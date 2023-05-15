Литературное наследство. Михаил Афанасьевич Булгаков. 1891-1940. Серия 1 (1978)
Литературное наследство. Михаил Афанасьевич Булгаков. 1891-1940. Серия 1
Год производства: 1978
О жизни и творчестве писателя Михаила Булгакова.
Вступительное слово писателя Валентина Катаева
Документальный фильм "Литературное наследство. Михаил Афанасьевич Булгаков. 1891-1940. Серия 1"
Гл. ред литературно-драматических программ, 1978 год
Автор сценария – Константин Симонов
Режиссер – Дмитрий Чуковский
Оператор – Марина Голдовская
Ведущий – Константин #Симонов
#литература #булгаков
Литературное наследство. Серия 1 – https://youtu.be/8M9iLD5Qrc0
Литературное наследство. Серия 2 – https://youtu.be/BXwaGmP6qI4