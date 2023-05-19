Американский стул Эрдогана закачался
Эрдоган прямо обвинил Байдена в том, что тот отдал распоряжение свергнуть "друга Реджепа".
«Байден сказал, что они должны свергнуть Эрдогана, я это знаю. Все мои люди это знают" (с) Эрдоган
Ранее Кылычдароглу обвинял Россию во вмешательстве в турецкие выборы, а Эрдогана в том, что тот скребется в путинскую дверь.
Вот такие вот расклады с точки зрения публичных векторов.
Причина публичных выпадов Эрдогана против Байдена достаточно прозрачна – США сейчас откровенно играют на обвал турецкой лиры и турецкой биржи, чтобы максимально ухудшить экономическую ситуацию в стране перед 2-м туром президентских выборов и повысить шансы Кылычдароглу, который открыто стелится под Запад, тогда как Эрдоган, со своим вечным сидением на всех стульях сразу, Вашингтон уже давно не устраивает. Образы Эрдоган-Гитлер в западной карикатуре уже давно норма.
И кстати, после продления зерновой сделки, Турция снова начала затягивать процессы принятия Швеции в НАТО, хотя генсек НАТО всю весну рассказывал, что к лету проблемы с приемом Швеции в НАТО будут решены. Не удивлюсь, что эти препоны, тоже часть договорняков "друга Реджепа" с Путиным.
Разумеется, после победы, Эрдоган продолжить сидеть на всех стульях, на которых сможет. Его уже не переделать.
Во всяком случае Эрдоган лучше чем этот подпиндосовик с трудной фамилией…..)
С Эрдоганом можно найти общий язык.