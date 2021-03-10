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Последний диктатор Европы, узник совести Саркози и английская Украина

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В новом выпуске видеоблога речь зашла о возвращённом Лукашенко титуле «последний диктатор Европы», о символике Союзного госдуарства, английском языке на Украине как втором государственном, а также о возможности присвоения титула «узник совести» бывшему французскому президенту Николя Саркози.

Хронометраж:
00:00 – Лукашенко снова назвали «последним диктатором Европы»
04:37 – О символике Союзного государства
06:07 – Английский язык как второй государственный на Украине
12:11 – Объявит ли Amnesty International узником совести Саркози
15:34 – Подписывайтесь на канал

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P.S. Предыдущие выпуски видеоблога:
Источник: https://nstarikov.ru/poslednij-diktator-evropy-uznik-sovesti-sarkozi-i-anglijskaja-ukraina-125216
Метки: блог, Видео
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