4 января 1951 года был испытан прототип первой отечественной противокорабельной авиационной ракеты КС-1 «Комета». Спустя два года советские инженеры завершили все необходимые испытания, и боеприпас приняли на вооружение. «Комета» стала принципиально новым оружием сдерживания натовского флота. Появление КС-1 создало технологическую базу для постоянного совершенствования отечественного противокорабельного вооружения. По мнению экспертов, сегодня наиболее современными средствами борьбы с надводными силами противника можно считать ракеты X-35, «Оникс» и «Кинжал».

70 лет назад в подмосковном Чкаловском был испытан прототип первой отечественной противокорабельной авиационной ракеты КС-1 «Комета». Изделие представляло собой цельнометаллический самолёт-снаряд в пилотируемом варианте. Им управлял легендарный советский лётчик, герой Великой Отечественной войны Амет-Хан Султан.

Этот необычный образец военной техники поднялся в воздух с аэродрома, но с мая 1951 года начались воздушные старты изделия с борта стратегического бомбардировщика Ту-4, а в 1952 году стартовали пуски самолёта-снаряда с системой наведения на цель.

Испытания не всегда были удачными. К тому же во время тестов был выявлен ряд проблем. Например, у прототипа КС-1 в полётах над морем происходило обледенение двигателя. Однако конструкторы нашли выход из ситуации, установив средство электрообогрева силовой установки.

С июля 1952 года по январь 1953 года опытные образцы «Кометы» испытывались на полигоне в Чёрном море уже в беспилотном варианте. Из 12 запущенных ракет восемь поразили цель, в роли которой выступал бывший гвардейский крейсер «Красный Кавказ». Чтобы не наносить существенных повреждений судну, стрельба велась образцами, лишёнными боевой части.

Как пояснил в беседе с RT военный эксперт Юрий Кнутов, КС-1 «Комета» была принципиально новым оружием. По этой причине относительно невысокий показатель точности удара с воздушного носителя априори воспринимался как значимое достижение.

Попадавшая в корабль ракета оставляла в его корпусе крупную круглую пробоину площадью 5—10 кв. м, а в ряде случаев боеприпас насквозь прошивал борта. В ноябре 1952 года в ходе стрельб КС-1 со штатным боезарядом корабль, в который попала ракета, отправился на дно.

На вооружение «Комета» была принята в 1953 году. Её созданием занималось несколько предприятий, включая ОКБ-155 (сейчас — РСК «МиГ»), КБ-1 (сегодня — концерн «Алмаз-Антей») и ОКБ-156 Андрея Туполева. Одним из создателей КС-1 являлся молодой конструктор Серго Берия (сын Лаврентия Павловича Берии). За успешную реализацию проекта инженеры получили Сталинскую премию.

По словам Кнутова, при создании «Кометы» отечественные специалисты позаимствовали технологические наработки, полученные в процессе разработки первого отечественного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-25 «Беркут». Данная система была развёрнута в 1950-е годы для противовоздушной обороны Москвы.

«После войны на руках у наших специалистов были немецкие наработки в сфере ракетной техники, но в данном случае они оказались тупиковыми. Практически всё было создано самостоятельно, и советские конструкторы смогли разработать уникальную архитектуру построения систем по наведению ракет на цель. На тот момент она была общей как для зенитной техники, так и для противокорабельных ракет», — подчеркнул Кнутов.

«Полная унификация»

В середине 1953 года серийное производство «Кометы» развернулось в подмосковной Дубне и смоленском заводе №475. Носителями противокорабельных ракет стали несколько десятков Ту-4 в модификации «КС». Их переоборудованием занимался Казанский авиазавод №22.

С появлением нового стратегического бомбардировщика Ту-16 советская промышленность начала передавать военно-морскому флоту образцы этого самолёта под применение «Комет». К концу 1950-х годов в составе ВМФ насчитывалось около 90 Ту-16КС.

Образец крылатой ракеты КС-1 © Wikimedia/Pavel Adzhigildaev

К этому моменту противокорабельная ракета подверглась модернизации, которая улучшила ряд характеристик. Дальность поражения «Кометой» увеличилась до 130 км, а высота пуска — до 7—10 км. Также КС-1 получила более точный радиовысотомер, а с развитием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на ракетах устанавливалась помехоустойчивая аппаратура.

Советские военные освоили тактику группового применения ракет, при которой совершался массовый залп с разных направлений. Таким образом морские силы противника оказывались под массированным ударом советской авиации.

«Мы первые в мире сумели реализовать принцип групповой атаки, когда после залпа ракет они согласуют полёт между собой в ударной группе. Одна ракета может выступать ведущей, а остальные распределять цели в зависимости от ордера корабельной группы противника», — сообщил в комментарии RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

По словам эксперта, создание КС-1 стало большим технологическим достижением советской оборонной промышленности. Впоследствии на основе «Кометы» были разработаны береговой ракетный комплекс «Стрела» и ударное оружие для крейсеров проекта 67. Все эти средства поражения требовались СССР для сдерживания надводных сил стран — членов НАТО.

Эксперты называют «Комету» высокоэффективным оружием послевоенного периода. С современной точки зрения к недостаткам КС-1, помимо слабой точности, специалисты отнесли недостаточную манёвренность и дальность, тяжёлую массу, большую высоту крейсерского полёта и необходимость сопровождения боеприпаса по радиолучу.

Однако, как подчеркнул Юрий Кнутов, в дальнейшем отечественные предприятия значительно улучшили характеристики противокорабельных ракет. Так, важнейшим достижением позднесоветской оборонной промышленности эксперт назвал ракету Х-35 — универсальный боеприпас для авиации, наземных и корабельных комплексов.

Работы над совершенствованием ракеты продолжились после распада СССР. На вооружение ВМФ Х-35 была принята в 2004 году и по-прежнему эксплуатируется в войсках. Максимальная дальность боеприпаса составляет 260—280 км, масса авиационной версии — 550—650 кг.

Большую часть пути Х-35 летит на высоте 4—15 м, что затрудняет её обнаружение. Ракета оснащена активно-пассивной радиолокационной головкой самонаведения и может применяться практически в любых метеоусловиях. Боеприпас самостоятельно движется к объекту поражения, осуществляя необходимые манёвры.

Ещё одной современной универсальной противокорабельной ракетой ВС РФ является сверхзвуковой боеприпас «Оникс», способный уничтожать вражеские корабли на дистанции до 300 км «в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия».

«Её (ракету «Оникс». — RT) отличает полная автономность боевого применения, высокая сверхзвуковая скорость на всех участках полёта, возможность выбора различных траекторий (низковысотной и комбинированной), а также полная унификация для широкого ряда морских, авиационных и наземных носителей», — говорится на сайте разработчика — «НПО машиностроения» (Реутов).

Однако вершиной достижений отечественной оборонки эксперты считают гиперзвуковую баллистическую ракету «Кинжал», носителем которой является истребитель-перехватчик МиГ-31. Она способна уничтожать разные типы целей, включая крупные корабли.

Дальность ракеты составляет 2 тыс. км, что позволяет самолёту не входить перед пуском в зону действия вражеских систем ПВО. В процессе полёта «Кинжал» может разгоняться до 10 Махов.

Ещё одним гиперзвуковым оружием, которое способно поражать военно-морские платформы, является крылатая ракета «Циркон», однако на текущий момент она применяется только с кораблей ВМФ.

Лидирующие позиции

Как полагает Юрий Кнутов, научно-технологический фундамент, созданный в советский период, обеспечил успешное развитие российских противокорабельных средств. По мнению эксперта, по ряду важнейших характеристик современные отечественные ракеты превосходят западные образцы.

«Мы обгоняем американцев и страны НАТО — здесь они находятся в позиции догоняющих. Наличие такого класса ракет обеспечивает безопасность российского морского судоходства. Развитие противокорабельных ракет стало в нашей стране, пожалуй, самым передовым в мире. И на сегодняшний день наши противокорабельные ракеты можно назвать лучшими», — подчеркнул Кнутов.

Аналогичной точки зрения придерживается и Виктор Мураховский. По мнению эксперта, эффективными средствами противодействия по-прежнему остаются ракеты воздушного и морского базирования. Как и прежде, отечественные боеприпасы необходимы для обеспечения сдерживания натовских военно-морских сил.

«Мы видим, что флот западных государств действует вблизи российских территориальных вод, пытаясь как-то провоцировать нас на ответные действия. Но лишь за редким исключением происходит нарушение госграницы. Новейшие ракеты, такие как «Кинжал», невозможно перехватить, что, естественно, вызывает определённое беспокойство у наших оппонентов из НАТО», — подытожил Мураховский.

Обложка: КС-1 «Комета» под крылом самолёта-носителя Ту-16КС © aviadejavu.ru