Теперь официально.

Секретарь Совета Безопасности РФ Патрушев заявил, что радиоактивное облако возникшее после взрыва склада боеприпасов в Хмельницком (где было уничтожено большое количество танковых снарядов с обедненным ураном) надвигается на Западную Европу. В Польше зафиксировано повышение радиационного уровня.

Как там говорили британцы. Волноваться по этому поводу не стоит.

Наши военные надо понимать перед ударом ознакомились с розой ветров и теперь наблюдают за последствиями.

Главная угроза от подобных боеприпасов, серьезный рост раковых заболеваний в среднесрочной перспективе, что подтверждалось и в Югославии и в Ираке. Теперь на Украине и в Европе.