В новом выпуске видеоблога речь зашла о возвращённом Лукашенко титуле «последний диктатор Европы», о символике Союзного госдуарства, английском языке на Украине как втором государственном, а также о возможности присвоения титула «узник совести» бывшему французскому президенту Николя Саркози.

Хронометраж:

00:00 – Лукашенко снова назвали «последним диктатором Европы»

04:37 – О символике Союзного государства

06:07 – Английский язык как второй государственный на Украине

12:11 – Объявит ли Amnesty International узником совести Саркози

15:34 – Подписывайтесь на канал

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