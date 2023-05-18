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Прими участие в создании нового фильма Общего дела

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http://donation.obshee-delo.ru/ – Поддержи создание нового фильма

По официальным данным, за последние несколько лет наркомания среди несовершеннолетних выросла на 60%. По сути сейчас происходит наркотический геноцид нашей молодежи. Из года в год мы проводим профилактические занятия с детьми и подростками, помогающие им не попасть в наркотическую зависимость и научиться мыслить критически. Эти лучшие наработанные методики мы будем использовать в создании нового фильма, и мы уверены, что этот фильм поможет многим и многим ребятам найти верные ориентиры в жизни и избежать роковых ошибок.
Стоимость оставшихся работ по фильму составляет 480 тысяч рублей. Подробную смету можно увидеть по ссылке ниже.
Мы обращаемся к Вам с просьбой принять участие в создании этого фильма. Пусть он, как и предыдущие материалы, станет нашим общим делом.

http://donation.obshee-delo.ru/ – Поддержи создание нового фильма


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Карта Сбербанка: 4276 3800 2127 6378 (Алексей Анатольевич Д)
Яндекс деньги: 410013820188586
QIWI кошелек: +7962-950-7561

#общеедело
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LnXW-f-urlw
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