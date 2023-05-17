Главная » Невероятное в мире, Новости Украины и Новороссии, Политика

Шесть сбитых Кинжалов

18 0


"Шесть сбитых Кинжалов" оказались шестью украинскими блогерами, которые публиковали кадры прилета реального "Кинжала" по батарее ЗРК "Пэтриот" и работу других систем ПВО западного производства.
Теперь за потерю дорогостоящего комплекса придется отвечать им – каждому светит до 8 лет тюрьмы. Суровый срок обусловлен масштабом ущерба связанного с ударом по имиджу ЗРК "Пэтриот" и установленным враньем командования ВСУ. Кто-то должен за это ответить.

PS. США со вчерашнего дня реализуют "артикриз" связанный с преуменьшением ущерба нанесенного "Кинжалом" – мол не уничтожили, а только повредили. В Германии СМИ в стиле Капитан Очевидность заявляют, что "уничтожив один комплекс, РФ будет охотиться за вторым". Никто бы и не догадался, что такое возможно.

PS2. Согласно вчерашнему заявлению Шойгу, оба выпущенных "Кинжала" успешно поразили намеченные цели.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8361071.html
Метки: вкс рф, ЗРК, пэтриот, ракеты, сбу, Украина, цензура
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
«Тот, сбитый, мне запомнился на всю жизнь»
Тысяча сбитых самолетов США: почему советский истребитель МиГ-15 стал легендой
«Наш комплекс С-400 не мог сбить „Томагавки“, выпущенные по Сирии»
США за сбитые лайнеры не отвечают

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru