Эрдоган предлагает продлить
Эрдоган заявил, что он не допустил использования Турции против России и что он хочет продлить зерновую сделку еще на 3 месяца.
Стоит напомнить, что ни одно из условий России (список озвучивал МИД РФ) по зерновой сделке не было выполнено и выполнено очевидно не будет. Тем не менее, России вновь предлагают продлевать сделку, где ни одно из условий России не выполняется сейчас и не будет выполнено в будущем.
МИД РФ ранее заявлял, что предпосылок для продления зерновой сделки нет. До дедлайна осталось 9 дней.
PS. Сейчас она фактически не работает. Через Босфор пропускаются единичные суда с большой задержкой
Сколько там ещё ходов ? На шахматных досках.