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Американский стул Эрдогана закачался

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Эрдоган прямо обвинил Байдена в том, что тот отдал распоряжение свергнуть "друга Реджепа".

«Байден сказал, что они должны свергнуть Эрдогана, я это знаю. Все мои люди это знают" (с) Эрдоган

Ранее Кылычдароглу обвинял Россию во вмешательстве в турецкие выборы, а Эрдогана в том, что тот скребется в путинскую дверь.

Вот такие вот расклады с точки зрения публичных векторов.
Причина публичных выпадов Эрдогана против Байдена достаточно прозрачна – США сейчас откровенно играют на обвал турецкой лиры и турецкой биржи, чтобы максимально ухудшить экономическую ситуацию в стране перед 2-м туром президентских выборов и повысить шансы Кылычдароглу, который открыто стелится под Запад, тогда как Эрдоган, со своим вечным сидением на всех стульях сразу, Вашингтон уже давно не устраивает. Образы Эрдоган-Гитлер в западной карикатуре уже давно норма.

И кстати, после продления зерновой сделки, Турция снова начала затягивать процессы принятия Швеции в НАТО, хотя генсек НАТО всю весну рассказывал, что к лету проблемы с приемом Швеции в НАТО будут решены. Не удивлюсь, что эти препоны, тоже часть договорняков "друга Реджепа" с Путиным.

Разумеется, после победы, Эрдоган продолжить сидеть на всех стульях, на которых сможет. Его уже не переделать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8367577.html
Метки: выборы, США, турция, эрдоган
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12922 11944
    Stelm 13 мин. назад

      Во всяком случае Эрдоган лучше чем этот подпиндосовик с трудной фамилией…..)
      С Эрдоганом можно найти общий язык.

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