Радиоактивное облако из Хмельницкого надвигается на Европу
Теперь официально.
Секретарь Совета Безопасности РФ Патрушев заявил, что радиоактивное облако возникшее после взрыва склада боеприпасов в Хмельницком (где было уничтожено большое количество танковых снарядов с обедненным ураном) надвигается на Западную Европу. В Польше зафиксировано повышение радиационного уровня.
Как там говорили британцы. Волноваться по этому поводу не стоит.
Наши военные надо понимать перед ударом ознакомились с розой ветров и теперь наблюдают за последствиями.
Главная угроза от подобных боеприпасов, серьезный рост раковых заболеваний в среднесрочной перспективе, что подтверждалось и в Югославии и в Ираке. Теперь на Украине и в Европе.
До чего же на этом загнивающем Западе докатились. В 86 году именно они нам про движение радиоактивного облака докладывали. Этож надо всё просрать за неполные 40 лет. А всё потому, что нет скреп.