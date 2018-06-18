Выход из инфернального сценария в сказке „Варвара – краса, длинная коса”

Некоторое время назад мы познакомили читателя с нашим видением второго смыслового ряда фильма «Морозко», снятого великим советским режиссёром-сказочником Александром Роу. И вы, наш дорогой читатель, дали понять, что жанр анализа подобных произведений весьма востребован и вызывает у вас неподдельный интерес. Посему мы не заставили себя долго ждать и сегодня предлагаем вашему вниманию подробный разбор ещё одной сказки «Варвара – краса, длинная коса» . Приступая к анализу этого фильма, мы даже не предполагали, насколько глубоки и многогранны зашифрованные в нём смыслы. Многие открытия стали для нас полной неожиданностью. Надеемся, что вам удастся с нашей помощью не только иначе взглянуть на эту сказку и увидеть раскрытую в фильме русскую матрицу, но отыскать и расшифровать другие образы, не описанные в данной работе.

«Варвара – краса, длинная коса» была поставлена на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького в 1969 году режиссёром Александром Роу по мотивам сказки Василия Жуковского «Сказка о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о премудрости Марьи-царевны, Кощеевой дочери».

«Жил да был царь Еремей…» – заметим, что только этот персонаж был продемонстрирован нам сказительницей в виде балаганной куклы из вертепа, звенящей бубенцами, как впрочем, и корона самого Еремея. А это наводит нас на мысль о шуте гороховом и говорит, что сей правитель являет собой марионетку. Давайте теперь разберёмся, что же это за Петрушка и в чьих руках?

Еремей – это мужское русское личное имя древнееврейского происхождения, обрусевшая форма имени ветхозаветного пророка Иеремии. Древнееврейское Йирмеяху — «вознесённый Яхве». Книга пророка Иеремии – часть Ветхого Завета.

https://ru.wikipedia.org/wiki/…



Мы сделали вывод, что Еремей в фильме символизирует еврейство, созданное Глобальным Предиктором (ГП), как инструмент управления.



Для более чёткого понимания этого явления, мы можем предложить вашему вниманию работы авторского коллектива ВП СССР, в частности «Мёртвая вода. Раздел IV. Управление в глобальном историческом процессе» и аналитическую записку «Синайский «турпоход».

http://librebook.me/mertvaia_v…

http://kob-media.ru/?p=20864

Если же коротко, то это воинствующее иудейство, которое представляет сейчас все финансовые элиты. Недаром сказительница сделала акцент на том, что Еремей бородатый. А борода, как мы знаем, это символ ростовщичества.

И стукнуло как-то в башку Еремею:

«Неправильно я государством вершу.

А ну-ка, для верности, всё что имею –

Проверю, сочту и в реестр запишу.»



Этот момент напомнил нам библейскую историю о том, как царь Давид поручил Иоаву провести перепись населения. В Библии так же указывается на то, что это решение Давида было богопротивно (читаем – против воли ГП).



Почему, спросите вы? Во-первых, перепись была инициирована с целью – узнать военный ресурс. А во-вторых, Давид (здесь Еремей) решил, что его победы – это исключительно его победы, что его величие – это исключительно его заслуга, а вовсе не ГП – который и создал сей народ для управления. То есть грабли решили, что не ими граблят, а они сами такие умелые…

http://cyclowiki.org/wiki/Пе…

Во время переписи во дворце мы слышим:

- Свечей восковых?

-142!

Ищем псалом 142 и находим «Псалом Давида (когда он преследуем был сыном своим Авессаломом)». Кроме того, что этот псалом так же отсылает нас к царю Давиду, здесь уже первые намёки на военную тематику.

http://www.biblioteka3.ru/bibl…

Продолжим:

- Огарков свечных?

- 2 пуда 13 фунтов!

И снова Библия – Ветхий завет. Смотрим – Книга пророка Исаии, глава 13, стихи 2-13. А вот здесь уже прямым текстом о войне.

https://www.bible-center.ru/ru…

Кто-то ещё думает, что это совпадение? Тогда продолжим…

Вспоминаем сцену, когда служивый насчитал своим задом на лестнице 8 ступенек и вслед за Еремеем громко и долго смеющуюся ораву ребятишек. Ищем псалом 8 – находим снова «К исполнению, о точилах. Псалом Давида», читаем:



«Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя».



Всё вышеперечисленное чётко указывает на то, что в сказке описывается библейский проект. И этими библейскими знаками фильм не ограничивается.

Богатая цветовая гамма во дворце Еремея напоминает разноцветную политическую карту мира и указывает на то, что под управлением этих элит находятся все государства. А стайка юных писарей с перьями за ухом уж больно нам индейцев напомнили.



Таким образом, делается акцент на том, в каком именно месте нынче концентрируется сие управление. Ведь ни для кого уже не секрет, что именно США аккумулировали в себе мировой эмиссионный центр и взяли на себя роль мирового жандарма. А такая, звучащая во дворце, на первый взгляд глупость, как «Трон – один и трона – одна!», указывает на один из важных законов такого управления – «Разделяй и властвуй!».

Царица же носит имя Меланья – от греческого слова "чернота" или "тёмный". Имя получило широкое распространение в англоговорящих странах примерно в 1930-х годах благодаря популярности романа Маргарет Митчелл «Унесённые ветром» (1936) и «Filmation» (1939), так как одна из главных героинь романа носила имя Мелани Гамильтон.



Популярность имени увеличивалась до 1970-х и с тех пор остаётся неизменной. Мы сделали вывод, что Меланья в фильме – образ страновых элит Запада, западного образа жизни и западных же «ценностей». И как в подтверждение вышесказанного, имя жены нынешнего президента США Дональда Трампа – Меланья.

Дьяк Афоня – это образ государственного служащего, кем в общем-то и является по сути дьяк. Это управленческие структуры, которые находятся под властью элит.

Символика, которая появляется с первых мгновений сказки и встречается на протяжении всего фильма – это петухи! Везде петухи – у сказительницы на ставнях, счеты на колесах тоже с петухами, царский терем в виде петуха и курицы. У слуг на шапках изображения петухов, наконечники на копьях в виде петухов.



Во многих религиях – это страж, символ бдительности и надзора. В виде петуха обычно изображается флюгер. Таким образом – это предсказатель и указатель, символ предикции и коррекции.



Сей аспект указывает на то, что царство Еремея было под контролем Глобального Предиктора. К этому же можно отнести и то, что в символизме подобно солнцу, петух связан с подземным миром. А в этой сказке ГП символизирует Чудо-Юдо Беззаконное, царь подземного царства.



Здесь стоит так же упомянуть, что жезл в руках подземного царя в виде хрустального указующего перста – символа предикции. Ко всему прочему петух – это бойцовская птица. В подтверждение того, на ставнях в начале повествования нам показывают дерущихся петухов. А это прямой намёк на войну.

В рассмотрении военного аспекта особого внимания заслуживает сцена отдыха Еремея на пути домой. Посмотрите внимательно на поляну, на которой разворачивается сие действо.



А не возникло ли у вас ощущения, что это военный привал? Разноцветная телега – это карта военных действий. Дьяк сетует, что целую бочку чернил исписали, превеликое множество баранов на пергамент извели и гусей на перья истреблена тьма-тьмущая. Бараны и гуси в этом случае символизируют погибших людей. Ягнёнок в Библии является жертвенным животным. Гусь в христианстве так же символизирует жертвенную птицу.



В Европе запеченного гуся принято подавать 11 ноября – в день святого Мартина Турского, бывшего военного. После христианизации франков, святой Мартин становится покровителем этого народа и его плащ брали с собой во время военных походов. Посмотрим, на чём сидят царь с дьяком? Да никак это сам «плащ святого Мартина»!?

https://ru.wikipedia.org/wiki/…

В довершение вышесказанного вся поляна укрыта красными маками. А красный мак со времён Первой Мировой войны является символом жертв вооружённых конфликтов.

https://ru.wikipedia.org/wiki/…

Бочка чернил же символизирует ресурсы планеты. Обогащение является краеугольным камнем для финансовых элит – главного инструмента управления в эпоху христианства. А постоянный рост обогащения возможен только при гонке потребления – потребления ресурсов, которые они контролируют.



Но они того не хотят понять, что ресурсов на планете Земля мало! Вернее они не способны восстанавливаться настолько же быстро, насколько быстро растёт их потребление. А неразумное использование этих самых ресурсов ко всему прочему ведёт к экологической катастрофе, что грозит всей жизни на планете в целом.



На поляне в глаза бросаются каменные истуканы – ну, просто копии идолов с острова Пасхи! Этот остров может служить наглядным примером того, во что может превратить некогда цветущий райский уголок своей бездумной деятельностью человек.

https://ru.wikipedia.org/wiki/…

Поэтому Еремей и сетует: «Пить охота… Эх, ГАЗировочки бы!» И у Глобального Предиктора нет запасной планеты. Поэтому у него возникает жизненная необходимость в изменении системы управления, а следовательно, и в смене правящих элит.

Услышав ржание лошади (ропот толпы), Еремей отправляется на поиски его источника. А вы не обратили внимания на странную манеру передвижения Еремея? Да, именно когда он полы своего наряда приподнимает, на манер старинного женского платья… Троцкого вспомнили? Да, троцкизм – это одно из проявлений всё того же воинствующего иудейства.

Забредя в ущелье, царь находит там старый колодец. Колодец считается священным местом во всех религиозных традициях. Это путь сообщения между воздухом, водой и землей и имея связь с подземным миром, колодец нередко содержит волшебные воды, обладающие способностью исцелять и исполнять желания.



Также нам известно, что вода – это символ информации, следовательно, колодец здесь – это источник знаний. Столкнувшись с кризисом управления, элиты нуждаются в информации, поэтому Еремей с надеждой кинулся к колодцу и стал лихорадочно ловить хрустальную ендову, крякающую как манок охотника. Не случайно ендова хрустальная, как и другая атрибутика Чуда-Юда (ГП).



В приданиях многих народов, а также в античности и христианстве, считается, что хрусталь образовался изо льда. Образно говоря, это та же вода (информация), но уже кристаллизованная, то есть совершенная. Но Еремей не сумел воспользоваться этой ендовой, а был схвачен подземным царём за бороду (за ростовщическую модель финансовой системы). Еремей взмолился:

- Отпусти!»

- Без откупа не отпущу!

- А какой тебе откуп нужен?

- Поклянись своим царским словом, что отдашь мне то, чего ты в своём царстве не знаешь!

- Чего я в своём царстве не знаю?

- Ага!

- Клянусь своим царским словом!

- Запомни! Ты царское слово дал!

- Грози – не грози, а мне не страшно. Ведь у меня каждая былинка, каждая травинка подсчитана, записана. Я в своём царстве-государстве всё знаю!

Место это, надо заметить, удручающее. Полутьма. Засилье мухоморов. Ну, просто похоронная процессия для финансовых элит! Вспоминаем, что официально национальным символом США является белоголовый орлан, а здесь же мы видим орла могильника.



Мало того, что название этой птицы хоронит североатлантический центр управления, так ещё и указывает направление переноса этого самого центра. Могильник гнездится в степной и лесостепной полосе Евразии к востоку до Байкала и центральных районов Китая. Клекот этого орла неслучайно переходит в театральное «кудахтанье» дьяка и прерывает его воронье карканье.

https://ru.wikipedia.org/wiki/…

По возвращении с войны …, то есть с переписи Еремей обнаруживает дома то, чего он в своём царстве-государстве не знал. Наследника престола Андрея Еремеевича! Так чего же царь не знал? Наследник – это будущее! То есть он не мог предвидеть будущего, не обладал предикцией! Отсюда и все перекосы, и катастрофичные последствия такого управления.

Проведение концептуальной власти возможно по Полной Функции Управления (ПФУ), описанной в Достаточно Общей Теории Управления (ДОТУ), способом предиктор-корректор или предсказатель-поправщик.



Где ключевым моментом является прогнозируемое будущее, предвидение которого замыкает обратные связи, что в свою очередь минимизирует вектор ошибки и позволяет сохранить высокое качество управления в быстро меняющейся внешней среде.

«Травинки-былинки, количество штук… Считал-считал… А вон просчитался…» – в этой сцене мы видим Еремея, горюющего и сжигающего пергаменты в очаге в виде рыбьей головы. Вспоминаем, что эпоха христианства соответствует эре Рыб. Вот в эту эру и «рулили» на планете такие элиты, сжигая её ресурсы, и довели до угрозы всепланетарной катастрофы.



Они прекрасно понимали, что время их «правления» рано или поздно подойдёт к концу. Чтобы продлить этот период, им необходима была новая концепция. Новая идея! Но как мы понимаем из диалога Еремея с дьяком, что такое понятие, как «идея» для этих элит неведомо.



Поэтому решено было совершить определённое «жульство» – царского сыночка «у чужих людей сберечь, а чужого царевичем наречь… Чужой пусть живёт во дворце «до востребования». А как дело дойдёт до расплаты, чужого Чуде-Юде отдать, а своего обратно в палаты взять». Что же сие означает?

Младенца, выбранного для подмены, так же зовут Андрей, как и царского сынка. Андрей Елисеевич – сын рыбака. Андрей Первозванный, один из самых приближенных апостолов Христа, так же был рыбаком. Именно он, согласно Библии, принёс учение Христа на Русь.



Таким образом, мы сделали вывод, что сцена «подмены» младенцев в фильме символизирует замену концепции управления Русью на библейскую.



Обращаемся к нашим читателям с просьбой не путать учение Христа с исторически сложившимся христианством рабовладельческого Рима, который и навязали нам крещением Руси через тысячу лет после того, как здесь побывал Андрей Первозванный. Но в чистом виде «христианство», а точнее «павлианство», не удалось здесь внедрить и на Руси установилось Православие.

У жены дьяка Прасковеи, которая должна была совершить подмену, раздвоенный кокошник, что и символизирует по нашему мнению, русскую православную церковь, расколотую на РПЦ и церковь старого обряда.



Прасковея понимает, что совершает грех и в определённый момент утаивает правду о том, что младенцы остались на своих местах. «Жульство» не удалось, но это не сразу стало понятно для элит.



Забегая наперёд, нам хотелось бы обратить внимание нашего читателя на сцену в конце фильма, когда Прасковея бежит к колодцу простоволосая, без кокошника и кричит, что её совесть замучила. Это наводит нас на мысль о том, что в завершении библейского проекта расколотая русская церковь всё же воссоединится и признается в своём лукавстве.

Андреев в сказке два. Царский сыночек, Андрей Еремеевич, это образ россионских элит, как результат влияния на элиты чуждой нам концепции управления. И Андрей Елисеевич, как образ народа, сохранившего свои культурно-исторические коды, переданные ему от его предков – в сказке мать поёт своему сыночку русские народные колыбельные.

Имя же рыбака Елисей – это древнееврейское имя Элиша и означает «бог – спасение». Один из библейских пророков так же носил это имя.



Кроме того, что на ум сразу же приходит пушкинский царевич Елисей, так ещё и на иврите это имя очень похоже на Иешуа ( евр. Йехошуа и так же означает «спасание Господне») из известного всем нам романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Что наводит на мысль о Елисее, как о носителе истинного учения Христа.

https://ru.wikipedia.org/wiki/…

Изба рыбака стоит на берегу реки и имеет крышу в виде утицы. И колыбель у Андрея в виде той же утицы. И рыбацкая лодка имеет ту же форму. Утка символизирует супружеское счастье и любовь. Ныряющая утка «я опускаюсь, но поднимаюсь вновь» – символ праведного человека, который, несмотря на то, что он временами падает, все-таки снова поднимается.



Здесь в символической форме выражается мысль о том, что жизненные трудности не смогут полностью победить и навсегда поработить нас…

«Как времечко быстро несётся… С тех пор, как напился царь из колодца, прошло-пролетело осьмнадцать уж лет». И мы видим, как Еремей пытается удить рыбу с рыбацким сыном. «Не способный ты к рыбной ловле, царь-батюшка. Не ловок больно». Чего не скажешь о нынешнем президенте России Владимире Владимировиче Путине. Вспоминаем, как он ловко щук ловит. И не только щук…

В это самое время в подземном царстве Чудо-Юдо Беззаконное готовится к приёму женихов-самосватов для своей дочери Варвары. Как мы уже писали ещё в самом начале нашего повествования, Чудо-Юдо символизирует Глобального Предиктора.



Он живёт под землёй и здесь же, как зеницу ока бережёт свою красавицу-дочь Варвару. Неоднократно в этом царстве нам показывают странных птиц – мы определили, что это голуби с приклеенными длинными красными носами, как у ибисов.



Ну да, сложно для сьёмок найти такую массу ибисов, да ещё и выдрессированных для этих целей. Почему ибисов? В Древнем Египте эта птица считалась священной и бог мудрости и письма Тот изображался, как правило, в виде человека с головой ибиса.



Синкретический вариант этого божества – Гермес Трисмегист (Гермес Триждывеличавый).



В христианской традиции считается реально живущим философом, современником Моисея. А мы как раз и пытаемся вам рассказать о том – кто, как и зачем создал правящие ныне элиты. От имени этой мифической личности произошло название такого магико-оккультного учения, как герметизм.



Отсюда герметический – сокровенный, а в обыденном смысле герметичный – закрытый плотно, наглухо. Поскольку по легенде Гермес, обладая законами о Мироздании, сокрыл их под землёй и сохраняет, втайне от человечества, и по сей день. «Изумрудная скрижаль» Гермеса Трисмегиста гласит, что микромир подобен макромиру, то есть законы гравитации, строение атома, структура внутреннего мира атома подобны структуре строения тела человека и вселенной. Зная эти законы, можно совершать великие открытия в науке.



Нет никаких препятствий между мирами и физическими законами. Имя Трисмегист Гермес получил за своё знание частей вселенской философии: об астрологии, алхимии и теургии, которые соответствуют трём частям макрокосма: миру физическому, миру астральному и миру духовному, или трём частям микрокосма (человека): телу, душе и духу.



А если рассматривать эти понятия с позиции Концепции Общественной Безопасности (КОБ), то это соответственно – Материя, Информация, Мера. В скрижали так же говорится, что будет ещё третье воплощение Гермеса, в наши дни, но уже в своём теле и образе, в котором он и был рождён в Атлантиде.

https://zhitanska.com/content/…

А теперь давайте вместе с вами разберёмся – кто же такая Варвара? Возможно, вы уже догадались, что Варвара – символизирует собой знания о законах Мироздания, сокрытые ГП (Гермесом Трисмегистом) в подземном царстве. Имя Варвара греческое, происходит от слова варвары – «чужеземцы». Варварами считались люди, которые для римлян были чужеземцами, говорили на непонятном им языке и были чужды их культуре.

https://ru.wikipedia.org/wiki/…

Таким образом, Варвара – это законы Мироздания, чуждые и непонятные для цивилизации библейской концепции, а точнее рабовладельческого Рима. А что же тогда означает Варварина коса? Почему этот атрибут вынесен даже в название фильма «Варвара – краса, длинная коса»?



А взгляните на картинку с изображением Кадуцея – жезла Гермеса и обозначенными на нём Материей, Информацией, Мерой. Да, да! Варварина коса это и есть Кадуцей – символ Триединства!







Кроме всего вышеперечисленного у нас сложилось впечатление, что подземное царство символизирует «тёмные коридоры» человеческой психики. Звериные рожи в царских коронах, тянущие чёрные руки к проходящим этими коридорами – это ни что иное, как страхи, умело культивируя которые ГП держит наше подсознание под контролем.



Сегодня уже ни для кого не секрет, что глаз, изображённый на вершине толпо-элитарной пирамиды, он же Глаз Гора, он же Око Ра, является символом власти ГП. Взгляните, пожалуйста, на рисунок ниже.





Египетский Глаз Гора точно соответствующий таламусу в человеческом мозге. Он состоит из шести компонентов, что соответствует шести органам чувств человека, поступающие сигналы от которых расшифровывает таламус (от греческого «thalamos» — «опочивальня, комната») — зрачок Ока.



В таламусе происходит преобразование тонких энергий в более грубые. Начертание символа Ока Ра неслучайно соответствует местоимению Я. Глобальный Предиктор прекрасно знает, как работает наша психика. Умелое управление которой, с его стороны, заставляет человека поступать таким образом, как угодно самому ГП. При этом человек уверен, что это его личный выбор. Проявление его собственного Я!



Основной постулат «Изумрудной скрижали» гласит: «То, что находится внизу, аналогично тому, что находится вверху». То есть – то, что находится внутри тебя, аналогично тому, что находится снаружи. Иными словами, наше внутреннее восприятие Мироздания формирует и окружающий нас мир.



Здесь же встречаем четырёх пиратов – помощников Чуда-Юда. Мы определили их, как человеческие пороки, с помощью которых ГП манипулирует сознанием людей.



Итак, маркиз де ля Кис. Кот в христианстве символизирует похоть и лень. Герцог де ля Бык – олицетворяет алчность и жестокость. Барон де ля Свин. Свинья – это символ вожделения и обжорства. Виконт де ля Пёс – низкопоклонство, безоглядная готовность к вере, трусость.

Вернёмся к женихам-самосватам. Кто они такие? Почему «самосваты»? Это самовыдвиженцы на роль глобальных элит в новой системе управления. Итак, Али Гусейн – человек бассейн, внешняя атрибутика которого говорит о мусульманской традиции.



При этом «внутри него» плавают рыбки – символ христианства. Таким образом показано, что исторически сложившийся ислам находится в русле библейской концепции.



Второй «в состоянии отгадывать мысли на расстоянии». На рукавах этого жениха мы видим узоры в виде восьмёрок. 8 – это цифра Гермеса Трисмегиста, а в настоящее время восьмёрка – это знак герметических обществ, в частности масонства. Судьба таких обществ уже предопределена – они просто исчезнут за ненадобностью, что и показано в фильме.



Третий жених – «волшебник», «блондин».

- Низкай вам «бонжюр»!

- Ага. И какого же ты роду-племени?

- По роду-племени я тутошний. А вот по образованию – я тамошний…

- И где ж тебя так «образовали»?

- В заморской школе престидижитаторов…

- И долго ты в заморской школе обучался?

- Два года с месяцем. Два года я учился произносить это слово прес-ти-ди-жи-та-тор и цельный месяц – гипноз.

- А ну, валяй, показывай!

- Большое вам «гуттен морг»!

- Мерси.

- Сейчас я произнесу магические слова «эйн, цвей, дрей», что в переводе означает 1, 2, 3, 4. Пристально посмотрю на невесту. И этого будет достаточно, чтобы она сказала, что я её жених.

Не трудно догадаться, что речь идёт о научных элитах, взращённых современным западным образованием. А в последней реплике идёт прямой намёк на подмену образовательных стандартов с триединства – Материи, Информации, Меры («эйн, цвей, дрей») на четвероединство – материя, энергия, пространство и время (1, 2, 3, 4).

В итоге Варвара превратила его в индюка. Птицу, являющуюся в Европе традиционной пищей для домашних ритуалов. У многих народов индюк символизирует глупость, высокомерие, чванство и напыщенность.

Когда женихи-самосваты кончились, Чудо-Юдо вспоминает про должок земного царя. Еремей же, уверенный в том, что это рыбацкий сын, со спокойной душой спроваживает своего сынка к подземному царю.



У Еремея и царевича аналогичные родинки на левой щеке, и этим самым в фильме показывают, насколько же царь «близорук». На поляне мы наблюдаем похожую картину, как и во время привала Еремея. С разницей только в продукте потребления.

У самого входа в подземное царство Андрея Еремеевича встречает Старушка-из-Пенька. Помните цветущий пень из нашего анализа сказки «Морозко»? Мы там определили, что это был пень, оставшийся от Древа Жизни.



Которое по приданиям являлось символом связи мира людей с высшим божественным миром и посредством коего люди получали от богов знания о Мироздании. Огненные белки же, скачущие по стволу сего Древа, являлись посредниками между двумя мирами. Недаром Варвара в первый раз предстала царевичу в виде рыжей белки. Но тот пытается подстрелить её из рогатки.



Старушка-Веселушка в сказке имеет миниатюрный рост, демонстрируя нам, насколько мала осталась, на данный момент, у человечества связь с тем миром. Но не смотря на свой крохотный рост, Старушка-из-Пенька помогает Андрею – рассказывает почему тот здесь очутился – что дескать, того «папенькина борода» подвела (ростовщичество), даёт ценные советы и одаривает необходимыми лакомствами для «зверя невиданного» и для «паромщиков». « Упитанный, да не воспитанный» – был вердикт Старушки.

Первого «зверя невиданного – уши заячьи, глаза не знаю чьи, хвост львиный, да не такой длинный» – мы определили, как старообрядчество и религии предшествующие ему. «Уши заячьи» – это двоеперстие (сложение двух пальцев) для крестного знамения, принятое в средневековом православии и доныне используется у старообрядцев. В фильме же этого зверя изображает осёл.



Здесь стоит напомнить, что Христос въехал в Иерусалим верхом на ослице и согласно христианской мифологии антихрист появится верхом на осле, сидя задом наперёд. Именно таким образом на него смог взгромоздиться неумелый царский сынок.

Медвежата-паромщики на наш взгляд – это язычество. Согласно бестиариям, медвежата-детеныши рождаются бесформенными и буквально «вылизываются» в определённую форму матерью — акт, который средневековая церковь сделала символом христианизации обращенных язычников.

Тем временем, как испуганного царевича пираты волокли во дворец Чуды-Юды, царь Еремей обучал сидеть на троне Андрея Елисеевича.

- Что-то я, царь-батюшка, никак в толк не возьму, а куда же вы своего царевича дели?

- Не царевич он, а рыбацкий сын. Вот по этой самой причине мы его заместо тебя Чуде-Юде и отдали…

- Заместо меня?! Что же вы натворили!?

В этом эпизоде Андрей, рыбацкий сын, демонстрирует умение нести ответственность и чувство сострадания – бросается в колодец, чтобы спасти царевича. А в это время подземный царь допытывается у Андрея Еремеевича, на что тот способен и чему обучен?

- Фокусы показывать можешь?

- Царскому сыну не по чину!

- Загадки отгадывать?

- Только мне этого ещё не доставало!

- Ну, а дело то ты чего-нибудь умеешь!?

- Поскольку я царский сын, делать я ничего не умею! Не должон!

Не правда ли, в точности нынешние «элитные сынки». «Зачем нам учиться? Мы и сами с усами! По праву элитного рождения!» Вот таким образом и вырождается элита! Наступает кризис управления и сыпется система. Узнав, что Чудо-Юдо желает его на своей дочери женить, царевич интересуется лишь красотой невесты, а в ещё большей степени приданым…

Варвара придумывает для него такую загадку, которую способен отгадать только человек с пылким сердцем, как возлюбленный няни, погубленный злой боярыней. А кто же такая няня? Из её рассказа мы знаем, что её жениха звали Василий. Это имя отмечено на Руси с приходом христианства из Византии.



Позднее имя прочно вошло в обиход династии Рюриковичей и встречалось у князей из различных ветвей рода.



В пору становления Великого княжества Московского в XIV—XVI веках имя стало великокняжеским (его носителями были Василий I, Василий II Тёмный и Василий III), а в Смутное время после воцарения Василия Шуйского — царским. Если к этому вспомнить, что нянин Вася был конюхом (а конюх символизирует управление), то не трудно сделать вывод, что Василий – это собирательный образ Рюриковичей, которые впоследствии насильственно были заменены на Романовых – западный проект управления Россией.

https://ru.wikipedia.org/wiki/…

Поэтому мы сделали вывод, что няня – это образ доромановской истории Руси, которая так же скрыта от нас (находится в подземном царстве). Обратите внимание на то, что в сказке очень много лилового цвета. Помните лиловых кроликов? И на няне лиловый наряд.



По нашему мнению этот цвет относит нас к доромановской государственности. И не случайно Варвара превращается в 6 птиц Сирин. Сирин – в древнерусском искусстве и легендах райская птица с головой девы, которая иногда прилетает на землю и поет вещие песни о грядущем блаженстве. Птица-Сирин ассоциировалась с сиреневым цветом. Лиловый – это литературное название сиреневого цвета.

https://ru.wikipedia.org/wiki/…

Почему же именно 6 птиц из которых нужно выбрать одну настоящую? Эммануил Кант в своё время опроверг 5 доказательств существования бога Фомы Аквинского, при этом выдвинул своё шестое нравственное, антропологическое доказательство, которое гласит: «Всем людям свойственно нравственное чувство, категорический императив.



Поскольку это чувство не всегда побуждает человека к поступкам, приносящим ему земную пользу, следовательно, должно существовать некоторое основание, некоторая мотивация нравственного поведения, лежащие вне этого мира.



Всё это с необходимостью требует существования бессмертия, высшего суда и Бога, учреждающего и утверждающего нравственность, награждая добро и наказывая зло». К этому так же можно добавить и шестое чувство, которое помимо основных пяти чувств: зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса, присуще каждому человеку.



Это чувство совести, которое является связующей нитью между человеком и богом. Совесть есть у всех и всегда, только далеко не каждый способен или желает слышать её голос. Вот именно эту способность и «тестировала» Варвара у Андреев.



Совесть, доброта, справедливость, любовь, чувство ответственности – это те чувства, которые делают человека Человеком и которые демонстрирует в сказке Андрей, рыбацкий сын. В то время как эти качества отсутствуют у царевича, носителя животного строя психики с явными проявлениями демонизма. Ко всему прочему россионские элиты способны на предательство.

Обладание высокой нравственностью играет большое значение в осуществлении управления. Вспомните, как Варвара оступилась, когда они с Андреем пытались уйти от погони? Этот момент символизирует сбой в управлении. «Теперь уже нам никто не поможет».



Но на помощь приходит ослик, к которому Андрей проявил человечное отношение. Это означает, что человек с Человечным строем психики, всегда может рассчитывать на помощь от Мироздания.



Чего нельзя сказать о россионских элитах, которые «довертелись» до животного строя психики и это хорошо показано в эпизоде обращения царевича в пса. «Кнутом от Мироздания» в этом случае послужила палка в руках дьяка (управленческих структур).

Ещё нам бы хотелось сделать акцент на понимании любви (просим не путать с инстинктом продолжения рода) Глобальным Предиктором. Какую песню о любви Чудо-Юдо поёт в честь своих именин? «Бабушка козлика очень любила…» Вот такая она любовь у ГП.



Судя по отношению подземного царя к женихам можно сделать вывод, что Глобальному Предиктору глубоко безразлично, кто именно будет исполнять роль властвующих элит, лишь бы те справлялись с этой ролью, а главное, оставались подконтрольными ГП.

Кстати об именинах Чуды-Юды. Именины – это день памяти святого, имя которого было дано христианину при крещении. В нашем случае мы сделали вывод, что именины подземного царя – это день наречения имени.



А вы слышали о ГП до того времени, как его нарекли Глобальным Предиктором авторский коллектив ВП СССР? Вот именно со времени этого наречения и превратился Чудо-Юдо в козла безрогого. Именно таким эпитетом в сказке его наделила и няня, и один из мишек.



Почему козёл безрогий? А вспомните, каким образом изображается сатана в христианской традиции? А с распространением книг АК ВП СССР ему-то рога и пообломали.



Поедание подземным царём торта в виде своей же головы означает, что ГП как явление, изживёт само себя, когда человек, обладающий Человечным строем психики научится жить в гармонии с природой согласно Законам Мироздания.



Подобную картину мы увидим и после возвращения Андрея Еремеевича из подземного царства, когда он окружённый мамками-няньками поедает торт в виде дворца Еремея.



А сам Еремей горько вздыхая, будет наблюдать за этим из окошка, держа свою шутовскую корону в руках. Это символизирует, что нынешняя толпо-элитарная система управления будет изжита. Здесь нам бы хотелось обратить внимание читателя на тот факт, что само собой это не произойдёт! Ключевым здесь является обретение человеком знаний для осуществления концептуального управления и освоения своего генетического потенциала.



При этом нравственность человека, а значит и самого общества будет основополагающим аспектом. Таким образом, не сложно сделать вывод, что только от нас с вами зависит, будет ли реализована в реальности, заложенная в этой сказке матрица освобождения от гнёта ГП и осуществление управления на основе соборности и справедливости.



Сможем ли мы понять, что человек, обманутый нынешней системой образования, стал основным паразитом на планете Земля? Хватит ли у каждого из нас воли заняться самообразованием и повышением своей меры понимания? Сумеем ли понять, что только став концептуально грамотными, люди научатся жить в гармонии с природой и решать любые задачи без ущерба для себя и среды, в которой проживают?

Нам необходимо осознать, что исчезновение Глобального Предиктора не решит наших проблем.



Следует понимать, что ГП, это не конкретный человек и даже не определённая группа людей, а власть идей и концепций, которая в свою очередь на более низком уровне и может осуществляться определёнными людьми (жрецами-иерофантами). Глобальный Предиктор на нашей планете менялся уже множество раз.



И сейчас, когда пришло время очередной смены, мы должны понимать, что если сам человек не станет концептуально грамотным настолько, что будет способен осуществлять управление самостоятельно, Мироздание незамедлительно создаст для нас нового ГП, который будет соответствовать уровню нашей нравственности и невежества.



Потому как без управления цивилизация существовать не может. Но соглашаясь на управление извне не стоит надеяться, что такое управление будет заинтересовано в вашем благе.



Так что выбор за вами.