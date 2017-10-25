Летающая тарелка Никола Тесла и инопланетные технологии

Летающая тарелка Тесла или корабль инопланетян?





НЛО, технология рожденная гением Тесла, подсказка инопланетян?

Никола Тесла является одним из самых инновационных и загадочных людей, которые когда-либо жили. Если бы Тесла не изобрел и исследовал все, что он делал в свое время, то наши технологии сегодня были бы значительно слабее.Но есть что-то более в феномене Никола Тесла? Может он на самом деле имел контакт с инопланетянами, как это было однажды публично сказано?Тесла является одним из самых удивительных изобретателей нашей цивилизации, его знания и идеи выходят далеко за пределы того, что было известно и принято в его жизни.Безусловно, Тесла был гением, и фантастичная мысль его изобретений а также идей не имела границ заглядывая далеко в будущее. Более сотни лет назад, в течение первого десятилетия ХХ века, Тесла подал заявку на патент своеобразного самолёта, который он назвал как первую в мире “летающую тарелку” – первый в мире рукотворный НЛО.Методы, используемые в дизайне и устройстве летающей тарелки описаны теми, кто утверждал, что видел НЛО изнутри: дисковидные конденсаторы большого размера чтобы обеспечить достаточно тяги для полета, в то время как другие мелкие конденсаторы позволяли контролировать направление летающей тарелки, гироскопическую систему стабилизации и электрический привод управления.Опыты Тесла в области электричества, радиотелефонии и пр., широко известны, но рассматривая интерьер летающей тарелки технический шок неизбежен: корабль был оснащен плоскими экранами, внешние видеокамеры для пилотов для наблюдения слепых пятен. Такие глаза сделанные из электронно-оптических линз, позволяли пилоту видеть все пространство вокруг аппарата.Экраны и мониторы размещаются на консоли, где оператор может наблюдать во всех областях вокруг корабля. Еще одной хитростью на летающей тарелке Никола Тесла были увеличительные линзы, которые можно было использовать, не меняя позиции.В основном это невероятно хорошо разработанная летающая тарелка является самолетом, тем, который мы могли бы построить сегодня. Или мы уже построили его когда-то? Что случилось с этим изобретением? Почему мы не летим в космос с невероятной электрической технологией изобретения Теслы?Хотя патент был выдан, летающая тарелка или то, что называется еще как НЛО рожденная восхитительным воображением Тесла, имело существенный недостаток: аппарат не имел свой собственный энергетический источник на борту, устройству необходимо было быть под напряжением вышек беспроводной передачи Теслы – источников “свободной энергии”.Однако отсутствие финансирования проекта беспроводного и дешевого электричества привело к отказу от развития башен, так что в итоге летательное средство Тесла никогда не сделал. Но точно ли оно было не сделано никогда? На самом деле твёрдой уверенности в этом нет, потому что секретная служба США арестовала все патенты, принадлежащие Тесла после его смерти “по соображениям национальной безопасности” – как это мотивировалось.Удивительное дело, но если идеи Тесла были безумны (к примеру гений хотел осветить все небо над Атлантикой) с чего бы американским спецслужбам овладевать патентами по соображениям национальной безопасности? Ответ на это прост и достаточно прозрачен…Идеи великого Никола Тесла невероятны и лежат на шаг впереди своего времени, многие из его изобретений, направленных на содействие в направлении мира во всем мире путем свободного доступа к энергоресурсам, сильно смущают правительства и финансистов того времени (впрочем и нашего времени также).Годы спустя, революционные модели и технологические проекты Тесла были использованы нацистами (причем совершенно не так, как он себе представлял это), и теперь многочисленные его проекты проводятся сотрудниками секретной службы, вдали от глаз общественности.Считается, что многими вопросами и технологиями общественность незачем будоражить, к примеру, общественности незачем знать как утилизируются ядерные отходы, как и незачем общественности знать, что инновационные и передовые технологии человечества рождены не человечеством.

Источник: nashaplaneta.su