Главная » Новости Ближнего востока, Политика

Эрдоган предлагает продлить

40 1


Эрдоган заявил, что он не допустил использования Турции против России и что он хочет продлить зерновую сделку еще на 3 месяца.

Стоит напомнить, что ни одно из условий России (список озвучивал МИД РФ) по зерновой сделке не было выполнено и выполнено очевидно не будет. Тем не менее, России вновь предлагают продлевать сделку, где ни одно из условий России не выполняется сейчас и не будет выполнено в будущем.
МИД РФ ранее заявлял, что предпосылок для продления зерновой сделки нет. До дедлайна осталось 9 дней.

PS. Сейчас она фактически не работает. Через Босфор пропускаются единичные суда с большой задержкой

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8478397.html
Метки: война на украине, Россия, турция, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Россия и Турция. Последние новости 3 декабря
Стенограмма большой пресс-конференции Путина
Новости Украины и Новороссии 10 октября 2017
Крушение самолёта Су-24 в Сирии. Ситуация в Турции
Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 февраля 2016
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru