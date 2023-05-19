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Радиоактивное облако из Хмельницкого надвигается на Европу

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Теперь официально.

Секретарь Совета Безопасности РФ Патрушев заявил, что радиоактивное облако возникшее после взрыва склада боеприпасов в Хмельницком (где было уничтожено большое количество танковых снарядов с обедненным ураном) надвигается на Западную Европу. В Польше зафиксировано повышение радиационного уровня.

Как там говорили британцы. Волноваться по этому поводу не стоит.
Наши военные надо понимать перед ударом ознакомились с розой ветров и теперь наблюдают за последствиями.

Главная угроза от подобных боеприпасов, серьезный рост раковых заболеваний в среднесрочной перспективе, что подтверждалось и в Югославии и в Ираке. Теперь на Украине и в Европе.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8367095.html
Метки: Британия, вс рф, Европа, патрушев, радиация
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 8882 7376
    Женечка 38 мин. назад

      До чего же на этом загнивающем Западе докатились. В 86 году именно они нам про движение радиоактивного облака докладывали. Этож надо всё просрать за неполные 40 лет. А всё потому, что нет скреп.

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