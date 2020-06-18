Меняем Уилана на Бута, поправки в Конституцию

В новом выпуске авторской программы «По сути дела», что выходит по понедельникам на радио «Комсомольская правда», речь зашла о приговоре суда по делу о шпионаже американского гражданина Пола Уилана, возможный его обмен на граждан России Константина Ярошенко и Виктора Бута, а также про поправки в Конституцию РФ, голосование за которые состоится 1 июля.

Хронометраж:

00:00 Что мы получим, голосуя «за» поправки в Конституцию РФ

06:06 О спекуляциях вокруг поправки, ограничивающей количество президентских сроков

11:23 Голосование по поправкам в Конституцию: что есть начинка, а что — обертка?

15:27 О неизбежной турбулентности в стране при смене руководства

26:04 О «международном» шпионе Поле Уилане

30:08 Можно ли национализировать Центральный Банк РФ

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Текстовая версия:

Источник: «Комсомольская правда»

Голосование к поправкам в Конституцию — это вотум доверия Путину

В. Ворсобин:

— Николай, здравствуйте!

Н. Стариков:

— Добрый день!

В. Ворсобин:

— Еще с одного Владимира начнем, с Владимира Путина. Он заявил, что поправки в конституцию, за которую мы все будем голосовать скоро, это есть шаг, цитирую, к демократизации общества. Он даже удивился критике, которая, видимо, до него доносится, заявил, что «поправки предусматривают передачу существенной части президентских полномочий парламенту». Пояснил, что при принятии поправок парламент будет принимать окончательное решение при назначении председателя правительства и министров. И на фоне этой критики поправок за усиление роли президента звучит несколько странно, отметил глава государства.

Н. Стариков:

— Мы с вами, наверное, не ошибемся, сказав, что разговоры вокруг поправок в конституцию, разделение симпатий и антипатий проходят исключительно по политическим пристрастиям людей. На самом деле, все предсказуемо и ничего нового в этом нет. Условно, на тех, кто выступает против можно поделить на две части. Первая – это либеральная общественность. Вторая – это общественность левая.

В. Ворсобин:

— Правая и левая сторона.

Н. Стариков:

— Эту смычку мы наблюдали в 2011 году, когда на Болотной находились ультралевые манифестанты, с другой стороны были представители либеральной общественности. По большому счету, ничего в общественной жизни, мнении нашей страны не изменилось. Возможно, какие-то люди перешли из одного лагеря в другой, с другой стороны, отношение к поправкам в основном проходят через призму отношения личного каждого человека и благодаря его политическим симпатиям к президенту.

Голосование – это вотум доверия Путину. Именно так и получается. А что касается меня, то я подготовил целый цикл статей на этой неделе. Я их назвал «Пять причин, почему нужно поддержать поправки в конституцию». Сегодня вышла первая статья, её можно найти на моем сайте, прочитать. Мне кажется, что одну из причин я совершенно четко изложил. И сразу задам вам вопрос. Владимир, вы закон о поправках в конституцию читали?

В. Ворсобин:

— Да.

Н. Стариков:

— Статью 81-ю изучили внимательно?

В. Ворсобин:

— Навскидку не помню по цифрам.

Н. Стариков:

— Я вам подскажу. 81-я – это то, козырная карта тех, кто хочет призвать голосовать против поправок. Там находится так называемая поправка Терешковой. И ещё много интересно чего, о чем почему-то другие не говорят.

Как подают противники Путина предложенные изменения в конституции? Мол, Путин хочет властвовать вечно. Такой рефрен постоянно звучит. Открываем 81-ю статью. Смотрим поправки. Было в тексте конституции следующее: одно лицо не может занимать более двух сроков подряд. В новом тексте с изменениями слово «подряд» убирается. Кто-нибудь в последнее время об этом говорит?

В. Ворсобин:

— Путин об этом сказал ещё до обнуления, что нужно убрать слово «подряд». Но это не главная проблема. Главная проблема, что обнуляются сроки.

Н. Стариков:

— Давайте разложим. Вы опять встали на лыжню, которую накатали до вас либералы и леваки. Общественности эта часть поправки подается, как желание кого-то властвовать долго.

В. Ворсобин:

— Нет. А вот сейчас вы путаете, запутываете. Это две разные вещи!

Н. Стариков:

— Дайте закончу. На самом деле, в тексте поправки написано «не более двух раз подряд» — это первое. Фактически, это ограничение. Если раньше можно было не подряд, теперь вот только два срока. И никакого другого варианта нет. И дальше текст поправки Терешковой, если прочитать, дается возможность Путину и, кстати, Медведеву тоже, потому что эта поправка действует только на того президента, кто сейчас находится у руля, и тот, кто был президентом, если захочет участвовать в выборах. Возможно. Участвовать. Более ничего не говорит.

Мне кажется, это больше всего беспокоит тех политиков, скорее, политиканов, которые понимают, что Путин на сегодняшний момент самый популярный политики в стране. И поэтому они просто хотят не допустить конкурента, которого не переиграть на президентских выборах. А по мне, так пусть решает народ. Ведь ничего заранее не предопределено. Может, Путин будет участвовать в выборах. И если народ проголосует за него… Понимаете, сколько «если» может быть? Зато системе политической это дает возможность стабильности. Почему? Потому что когда политик, руководитель страны, долгое время руководивший ей, как бы его политическая карьера, как кажется наблюдателю, может закончиться, тогда он становится той самой хромой уткой, о которой очень часто говорят всякие политологи. Нет, пусть будет возможность. Это просто передает устойчивости системе передачи власти.

В. Ворсобин:

— Николай, тогда зачем в этом случае вообще нужна в конституции статья, которая ограничивает президента двумя сроками? Если вы сейчас так хорошо рассказали, что не нужно ограничивать законное право человека выдвигаться, если люди, так и так, проголосуют, но ведь сама по себе эта поправка из чего вышла-то? Она, вообще, мировая. А из того, что сидит человек два срока, обрастает административными ресурсами. Когда зачищает вокруг себя пространство, чтобы не было никого, кто ещё мог бы претендовать. И после двух, трех, четырех, пяти сроков, кстати, в мировом опыте это есть, конечно, те ребята, им до девяносто, по сто лет, как товарищ из Зимбабве…

Н. Стариков:

— Вы Байдена и Трампа имеете в виду насчет возраста?

В. Ворсобин:

— Я говорю о том, что человек, который два-четыре раза переизбирается, он уже избирается не сам, его избирает система. Именно для этого такой предохранитель ввели в конституции почти всех стран. У всех практически это есть ограничение.

Вы говорите: давайте мы это ограничение оставим, даже демократическим образом уберем это слово «подряд», оно демократично, согласен. Но давайте, чтобы Владимир Владимирович Путин прошел мимо вот этого ограничения.

Н. Стариков:

— Я вам объяснил, что на самом деле написано в статье 81, которую вы не помните, да и большинство людей сильно её не изучали, наверное. Я вам сказал, что там написано, но я вам не сказал, что мне очень нравится эта формулировка. Я, например, считаю, что какие-то ограничения по количеству сроков – это совершенно не русская, не российская история. Это вообще очень странно звучит.

Я не сторонник монархии, но я знаю, что русский народ имеет монахический склад ума. Поэтому представьте себе некие законодательные акты, где написано: царь может быть царем только два срока. Это очень странно звучит.

Вы говорите, что во всех конституциях это есть. В Великобритании вообще нет конституции. Поэтому никакого ограничения нет.

В. Ворсобин:

— Даже в США нет этого ограничения в конституции. Это правило. Как бы придерживаются такого обычая.

Н. Стариков:

— Мы все время ориентируемся на Запад, к сожалению. Эту конституцию 93-го года мы писали под диктовку американцев, не мне вам рассказывать, какая была ситуация после расстрела Белого дома. И вот полностью отказаться от каких-то общепринятых, как говорят, норм. Кем они приняты, когда? Почему они считаются общепринятыми? Такой вот реверанс в сторону Запада.

Там очень такая хитра формулировка, чтобы и Западу, и представителям западного мышления в России это понравилось. Но, с другой стороны, есть возможность у самого популярного в России политика участвовать в выборах, если он захочет.

В. Ворсобин:

— Ваша мысль ясна, я её помню ещё по белорусской истории, когда так же объясняли пропагандисты Лукашенко.

У нас Дмитрий из Красноярска на связи.

Дмитрий:

— Вот вы сказали, что против поправок либо левые, либо правые. Я против. Я не отношусь ни к тем, ни к другим. Я не хочу поддерживать данное мероприятие. Не потому что я левый или правый, а потому что считаю себя здравомыслящим человеком. И то, что прочитал, с моим высшим образованием достаточно, мне все ясно и понятно.

Помимо того, что вы уже обсуждали, обнуление, прочие вещи, там же есть ещё и ряд других веще, которые мне не нравятся. Там есть тот же Центробанк. А собственность этого Центробанка – принадлежность его. Любая. Вот сегодня он государственный, завтра он частный. И получается, в конституции заложено нормы, которые являются плавающими.

Н. Стариков:

— Уважаемый звонивший свалил все в одну кучу.

В. Ворсобин:

— Кстати, Николай, вы много говорите о том, что мы прирожденная монархия. И ещё 12 лет Путина – в этом ничего нет страшного, наверное. А почему тогда Путин заговорил о демократизации? Мне кажется, это к делу не относится.

Н. Стариков:

— Руководитель страны должен выступать так, чтобы периодически обращаться к максимальному количеству своих граждан. Иногда к либералам, иногда к патриотам, иногда ко всем вместе. Психотерапевтические сеансы президентских выступлений никто не отменял.

Но я хочу начать ответ нашему слушателю. Что такое пропаганда? Это когда внимание общественности фокусируется на чем-то одном. Я вам сказал не случайно, что 81-ю статью надо внимательно изучить, потому что все фокусируют именно на возможности, подчеркиваю, возможности участвовать Путину, может быть, в следующих. Так вот, если мы прочитаем еще, что есть в этой статье, а уважаемый звонивший, наверное, не дочитал, сказал, что ему много, чего не нравится – Центральный банк и его принадлежность, мне тоже она не нравится. Но сейчас речь не об этом. О Центральном банке чуть позже.

Там написаны требования к тому, кто собирается баллотироваться на пост президента России, в том числе, с двойным гражданством, которое даже было, со счетами и деньгами за рубежом нельзя баллотироваться на пост президента. Вопрос: это шаг вперед? Или нет? Однозначно. Да, в законах сейчас тоже эта формулировка есть, но эти законы могут быть нарушены. К сожалению, реальность такова. А вот конституцию нарушить и стать президентом, имея когда-нибудь двойное гражданство, невозможно. И у меня мысленный вопрос тому, кто звонил. Вы реально не хотите ввести этот запрет? Сразу хочу сказать, что на жителей Крыма там не распространяется, там формулировка сделана так, что их это не касается.

Перечислю просто самое главное, потому что там очень много изменений. Государствообразующий русский язык. Там несколько корявая формулировка, через русский язык, но все равно государствообразующая роль русских в конституции впервые появилась. Это шаг вперед. Дальше. Брак – союз мужчины и женщины. После этого разговоры представителей разных меньшинств: давайте нас регистрировать, заканчиваются раз и навсегда. Вы тоже не хотите, чтобы это было сделано? Десять лет назад нам бы казалось глупо, что это необходимо вносить в конституцию, а теперь необходимо внести, чтобы закрыть эти разговоры раз и навсегда.

Чиновники с двойным гражданством, на пост президента нельзя с двойным гражданством. И важнейший пункт, который важно упомянуть – невозможность передачи территории России другому государству. В конституцию чтобы это было внесено! Это важнейшие вещи! Я уж не говорю о том, что говорил президента: изменения в структуре подчиненности, кто кого и как назначает. Рядовому жителю страны все равно, как назначают премьер-министра. Это интересно политическое элите, а мы сейчас говорим для широкой аудитории. Поэтому все это заворачивается в обертку, чтобы путин только не мог участвовать в выборах. И вот эти все важные вещи призывают голосовать против них. Я уж не говорю о приоритете внутреннего законодательства над международным.

В. Ворсобин:

— Критики говорят, что наоборот, вот то, что вы говорите – это обертка. А начинка – это обнуление. И что если бы у Путина был первый срок, допустим, то ни о какой новой конституции речь бы не зашла. Кстати, почему двадцать лет её и не было? Потому что именно после двадцати лет правления Путина вот понадобилось продлить. И вот решили тогда поменять Конституцию.

У нас на связи Алексей из Красноярска.

Алексей:

— Я считаю что все поправки справедливые и правильные. Главное, своевременные. И второе, что касается обнуления сроков, что тут вообще ни у кого не должно быть разговоров. Все эти навальные, либералы и все остальные должны быть благодарны, что они живут в России. Это благодаря Путину.

В. Ворсобин:

— Глубокая мысль.

Алексей:

— И третье. Запрет на имущество… Что непонятно? Если бы не было Путина, не было бы России! Была бы у нас Югославия. Что тут непонятного?

В. Ворсобин:

— Вы хотите сказать… Путин, как человек, смертен. Вы хотите сказать, что с ним умрет Россия? И если бы не было Путина, не было бы России?

Алексей:

— Россия разваливалась. Некоторые регионы собирались уже отсоединяться, когда он пришел к власти. То, что он собрал, выплатил долги, кто это организовал? Ельцин с Горбачевым? Они только набрали этих долгов. А Путин сделал так, чтобы Россия расплатилась.

Н. Стариков:

— Уважаемый коллега, можно я вас прерву? Господин Ворсобин манипулятивно опять хочет привести к ситуации, когда вы, я должны как-то оправдывать, мы ничего оправдывать не собираемся. Мы просто предлагаем ему посмотреть сериал прекрасный «Рюриковичи». Посмотрите, как после каждой смены власти, к сожалению, государство вибрировало. Иногда были серьезные потрясения, иногда меньше. Если вы скажете, что Рюриковичи – это древность седая и старина? Посмотрите прекрасный сериал про Романовых. Как каждый раз в случае смены руководителя государства мы находились в сложном положении. Если и Романовы вам не нравятся, хорошо, вспомните истории. Советского Союза. Когда умер Сталин, как изменилась ситуация, когда умер Брежнев. И когда вы говорите, что если уходит руководитель, да, начинается в нашей стране турбулентность и зона риска. Для того, чтобы эту турбулентность вывести в спокойное состояние, и нужна та самая поправка Терешковой, с чего мы и начали говорить. Что руководитель страны не то, что потерял свои полномочия и возможности, у него все это есть, но его задача – найти и показать того, кто будет продолжать движение к суверенитету.

В. Ворсобин:

— Повторяетесь. Вы эту мысль говорили. У меня вопрос. Как вы относитесь к изречению Марка Твена, что политиков надо менять, как памперсы. И ровно по той же самое причине.

Н. Стариков:

— А вы, я так понимаю, специально приводите выражение политика, который в США теперь уже под запретом?

В. Ворсобин:

— Марк Твен под запретом?

Н. Стариков:

— «Приключения Гекльберри Финна» запретили.

В. Ворсобин:

— Я не догнал эту новость!

Игорь из Казани, слушаем вас!

Игорь:

— Я Старикова слушаю, будто я слушаю псевдопатриотический угар товарища Соловьева. Путин – это наша жизнь, без Путина все! Знаете, есть такое выражение в бизнесе: есть кризис-менеджер, а есть бизнес-менеджер, который на развитие. Какой-то период времени, вы совершенно правильно говорите, Путин – это было хорошо. Но посмотрите, развития у страны нет. Страна в стагнации экономики. Не надо рассказывать все остальные сказки, я в бизнесе работаю, я знаю.

Путин, как правильно заметил ваш оппонент, он зачистил все поле. Я сейчас лучше политика, чем Путин, ну, на настоящий момент, не вижу. И это самое худшее из того, что родилось в нашей стране. Потому что Путин зачистил полностью все политическое поле. У нас за это время, что он правит, не было ни одного нормального, так сказам, политика, который мог бы встать в оппозицию, что-то принести новое. Разве это хорошо? Это ужасно!

Теперь вы противоречите. Во-первых, у вас есть очень плохая манера. Все, что против Путина, с вашей точки зрения, вы это превращаете в американизм. Не нужно этого делать. Это пропаганда – то, что американское плохо. Я не американист, но эти ваши слова, это совершенно…

Н. Стариков:

— Коллега, такое ощущение, что вы не меня слушали.

В. Ворсобин:

— Сасибо! У нас очень мало времени!

Н. Стариков:

— Мы с вами не обсуждаем кандидатуру сегодняшнего президента. Мы обсуждаем поправки в конституцию. Там фамилии отсутствуют. Там формулировки, которые должны исполняться десятилетиями, а, может, и столетиями, Вот о чем идет речь.

В. Ворсобин:

— Николай, а вы не боитесь, что следующий президент пойдет по тем же стопам? И когда ему захочется, он, как макулатуру, сдаст старую конституцию, создаст себе новую?

Н. Стариков:

— Владимир, я должен повторить все то, что я говорил сегодня.

В. Ворсобин:

— Все, я понял.

Н. Стариков:

— Я считаю, что государствообразующий народ, наличие запрета на двойное гражданство, счета за рубежом для руководителей, депутатов, федеральных чиновников – это важные вещи. Невозможность передачи территории кому бы то ни было. Это вещи, за которые нужно голосовать.

И самое главное. Конституционный суд рассмотрел весь этот закон о поправках. И на нашел в них противоречия конституции. Путин, выступая в Госдуме, сказал, что эта поправка может быть принята, но обязательно два условия: Конституционный суд говорит, что нет нарушения конституции и чтобы люди пришли и проголосовали.

В. Ворсобин:

— Могу ответить. Вы читали поправки. Вот теперь вам рикошет. Дело в том, что одна из поправок позволяет снимать судью Конституционного суда в любом случае через Совфед. Если раньше такой возможности не было, сейчас она будет. И сейчас все судьи России под определенным прессом будут, если они сделают что-то не так, особенно если ты в Конституционном суде, то тебя снимут. Поэтому подождите, там надо вчитываться. Я призываю всех слушателей это сделать, прежде чем голосовать. Посмотрите, за что. Не верьте телевизору, почитайте.

Н. Стариков:

— Владимир, прежде чем вы объявите следующую тему, хочу взять слово. И прокомментировать то, что сказали вы в эфире. И то, что нам написали уважаемые радиослушатели.

Что касается Натальи Орейро, которая берет российское гражданство. Мне кажется, что радоваться этой новости мы будем тогда, когда все жители Донбасса очень быстро получат российские паспорта, причем, не только той части Донбасса, которая ДНР и ЛНР, но и того, который оккупирован Украиной. И как последовательный сторонник воссоединения русского народа, почему мне и поправка важна в конституции, я считаю, что мы должны заявить о выдаче российского гражданства всем гражданам Украины, возможно, ещё Белоруссии и Казахстана. Вот после этого я искренне порадуюсь за Наталью Орейро.

Второе. Насчет Конституционного суда. Вы так ловко все подкрутили, что вот, судя по комментариям, у некоторых сложилось впечатление, что президент управляет судом. Это не так. Что предложил президент и что воплощается сейчас в изменениях в конституции? Возможность Совета Федерации по представлению президента, не по приказу, а по представлению отрешить от должности судей Конституционного Верховного суда, цитата, «в случае совершения ими проступков, порочащих честь и достоинство, а так же в иных случаях, предусмотренных федеральным конституционным законом». В тех поправках, которые мы обсуждаем, в том числе, одна из них говорит о введении неприкосновенности для президента, который занимал президентский пост. Так вот, эта неприкосновенность тоже не навсегда. Если совершена государственная измена, а там прямо это написано, то точно так же есть процедура в возбуждении уголовного дела. Поэтому не должно быть в стране неприкасаемых. И если, к сожалению, судьи Верховного суда совершили поступок, не совместимый с этой высокой должностью, президент предлагает Совету Федерации. И Совет Федерации либо принимает, либо не принимает это решение. Вот так правильно.

А теперь то, что написали уважаемые радиослушатели. Обращаются к вам. «Путин перешел в наступление. И сразу в Британии брексит, в США волнения. Владимир, есть ли тут связь?».

В. Ворсобин:

— Думаю, нет. Запад всегда бурлит. Он в советское время бурлил. Кстати, если помните передачи «Сегодня в мире», эти великолепные передачи, загнивающий Запад, там всегда что-то происходило. Как в любом живом организме, там что-то происходит. И накладывать нашего президента великолепного за события в мировом сообществе, ну, немножко по-детски, я считаю. Думаю, что это две совершенно разные плоскости. Но мы где-то что-то подталкиваем, разумеется. Как и они нас подталкивают. Это такая обычная мировая кухня.

Мы перейдем к следующей теме, Николай?

Н. Стариков:

— Конечно.

В. Ворсобин:

— Российский суд дал 16 лет строго режима американскому шпиону, а теперь он официально считается шпионом, Полу Уилану за то, что у него была изъята флешка, на которой были данные об одном из подразделений ФСБ. Пол Уилан не признал вину, но это случилось.

Н. Стариков:

— Интересный такой шпион. Вы сказали, что он американский шпион. Я думаю, что он так же и ирландский, канадский и великобританский, потому что у него ещё три паспорта.

Давно в России не ловили американского шпиона. Это очень хорошо, что поймали. Хорошо, что суд разобрался. Очень хорошо, что дали такой серьезный срок.

А теперь давайте готовиться к обмену. В американских тюрьмах томится несколько человек, которые должны быть оттуда возвращены. Виктор Бут, летчик Ярошенко, думаю, там ещё есть несколько человек, которые незаконно удерживаются американцами.

Я очень надеюсь, что вот этот горе-четырежды шпион будет разменян на тех наших соотечественников, которых иначе из американских тюрем не выцарапать.

И напомню, что у нас было раньше в этой сфере. В 2000-м году президент Путин помиловал американца Поупа, который был осужден, по-моему, на 12 лет за шпионаж. Вот мы их отпустили, мы помиловали, продемонстрировали добрую волю, а в ответ мы получили задержание наших граждан, расширение постоянной попытки трансляции американского правосудия за рубеж прямыми похищениями наших граждан. Я думаю, что в этот раз надо поступить с ними просто по-жесткому. Вот предложение об обмене. Хотите забрать четырежды своего шпиона? Пожалуйста. Меняемся. Конечно, это все делается под соусом помилования. Там их освобождают, здесь освобождают. Ну, вот мое мнение такое.

В. Ворсобин:

— А вы считаете, что он такая важная птица, что за него одного дадут всех?\

Н. Стариков:

— Давайте вернемся чуть-чуть назад, когда президент наш помиловал израильтянку, это произошло в январе этого года, если не ошибаюсь. Почему премьер-министр Израиля прилетал за ней, лично за нее хлопотал? Потому что выборы были у господина Нетаньяху. Поэтому для него вся эта кампания, возможное освобождение – это было очень важно, потому что ему самому там уголовные сроки и дела возбуждены в Израиле.

Смотрим на карту США. У нас там что сейчас? Президентские выборы. Как вы думаете, если эту историю подсвечивать и раскручивать, политические противники с одной стороны и с другой постараются ухватиться за эту тему? Это сейчас может стать золотой акцией американских выборов. \

В. Ворсобин:

— Вы упускаете один момент. Мы ничего не получили от Израиля. Мы требовали, чтобы нам вернули одного программиста, но Израиль взял девушку, а программиста отдал Америке. Вы ссылаетесь на опыт, который не стоит нашему МИДу повторять.

Н. Стариков:

— Вы справедливо сказали, что в очередной раз мы продемонстрировали доброжелательство в отношении Израиля, но, думаю, что дело там во время беседы руководителей не ограничивалось обменом одного человека на другого. Речь шла вокруг ситуации в Сирии и так далее. Если президент принял решение помиловать, у него для этого должны были быть основания.

А вот с американцами сегодня совершенно иная ситуация. Для них это, действительно, жизненно важно, что для Трампа, что для его противников. Очень вовремя этот американский шпион получил свои 16 лет.

В. Ворсобин:

— Давайте украсим наш разговор звонками. Станислав из Екатеринбурга.

Станислав:

— Здравствуйте! Про конституцию. Коль мы вносим поправки, то почему мы не освободим через эти поправки (????)ЦБ?

Н. Стариков:

— Объясню. Центральный банк – это контора не государственная, которая создает деньги. Он не подчиняется государству. Согласно сегодняшней конституции, написанной под американскую диктовку, основные фундаментальные вещи, несколько глав конституции можно менять только через созыв Конституционного собрания. Вот иначе никак. Закон о созыве Конституционного собрания не принят. С 93-го года. Поэтому здесь эти главы невозможно изменить. Отсюда может быть два вывода. Первый — ничего не меняем. Именно такую позицию, завернутую вот в поправку Терешковой, занимают Владимир Ворсобин, леваки и либералы. Есть другая позиция, которой придерживаюсь я: хорошо, но мало. Но давайте сделаем этот шаг вперед. Давайте примем те поправки, которые возможно принять без Конституционного собрания. Но это не отменяет необходимость принять закон о созыве Конституционного собрания. И разобраться с основными вещами в конституции, которые им прикрыты, в том числе, принадлежность недр, отсутствие идеологии, так далее и тому подобное. Есть такой нюанс, который был вписан американцами в нашу конституцию в 93-м году.

В. Ворсобин:

— Наш слушатель пишет: «А где огромные деньги возьмет Николай на содержание граждан, пришедших к нам с Украины».? «Кстати, интересно про белорусов, в Белоруссии скоро выборы. Как батька к этому бы отнесся?». «Коммунисты никогда об этом не думают, не считают, такая доброта». Он думает, что вы коммунист, Николай.

Н. Стариков:

— Я не коммунист, но слово «коммунист» для меня абсолютно не оскорбительное.

Вот ощущение, что нужно будет кормить ещё 40 миллионов людей, оно абсолютно ошибочное. Украина – это не отягощение, это приз. Если мы думаем, что вот мы выдали 20 миллионов паспортов, эти 20 миллионов людей пришли сюда, сели во дворе у нас, стучат кастрюлями и ложками, да нет. Они работают. Они платят налоги. Только они налоги будут платить в российскую казну. И если вся Украина будет состоять из российских граждан, вопрос объединения двух государств пойдет значительно быстрее и проще. Не надо, чтобы сюда приехало 40 миллионов украинцев. А те люди, которые сегодня пенсионеры на Украине, они работали вместе с нами в Советском Союзе. Мы плюс получим в финансовом выражении. Я уж не говорю о том, что мы избежим войны между Украиной и Россией, которую тщательно провоцирует Киев и стоящие за ним американцы, с которыми сейчас надо разговаривать значительно жестче, благо американец получил 16 лет.

В. Ворсобин:

— Николай, у меня вопрос народный и очень личный. А почему Владимир Путин собирается именно сейчас быстро, не дожидаясь осени, голосовать? Не получается ли, что к концу этого года будет что-то такое страшненькое? Это прогнозирует Вася.

Н. Стариков:

— Нет, к концу года ничего страшненького не будет. Думаю, что сразу после голосования в начале июля больше ясности в этом вопросе у нас с вами появится.

В. Ворсобин:

— Услышимся через неделю!