Одна из ключевых американских военных баз, расположенная в юго-западной пустынной местности Сирии, была уничтожена в ходе вывода спецназовцев США и боевиков «Новой сирийской армии», поддерживаемой американской коалицией.

Речь идет о базе Закаф, которая была создана в начале 2017-го года на юго-востоке Хомса вблизи с иракской границей.

База являлась вспомогательным гарнизоном коалиции рядом с главной базой Ат-Танф, расположенной к западу от неё. Здесь коалиция обучала наёмников «Новой сирийской армии» (НСА) и контролировала их операции на юго-западе Сирии.

Согласно сообщениям, ни США, ни боевики НСА больше не планируют использовать Закаф. К тому же, в процессе отказа от базы коалиция также решила уничтожить ее, чтобы предотвратить использование гарнизона какой-либо другой вооруженной стороной.

Официальная причина вывода американских войск и членов НСА не была объявлена, но, судя по всему, она связана с недавним соглашением между США, Россией и Иорданией, которое в конечном счете приведет к полному выводу коалиционных войск из Южной Сирии и теоретически к сдаче районов в этом регионе Сирийской Арабской Армии.

Ранее «Русская Весна» сообщала, что после переговоров с российскими военными боевики США готовы сдать часть границы с Иорданией.

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