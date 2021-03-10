Последний диктатор Европы, узник совести Саркози и английская Украина
В новом выпуске видеоблога речь зашла о возвращённом Лукашенко титуле «последний диктатор Европы», о символике Союзного госдуарства, английском языке на Украине как втором государственном, а также о возможности присвоения титула «узник совести» бывшему французскому президенту Николя Саркози.
Хронометраж:
00:00 – Лукашенко снова назвали «последним диктатором Европы»
04:37 – О символике Союзного государства
06:07 – Английский язык как второй государственный на Украине
12:11 – Объявит ли Amnesty International узником совести Саркози
15:34 – Подписывайтесь на канал
P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
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