Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 15 ноября 2019

Военный аэродром оккупационных сил НАТО в курдском регионе Кобани на севере провинции Алеппо перешел под полный контроль Сирийской Арабской армии.

На месте брошенной в спешке американской военной базы армии у сирийского посёлка Метрас теперь будет создан центр выдачи гуманитарной помощи для местных жителей, передаёт телеканал «Звезда».

На земле под охрану важный объект взяли группы военной полиции Минобороны России. В настоящее время сапёры проверяют объект на предмет наличия взрывоопасных предметов.

Еще буквально несколько дней назад по этим дорогам ездили американские бронеавтомобили «Хаммер», а теперь на взлетно-посадочную полосу приземляются боевые и транспортные вертолеты ВКС РФ.

Территория огромная, авиабаза «Сиррин» была одним из самых крупных военных объектов войск США на территории Сирийской Арабской Республики.

Накануне базу покинули около сотни грузовиков с военной техникой и имуществом. Гремели взрывы — американцы старались уничтожить часть того, что не могли вывезти.

«Зашли на базу, взяли внутренний и внешний периметр под охрану. Выставили стационарные посты. Парные патрули выставлены. Сейчас сапёры смотрят и проходят по каждому зданию, не оставлены ли какие-то взрывоопасные вещества и вообще нет ли здесь для нас каких-то сюрпризов», — сообщил инспектор военной полиции Вооружённых сил России Дамир.

Пока сюрпризы, которые удалось найти, приятные. Практически нетронутым остался тренажерный зал, на грунтовую ВПП еще могут садиться транспортные самолеты. Это важно, так как сюда будут доставлять гуманитарные грузы.

Именно здесь продуктовые наборы, одежду, предметы личной гигиены будут хранить и сортировать, чтобы потом раздавать местным жителям.

«Сегодня мы начинаем разворачивать отделение центра примирения в населенном пункте Метрас, который будет решать задачи помощи к возвращению к мирной жизни. Мы будем осуществлять доставку гуманитарной помощи, оказывать медицинскую помощь жителям и возвращать их к мирной жизни», — отметил начальник Центра по примирению враждующих сторон Сергей Жмурин.

Жители севера Сирии действительно начинают возвращаться к нормальной жизни. В том числе благодаря постоянному патрулированию территории российскими военными. Военные полицейские уже более трех недель каждый день выезжают на патрулирование приграничных районов.

«Еще несколько дней назад эти дома стояли брошенными. Теперь в них снова живут люди. Патрули военной полиции на дорогах Сирии — гарантия того, что в этих местах снова безопасно и террористы сюда не вернутся», — передает корреспондент Павел Ремнев с места событий.

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