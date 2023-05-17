Главная » Новости Ближнего востока, Политика

“Зерновую сделку” продлили на 2 месяца

16 3


"Зерновую сделку" продлили на 2 месяца

"Друг Реджеп" сообщил, что после переговоров, "зерновую сделку" продлят еще на 2 месяца. Эрдоган поблагодарил Путина за принятие турецких предложений.

Очевидно, что главный выгодоприобретатель сделки это Эрдоган, который использует это в ходе предвыборной борьбы во втором туре. Россия здесь де-факто поддерживает Эрдогана на фоне обвинений Кылычдароглу в адрес России (которая по его словам вмешивается в турецкие выборы) и Эрдогана (который склонился перед Россией и скребется в российскую дверь).

Само собой, Эрдоган намерен сидеть на двух стульях и далее – с одной стороны турецкое оружие поступает на Украину, с другой стороны, Турция продолжает обеспечивать серый импорт в Россию и не пускает корабли НАТО в Черное море. Фактически, снимая гешефты с обеих сторон.

Относительно обещаний турок исправить "перекосы" в выполнении зерновой сделки для РФ, то практически наверняка за 2 месяца никаких существенных изменений не будет и где-то через 1,5 месяца МИД снова начнет заявляет, что сделка не выполняется.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8361818.html
Метки: Россия, турция, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Под прикрытием "зерновой сделки"
Крушение Су-34 в Ейске, частичная мобилизация и «зерновая сделка» (Николай Стариков)
"Зерновая сделка" возобновилась
Как Ютуб сначала удалил, а потом восстановил мой канал. «Зерновая сделка» (Николай Стариков)
Россия приостанавливает свое участие в "зерновой сделке",
3 Комментария » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru