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Новый фильм Общего дела по работам Академика Углова Ф.Г.

08:55. 21 ноября 2018 Просмотров - 131 Нет комментариев Опубликовал:

Прими участие в создание нового фильма http://donation.obshee-delo.ru/
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Карта Сбербанка: 4276 3801 2208 3939 Алексей Анатольевич Д
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QIWI кошелек: +7962-950-7561

Сейчас мы работаем над новым фильмом посвященного теме социальных последствий распространения алкоголя в нашем обществе, в основу его легли работы Федора Григорьевича Углова. Фильм будет ориентирован прежде всего на взрослую аудиторию. И мы уверены, что он станет одним из инструментов который будет работать на отрезвление и оздоровление нашего общества. Мы уже приступили к работе по фильму, сделали часть съемок, сняли часть интервьюеров. Для создания фильма необходимо 870 000 рублей. Смету работ можно посмотреть на сайте, ссылка на который есть под этим текстом. Все фильмы общего дела по настоящему можно назвать народными, они созданы за счет средств людей из самых разных уголков нашей страны. Их создание – это отличная возможность вложить свою энергию в то что по настоящему ценно, и принесет пользу людям. Мы обращаемся к Вам с просьбой поддержать создание этого нового фильма.
Перейдите по ссылке, чтобы принять участие!
Пусть он, как и предыдущие материалы, станет нашим Общим делом.
http://donation.obshee-delo.ru/

Источник: www.youtube.com

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