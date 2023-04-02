В связи с тем, что появились новые вводные, следует отредактировать тему «Летающая тарелка – это просто!»

Изменения вносятся в связи с новым пониманием принципов работы гравитационного Жезла Гермеса, связанных с новым пониманием роли ртути и новым пониманием принципов работы ртутного двигателя.

О самой ртути и её свойствах, применительно к гравитационному Жезлу Гермеса обязательно прочтите в главах «…Ваджра. Ртуть, Жезл. Ртуть… Новая редакция…»

Летающая тарелка – она, в принципе, устроена просто. Это некоторая замкнутая полость с Жезлом, в виде двигателя, располагаемого по центру.

Это такая большая «консервная банка», у которой по центральной оси расположен маршевый двигатель.

Здесь показан просто принцип. Вместо змей один сплошной металлический конус. Змеи-спирали, которые у Жезла, нужны для управления, ведь оператор управляет жезлом как джойстиком. У тарелки управление осуществляется по-другому. Что-то типа отдельных мини-Жезлов для целей устойчивости, поворотов, разворотов, крена и т.д. Здесь на рисунке это не показано, так как это уже тонкости, задача освещения которых сегодня перед нами не стоит.

Такая тарелка нужна для передвижения по ближнему космосу. Допустим в границах солнечной системы. Но для путешествий в дальний космос аппарат должен быть более универсальным. Он должен уметь передвигаться, как в Пространстве-Времени, так и вне его – в Виджл-Пространстве.

Вот фотки. Они, более-менее, похожи на правду.

Вот эти контейнеры по периметру и по периметру купола – это сосуды, наполненные ртутью.

Причем здесь, при такой схеме, работает уже вся поверхность корабля. Не отдельные узкие конуса жезлов, но вся поверхность. И тогда энергия нейтринных потоков не концентрируется в точку, но, напротив, расходится спиралью по поверхности, расширяясь к границе окружности. Вот такой приблизительный вид сверху.

На нижней поверхности потоки с верхней поверхности делают петлю и движутся к основанию, сходят с окружности основания и движутся в спиральном вращении к точке фокусировки, где энергия, заключенная в нейтринных и антинейтринных потоках, высвобождается.

Количество шариков немного не соответствует наверху и внизу. Ну, не охота перерисовывать. И так же понятно...

Маршевый двигатель, расположенный по оси, несёт туже функцию, как в варианте описанным выше.

Схема будет выглядеть приблизительно вот так. Вод сбоку в разрезе.

Когда нам нужно передвигаться в Виджл-Пространстве, вокруг корабля создается собственное Пространство-Время.

Мне вот только непонятно, почему на фотках шарики-контейнеры с ртутью находятся снаружи, прямо «на улице». Неплохо было бы всё это дело спрятать.

Такая конструкция схожа по конструкции с маршевым двигателем. Корпус корабля, как и маршевый двигатель, представляет из себя слоёный пирог. Корпус получается трехслойным. Средняя поверхность – проводник нейтринных потоков. По центру – антинейтирино с Огнём, снаружи, по поверхности нейтринные потоки, заполненные Светом.

Наружная и внутренняя поверхности для защиты и торможения потоков энергии по серединной поверхности.

Управление осуществляется через воздействие на потоки, идущие по серединной поверхности. Для этого достаточно воздействовать на внутреннюю поверхность. Точечно, линейно, или как-то более сложно, но само воздействие особой проблемы, думаю, не составит.