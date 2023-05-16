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“Кинжал” уничтожил ЗРК “Пэтриот”

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В дополнение к https://colonelcassad.livejournal.com/8358903.html
МО РФ сообщило, что ударом гиперзвуковой ракеты "Кинжал" в Киеве поражен ЗРК "Пэтриот".
Видео прилета по позиции ЗРК "Пэтриот" сегодня утром появилось в украинских соц.сетях.
Сам результат не удивителен – "Пэтриот" даже с иранскими ракетами справлялся через раз, "Кинжал" же является принципиально другим оружием, поэтому МО РФ конечно же не упустило возможности продемонстрировать уязвимость основной американской ЗРК.

Также МО сообщило, что за последние сутки поражено 7 крылатых ракет британского производства Storm Shadow.
Постепенно наше ПВО подстраивается под новую ракету противника.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8359617.html
Метки: вкс рф, война на украине, ЗРК, Киев, пво, пэтриот
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И как вам наши «мультики»?
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