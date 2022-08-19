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Прими участие в создании нового фильма Общего дела

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http://donation.obshee-delo.ru/ – Поддержи создание нового фильма

Каждый из нас обладает собственной неповторимой уникальностью. Каждый отмечен определённым талантом и приходит в этот мир с определенной целью. К сожалению, бывает так, что беременная женщина, мать, испытывая страхи, давление окружающих, сомнения, решает прервать жизнь своего не родившегося ребенка.
Сейчас мы приступили к созданию нового фильма на тему искусственного прерывания беременности – абортов. Это очень важная тема как для общества в целом, так и для человека в отдельности. Мы уверены, что этот фильм поможет спасти жизни очень многим детям, а также убережет судьбы их матерей.
Мы обращаемся к Вам с просьбой помочь в создании этого нового фильма. Пусть он, как и предыдущие материалы, станет нашим общим делом!

Перейдите пожалуйста по ссылке, чтобы принять участие
http://donation.obshee-delo.ru/

#общеедело

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=M8eMtjLTxWs
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