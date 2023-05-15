Как ни крути, всё уперлось в ртуть. Все стрелки сошлись на ней, будь она неладна.

Я, конечно, понимаю, что всех уже достал. Ну, а что-делать-то? Лучше уж так, чем никак. Ну, не получается, и что теперь - всё бросить, махнуть рукой и «всем привет». Я так не могу и не хочу.

Мысли прут, и с каждым разом картина всё интересней и понятней. Это, как сказано в «Калагии» «удивительное свойство мыслей» притягивать мысли подобной тематики. Мыслеформы какой-либо направленности притягивают к себе мыслеформы подобной направленности. Индивидуальности нужно только эти мысли уловить и осознать. И чем дольше ты занимаешься проблемой, чем больше думаешь о проблеме, тем больше информации в мыслеформах начинает крутиться вокруг тебя.

А если учесть, что всё мыслетворчество является монополией Духа Предвечного, то получается, что все эти мыслеформы тебе намеренно подбрасываются Творцом. А твоя задача постараться выстроить из этих мыслеформ внятную картину.

И вот тут проявляется очень важный нюанс. На тебя смотрят «сверху» и сразу знают, а зачем тебе это всё. Ты можешь сидеть в пещере, или в лаборатории. Закрытой или открытой. Ты можешь рассказывать о своих поисках, а можешь молчать. Ты можешь мечтать о куче денег за свои исследования и патенты, а можешь отправлять всё в открытый доступ. И именно от всего этого зависит конечный результат твоей деятельности. Потому, что очень важно, крайне важно, как к этому относятся люди, которые знают, читают, следят за твоими поисками.

Если всё втихаря, если всё в тайне, то, скорее всего, ты ничерта не добьёшься. Но вот если всё в открытую, то вступает в действие другой механизм достижения результата.

Люди, которые следят за тобой, в смысле интересуются твоей работой, они все становятся участниками этого процесса. Они становятся невольными участниками. Можно даже сказать, что они используются «в темную». Тут вступает в действие механизм направленной энергии внимания. Все «наблюдатели» подразделяются на несколько категорий. Типа:

«Вот дебил, как тебя только земля носит». «Как ты уже достал». «Блин, ну сколько можно», «Ну, давай, давай!» «Ну, когда же, когда.» «Какой молодец, упорный». «У него всё лучше и лучше. Картина всё яснее». «Господи, помоги ему». И т.д.

Но независимо от эмоциональной окраски, позитивной или негативной, энергия внимания остаётся энергией, и помогает Адепту уж привлечь на свою сторону энергию внимания более высших порядков. И тогда, в зависимости, от твоих «тайных замыслов» по использованию результатов поисков, принимается решение помогать тебе или нет. Всё просто.

И так по ступенькам энергия внимания доходит до самых высших уровней, и уже, если это того стоит, уже на самом высоком уровне принимается решение. Надо это или нет. Целесообразно или не стоит. И если это принимается как полезный, разумный, допустимый вариант – «Вся Вселенная помогает тебе».

К чему я это всё рассказываю. я хочу донести до людей понимание, что всё, что я делаю, это всё не только я. Это делаете ВСЕ Вы, тоже!!! я, так получается, только исполнитель энергии вашего внимания.

Возвращаемся на исходную.

Выясняется, что заряд пьезоэлектрической природы может быть электронным, а может быть позитронным.

С трибозарядом всё более-менее понятно. Это плотность светоносных гравитонов. Если плотность выше «нулевого» уровня (электрическая постоянная) это минус. Если ниже – это плюс.

А вот с пьезозарядом оказалось сложнее. Никакими электрофорками его не нагонишь. Нажимать пьезокристалл и собирать заряд в банку – тоже не вариант. В банке заряды на обкладках статичны. А нам нужна динамика. Движение, хотя бы какое-то время. Как у электрофорки – крутишь ручку – поток идет.

Если жать кристалл и отпускать – плюс будет меняться на минус и наоборот, и т.д. В результате получишь ноль.

Нужен генератор, который бы смог генерировать поток зарядов какое-то продолжительное время и пьезоэлектрической природы.

Ничего другого, кроме как ртутный генератор, пока предложить не могу. Есть, правда, кое какие мысли, как обойтись без ртути, но об этом где-нибудь в конце…

Еще в ноябре 2022 года, когда я «закрывал» тему Жезла, я давал такой тезис на тему ртути: (на сайте всё это есть)

«Ведь нельзя же исключить версию, что при сжатии ртути, она выдает мощный статический заряд. Для этого её (ртуть) нужно поместить в замкнутую полость равного объема и нагреть. У ртути высокий уровень теплового расширения. Нагреваем, ртуть пытается расширяться, сдавливается и выдает заряд. Думаю, что достаточно просто тепла руки, и ртуть может выдавать поток зарядов. Ваджры, например, именно от тепла руки и работали. Взялся за шарик Ваджры, нагрел, и пошли молнии. Возможно ртуть могла выдавать сразу смешанный заряд. Вполне возможно… Это все легко проверяется.»

А ведь так и есть – Ртуть выдает сразу смешанный заряд двух активных компонент – электронный и позитронный – активный минус и активный плюс. Это как раз то, что нужно для питания эфиродинамических устройств. В частности, для Жезла Гермеса, например.

Сначала мы в объеме ртути задаем некоторое повышенное давление, закручивая по резьбе в полость с ртутью обыкновенный шток. Или два штока.

Шарик, в данном процессе наиболее подходящая форма, для создания равномерного распределения давления по объему.

Затем в этом объеме с помощью локального нагрева создается градиент давления. Направление этого градиента и определяет, куда пойдут электронно-позитронные потоки.

Берем Ваджру в руку. Нагрев кольцевой, по экватору шарика – движение потоков от экватора к полюсам.

Нагреваем точечно один полюс – движение потоков пойдет от этого полюса на противоположный. Такой нагрев используется в Жезле, когда руку просто кладём на «голову».

Теперь пару цитат из «Калагии».

«Время – это внутреннее пространство материи.»

«Мысли - это свет, идущий из пункта времени «будущее».»

структура пространственно-временной сетки она трубчатая

Время внутри, Пространство снаружи. А Пространство - это Свет. Там мысли «бегают». Соответственно, в Пространстве и находится наша память. В Огне Времени находится наше Сознание.

У атома ядро – это Огонь – это Время. Электронная оболочка – это Свет – это Пространство

Огонь - это фононы – это плюс. Свет – это гравитоны – это минус.

Значит та схема знаков зарядов, которые я выдвигал ранее для Жезла неверна.

Должно быть вот так

Всё правильно. По центральному штоку идет поток фононов, упакованных в виде позитронов. Позитронный поток Огня. Идет этот поток к фокусу, к центру движения Огня. Как сказано в «Калагии» – Время уплотняется в центре движения огня.

Пространство – это поток гравитонов, поток Света, упакованных в виде электронов, также движется по змеям-спиралям от головы к фокусу – к центру. Окружность Спиралей – это «окружность влияния энергии»

В центре происходит аннигиляция. В «Калагии» это называется «высвобождение энергии». Эта энергия и определяет направление локального вектора гравитации.

Но высвобожденная мгновенная плотность энергии не может существовать «вечно». Иначе бы все законы полетели бы в тартарары. Эта энергия снова переходит в связанное, скрытое состояние. Сначала это наблюдаемый Свет и Огонь. А затем эти проявления Энергии исчезают – Огонь и Свет переходят в фононы и гравитоны, наполняющие сетку Времени-Пространства. Свет и Огонь прячется внутри торообразных полостей, состоящих из субстационарной массы, которую мы называем нейтрино.

Эти фононы и гравитоны за «окружностью влияния энергии» движутся снаружи, за спиралями, условно вверх, в сторону головы.

А с крылышками, как и раньше – это инструмент управления и останова. А материал – скорее всего гомогенный электрет. Гомогенный – значит заряженный одним знаком. Например, минусом. Нужно остановить – обеспечил контакт с центральным телом, где позитроны. Поток позитронов остановится. Или наоборот, накачиваем электрет плюсом. Причем от ртутного генератора. Интересно, будет он держать позитронный заряд? Хотя, я уже ничего не могу утверждать, и ничего не могу исключить – может у крылышек какое-то другое предназначение. Посмотрим… по ходу пьесы…

А теперь смотрим снова вот на этот рисунок. Это второй тип Жезла. С центростремительной формой движения энергии. Здесь вместо гладкого штока мы видим катушку. Но у центростремительной формы движения энергии, когда энергия уходит в канал движения Огня, уплотнение Времени происходит снаружи, а Пространство уплотняется внутри. То есть минус внутри, а плюс снаружи.

И посмотрите внимательно на рисунок. Никакого шарика нет! А что тогда есть. А есть тор, который получает нагрев в центре.

Значит плюс будет генерироваться уже снаружи. А минус внутри. И тогда целесообразно сделать конусный внутренний шток полым.

А значит и центробежный, он же гравитационный тип, может, или даже должен, иметь полый шток. Тогда внутри штока идут позитроны, а снаружи электроны.

И получается так, что никакие спирали-змеи не нужны. И дуги у Ваджры тоже не нужны. Но они есть. И причем совершенно какой-то совершенно почти произвольной формы. И без всяких закономерностей этой формы.

Зачем тогда эти змеи? Надо подумать. Они нужны – это факт. Но зачем?

Вот таки вот дела. Вроде устройство-то элементарное, но вот понять – это сложно. Но ничего, мы справимся…

Я и раньше вам говорил «Мы», и сейчас ничего не поменялось.

Продолжим… попозжа…

Продолжение (25.03.2023 г.)

Так, со змеями я похоже разобрался. Тут вот в чем дело. Давайте еще раз положим перед глазами картинку.

Вот смотрите… Допустим Жезл работает. Нужно его остановит, или постепенно замедлить, типа, пойти на «посадку». Для этого нужно сгенерировать потоки противоположного знака. Вот рисунок работающего Жезла

Как его останавливать. Ясен пень нужно наружные потоки скомпенсировать противоположным знаком.

Теперь к вопросу, что это за потоки. Это очень важно. Мы говорили о том, что, вероятно, это электроны и позитроны. И откуда они берутся? Они образуются в результате превращений в ядре ртути. Но почему мы остановились на позитронах и электронах.

Есть элементарные частицы энергии. Фонон и гравитон. Из них всё и состоит. Это фактически то, что наука называет фотон, или гамма квант, но только упакованный в «одежду». «Одежда» скрывает, прячет эту энергию. Эта «одежда» есть нейтрино. Оно имеет спиральную структуру. Правую или левую. Если в нейтрино упакован Свет, то это электронное нейтрино, если Огонь, то антинейтрино. Мы уже приводили эту картинку. Вот элементарная частица – фонон, или гравитон, в замкнутом на себя состоянии и в расправленном.

Эти заполненные нейтрино могут собираться в большом количестве «в затылок» к друг другу и сворачиваться в элементарные частицы, которые мы и называем электрон и позитрон. И протон – это нечто иное, как большое количество нейтрино, заполненных Огнём

Поэтому, при распаде нейтрона ядра ртути, происходит распад на протон и электрон. Протон, если остается в ядре, то получается ядро таллия, но если давление высокое протон и электрон распадаются. Они практически разматываются как клубок, как катушка, до состояния спиралевидных нейтрино, заполненных Огнём и Светом.

Антинейтрино с Огнём идет внутри кристаллической решетки железного штока, от атома к атому, через ядра и через связи кристаллической решетки. Свет идет снаружи, обвивая шток. Если шток имеет конусность, то в точке фокуса эти нейтрино «встречаются» и высвобождают энергию аннигиляции. В реальности идет разрушение нейтрино и антинейтрино с высвобождением Огня и Света, которые немедленно, снова переходят в связанное состояние.

Как это всё остановить? Нагреть голову с другой стороны, вокруг штока. Это первый вариант. Второй, запустить вдоль штока поток положительных зарядов, но гравитонной природа. А это ничто иное как зона пониженной плотности гравитонов, имеющая положительный заряд. Как это сделать?

Крылышки – это генератор. А змеи – это просто катушка обвивающая шток и связанная электрическим контактом с крылышками. Потер крылышки (например, они стеклянные), сгенерировав положительный заряд гравитонной природы. Спирали катушки получают этот положительный заряд, который взаимодействует с отрицательным зарядом штока. Происходит обычный разряд. Подъёмная сила гравитации падает. Остаются одни фононы, которые мы так же останавливаем, либо обратным нагревом, либо охлаждением головы принудительно или самопроизвольно, либо еще как-то не знаю пока как…

Вот поэтому спирали-змеи такие все разные. Правые, левые, навитые плотно или не очень, навитые спиралью или с «завязанными узлами» - разницы никакой нет!

И не важно сверху он крылышек-генераторов или снизу, на всю длину штока или только его часть – без разницы! Кому как нравится. Крылышек может вообще не быть. Допустим в кармане у Вас лежит заряженный электрет, от него провода к ладоням, или просто заряд по рукам передаётся. Берёшься руками за змеи и управляешь интенсивностью процесса.

И обратите внимание на кончики змей-спиралей. Они все загнуты наружу. У спиралей нет функции нагнетания, иначе бы они были бы направлены в точку фокуса.

А вот у Ваджру дуги играют совсем другую роль. Там ведь луч образуется – снаружи Свет, внутри Огонь. И Свет, читай Пространство, нужно закрутить в плотную спираль, чтобы Огонь не сразу соединился со Светом и аннигилировал. Такая форма дуг закручивает Светоносные нейтрино в плотную катушку. Получается световой канал, заполненный Огнем, аналогично трубчатой конструкции сетки, но в макроисполнении.

Вот такие у нас дела. Супруга в понедельник в больницу ложится. Я сделаю эксы… Точнее, всего один экс. Сразу будет ясно…

Продолжим: (11.05.2023г.)

Мой ковид пошел на убыль. Жизнь налаживается… Всё-таки хорошо, что я прививался. Организм был готов. «Пули», можно так сказать, просвистели мимо. Так… Ладно… По нашим делам. Эксы я проводил. Результата пока нет. Чтобы доходчиво пояснить почему так, приведу простой пример. Все знают, что такое цепная ядерная реакция. Это изучают в школьном курсе физики.

Эта схема лежит в основе конструкции атомной бомбы. Почему же тогда у каждого «плохого человека» не лежит в кармане по атомной бомбе.

Знать принцип и формулу - это не значит уметь реализовать знания на практике.

Во-первых, нужен только определенный изотоп урана. Во-вторых, его нужно строго определенное количество – то, что называется «критическая масса». А учитывая, что нужного изотопа уран235 крайне мало в урановой руде, то нужно проводить процедуру обогащения, а это очень технологически сложный и дорогостоящий процесс – и это, в-третьих. И когда набрали нужную массу – этого тоже недостаточно. Эту массу нужно подвергнуть воздействию давления – сильно сжать. И в этот момент нужно в эту сдавленную массу урана запустить нейтрон. Вот сколько требований. Обычный человек проделать это самостоятельно просто не в состоянии. Во всем этом описании самое сложное – это технология обогащения. А такие компетенции есть далеко не у каждого государства, не говоря уж о обычных людях.

А что за энергию мы получаем? Точнее – высвобождаем? Наука говорит, что это энергия связей элементарных частиц в атомном ядре. Ядро разрушается – энергия высвобождается в виде огня, света, и различных видов излучений. Огонь и Свет быстро переходят в связанное состояние, но тепловое излучение никуда не девается.

Это тепло, если реакция контролируемая, и используется на атомных АЭС для получения пара и вращения электрогенераторов.

Высвобождение Огня и Света мы можем наблюдать также при воздействии на химические связи в веществе. Например, реакция горения – процесс окисления вещества при взаимодействии с кислородом или с азотом.

Есть еще термоядерные реакции – это когда из более легких атомных ядер образуются более тяжелые. Вроде бы энергия должна поглощаться, но происходит обратный процесс. Дело в том, что в отдельных ядрах, которые будут соединяться в единое ядро, энергии больше, чем это нужно для образования связей единого ядра. Получается, как бы, «лишняя энергия». Она то и высвобождается.

Есть еще электроэнергия. В «Калагии» говорится, что это частный случай динамики самой энергии и называется это А-энергия.

Все энергии, о которых мы говорим – это всё материальные типы энергий. И они имеют два носителя. Свет и Огонь. Свет – это Движение. Огонь – это Тепло.

Сами по себе Огонь и Свет – это энергии нулевого уровня. Эти энергии спрятаны в нейтринных спиральных трубках. Их мы называем электронное нейтрино и позитронное нейтрино. В электронном Свет, в позитронном Огонь. Сами трубки – это нейтрино, они состоят их субстационарной материи. Это протоматерия. Это то, что мы называем «Темная Материя». Если эту спиралевидную материю свернуть в, например, тор – то есть, задать ей объем. И затем этот объем поместить в гравитационное поле, - то этот объем приобретет новое свойство, которое мы называем гравитационная масса.

Если такую спиральную нить наполнить светом, а затем скрутить её в тор, то мы получим электрон. Очень устойчивая частица. Если мы спираль наполним Огнем и скрутим, опять же в тор, то мы получим позитрон. Антипод по массе и заряду электрону, но позитронов мало, а электронов много – поэтому все позитроны аннигилируют с электронами, высвобождают заключенные в них Огонь и Свет, которые моментально связываются в самые маленькие частицы – гравитоны и фононы. Это такие очень маленькие по размеру и по массе электроны и позитроны. Но если взять позитронную спираль очень длинную – в 1400 раз больше, чем у позитрона, - то мы получим протон – очень устойчивую частицу.

Короче, протон наполнен Огнем, электрон Светом.

И наша задача научится высвобождать этот тип энергии, который в космосе называют нулевым уровнем. Нам нужно научиться «доставать» энергию, «заключенную» в формуле Е=МС^2.

Энергия первого уровня – это то, что мы называем атомная энергия. Энергия второго уровня - это энергия химических реакций. А-энергия - это энергия, которую переносит продольная волна, идущая через связи в кристаллической решетке и в электронных облаках атомов этой решетки. Такая волна переносит на себе небольшое количество фононов и гравитонов, которые всегда есть вокруг атомов. Такие типы вещества мы называем проводниками.

Динамика такой волны определяется переносимым гравитонами, и отождествляется нами как напряжение. Температурная характеристика такой волны, переносимая огненосными фононами, отождествляется нами как сила тока.

Когда электрический ток проходит сквозь тело нашего организма, то свет напряжения скользит по электронным оболочкам атомов не причиняя вреда, а вот Огонь фононов, то что мы называем «Сила тока», идет сквозь ядра атомов нарушая работу по передаче информации от организма и самому организму. Поэтому опасен Огонь – сила тока.

То есть, электрический ток – это и есть некоторая разновидность энергии нулевого уровня. Это частный случай. Сами спирали и волна, запущенная по этим спиралям, не переносят свою, заключенную в них энергию, но внешние фононы и гравитоны продольная волна в проводнике переносить может. Это как движение серфингиста на волне.

Поэтому наша задача смоделировать процесс так, чтобы он походил на электрический ток, но, вместе с тем, перенос энергии осуществлялся бы не посредством волнового процесса, но самой динамикой несущих Свет и Огонь электронных и позитронных нейтрино, с дальнейшем высвобождением из нйтрино этих видов энергии.

Поэтому нам нужна ртуть и её уникальные свойства.

При сдавливании ртути посредством нагрева, в ртути сразу высвобождаются позитронные и электронные нейтрино.

Простой нагрев ртути в запертом объеме ни к чему не приведет. Нет, процесс конечно идет, но мы его никогда не увидим. Потому, что электронные и позитронные нейтрино разлетаются хаотично во все стороны. Энергия из них не высвобождается. Эти частицы движутся с огромными скоростями, не испытывая никаких проблем с препятствиями. Да и сам процесс распада нейтронов в ртути идет не лавинообразно, как при цепной ядерной реакции. Этот процесс идет постепенно и равномерно. Сейчас физики научились детектировать нейтрино. Надо бы как-нибудь провести эксперимент в ядерной лаборатории с накачкой давления в ртути и детектированием распада нейтронов на нейтрино.

Поэтому простой нагрев камеры с ртутью ни к чему не приводит.

Но не нужно думать, что придётся заморочиться, как при создании атомной бомбы. Всё гораздо проще. Технологичнее. А вот эффективность на порядки (1 порядок – это в 10 раз больше) выше.

Нам нужно просто изменить саму камеру для ртути, и, после нагрева, задать потокам нейтрино нужные направления.

У нас была просто камера в виде цилиндрической полости.

А надо, чтобы было вот так.

Появился центральный штырь (не знаю, как правильно назвать). В «Калагии» сказано, что есть три зоны – Центр Движения Огня, Окружность влияния Энергии и За Окружностью влияния энергии. Еще там сказано, что в качестве энергии может выступать вещество.

Ну теперь-то понятно, о чем речь. Вещество-энергия - это ртуть. Центр движения Огня – это металлическая ось по центру камеры. Окружность влияния энергии – это стенки самой камеры. Ну и за Окружностью Влияния – это снаружи камеры.

Нужно сделать так, чтобы Огненосные позитронные нейтрино пошли по центральной Оси. Как их заставить? Ответ: С помощью потока электростатики. Ведь в «Калагии» как сказано: «В Центре движения огня Время уплотняется, а Пространство разряжается». То есть, сюда концентрируются позитронные нейтрино, и, при этом, к этой оси нужно приложить плюс от электростатического генератора. Плюс генератора вытягивает гравитоны, освобождая место для огненосных позитронных нейтрино. А так как гравитоны движутся к генератору, - генератор их тянет на себя, - то позитронные нейтрино пойдут в противоположную сторону.

Ну а на стенку камеры, которая «окружность влияния», нужно подать минус от генератора, потому что в Окружности влияния энергии, как сказано в «Калагии», Пространство уплотняется.

Есть еще версия с заземлением, но это как-то зыбко. Но будем пробовать всё.

Задача простая как апельсин – направить спирали позитронных и электронных нейтрино по оси и по поверхности конуса Жезла в точку фокусировки, где и произойдет их аннигиляция с высвобождением Огня и Света.

Материальные энергии – это «грубый» вид энергий. Но есть еще такая энергия, которая называется «Психическая энергия». Это «тонкая энергия». И разновидностей этого вида энергии огромное количество. В основе этих энергий, как ни странно, лежит то, что мы называем эмоции.

Например, есть энергии Любви, Радости, Веры, но есть энергии Страха, Уныния, Ненависти. В магических ритуалах, проводимых Чёрными магами, как правило, используется ритуал жертвоприношения –это включается энергия страха смерти.

Психические энергии, они самые могущественные – но это уже совсем другая история…