бабарико Воскресенским.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8374500.html
Метки: белоруссия, лукашенко, протасевич
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