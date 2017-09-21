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Сирия, ИГИЛ, последние новости 21 сентября 2017

09:53. 21 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Ключевую базу США на юге Сирии уничтожили отступающие спецназовцы и боевики (ФОТО)

Ключевую базу США на юге Сирии уничтожили отступающие спецназовцы и боевики (ФОТО) | Русская весна

Одна из ключевых американских военных баз, расположенная в юго-западной пустынной местности Сирии, была уничтожена в ходе вывода спецназовцев США и боевиков «Новой сирийской армии», поддерживаемой американской коалицией.

Речь идет о базе Закаф, которая была создана в начале 2017-го года на юго-востоке Хомса вблизи с иракской границей.

База являлась вспомогательным гарнизоном коалиции рядом с главной базой Ат-Танф, расположенной к западу от неё. Здесь коалиция обучала наёмников «Новой сирийской армии» (НСА) и контролировала их операции на юго-западе Сирии.

Согласно сообщениям, ни США, ни боевики НСА больше не планируют использовать Закаф. К тому же, в процессе отказа от базы коалиция также решила уничтожить ее, чтобы предотвратить использование гарнизона какой-либо другой вооруженной стороной.

Официальная причина вывода американских войск и членов НСА не была объявлена, но, судя по всему, она связана с недавним соглашением между США, Россией и Иорданией, которое в конечном счете приведет к полному выводу коалиционных войск из Южной Сирии и теоретически к сдаче районов в этом регионе Сирийской Арабской Армии.

Ранее «Русская Весна» сообщала, что после переговоров с российскими военными боевики США готовы сдать часть границы с Иорданией.

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Ключевую базу США на юге Сирии уничтожили отступающие спецназовцы и боевики (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Виновникам атаки боевиков в Хаме полагается электрический стул

Виновникам атаки боевиков в Хаме полагается электрический стул | Русская весна

Широкомасштабное наступление боевиков «Джебхат ан-Нусры»* в зоне деэскалации Идлиб на позиции правительственных войск, инициированное спецслужбами США, свидетельствует о двуличной позиции официального Вашингтона, виновникам этой атаки полагается электрический стул, заявил РИА Новости в среду член общественного совета при Минобороны, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

«Декларируя, с одной стороны, непримиримую позицию по борьбе с «Исламским государством»* и «Джебхат ан-Нусрой»* на словах, с другой стороны, американцы фактически покровительствуют террористам и даже ставят им конкретные задачи, очевидно, координируя их действия и снабжая разведывательной информацией», — сказал Коротченко.

По его мнению, это не что иное, как поддержка международного терроризма. «И предъявлять такие претензии к США мы должны на влиятельных международных площадках, в том числе на проходящей сейчас в Нью-Йорке Генеральной Ассамблее ООН», — сказал эксперт.

«Москва должна потребовать от президента Трампа преданию суду военного трибунала американских военачальников и сотрудников спецслужб, играющих на стороне террористов в Сирии. За такое, по американскому законодательству, полагается электрический стул», — отметил Коротченко.

Боевики «Джебхат ан-Нусры» и примкнувшие к ним отряды, не желающие выполнять условия режима прекращения боевых действий, с восьми часов утра 19 сентября развернули широкомасштабное наступление на позиции правительственных войск севернее и северо-восточнее города Хама в зоне деэскалации Идлиб. По данным российского Генштаба, данное наступление было инициировано американскими спецслужбами.

При этом одной из главных целей действий боевиков была попытка захвата подразделения российской военной полиции, которые сражались с боевиками в течение трех часов вместе с бойцами племени маули. В результате контрнаступления россияне были деблокированы, были ранены три бойца спецназа РФ. Все участники этой уникальной операции представлены к государственным наградам, отметили в Генштабе ВС РФ.

«Это свидетельствует о высоком доверии и уважении к российским военнослужащим со стороны местного населения. Это внушает уверенность в скором успешном завершении гражданской войны в Сирии», — сказал Коротченко.

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* Запрещенная на территории РФ террористическая организация.

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Операция «Возмездие»: ВКС РФ жестоко отомстили за атаку на российских военных, уничтожив ряд главарей «Аль-Каиды» в Идлибе и Хаме

Операция «Возмездие»: ВКС РФ жестоко отомстили за атаку на российских военных, уничтожив ряд главарей «Аль-Каиды» в Идлибе и Хаме | Русская весна

Как в ночь с понедельника на вторник сообщала «Русская Весна», беспилотная авиация ВКС России обнаружила большое скопление бронетехники террористов сирийской «Аль-Каиды» на административной границе двух провинций — Идлиб и Хама.

Следующим утром внушительные силы бандформирований начали мощное наступление на севере Хамы, пытаясь захватить подконтрольные правительству районы.

«Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*) и «Исламская партия Туркестана» с десятками танков и БМП обрушились на оборону Вооруженных сил САР, прорвав фронт шириной до 20 км и на глубину до 12 км.

В ходе этого нападения российские военные попали в окружение в Идлибе, а Минобороны начало спасательную операцию с участием ССО.

Самолёты ВКС РФ и ВВС Сирии начали наносить массированные авиаудары в северной части Хамы и в Идлибе, нацеливаясь на базы и позиции «Хайят Тахрир аш-Шам» у ряда населённых пунктов.

В ходе отражения описываемого наступления авиация и сухопутные войска уничтожили большое количество террористов и их военную технику.

Напомним, по данным Минобороны РФ, в ходе боёв ВКС РФ и Армия Сирии разгромили наступающие силы «Аль-Каиды», уничтожив до 850 боевиков с бронетехникой (ФОТО, ВИДЕО).

Среди убитых оказалась и верхушка террористических группировок, медиа-ресурсы бандгрупп опубликовали некрологи и фото ликвидированных главарей НВФ. Среди них на севере Хамы был уничтожен так называемый «эмир» Алеппо Абу Аль-Аббас Анадан (см. фото 1).

Еще несколько высокопоставленных полевых командиров «Аль-Каиды» были убиты точными ударами российской военной авиации:

«Лидер Хоссам Салама был убит от падения на его дом российской бомбы, а лидер Шейх Абу Исса погиб после налёта российской авиации на один из военных штабов», – пишут издания боевиков и публикуют их фотографии (см. фото 2 и 3).

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* Запрещенная в РФ террористическая организация.

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США сократили свою зону влияния в районе Ат-Танфа



Сообщается, что США по договоренности с Россией закрыли свои передовые базы в районе сирийско-иорданской границы и отвели свой спецназ и координируемых США боевиков к Ат-Танфу.

Американские войска и союзнические арабские бойцы эвакуировали гарнизон, созданный в июне в сирийской пустыне недалеко от границы с Ираком, и переместились на их основную базу Танф, сообщают источники повстанцев во вторник.
Они сказали, что этот шаг следует сделке между Вашингтоном и Москвой, чтобы покинуть участок Закфа, расположенный примерно в 60-70 км (40-50 миль) к северо-востоку от Танфа.
«Мы покинули гарнизон после того, как наши союзники достигли соглашения с Россией, чтобы отступить в Танф. Мы переместили все оборудование и уничтожили некоторые из укреплений, чтобы они больше не использовались », – сказал источник, который принадлежит Махавиру аль-Тавре.
Махавир аль-Таура – группа повстанцев, поддерживаемая Пентагоном, которая поддерживала базу и патрулировала Танф.
Пентагон не комментировал заявления сайта Zakf. Он закрыл многочисленные временные базы, как того требует оперативная ситуация, сказал представитель ведомства Эрик Пахон.
«База была первой линией обороны, и теперь ее оправдание больше не существует, и цель состоит в том, чтобы сосредоточиться в Танфе», – сказал старший командир группы.

Повстанцы, поддерживаемые Западом, также надеялись на то, что его можно будет использовать для захвата большего количества территории вдоль иракской границы и продвижения в сторону Дейр-эль-Зора в восточной Сирии.
Однако успехи сирийской армии и ее союзников из центральной Сирии, а также сил, поддерживаемых коалицией из северной Сирии, с тех пор приблизились к городу, что привело к продвижению с юга.
В то же время западные и арабские страны оказывали давление на группы мятежников, которые действовали в малонаселенной пустынной зоне, чтобы выехать из Сирии и отступить в Иорданию, чему до сих пор сопротивлялись эти группы.

Вашингтон и Москва теперь приблизились к сотрудничеству в Сирии, заключили соглашение о прекращении огня на юго-западе, что стало первым таким пониманием между ними с начала конфликта.
Дипломат сказал, что последний шаг является частью более широких усилий, включающих это прекращение огня.
«Это последний результат продолжающихся секретных американо-российских переговоров в отношении южной Сирии», – сказал дипломат, который запросил анонимность, сказал Reuters.
Танф – единственная позиция со значительным военным присутствием США в Сирии за пределами контролируемого курдами севера, где он имеет гораздо большие воздушные базы.

https://muraselon.com/en/2017/09/rebels-say-u-s-evacuates-base-southern-syrian-desert/ – цинк

PS. Тут все логично, с исчезновением ИГИЛ из этих районов, США стало очень трудно обосновывать причины нахождения американского спецназа и контролируемых боевиков в пустынных районах южной Сирии. Но как водится, войска отвели, но на всякий случай зацепку в районе Ат-Танфа оставили, ибо кто знает, как ситуация повернется в случае эскалации американо-иранских отношений, где Иордания станет плацдармом для антииранской деятельности.


Иранские "прокси" недалеко от иракско-сирийской границы в направлении Ат-Танфа.

PS2. Плюс еще из текучки:

1. ИГИЛ выложил видео, где боевики с дрона бомбят переправочные средства на Евфрате в районе Университета Фурат в Дейр-эз-Зоре https://twitter.com/rofoca_lucifuge/status/910605256890892288
2. Также появилось видео разгрома боевиков в Северной Хаме. Трупы убитых боевиков, битая техника и в прошлом посте не обратил внимание – трофейный Т-90, помимо уничтоженного https://www.facebook.com/mod.gov.sy/videos/816058095220795/ По всей видимости это вернулась в родную гавань машина, которую Хэзбалла давно "пролюбила" под Аль-Иисом (помоему это еще 2015-й год был). Есть правда утверждения, что как раз тот танк, что был потерян под Аль-Иисом уничтожен, а в виде трофея сирийцы взяли тот самый, который потеряли в 2016-м у ферм Маллах. Но в итоге, как минимум 1 танк вернулся назад и у боевиков за 1 день минус 2 Т-90, помимо прочих потерь.
3. Брифинг Генштаба ВС РФ о ситуации в Северной Хаме. Докладывает генерал-полковник Рудской https://www.youtube.com/watch?v=KrOWXUD_Oqw&t=74s
4. Для подпитки операций SDF к северу от Дейр-эз-Зора США забросили в районе Аль-Шаддади более 200 грузовиков с различным военным имуществом https://twitter.com/umitcano/status/910604139603873792
5. Десант на нефтяном поле Табии были американским https://twitter.com/leithfadel/status/910468799647944704 – США очевидно пытаются ускориться в гонке за нефтью Дейр-эз-Зора. ИГИЛ в этом сценарии выступает своеобразной помехой для обеих сторон.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция
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