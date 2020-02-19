Волшебные технологии наших предков вековой давности

Закрутить магнитное поле пока не получилось. Было проверено немало вариантов, но результат нулевой. Мы к этому обязательно вернемся. Нужно подумать….

Заниматься кручением электрического поля меня подвигли разные остоятельства, но главный импульс дали работы Евгения Королёва, который документально доказывает, что сто с небольшим лет назад на планете повсеместно пользовались атмосферным электричеством. И никаких проблем не испытывали. Всё это было совершенно бесплатно. Приведу здесь небольшую подборку фотографий, а Вы потом, чтобы напитаться информацией и понимать, о чем идет речь, идете в адрес Е.Королёва и изучаете его материалы.

https://tech-dancer.livejournal.com/

Все фотографии взяты, в основном, с его ресурса.

Вот освещение. Всё освещалось холодным светом. По вечерам это были целые иллюминации.

Вот купольные генераторы. Именно они концентрировали атмосферный заряд и использовали его для освещения и обогрева. Эти генераторы были буквально везде.

Вот общественная водокачка.

Вот общественный транспорт. Как видите никаких проводов нет.

Вот эти генераторы на промышленной выставке в Париже.

Но потом что-то стало происходить и генераторы перестали работать. Либо кто-то отключил внутри генераторов основные элементы. Либо электрические свойства атмосферы изменились, на смену бесплатной энергетике пришла нефть и современна электродинамика. Трамваи стали таскать кони, пока повсеместно не проложили и не протянули кабели.

А промышленные выставки стали вот такими.

Коммунисты после 17-го года сделали все, чтобы уничтожит и засекретить эти технологии. Прежде всего уничтожались церкви, а главное, купола этих церквей. Именно в них была суть устройства купольного генератора.

Разберём по порядку, как же всё это было устроено, и как всё это работало. Рассказ долгий. Как говорят, – много буков. Наберитесь терпения…

Для начала посмотрите вот эти два ролика. Посмотрите от начала до конца. Они короткие.

То, что происходит в ролике никого особо не удивляет. Наличие высоковольтной ЛЭТ увеличивает атмосферный потенциал в десятки раз. А как известно, в электрическом поле высокого потенциала люминесцентные лампы светятся. Светятся без всяких проводов. В электрическом поле пары ртути излучают ультрафиолетовое излучение, а внутреннее покрытие колбы особым составом – люминофором, превращает ультрафиолетовое излучение в видимый белый свет. Если в колбу закачать какой-нибудь инертный газ, то можно получить разные цвета.

На втором видео с помощью простой технологии мы преобразуем высокую разность потенциалов в электрический ток для бытовых нужд.

Именно эти принципы использовались нашими предками для нужд освещения, отопления, транспорта.

Но читатель может резонно возразить: «Что-то Я не вижу на этих фотографиях высоковольтных ЛЭП. За счет чего достигалась высокая степень разности потенциалов?»

Это достигалось за счет особой конструкции элементов зданий и храмов, а также повсеместного использования РТУТИ.

Давайте, для начала поговорим немного о ртути. Почему немного? Да, потому, что говорить-то особо не о чем. Есть свойства, о которых все знают из курса средней школы. Но у ртути есть свойства, о которых не знает никто. Это свойство является тайной за семью печатями. Почитайте вот эту статью из старого советского журнала.

Сразу скажу, здесь есть неточности и ошибки. Во-первых, у ртути в колбе должен быть электрический контакт с «метёлкой» антенны. И во-вторых, - про пары ртути, которые просачиваются через стекло и создают, якобы, плазму вокруг колбы, - это полная ерунда. В люминесцентных лампах ведь ртуть не просачивается через колбу. И третье – это стандартные страшилки о вреде ртути. Это нужно было и тогда, и сейчас, чтобы навсегда отвадить людей от этого волшебного материала. Чтобы отравится парами ртути нужно дышать над ней как над картошкой при простуде, и так много, много раз. В обычном состоянии пары ртути в разы тяжелее воздуха и дышать ими вы не можете в принципе.

Сейчас есть международная конвенция о полном запрете ртути на всей планете к 2020году. Все страны конвенцию подвисали. Россия тоже подписала.

А вот в чем автор прав на все сто, так это то, что применение ртути дает эффект увеличения высоты антенны в сотни и тысячи раз. Как будто Вы задрали эту антенну на километровую высоту. И, соответственно, разность потенциалов вырастает в сотни и тысячи раз.

Есть еще одно свойство, о котором Вы, наверняка, не знаете. Это я прочел в одном научном материале. Ртуть в твердом состоянии сливается в единый материал точно также, как и в жидком. То есть, если Вы в две формы, в виде кубика, нальете ртуть и потом эти формы заморозите, у нас получится два металлических кубика из ртути. Температура плавления ртути -39 град.цельсия. Заморозит проблем нет. Теперь если эти два металлических кубика соединить гранями, эти грани сольются в единое целое, как это происходит с жидкой ртутью. То есть диффузия этого металла в твердом состоянии происходить немедленно. Вопрос – почему?

И еще одно свойство о котором я прочел лет двадцать назад, где-то, в какой-то интернет-статье. Там буквально одна строчка: «Американцы обнаружили у ртути уникальные электростатические свойства. Подробности держаться в секрете.» И всё.

Почему диффузионные свойства ртути широко не обсуждаются? Да потому, что это разрушит все современные представления о строении атома. Лично для меня это не вопрос. Я и так знаю, что современная система строения атома не верна. Нет там никаких протонов, нейтронов и электронов. Но мы здесь об этом говорить не будем. Попробуем объяснить это свойство ртути в свете действующей современной теории.

Дело в том, что в ядре атома ртути нет протонов, есть только нейтроны (мы договорились, -это как-бы). При сближении двух кусочков ртути оболочки немедленно перекрываются, а протонов нет, - отталкиваться нечему. Поэтому немедленно образуется общая кристаллическая решетка. Но тогда ртуть должна иметь совершенно огромный отрицательный электрический заряд. Ведь заряд электронной оболочки не компенсируется наличием положительных протонов. Но этого не происходит. А это потому, что электроны при движении по обитали не так сориентированы. Силовые линии электронов в ртути ориентированы не радиально от центра к окружности, а по окружности. И поэтому при диффузии электронные оболочки, так же, не отталкиваются, а моментально перекрываются.

Согласитесь – это не нормальное состояние для атома. Вот именно по этой причине РТУТЬ ОБЛАДАЕТ СВОЙСТВОМ КОНЦЕНТРИРОВАТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЗАРЯД. Ртуть стремится перейти в естественное состояние строения атомного ядра. Нейтроны становятся протонами, а электроны меняют ориентацию. И так будет продолжаться до тех пор, пока ртуть не получит естественную структуры атомного ядра. Тогда ртуть, по моему разумению, должна превратиться в белый порошок. Типа талия. То есть этот великолепный потенциал ртути не бесконечен.

Чтобы это свойство заработало нужно дать этому процессу импульс. Нужно передать этому веществу положительный заряд. И процесс пойдет. Причем, этот процесс идет тем интенсивнее, чем больше масса этого материала и чем выше был потенциал импульса. Есть еще одна версия, что, для того чтобы процесс пошел, ртуть нужно нагреть. Вполне может быть.

Идем дальше….

А что такое, вообще, положительный заряд? А что такое отрицательный заряд? Наука объясняет это свойство наличием заряженных частиц. Либо положительно заряженных, либо отрицательно и концентрацией этих частиц.

Это неправильная концепция. Точнее, не совсем правильная. Ведь согласно нашей версии ртуть поглощает положительный заряд. А что является его носителем? Протон. Позитрон. Всякие мюоны и прочие. Что поглощает ртуть? Какой носитель? Протоны и позитроны в нашем пространстве не летают.

Ответ прост – РТУТЬ ПОГЛОЩАЕТ ЭФИР.

Отсюда следует простая аксиома. НОСИТЕЛЕМ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ЗАРЯДА ЯВЛЯЕТСЯ ЭФИР. Эфир - это субстанция, которая является строительным элементом вихревого атомного ядра и его внешней оболочки.

Плотность этой субстанции в данной конкретной точке характеризуется таким параметром как ЗАРЯД. Нулевой уровень плотности эфира характеризуется параметром, который мы называем – электрическая постоянная. Выход в ту или другую сторону от этого параметра нулевого уровня описывается нами как проявление заряда. Плотность выше – заряд положительный. Плотность ниже – заряд отрицательный. Выше плотность – выше давление. Ниже плотность ниже давление. Линия с повышенным и пониженным давлением создает разность давлений или потенциальную силу, или как мы говорим, разность потенциалов. Естественно, эфирная среда стремится это давление выровнять. Эфир перетекает от точки высокого давления в точку низкого. Этот процесс мы отождествляем как электрическое поле.

Если между этими точками приложить проводник, то в нем возникнет то, что мы называем электрический ток. Это происходит в силу специфики кристаллической решетки металлов. В кристаллической решетке электрическое поле возбуждает волновой процесс, который усиливает динамические характеристики эфирного потока.

Поэтому по мере удаления от поверхности планеты положительный потенциал растет. То есть растет плотность эфира. Соответственно растет давление. Значит над поверхностью планеты существует градиент давления эфира, который и является причиной явления гравитации. Гравитационная сила работает так же как сила выталкивания из воды, - сила Архимеда. Только среды разные. И разное направление градиента давления. А так, принцип тот же.

Идем дальше…

Но одной ртути, как Вы понимаете, для получения бесплатного электричества недостаточно. Наиболее важной является сама конструкция сооружения. Давайте посмотрим на старые, разрушенные строения разных храмов и сооружений.

Каркас библиотеки в Бразилии.

А это уже готовое здание библиотеки в столице Бразилии.

Везде мы наблюдаем металлический каркас. Вот так, примерно, выглядела схема металлического каркаса религиозного храма. Металлический каркас нужен был для того, чтобы собрать с земли отрицательный заряд и поднять его к куполу. А заканчивалось всё металлическим штырём в центре купола. На этот штырь собирается весь заряд металлической обвязки здания.

Купол храма служил для получения и концентрации положительного заряда из атмосферы. По этой причине металлическая поверхность купола была электрически изолирована от каркаса. Если, конечно, каркас купола делали из металла. Каркас старинных куполов маленьких храмов, как правило делали из дерева. Поверхность покрывалась деревом, а сверху крепилась металлическая обшивка купола. Сверху, на острие купола, крепилось «яблоко», а в яблоко вставлялся крест. Как вы уже догадались, яблоко выполняло роль контейнера для ртути.

Ртуть обладает свойством растворять в себе металлы. Большинство. Кроме железа. Следовательно, яблоко делали из железа.

В околоземном эфирном пространстве постоянно происходит волновой процесс. Это, всем известные, волны Шумана. Вот именно эти волны и принимает купол. Сам купол принимает продольные волны, которые идут вертикально сверху вниз. Крест принимает волны, которые идут с востока на запад. Поэтому крест ориентирован по сторонам света.

Итак, контейнер с ртутью усиливает положительный заряд, который скапливается на нижнем обрезе купола, а волновой процесс, принимаемый формой купола и крестом-антенной, делает этот потенциал пульсирующим.

И теперь главный секрет купольного генератора.

С металлического обреза купола положительный потенциал далее передавался по двум шинам, идущими от диаметрально противоположных точек купола к центральному стержню. И далее, эти две шины движутся вверх вдоль стержня, спирально, как змеи, обвивая центральный стержень, но при этом сохраняя некоторый зазор между стержнем и самой шиной. Сами змеи вокруг оборачиваются изоляционным материалом. То есть они находятся в цилиндре из электроизоляционного материала.

В этом основная хитрость. Если эти две шины из купола удалить, то никто не догадается, что они тут были.

Этот принцип называется «Жезл Гермеса». А теперь как это всё работает.

Запуск генератора осуществляется передачей на яблоко с ртутью электрического заряда положительного знака. Ртуть начинает концентрировать эфир вокруг себя, увеличивая потенциал всей купольной поверхности. Между центральным стержнем и спиральными шинами формируется электрическое поле, которое по форме является винтовой поверхностью под названием «линейчатый геликоид».

Волновой процесс в эфире делает положительный потенциал пульсирующим. Следовательно, винтовая поверхность винтового электрического поля будет так же пульсировать. То есть, пульсировать будет напряженность, и волна этой напряженности пойдет по винту снизу-вверх.

Или попробовать эту волну изобразить в вите волны плотности.

Эта спиральная волна захватывает эфир и толкает его вверх, закручивая в воронку. Таким образом из здания выталкивается, высасывается эфир, образуя еще большее разрежение этого эфира, что характеризуется усилением минусового потенциала. Над куполом расходящаяся воронка эфира увеличивает его плотность и, соответственно, положительный потенциал.

Таким образом разность потенциалов становится значительной, значительной становится и напряженность электрического поля. В этом поле светятся лампы дневного света.

А теперь очень важное. Общеизвестно о положительном влиянии отрицательной электростатики на организм человека. Пример – люстра Чижевского. Её не то что запрещают, - просто замалчивают. Храм с мощным отрицательным электрическим потенциалом обладает сильнейшим оздоравливающе и омолаживающим воздействием. Поэтому на Руси люди жили долго, были здоровыми и очень любили посещать храм.

Цитата из «Калагии» :

«……………………………………………………………………………………………………

4. При действии поступательного движения Мысли, при сосредоточенном

внимании на ее движении, осуществляется центростремительное движение

поступающей энергии. Этим достигается проницание давления плотности Времени,

разряжение его плотности, но уплотнение Материи (Пространства) в данном

конкретном месте.

5. При действии поступательного движения Мысли, при сосредоточенном

восприятии на ее движении, осуществляется центробежное движение

поступающей энергии, и, соответственно, нагнетание плотности Времени, но

разряжение Материи (Пространства).

6. Вспомним, что энергия произрождается при соединении Возможности,

способности и Умения, которые есть Ищущий, Искомый и Искание.

7. Так мы можем обрести энергию двух видов -- разряжающую плотность

Времени, но уплотняющую Материю (Пространство); и нагнетающую плотность

Времени, но разряжающую Материю (Пространство).

В первом случае происходит трансмутация имеющегося состояния Материи

(Пространства) -- организма, например, увеличение, накопление качеств за

счет углубления процесса обмена веществ и энергий. В этом будет заключаться

реализация желания долго жить. Этим же путем достигается физическое

бессмертие организма, если в Канал Движения Центростремящегося Огня Мысли

ввести Вторичную Материю: в человеческом теле -- "линга-шарирам", именно

флюиды.

Во втором случае достигается восприятие Пространственной Информации,

озвучаемой Огнем давления плотности Времени. Эта Пространственная Информация

является Вестью в цепи Космической Иерархии; первоначально она исходит от

Духа Предвечного. Так достигается расширение Сознания до космического

качества. Кроме того, этим путем возрастают Возможность, Способность и

Умение по цепи положения Космической Иерархии. Этим же путем достигается

левитация и переход из одного Мира в другой, по собственному осознанному

желанию, опять-таки если в Канал Движения центробежно движущегося Огня Мысли

введена Вторичная Материя.

………………………………………………………………………………………………………………………………»



Мощный положительный потенциал, формирующийся над куполом распространялся далеко за границы храма и мог использоваться в бытовых целях. Например, освещение в частных домах.

Или общественный транспорт. Как получить ток вы видели в начале в ролике. Вот схема из ролика

В далекие времена (это было вчера) когда люди еще не изобрели переменный ток и трансформатор, они не знали электрических машин. Но они знали паровые машины. С помощью купольной технологии грели воду, получали пар. Пар приводил в действие машину. Машина в цехе вращала общий длинный вал, на котором сидели шкивы. От этих шкивов через ременную передачу приводились в действие различные станки. Также паровые машины использовались для привода компрессоров, для накачки давления в ресиверах. Это нужно было для организации в цехах пневмосети.

Каким же образом получали тепло?

Все электростатические устройства имеют один недостаток, а может это и преимущество, - токи в таких системах близки к нулевым. Они не опасны. Эти системы не обладают, грубо говоря, "мощность." На это указывал Тесла, когда писал рецензию на электростатические генераторы. Как можно снять мощность с такого устройства? Вроде, невозможно.

Но, тем не менее, наши предки запросто это делали. Они грели всё что можно. Воздух, воду. металл и т.д.

Чтобы получить тепло, нужен приличный ток. Значит они могли получать обратный процесс. Если ртуть повышает разность потенциалов в тысячи и сотни тысяч раз, то при получении тепла должен быть обратный процесс.

Если основная конструкция купольного генератора собирает эфир с округи и закручивает воронкой вокруг оси купола и вихрем выводит в верх, то у печки процесс обратный. Печка гонит эфирную струю вертикально вниз. И вот здесь должен быть предмет, который "условно тормозит" эфир.

Эфир, - он имеет положительный заряд. Когда мы гоним эфир вверх - мы вверху нагоняем "плюс", а внизу разрежение эфира дает сильный "минус". Тем самым увеличиваем разность потенциалов. Если мы гоним положительный заряд вниз и, допустим, накопить его на полу в ртути, и тут же находится естественный железный пол, заряженный отрицательно, то будет, что-то типа дуги. Если ртуть лежит просто на полу, то будет мощный вихревой ток. И, соответственно, нагрев.

Но положительный потенциал чрезвычайно вреден для организма поэтому поток эфира направляли строго по трубе тонкой струёй и расходится на полу. И делали это строго в стороне, на краю.

Есть еще одно важное свойство нисходящей струи расходящейся «на полу». Так как эфир концентрируется у земли, то при определенных параметрах накачки можно получить обратный градиент плотности в эфире и, соответственно, получить силу, направленную в противоположную сторону гравитации. Получаем антигравитацию.

Это свойство повсеместно использовалось в устройстве общественных водокачек. Вода силой обратного градиента давления в эфире поднимается по трубе, если открыть клапан. Делов-то…

Только здесь змеиные спирали запитываются минусом от земли, а центральный стержень, непосредственно «воткнут» в яблоко с ртутью и свисает в шпиле, а вокруг обвивают змеи.

Короче эти два типа генераторов отличаются внешне. Если длинный шпиль, то эфир гонится вниз. Если яблоко и сразу купол, то эфир вверх.

Для целей получения атмосферной энергии совсем не обязательно было строить храм. Достаточно было установить на площади колону, имеющую внутреннее устройство, и всё работало.

Еще раз повторю, тогда не знали, что такое переменный ток. Да, они вообще нифига не знали. Они не знали, что переменный ток можно преобразовывать с помощью трансформатора. Они повсеместно использовали ртуть.

В ролике Вы видите, как с помощью разрядника и понижающего трансформатора получить ток приемлемой силы. Для нужд, например, нагрева, или привода электрической машины.

Когда Тесла придумал переменный ток и стали понятны методы его трансформации, стало ясно, что высокий потенциал не обязательно получать с помощью ртути. Можно обойтись и без неё.

Вы все знаете, что такое высоковольтный трансформатор, что такое катушка зажигания. Наконец, Вы все знаете, что такое трансформатор Теслы. Высокий потенциал можно легко получить с помощью этих устройств.

Когда стало понятно, что зная устройство ртутных генераторов, зная современную электродинамику (никто не ожидал от нас такой прыти), людишки легко разберутся как всё это соединить и развить. И тогда могут такого наворотить… Мало никому не покажется… Один Гитлер чего стоит. И вторая причина – энергия, по мнению сильных мира сего, не должна быть бесплатной.

А вот наши эту технологию знали. Я имею ввиду Сталина, Берию и его людей. Но именно они все разрушали из своих соображений. Когда, во время войны, за несколько месяцев вся промышленость была эвакуирована за Урал, именно эти технологии питали все эти заводы. А откуда бы они взяли столько энергии? Электростанций тогда за Уралом не было. Дизель-генераторы для освещения и всё. Ну и знаменитые сталинские высотки. Они все являются резервной системой, основанной на этой технологии. Вдруг война. Электростанции – цель номер один. Никто не забыт, ничто не забыто.

Поэтому это всё «убрали».

А когда-то на куполах были вот такие кресты. И называлось это «вилочковый крест». Но потом их заменили на православные кресты - символ христианства.

А теперь заглянем глубоко вглубь веков. Это шутка, но мы всё-таки заглянем…

Перед нами жезл Гермеса.

Видите, у него крылья. Этот жезл нужен для того, чтобы летать. Он создает под ногами антигравитацию. Просто повышенное давление в эфире «под ногами». Нужно только защитить себя от положительного потенциала. Вот для этого и нужна СТУПА. Из керамики или пластика, например. А жезл -- это помело. Ударил несколько раз о землю, - поучил переменный минусовой потенциал. Вихрь закрутился, ну и лети. А помелом управляй.

Здесь картинка с недочетом. Хвосты змей должны быть длиннее чем центральная хорда. Чтобы в землю втыкать.

Можно и ковер-самолет сделать. Площадка, а по углам жезлы. Лети милок…

А вот шпага, таких полно в музеях, - типичный меч джидая.

Вот императорский посох. Шишка на конце. На другом конце тоже как бы шишки. Этот посох просто уже символ. Но в реале ртуть на одном конце завязана на центральную хорду, а на другом на змей. Тогда жезл становится универсальным. Если ртуть на землю – процесс останавливается и начинает работать ртуть, что наверху, и наоборот.

Как я буду делать этот жезл Гермеса.

Берем металлическую трубку – это хорда. Например, медную сантехническую. Два голых провода – это змеи. Делаем из фанеры или пластика с десяток вот таких кружков.

Надеваем и равномерно распределяем кружки на трубку-хорду. В маленькие отверстия вставляет оба провода. Они должны быть длиннее хорды. Теперь, вращая кружки, закручиваем проводники в спираль. Получили спирали - зафиксировали. Какой шаг не знаю. Сверху одеваем изолирующую пластиковую трубу. Канализационную. Вместо ртути на хорду сверху подаем плюс. На обе змеи снизу подаем минус.

Питание. Трансформатор на 12 вольт. Потом диод. Или диодный мост (пока не знаю). Потом автомобильная катушка зажигания 12 – 10000 вольт. Получаем пульсирующий однонаправленный потенциал напряжением 10000 вольт. Всё. Включаем. Проверяем...

Жил на Руси такой царь – Андрей Боголюбский. Своё прозвище «Боголюбский», по мнению историков, от получил, якобы, по названию села Боголюбово, где он основал свою резиденцию.

Но на самом деле это не так. На него обратили свою Любовь и Внимание Богородица и Спаситель. И дали ему знания. Именно он, Боголюбский, продвигал на Руси эти технологии. Он повсеместно строил храмы, оснащенные этими генераторами. Он продвинул эти технологии по всей Европе. Это он известен под именем Византийского Императора – Андроник Комнин.

Именно он продвигал на Руси Христианство. Но это тогда никакого отношения к иудейскому Иисусу не имело. Христос – это значит «посвященный», «просветленный», «мессия». И поклонялись на Руси Христу-Спасителю и Богородице.

Свой первый храм «Покрова на Нерли» Боголюбский назвал «Храм Золотого Тельца». Это название не случайно. Если у ртути продолжать отнимать положительный заряд, если буквально, - это значит «высасывать» из неё эфир, то ртуть превратится в золото. Только нужно знать куда и как её поместить.

Продвигая это всё в своей Империи, которая была от океана до океана и занимала всю Евразию, защищая простых людей и чморя знать, Боголюбский нажил огромное количество врагов. Враги спровоцировали бунт, схватили и замучили Боголюбского-Комнина, а потом распяли Избранного Богом Человека на его же вилочковом кресте.

А потом придумали библейскую историю под названием «Евангелие».

Автор: Евгений Шамала

Источник: https://oko-planet.su/phenomen/phenomenscience/425139-volshebnye-tehnologii-nashih-predkov-vekovoy-davnosti.html

Источник: https://oko-planet.su/phenomen/phenomenscience/425139-volshebnye-tehnologii-nashih-predkov-vekovoy-davnosti.html