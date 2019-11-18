Путями ветров.

Изображения древнего персидского бога Ахуры-Мазды в "летательном аппарате". В руках у него что-то похожее на руль.

Где те знания, которые мы потеряли в потоке информации? (Т. Эллиот)

Сначала мы и не думали углубляться в эту тему. Тем не менее, собирая материалы к книге, не раз наталкивались (однако, большей частью в иностранной литературе) на упоминания про "Виманику Шастру": якобы существовал, написанный в Майсуре 2300 лет тому назад, древнеиндийский манускрипт, где речь шла о конструкциях летательных аппаратов. Но кто ж знает, существовал ли он на самом деле, или это просто выдумка?

Полагаться на пересказы не хотелось: слишком уже часто ради сенсации зарубежные авторы придумывают еще и не такие "открытия". Разве могло в IV ст. до н.э. существовать отдельное произведение, посвященное исключительно летательным аппаратам? Пусть уже эпические герои пользуются небесными колесницами — таких упоминаний в индийском эпосе вволю, — но чтобы с такими подробностями? Невероятно. Может, это еще одно собрание мифов об огненных колесницах индийских богов? Вот если бы собственными глазами увидеть манускрипт, а еще и почитать его, правда, не без помощи специалистов, так как написан он на санскрите...

Узнав, что наш приятель, кандидат физико-математических наук, астроном О. Ф. Филин собирается в Индию на международный симпозиум, где должны были рассматриваться вопросы о звездах с дефицитом водорода, который планировали провести в Майсуре, мы — ради шутки, конечно, так как кто ж на такое и в самом деле будет возлагать надежды? — попросили его поискать там ту сказочную "Виманику Шастру".

Возвратившись из Индии, О. Ф. Филин и в самом деле привез нам свежие фотокопии страниц "Виманики Шастры"! И не на санскрите, а на английском языке! А немного спустя, недели через три, поступила бандероль из Калькутты: профессор Д. К. Канджилал прислал свою книжку "Виманы в Древней Индии", которая только что вышла из печати.

Так родился этот раздел.

Человека всегда влекло небо. Наблюдая, как свободно парят в нем орлы, как быстрыми стрелами проносятся стрижи и ласточки, как беззаботно порхают крыльями мотыльки, он мечтал летать, как они.

Из седой древности дошли до нас пересказы и легенды о полетах людей. Это и народные сказки о летающем корабле, на котором путешествовали герои, и о ковре-самолете, и про сапоги-скороходы, которые переносили героя через горы и моря, и легенда древних греков о мастере Дедале, который сделал для себя и своего сына Икара крылья из птичьих перьев, слепив его воском. На этих крыльях Дедал с Икаром убежали из плена. А во время полета Икар неосмотрительно поднялся весьма высоко и приблизился к Солнцу. Горячие солнечные лучи растопили воск, крылья рассыпались, и юноша упал в море, которое с того времени носит название Икарийского...

Склоняли свои мудрые головы над чертежами Леонардо да Винчи и Михаил Ломоносов, стараясь создать летательные аппараты. И бросались с колоколен бесшабашное храбрые умельцы, одев на руки самодельные крылья... Во времена Ивана Грозного смерд Никитка смастерил крылья "аки птичьи" и выполнил несколько полетов в присутствии самого царя. Царь "поблагодарил" холопа, приказав: "Человек не птица, крыльев не имать. Аще же представит себя аки крылья деревянны, противу естеству творит. Это не божье дело, а вот нечистой силы. За сие содружество с нечистой силой отрубить выдумщику голову. А выдумку, аки диавольскою помощью снаряженную... огнем сжечь".

Но Никитка, наверное, не был первым, кто попробовал летать. В памятнике древней русской литературы "Молений или посланный Даниила Заточника большому князю Ярославу Всеволодовичу" (переяславскому. — Авт.), которое специалисты датируют XII — XIII веками, хотя первый список известен лишь с XVI века, автор жалуется на поведение некоторых бояр и пишет: "...а иныи летает с церкви или с высокия полаты, наволочить крылья имея", то есть кое-кто из бояр развлекался тем, что делал крылья из ткани и летал на них с церкви или с высокого здания.

Минули столетия, прежде чем в 1882 году оторвался от земли на несколько секунд паровой аэроплан О. Можайского. Через двадцать один год (1903) самолет братьев Райт продержался в воздухе уже целый час.

Но были ли это первые в истории человечества официально зарегистрированные летательные аппараты?

В 1907 году в Бомбее вышла книга под названием "Прачина Виманакалоха Содха". Ее автор, учитель Шри Тальпули, утверждал, что он создал и испытал в полете в 1895 году летательный аппарат — виману. Машина была создана на основе текстов древних индийских книг, среди которых автор вспоминает "Ригведу" и... "Виманику Шастру" Махарши Бхарадваджи. Отсюда можно сделать вывод, что эта последняя была известна кому-то в Индии еще в 1895 году.

Сначала изобретатель создал небольшую модель аппарата, близкого по конструкции к типам виман "Марутсаха" и "Пушпака". Эта модель была показана на выставке, организованной бомбейским Обществом искусств в 1890 году, где ее, в частности, осмотрел и верховный судья Бомбея Шри Махадео Ранади. Он одобрительно отнесся к работе изобретателя, тем не менее посоветовал обратиться за консультациями к западным экспертам. Тальпули не стал этого делать, опасаясь за судьбу своего изобретения и свою собственную. Затем он построил аппарат побольше, который сам поднял в воздух в 1895 году в местности Чаупати недалеко от Бомбея. За полетом наблюдала большая группа людей, среди которых были правитель княжества Барода Шри Сайяджирао Гекавад и известный бомбейский деятель Шри Лалоджи Нараян. Аппарат поднялся на 500 метров и благополучно приземлился. О подробностях конструкции машины Тальпули не пишет, упоминает лишь, что она была оборудована автоматическими устройствами для спуска и контроля за направлением движения.

О дальнейшей судьбе Тальпули известно мало. Еженедельник "Махарати Дейли", который выходил в Бомбее, в номере от 21 сентября 1952 года сообщил, что после смерти жены Тальпули потерял всякий интерес к авиации и оставил свои опыты. В 1917 году он умер, а наследники продали аппарат, модели и все, что было с ним связано, английской фирме Ралли. Это и все. Почти так же историю Тальпули передает индийский еженедельник "Серчлайт" ("Прожектор"), который выходил в городе Патна.

А саратовский писатель В. Казаков рассказал про "крылатую машину" итальянского монаха Андреа Гримальди Валанде, на которой изобретатель перелетел через Ла-Манш из Кале в Дувр. Об этом будто был помещен очерк в газете "Лейденский вестник" 21 октября 1751 года. Более того, по словам В. Казакова, в Италии сохраняется письмо из Лондона, в котором содержится подтверждения этого факта, а во французском городе Лионе — заверенное тремя академиками научное описание этой "птицы", где опять-таки утверждается, что "Грмимальди успешно осуществил перелет из Кале в Дувр в 1751 году". Других документов нет. Не сохранилась, разумеется, и сама "крылатая машина"... А еще раньше?

..Музей исторических драгоценностей в столице Колумбии Боготе. Группы туристов толпятся возле витрин, за стеклом которых поблескивают блюда и кинжалы, скалят нефритовыми зубами маски ягуаров, мерцают драгоценные камни орнаментов. Среди этих вещей, изготовленных древними индейцами еще доколумбовой эпохи, скромно прислонилась небольшая статуэтка из золота, которая в каталогах музея значилась как "птицеподобная" фигура. Мало кто из туристов долго задерживал на ней взгляд.

Треугольные дельтовидные крылья, заостренный нос, высоко поднятый вертикальный хвост-стабилизатор этой доколумбовой золтой птички из города Богота (Колумбия) делают ее очень похожей на современные сверхзвуковые самолеты.

И все же обнаружился посетитель, которого поразила именно эта невзрачная фигурка, — геолог Андерсен. Опытный глаз сразу заметил странные технические детали древней "птички": треугольные дельтовидные крылья, заостренный нос, высоко поднятый хвост-стабилизатор. "Это же модель сверхзвукового самолета!" — удивленно воскликнул геолог.

Андерсен добился разрешения на проведение специальных исследований этой фигурки. Трое квалифицированных американских аэродинамиков, в том числе и известный авиаконструктор Артур Юнг, выполнили тщательные обмеры, сделали вычисления, подвергли испытанию "птичку" в аэродинамической трубе, где продувают модели самолетов, и подтвердили: это будто бы и в самом деле модель летательного аппарата, еще и рассчитанного на гиперзвуковой полет. Возраст фигурки — доколумбовая эпоха, не меньше тысячи лет. Удивительно! Что послужило инкскому — или и доинкскому — мастеру образцом для такой модели? Что вдохновляло на создание этой фигурки? Ныне еще никто не попытался ответить на этот вопрос... Стоит взять на заметку еще одно маленькое сообщение, которое недавно промелькнуло в печати: очень похожую золотую "птичку" будто бы нашли археологи во время раскопок древнеиндийского города Мохенджо-Даро...

В 1898 году в Египте в районе Саккары было раскопано погребение вельможи Па-Ди-Имена, который жил приблизительно в III ст. до н.э. Точный возраст этого погребения неизвестен, кое-кто из археологов относит его ко временам Древнего Царства, то есть считает намного более древним. Среди различных предметов там была найдена маленькая фигурка из сикомора (твердое дерево, похоже на граб), которая весила 32 грамма и напоминала птицу. Ученые-зоологи даже старались определить, к какому именно крылатому племени она принадлежит, но так и не смогли этого сделать, и скульптура потерялась среди других экспонатов. Почти 60 лет пролежала она в музее рядом с обломками старо-египетской керамики.

В конце концов на нее наткнулся каирский профессор Халил Мессиха. Ученый обратил внимание, что "птичка" слишком уж обтекаема, что крылья у нее длиной 18 см, выгнуты как-то иначе, чем у настоящей птицы, и самое главное: отсутствующая у любых пернатых вертикальная деталь на хвостовом оперении, которая напоминает руль поворота современного скоростного самолета. Мессиха долго и внимательно изучал находку археологов и со временем, проконсультировавшись со специалистами в области авиации, уверенно заявил: "Это не птица, а миниатюрная модель планера!" В связи с этим "Бюллетень ЮНЕСКО" писал: "Если гипотеза доктора Мессихи подтвердится, то это будет означать, что древние египтяне знали законы полета!"

Профессор не ограничился лишь только предположениями. Он построил из легких материалов большую модель планера, где точно и полностью воссоздал все странные конструктивные особенности древней "птицы". И вот, выбрав погожий день, когда дул лишь слабый ветерок, он запустил ее. Планер Халила Мессихи осуществил успешный полет!

Свой славноизвестный планер профессор Халил Мессиха сделал по образцу этой древнеегипетской модели.

В 1977 году египетское Министерство гражданской авиации наградило профессора Мессиху орденом "За заслугу", таким образом отметив его успехи в исследовании по вышеупомянутым вопросам, а через два года он получил вторую такую награду от организации "Уорлд аэроспейс эдьюкейшн", которая занимается научно-популяризаторской деятельностью в области аэрокосмической техники. И снова возникает вопрос: что послужило образцом для такой древнеегипетской модели?

Но кроме моделей древних летательных аппаратов, в распоряжении ученых есть и их изображения. Расскажем про самые интересные.

В 1952 году археолог А. Рус раскопал на территории города древних майя Паленке (современный мексиканский штат Чиапас) погребение в Храме Надписей, где содержался саркофаг. Как считает ученый, там в VII ст. н.э. был похоронен жрец или правитель ("халач-виник").

Его коллеги склоняются к мысли, что это может быть погребение легендарного просветителя майя Кукулькана, рассказы о действиях которого дошли до наших времен в надписях и в фольклоре.

Одна из легенд повествует про его умение летать. На каменной крышке саркофага нанесен сложный рельеф. Именно он и является предметом споров.

В центре барельефа изображен юноша с характерным профилем лица народности майя, одетого по моде того времени: коротенькая юбочка, браслеты на руках и ногах, высокая прическа. Он сидит в каком-то сложном запутанном устройстве, наклонившись вперед и напряженно вглядываясь у хитросплетение линий и полос. Официальную точку зрения археологов по поводу расшифровки этого рисунка высказал В. Гуляев: "Юноша, который сидит на маске страшилища смерти, олицетворяет собой и человека, который всегда возвращается в землю, и маис (кукурузу), зерно которой, прежде чем прорости, должно быть закопано в землю. "Крест", на который смотрит этот человек, снова-таки символизирует маис — растение, которое появляется из земли, чтобы стать пищей для человека". Итак, юноша, который сидит под кустом кукурузы?

Но есть и другая точка зрения. Советский писатель-фантаст, доктор технических наук О. Казанцев, а также японский инженер И. Матцимура и швейцарский писатель и археолог-любитель Э. фон Деникен считают, что барельеф — своеобразный чертеж, который воссоздает в разрезе очень сложный летательный аппарат. В соответствии с их пониманием рисунка, юноша сидит в этом аппарате (чертеж, по их мнению, следует рассматривать не вертикально, как это делает В. Гуляев, а горизонтально), наклонившись вперед, положив руки на пульт управления и вглядываясь в перископический прибор наблюдения. В передней части аппарата можно увидеть открытые наружу каналы, по которым внутрь попадает воздух (его символизируют три пузырька). Он проходит по каналам в кормовую часть аппарата. За кормой выразительно видны языки пламени, которые вырываются из сложного устройства, расположенного позади пилота.

Казанцев и Матцимура находят на этом "каменном чертеже" схематические изображения таких узлов летательного аппарата с воздушно-реактивным двигателем, как турбокомпрессор, камера сгорания, газовая турбина и т.д. Они обращают внимание на сугубо технические детали: заклепки на устройстве, которые находятся возле ноги пилота, а также на маховичок на уровне и ниже его колена (но майя же не знали колеса!). Левой пятой "пилот" будто нажимает на какую-то педаль. Итак, чертеж одноместного реактивного летательного аппарата, возраст которого по меньшей мере тысяча лет? Оставляем читателям право выбирать ту интерпретацию рисунка, которая им кажется наиболее обоснованной.

И еще один рисунок, о котором в свое время много писала иностранная печать. Среди фресок монастыря Высокие Дечаны в южной Югославии, который был сооружен в XIV веке (а точнее — церковь которого), нашли странные изображения. На фреске "Распятия" ангелы летят по небу не с помощью "обычных" ангельских крыльев, а в каких-то странных аппаратах, которые напоминают спутники. Журнал "Свет", который впервые напечатал изображение этих фресок, даже поместил для сравнения фото трех первых советских спутников Земли. "Космических кораблей" на дечанской фреске два, они летят друг за другом с запада на восток. В первом "аппарате" сидит человек без обычного ангельского ореола. Одной рукой он держится за что-то похоже на рычаг управления и осматривается назад, будто следя за полетом второго "аппарата". В заднем "корабле" тоже сидит аналогичный "пилот", отнюдь не похожий на ангела. Его рука также лежит на "руле управления".

Оба корабля имеют обтекаемую каплеподобную форму. Выразительно видны "реактивные струи", которые вырываются из аппаратов и еще больше подчеркивают стремительность полета. Персонажи, которые изображены в нижней части фрески (люди и ангелы), испуганы, будто это зрелище может их ослепить, а звук аппаратов — оглушить.

Анализ дечанских изображений проводил советский ученый В. И. Авинский, которого мы уже не раз вспоминали в этой книге. После консультации со специалистами по аэродинамике он сделал такой вывод:

"Анализ двух 'странных' фигур из фресок Дечанского монастыря в Югославии показал, что эти — на первый взгляд разные — фигуры являются модификацией одного предмета. Если их привести к одному масштабу и развернуть одну из них на 180°, то увидим почти точное совпадение проекций. Обе проекции накладываются одна на одну. Вдобавок, в одной из конструкций можно заметить аналогию с бескрылым летательным аппаратом типа 'Аэродин'. Каплеподобный фюзеляж, носовой конус с углом порядка 15° (таким самым, как у Ту-144 или 'Конкорда'), штыревые опоры-стабилизаторы, сопла двух двигателей — маршевого и рулевого. Левый фрагмент фрески можно рассматривать, как типичную картину вхождения космического аппарата в плотные слои атмосферы. Видно пламя, которое вырывается при кинематическом разогревании обшивки. 'Лобовая' часть фюзеляжа, толщина которой в 2-2,3 раза превышает толщину боковых стенок, четко выражена. Стабилизаторы прижаты к конусу. Очертания аппарата напоминают падающую каплю. Такая форма оптимальна именно для входа в плотные слои атмосферы.

На правом фрагменте изображен такой же самый аппарат, но во время полета в крейсерском режиме. Сориентированный конусом по направлению полета, он имеет снарядоподобную форму, наиболее эффективную для полетах при гиперзвуковых скоростях. Стабилизаторы повернуты назад и могут выполнять активную роль при управлении аппаратом. Такой аппарат удобен для вертикального взлета, вертикальной или горизонтальной посадки с использованием одного и того же основного двигателя.

У дечанского аппарата есть аналоги в современной технике, например американская космическая 'лодока' с двигателем типа 'Синерджет'. Его контуры как бы срисованы с 'дечанского'."

Итак, как считает В. И. Авинский, дечанские "корабли" напоминают некоторые современные экспериментальные сверхзвуковые летательные аппараты в разных фазах полета. Если такое понимание дечанских фресок правильно, то опять же таки возникает тот же вопрос: что было образцом для средневековых сербских иконописцев? Впрочем, не только для сербских.

Недавно в старинном грузинском храме Светицховели в городе Мцхета была реставрирована фреска ХIII столетия "Распятие". На ней также изображены странные дископодобные аппараты с "реактивными" струями, которые очень похожи на дечанских "кораблей". Напрашивается вопрос: древние иконописцы сами видели эти летательные аппараты, или они пользовались более древними источниками, на которых эти аппараты были изображены, но которые не дошли до наших времен? А может, это лишь результат их творческого воображения?

Все упомянутые нами "модели" и "чертежи" древних летательных аппаратов дошли до нашего времени, к сожалению, без объяснительных текстов. Тем не менее имеются и описания некоторых летательных аппаратов. Наиболее интересные из них находятся в богатейшем литературном наследстве Древней Индии.

Первые упоминания о летательных колесницах или машинах, которые носят название виман, встречаются в Ведах — древнейших священных книгах индийцев, которые содержат гимны, обрядовые законы и прочие тексты. Возраст Вед точно не установлен. Европейские ученые относят их к I — II тысячелетиям до н.э., хотя и подчеркивают, что это период не их создания, а литературной записи. Сами ж индийские ученые считают Веды намного более давними и датируют их III тысячелетием до н.э., а индийский исследователь Шри Талак даже к VI тысячелетию до н.э.

"Яджурведа" (третья Веда) рассказывает о летательной машине, построенной двумя братьями Ашвинами; аналог этих братьев есть в древнегреческой мифологии: братья Диоскуры — Кастор и Полидевк. А в "Ригведе" (первой, главнейшей из Вед) встречаются упоминания об экипажах, которые движутся без коня в воздухе, перевозя богов или смертных. Эти упоминания находим в гимнах, посвященных Ашвинам, Рибхусу и другим богоподобным существам.

Как рассказывается в одном из них, воздушная колесница-вимана, построенная Рибхусом, могла лететь в небе среди туч "быстрее, чем мысль". Эта вимана была треугольной формы, трехэтажная, имела два крыла, и вели ее три пилота. Три ее колеса оставляли следы, когда машина двигалась по земле. Кроме пилотов, на ней могли полететь 7-8 пассажиров. Она могла садиться и на воду: именно так вимана спасла царя Бхуджъю и его семью, которые пострадали во время кораблекрушения в шторм. Интересно описание колесницы: "Колесница двигалась, как птица в небе, поднимаясь к Солнцу и к Луне и спускаясь на Землю с громким звуком". Упоминается также, что вимана летала выше туч, то есть где-то на высоте 8-10 километров.

В "Ригведе" говорится о трех подобных колесницах. Очень интересно описание полета колесницы, которая принадлежала Марутам. Когда она поднималась ввысь, дома и деревья дрожали, а небольшие растения неукротимый ветер вырывал с корнем, в пещерах звучало страшное эхо, а небо, казалось, вот-вот разорвется на шматки или расколется от могучего звука, который издавал воздушный корабль. Сказано также, что виманы изготовлялись из трех металлов: золота, серебра и железа. Как в "Ригведе", так и в "Яджурведе" несколько раз упоминается жидкое горючее для виман, которое помещалось в специальных баках. По "Ригведе", таких баков было четыре: три сверху, а один снизу, причем этот последний был изготовлен не из металла, а из "кожи".

Исследования Вед и других древних индийских текстов, где упоминаются летательные аппараты (вообще таких источников около двадцати), провел профессор-санскритолог из Калькутты Дилип Кумар Канджилал, который в 1985 году издал книжку "Виманы в Древней Индии", о которой мы рассказывали раньше.

Он не сомневается в реальном существовании описываемых Ведами летательных аппаратов. В соответствии с его реконструкцией, вимана Вед имела треугольную форму. Такая (то есть дельтовидная) форма ее крыльев может указывать на способность аппарата осуществлять сверхзвуковой полет (это же подтверждается и скоростью машины: "быстрее мысли" и "быстрее ветра"). Аппарат имел три колеса, которые, возможно, втягивались (в тексте есть упоминание, что их временами не было видно). А "три колонны" — это скорее всего какие-то опоры или устройстве для посадки.

Этот летательный аппарат был относительно небольшим, так как брал на борт лишь 7-8 пассажиров. По мнению авиационных специалистов, он был около 3-х метров в ширину, 4,5 м в длину и весил 7-9 тонн.

Анализируя описания материалов, из которых создавались виманы, профессор Канджилал подчеркивает, что древний автор, который не знал их происхождения, вынужден был применять те термины, которыми пользовались его современники. Поскольку ни золото, ни серебро не могут быть материалами для летательных аппаратов, то упоминание о них свидетельствует о том, что: 1) это были металлы или сплавы, внешне похожие на золото и серебро; 2) корпус виманы могли подвергнуть специальной обработке, такой, скажем, как анодирования, что делало его похожим на упомянутые металлы. Что же до железа, то это могла быть сталь или другой сплав.

И именно здесь уместно привести описание выезда космической ракеты из монтажно-испытательного корпуса на Байконуре, сделанное известным советским пилотом-испытателем М. Галлаем в книге "С человеком на борту": "Ракета медленно выползает из мрака. Вот ее нижний срез пересекает границу тени и света — ярко вспыхивает серебром теплоотражающее покрытие, золотом сопел двигателей, красным цветом их ободков. Разумеется, ни серебра, ни золота здесь нет. Есть титан, бронза, сталь — но кто в наш технический век скажет, что эти рабочие металлы менее благородны?" Похоже, или нет?

Горючее, на котором работала ведическая вимана, было четырех видов: "мадху", "сома", "анна" и "раса". Профессор Канджилал дает пояснения этим санскритским терминам. "Мадху" — мед, "сома" — жидкая субстанция или сок, "анна" — жидкость, изготовленная из вареного ферментированного риса, а "раса" — вероятнее всего ртуть. Речь может идти, как считает автор, о спирте, изготовленном из меда, сока растений или риса. Т.е., в баках виманы мог содержаться спирт, возможно — масло, а также ртуть. Канджилал подчеркивает, что, хотя его реконструкции и не базируются на неопровержимых доказательствах, они все же могут иметь основания, так как технические описания в древнем тексте вполне реальны и не противоречат известным ныне законам аэронавтики.

Но самый яркий отголосок вековой мечты человечества о полетах, видимо, находится в литературе Древней Индии. Герои всемирно известных эпосов "Махабхарата" и "Рамаяна" часто путешествуют на небесных колесницах. "Махабхарата", или "Сказание о большой битве потомков Бхараты" — выдающийся памятник древнеиндийского героического эпоса. Он состоит из 18 книжек и по объему в восемь раз превышает "Илиаду" и "Одиссею", вместе взятых. Автором "Махабхараты" считают легендарного мудреца Въясу. Время его создания теряется в седой древности, но основная часть была литературно оформлена, как считают европейские ученые, в X-VIII ст. до н.э.

"Рамаяна", автором которой считают поэта Вальмики, составлена в III-II ст. до н.э., тем не менее в ней идет речь о событиях, которые происходили раньше тех, которые описаны в "Махабхарате".

Главный герой "Махабхараты" — Арджуна летает на воздушной колеснице бога Индры, и сам Индра дает ему в пилоты своего любимого возничего Матали. Арджуна победил асуров — демонов, которые воевали с богами. Колесница Индры имеет "бока из железа" и всю ее "покрывают крылья". А другой персонаж, царь Упарикара Васу, получив в дар от Индры "блестящую воздушную колесницу", так ею восхитился, что оставил все дела и целыми днями носился в небе.

Кроме летающих колесниц-виман, в "Махабхарате" описаны огромные, сиявшие как серебро, летающие города, где жили боги и демоны. Было в этих городах достаточно пищи, воды и всего необходимого для жизни, а также средства для защиты и оружие. В воздушных городах были широкие ворота, через которые могли свободно залетать и вылетать виманы. Они двигались в небе, как современные спутники или космические станции.

В одной из 18 книг, "Сабхапарване", говорится про такой город, который вращался вокруг Земли, — Хираньяпур ("Город золота"), который выстроил бог Брахма, а охраняли демоны. Арджуна атаковал этот космический город на своей вимане. Тем не менее демоны-охранники отразили нападение с помощью могущественного оружия. Жестокая битва Арджуны с летающим городом происходила то высоко в небе, то над океаном. После изнурительной борьбы Арджуне все-таки удалось попасть в город могущественной волшебной стрелой, которая разнесла его на куски, упавшие на Землю. Интересно, что подобную историю встречаем и в Ведах.

Герой эпоса "Рамаяна" — Рама захватил волшебную колесницу демона Равани, которая напоминала "холм с заостренной верхушкой" (то есть была ракетоподобной). В тексте нет ни одного упоминания о горючем или о том, были ли у нее крылья. Зато рассказывается о комфортабельных комнатах, "где стояли чудеснейшие сиденья". Колесница с грохотом поднималась в воздух, вздрагивали горы, гремел гром, пылали леса. По размерам она больше, чем ведическая вимана. Тем не менее она двигалась с дозвуковой скоростью, которая, видимо, не превышала 300 км в час (так как вимана одолевала 2300-километровое расстояние от Цейлона до города Аджохья в Северной Индии за 8 часов с двумя между ними посадками). Да и летела она на значительно меньшей высоте — 2-2,5 км, чем ведическая вимана.

Писал про виманы и древнеиндийский автор Калидаса (V ст. до н.э. в произведениях "Рагхувасам" и "Абхийнана-шакунталам" (в переводе — "Шакунтала"). В последнем, например, есть рассказ о том, как герой Дусианта сошел с неба в летающей колеснице бога Индры. Она двигалась "вдоль второго уровня ветров, который окружал Землю", то есть на высоте 8-11 километров. Когда же спускалась вниз сквозь пласты туч, ее колеса становились влажными, а вокруг вспыхивали молнии. И вот аппарат прошел сквозь тучи. Появились верхушки холмов и реки, можно было увидеть ветви деревьев, которых не было видно с большой высоты, и стала приближаться земная поверхность. Спускаясь с воздушного аппарата, Дусианта к своем пребольшому удивлению заметил, что никакого звука уже не слышно, тем не менее колеса продолжали вращаться, а сама колесница даже не касалась земли. Возничий богов Матали, который управлял колесницей, объяснил Дусианте, что это возможно благодаря особым волшебным свойствам воздушной машины бога Индры.

Теперь обратимся к книге "Брихаткатхашлокасанграха" ("Выбранные строки из Большого Слова") непальского поэта Будгасвамина. Это пересказ отдельных отрывков из "Брихаткатхи" — "Большого Слова" поэта Гунадгъи, который, как считают современные исследователи, жил и творил в III-IV ст. н.э. Один из его героев, царь Удаяна вознамерился облететь Землю на воздушной колеснице. К сожалению, созванные им ремесленники так и не смогли создать требуемый аппарат. Делу помог странствующий мастер, который сделал для царя "летающую колесницу, в которой уместилась вся царская семья". Удаяна облетел Землю, после чего направил корабль к столице Аванти, где именно происходил праздник. Корабль повис в воздухе, и Удаяна долго любовался праздничным зрелищем.

В книге "Катхасаритсагара" ("Океан сказаний"), рожденной гением кашмирского поэта Сомадеви (XI ст. н.э.), мы на каждом шагу встречаем выражения "воздушный корабль", "небесный корабль", "хитроумно сделанный летающий корабль" и т.п. Вот что пишет в своем комментарии И. Д. Серебряков, который в 1972 году перевел это произведение на русский язык, а в 1984 году (вместе с О. И. Микитенко) — на украинский: "... в отличие от обычных сказочных ковров-самолетов и летающих колесниц, Сомадева просто рассказывает о воздушных кораблях, которые двигаются в воздухе с помощью механических двигателей и преодолевают значительные расстояния с большой скоростью. Интересно также и то, что в рассказе Сомадеви эти воздушные корабли используются с разной целью: даже слонов перебрасывают воздушным путем, когда у одного из персонажей не хватило этой древней индийской военной силы".

Мы подошли с вами до интересного и вместе с тем странного места в наших поисках. Во всех рассказах из "Махабхараты", "Рамаяны", "Яджурведы" летающий корабль уже существует, и фигурирует он в тексте лишь как транспортное средство. Ничего не сказано про его творцов, а также о том, с помощью чего он летал. Приводятся лишь впечатляющие детали полета: грохот, рев, огонь, неистовый поток воздуха, что характерно для фольклорных и эпических произведений. Так гиперболизировалось и подчеркивалось могущество сказочного корабля и его властителя. Тогда, может быть, "виманы" и "яны" (летающие колесницы) индийского эпоса не что иное, как, скажем, вариант сказочных ковров-самолетов?

Но удивляет то, что в подавляющем большинстве индийских эпических произведений герои неизменно и как бы совершенно обычным образом путешествуют почти исключительно на воздушных кораблях, в то время как в фольклоре многих других народов они если и способны летать, то большей частью на сказочных живых существах, таких, как Конек-горбунок, драконы, змеи, джины, ифриты и т.п. И только в отдельных случаях появляются особые "транспортные технические средства": ступа и метла Бабы Яги в русских сказках, летающий корабль в известной украинской сказке, знаменитейший арабский ковер-самолет, сапоги-скороходы, волшебные башмачки и т.п.

Все эти "транспортные средства" являются сугубо сказочным приемом, вспомогательным средством развития сюжета. Творцам сказок не было никакой необходимости детально рассказывать, как именно устроен тот или другой летающий корабль или ковер, не говоря уже о волшебных ботинках. Для содержания сказки это не имело никакого значения. Другое дело — в индийской литературе. Но об этом — речь дальше.

Упоминания о летательных аппаратах или колесницах неизменно присутствуют в индийской классике по меньшей мере на протяжении 2500 лет, начиная от "Ригведы" и вплоть до Будгасвамины и Сомадеви. "И что же там такого? — пожмет плечами языковед или историк. — Для того он и есть эпос — созданный народом и позднее пересказанный поэтами миф. Разве только индийцы традиционно повторяют эпические приемы?"

А в сущности говоря, что оно такое — миф?

"Миф — это не сказка, даже рассказом его можно назвать лишь с большими оговорками. Миф отображает мироощущение и миропонимание эпохи его создания. С древнейших времен человеку приходилось не только реагировать на окружающую среду, но и сознавать, осмысливать ее. Воспринимая и обобщая явления, стараясь их понять, человек мог рассказать об этом лишь в выражениях, присущих ее пониманию. Миф отображает взаимоотношения человека с внешним явлением в своеобразном словесном виде, то есть в сюжетном рассказе", — пишет выдающийся советский ученый-востоковед И. М. Дьяконов.

Итак, может, и в самом деле то, о чем мы рассказали, отнюдь не сказки? Давайте-ка наберемся отваги и сделаем невероятное предположение: жители Древней Индии умели строить летательные аппараты и пользовались ими в повседневной жизни. Но такая машина была очень дорогой, сделать ее было нелегко, вдобавок, наверное, все держалось в строгой тайне. Поэтому разрешить себе роскошь иметь такую "игрушку" могли лишь очень зажиточные люди, большей частью — правящие круги. Учитывая то, что владение таким аппаратом имело еще и незаурядную боевую роль (вспомните комментарий И. Д. Серебрякова!), можно легко представить, что каждый такой "самолет" был вещью редчайшей, но не чудом! Тогда станет понятным и другое: если подобной виманой владеют вельможи, то как же могут обойтись без нее (разумеется, намного роскошной и более мощной) могущественные боги и герои?

Очень привлекательная гипотеза! Но ради справедливости следует сказать, что ни одной археологической экспедиции пока что не удалось наткнуться на остатки чего-то подобного...

А можно ли причислить к "свидетельствам" и такой реально существующий факт?

Один из авторов этой книги в 1980 году побывал в Индии. В археологическом музее в Дели его внимание привлек камень с эдиктом царя Ашоки. Царь Ашока (263-232 гг. до н.э.) из династии Маурьев издал ряд эдиктов, которые представляли собой своеобразный кодекс морально-этических правил поведения подданных (дхарму). Эти эдикты еще и ныне можно увидеть по всей Индии: они высечены на скалах и колоннах.

Так вот, в четвертом пункте эдикта, который экспонируется в делийском музее, сказано: "...Провозглашение дхармы сопровождается ударами в барабан: таким образом можно достичь большего, чем было на протяжении сотен столетий, когда, чтобы привлечь внимание народа, использовали показ небесных колесниц, огненных пуль и слонов".

Неужели во времена Ашоки народу в самом деле демонстрировали реальные "транспортные средства", которые могли летать? Остатки "небесных колесниц" не сохранились, но запись в историческом документе существует!

Еще на рассвете индийской истории бытовал санскритский термин "вимана видья", то есть наука о строительстве и пилотировании летательных аппаратов. Случайно ли в "Махабхарате" упоминается про "хранителей машин-виман", то есть людей, которые хранили виманы в специальных местах? А Ч. Н. Мехта в книге "Полет Ханумана на Ланке" (Бомбей, 1940 год), своеобразном комментарии-исследовании "Рамаяны", упоминает, что виманы хранились в особых "вимана-григах", то есть современным языком — в ангарах. Возникает вопрос: зачем было создавать специальную терминологию, если не существовало "транспортного средства"? Кстати, даже языковеды окончательно поняли, что именно означают в объединении с выражением "вимана" санскритские слова "вайхаджаси" (летающее) и "гаганкара" (воздушный), лишь тогда, когда люди научились строить самолеты...

Но вернемся к "Океану сказаний" Сомадеви. В одном из разделов автор рассказывает о двух братьях-плотниках, больших мастерах и умельцах — Пранадхара и Раджъядхара. Старший, Пранадхара, любил погулять, растранжирил все свое имущество и, когда совсем обеднел, то, несмотря на предостережения младшего брата, с помощью хитроумно сделанных гусынь-"роботов" начал похищать ценности из царской казны. Со временем Пранадхара заподозрили, и ему пришлось спасаться бегством. Накануне бегства он говорит младшему брату: "Утром царь о всем узнает и прикажет схватить нас, как воров. Ведь все знают, что лишь мы умеем делать разные механизмы. Есть у меня воздушный корабль, который от одного оборота рычага летит на целых восемьсот йоджан (старинная индийская мера длины, которая по разным источникам равняется от 12 до 16 километров. — Авт.). Полетим вместе на чужбину горькую...".

Но младший брат отказался, сказав, что на братовом корабле уже и так многовато пассажиров, поэтому он далеко полететь не сможет. Пранадхара полетел со всем своим семейством, а Раджъюдхара "...на рассвете, опасаясь гнева царского, зашел я на второй корабль, который сам построил... и сразу промчал двести йоджан. А еще повернул я рычаг — и еще двести йоджан промчал мой корабль, поглощая небесное пространство". Так братья разлучились. Потом, по разным обстоятельствам они независимо друг от друга построили еще два воздушных корабля и подарили их царевичу и его любимой, когда у царевича сломался летающий корабль, подаренный богами.

Тут мы должны сделать небольшое отступление и обратить внимание читателей на такое обстоятельство: во многих из упомянутых нами произведениях индийских авторов летающие корабли ломаются, попадают в аварии, разбиваются, распадаются, их чинят, ремонтируют и т.п. А где же вы видели, чтобы, скажем, волшебный ковер-самолет ломался?!

Ведь для того он и волшебный, чтобы спасать героя при любых обстоятельств, иначе он в сказке и вообще не нужен! А в индийских произведениях эти корабли раз от раза "капризничают", не помогают герою, а наоборот — создают для него препятствия, не очень-то и обусловленные сюжетной необходимостью.

Итак, Сомадева, который жил и творил в XI веке, был уверен, что воздушный корабль может быть создан не только богами, но и людьми. Более того, он считал, что такой "рукотворный" корабль отнюдь не хуже "нерукотворного" (если не лучше!).

Или возьмем книгу "Панчатантра". В ней есть рассказ о том, как в Древней Индии шестеро юношей сконструировали аппарат, похожий по описанию на дирижабль, который мог взлетать, двигаться в воздухе и садиться на землю. Что это — научная фантастика Древней Индии или сведения про утраченную со временем технологию?

И, наконец, расскажем про "Виманику Шастру", ссылаясь на то, что прочитали в ней самой и в книге профессора Канджилала.

"Вайманика Шастра" принадлежит перу мудреца Махарши Бхарадваджи. Точный период создания ее неизвестен. Текст книги был устно пересказан на санскрите неизвестным мудрецом пандиту Суббарайя Пиастре, а тот записал его между 1918 и 1922 годами. Рукописный перевод текста на хинди был известен в Северной Индии уже в 1918 году. Анализ языковых и других особенностей "Вайманики Шастры" на санскрите позволяет специалистам сделать вывод, что составлена она не позднее X ст. н.э. Как констатирует Дж. Джосиер, автор перевода на английский язык, работая над текстом, иногда он обращался за консультацией к авиационным специалистам. Поэтому ряд слов переведен современными техническими терминами ("телевизионный экран", "электризация" и т.п.), но смысл многих других санскритских слов остались неизвестными и непонятными, для них не смогли подобрать современных соответствий.

Махарши Бхарадваджа — историческое лицо. В соответствии с подзаголовком, "Виманика Шастра" является частью большого энциклопедического произведения Бхарадваджи "Все о машинах", который не дошел до наших времен. Книга содержит ссылки на 97 работ древних авторов, из которых по меньшей мере 20 касаются строения и принципа действия летательных машин.

В "Виманике Шастре" автор касается разнообразнейший вопросов создания, обслуживания и управления воздушными летательными аппаратами-виманами вплоть до таких подробностей, как режим питания пилотов, методы изготовления для них специальной защитной одежды и т.д. Перечислены 32 "секрета", которыми должен овладеть пилот, прежде чем ему можно будет доверить управление виманой. Часть из них мы можем понять, так как они входят в систему обучения и подготовки современных пилотов: например, необходимость учитывать метеоусловия во время полета, чтобы не попасть в зону грозы или воздушных потоков, которые могут повредить или уничтожить машину. Но другие секреты касаются знаний, которые нам сейчас неизвестны или непонятны. Так, например, седьмой секрет рассказывает, как сделать виману невидимой для врага; десятый и одиннадцатый секреты касаются свойства, с помощью которого вимана может увеличивать или уменьшать свои размеры ("сжимания" или "расширения"). Что-то подобное, но в значительно меньших масштабах могут делать разве что современные самолеты с изменяемой геометрией крыла.

Значительную роль в создании и функционировании виман играли устройства, которые называются зеркалами ("дарпана"). Некоторые из них по своему действию похожи на современные телевизионные экраны, другие, возможно, функционировали, как радиолокаторы: поглощали солнечные лучи, трансформируя их энергию в другие виды, и выполняли иные, непонятные для нас функции. Описание конструкции этих "зеркал" не представлено, правда, есть упоминание, как ими пользоваться. Например: "Поворачивая ключ в передней части виманы, можно достичь того, что дишампати янтра будет указывать направление, откуда приближаются вражеские самолеты". Описанные в "Виманике Шастре" виманы использовались главным образом как боевые самолеты, очевидно, они могли также выполнять спасательные и транспортные операции.

Одной из интереснейших и наиполнейших староиндийских книг, где описаны виманы, является "Самарангана Сутрадхара". Ее авторство приписывают царю Бходжи, который жил в XII ст. н.э. На то время, начиная с II ст. до н.э., Индия, в особенности ее северная часть, переживала многочисленные нашествия и вторжения кочевых племен — гуннов, афганцев, арабов и т.д. Были сожжены и разграблены университеты, храмы и прочие научные центры, где хранились сведения из разных областей знаний. Бходжа потратил много усилий, чтобы собрать и сохранить мудрость древней науки. Использовав свитки, которые остались, он составил ряд книг, из которых до нашего времени дошли копии лишь двух: "Юктикальтипатара" и "Самарангана Сутрадхара". Древнейшая копия, известная нам, датируется 1610 г.

Одна из летающих машин, которые упоминаются в этой книге, представляла собой "большой птицеподобный аппарат из легкой древесины: его части были крепко соединены друг с другом; внутри находились четыре крепких сосуда с жидкой ртутью ('раса янтра') и железные емкости с огнем, который поддерживался за счет сжигания древесного угля ('агникастха'); эти емкости были размещены под каждым из четырех сосудов. Машина летела с помощью воздушного потока, который создавали четыре крыла, которые двигались вверх и вниз. Движением управлял пилот, который сидел внутри, с помощью силы, получаемой за счет подогрева ртути" (цитируем книгу Д. К. Канджилала "Виманы в Древней Индии").

В "Самарангана Сутрадхаре" упоминается четыре типа виман: Рукма, Сундара, Трипура и Шакуна. Рукма-вимана была золотистого цвета и имела коническую форму. Сундара — блестящая и ракетоподобная. Трипура — трехэтажная, а Шакуна напоминала птицу. Наибольшим из всех аппаратов была Шакуна. Эта вимана состояла из 25 частей, которые современным техническим языком можно описать приблизительно так: днище-плита, пустотелая мачта, трехлопастные винты, воздухозаборные трубы, четырехсторонние отопительные устройства, что-то наподобие паровой машины вместе с электрогенератором, охлаждающий кожух, указатель направления, два крыла, передний двигатель и солнечные коллекторы. Рукма — и Сундара-виманы, кроме того, имели еще и газовый двигатель, металлические трубы, "ветродувку" и внешнюю оболочку из особого сорта железа. Трипура-вимана, как сказано в книге, могла двигаться по воде, по земле и в воздухе. При необходимости колеса втягивались в корпус, они также опускались и поднимались; если аппарат использовали как, скажем, амфибию, полости для колес надо было закрывать. Интересно, что при недостатке горючего вимана могла переходить на использование энергии от преобразователей солнечных лучей. Рукма-вимана развивала скорость "250 миль за 1 гхатику", то есть около 800 км в час.

В "Самарангана Сутрадхаре" есть удивительно подробные описания пассажирских кают, помещений для багажа и грузов, комфортабельных стульев, вентиляционных устройств и иллюминаторов. Даются также сведения о силе тяги, требуемой для полета, о способе поддержания стабильной тяги в полете и о том, как контролировать действия летательного аппарата. Авторы вспоминают и две разновидности жидкого горючего: ртуть и "расу". Сказано, что если огонь в нагревательных устройствах начинал ярко пылать, а ртуть становилась горячей, можно было услышать страшный звук, который напоминал львиный рев.

Следует подчеркнуть, что в древних индийских книгах, которые рассказывают про виманы, очень часто речь идет о ртути как о горючем или источнике движущей силы. Подогретая ртуть давит вверх, благодаря чему (а также от отдачи выхлопных газов) аппарат взлетает. Но здесь еще не все однозначно выяснено. Так, упоминаются несколько разновидностей этого вещества. Одну из них можно перевести как "ртуть", вторую — как "живое серебро", причем это не синонимы, хотя бы уже потому, что оба термина употребляются одновременно. Больше того, упомянута как жидкая, так и твердая (!) ртуть, а также ее разновидности, названные "живой" и "мертвой" ртутью, и т.п. Возможно, как думает проф. Канджилал, в отдельных случаях речь идет об амальгамах ртути?

А в самом деле, может ли ртуть привести в движение летательный аппарат?

В 1963 году советский ученый и писатель-фантаст О. П. Казанцев писал: "Что ж так заботливо скрывали жрецы в этом тексте (имеется в виду 'Самарангана Сутрадхара'. — Авт.), что они зашифровали под названием 'ртуть'? Не был ли это какой-либо особенно тяжелый металл цвета ртути, который содержал в себе силу, 'которая несет вихрь'? Таким металлом, как известно, мог быть уран!" Итак, О. П. Казанцев прямо намекает на ядерное горючее, то есть на аппарат с реактивным ядерным двигателем.

А советский исследователь Л. Заславский пришел к выводу о возможности существования ртутного реактивного двигателя. "Простейшим двигателем, — пишет ученый, — который создает реактивную тягу, является двигатель испарительного типа. Любая емкость, где кипит жидкость и где есть отверстия для вывода паров этой жидкости, создает тягу... Ртуть как рабочее тело имеет несомненный перевес над водой — большую плотность, то есть при одинаковых массах ртути и воды баки с ртутью почти в 14 раз меньшие. Теплота парообразования ртути приблизительно в семь раз меньше, чем у воды, ведь в столько же раз уменьшается требуемый запас топлива. И, наконец, давление паров насыщения ртути в диапазоне температур 360-600° С изменяется в границах от 2 до 25 бар (приблизительно), тогда как давление паров насыщения воды уже при 350° С достигает 170 бар. Итак, нужную температуру ртути можно поддерживать при менее критических условиях, чем воды. Вдобавок, если емкость довольно крепкая, то не только отпадает необходимость контролировать давление, но и становится возможным ручное управление режимами двигателя за счет довольно небольшого 'регулирования' работы подогревателя, так как возможные ошибки не вызовут резких изменений тяги".

Известно, что для выпаривания одного килограмма ртути нужны считанные граммы горючего! Итак, расчеты Л. Заславского доказывают, что полет с ртутным двигателем мог оказаться вполне по силам людям в древности. Добавим также, что в наше время, в соответствии с сообщениями зарубежной печати, небольшие ртутные реактивные двигатели американские конструкторы использовали для корректирования движения некоторых космических аппаратов.

Т.е может быть и были правы авторы "Самарангана Сутрадхари", когда писали, что "благодаря ртути колесница развивает силу грома и сразу же превращается в жемчужину в небе"?

Профессор Канджилал также считает, что описанный в "Самарангана Сутрадхари" двигатель виманы работал на парах ртути. Исходя из разных соображений (минимальная площадь, которую занимают нагреватели, учитывая их теплозащиту, упоминавшееся количество пассажиров и т.п.), он утверждает, что этот летательный аппарат был средних размеров дозвуковым самолетом с такими главными характеристиками:

Размах крыльев — около 12 м.Общая длина — около 13-14 м.Пассажировместимость — 10 человек.Рабочее тело (ртуть) — приблизительно 2 галлоны (9 литров).Вес груза — около 350 кг.Тяга — около 9 тонн.Полет — горизонтальный.Форма корпуса — цилиндрическая ("в виде храма").

На северо-запад от Индии, в Древней Персии, местные жители поклонялись богу Ахура-Мазды. Этого бородача они изображали в крылатом летательном аппарате. На некоторых рисунках Ахура-Мазда держит в руке что-то очень похоже на руль. Как повествуют легенды, Ахура-Мазда прилетел с востока на золотой огненной птице.

Легенды о золотой птице — "вильману" — существуют и в другой азиатской стране — Индонезии. На вильманах (это название очень похоже на индийскую "виману", не так ли?) летают герои индонезийского эпоса, которые жили на вершине священной горы Маха-Меру в... Северной Индии!

Есть подобные легенды и у народов, которые населяют некоторые районы Советского Союза, в частности Западную Сибирь. В XIX веке выдающийся русский ученый, академик Д. М. Анучин записал легенду чудских племен Приуралья про исполинскую умную птицу Тохтин-Карис, которая прилетела с юга и могла поднимать людей в небо. О чем-то подобном рассказывают и некоторые эскимосские легенды.

Итак, к древним персам золотые птицы, которые носили богов или людей, прилетали с востока, к индонезийцам — с севера, к жителям Западного Сибири и к эскимосам — с юга. Пересечение этих направлений дает... снова Северную Индию! И есть смысл перенестись севернее, к Тибету.

В 8-м разделе тибетской летописи XIV века "Светлое зерцало царских родословных" речь идет о первых тибетских царях. Это традиционная информация, то есть такая, которая к VII ст. н.э. бытовала лишь в устном пересказе, ведь она очень краткая, содержит лишь самое главное.

Нельзя не обратить внимание на то, что первые семь тибетских царей умели передвигаться по небу — "ходили подобно радуге, которая исчезает в небе". Они появились с неба, а со временем возвратились туда (как "небожители" африканских легенд). Хотим подчеркнуть: эти несколько слов о семи царях передавались из поколения в поколение на протяжении многих столетий или тысячелетий, как что-то очень важное, что очень необходимо было донести будущим поколениям.

Известно, что древние тибетские традиции во многом похожи на китайские. То не заглянуть ли и туда, восточнее Тибета?

Как повествуют древние китайские рукописи, в III тысячелетии до н.э. в бассейне реки Хуанхэ жили "сыны неба" — какие-то культурные герои. Первый из них, Хуан-ди (приблизительно 2450 г. до н.э.) имел "каменную корзину", крепкую, но удивительно легкую, "которая по ветру свободно плыла над песками". Вот как комментирует это место И. С. Лисевич:

"Летающая каменная корзина (т.е. сделанная из какого-то неметаллического материала) могла, наверное, взлетать не очень высоко. Но у пришельцев был и другой летательный аппарат. Древние жители долины Хуанхэ, конечно же, окрестили его "драконом"... Но те же самые древние китайцы с полнейшей уверенностью указывали на... непривычность и непохожесть этого дракона на всех других, которые так часто встречаются в китайском фольклоре. Они могли быть синими, красными, белыми и черными, с рогами или без них, но лишь тот единственный, на котором летал Хуан-ди, имел крылья и металлический блеск. А самое интересное то, что он не был равнодушен к погодным условиям. Именно в связи с неблагоприятными погодными условиями Хуан-ди однажды вынужден был отложить очень важный полет, хотя, как сказано в первоисточнике, "все был готовое и дракон уже набрал воду". То, что он испугался дождя и ветра, — очень смешно, так как в китайской мифологии именно дракон является властителем дождя! Но если у дракона был реальный технический прототип, то такое его поведение становится понятным".

В некоторых древних китайских источниках — "Критических соображениях" Ваня Чуня (? ст. н.э.), "Исторических записях" Сим Циня (II ст. н. э.) и других — довольно реалистически изображена сцена отлета Хуан-ди и его спутников: "Хуан-ди, добыв медь на горе Шоушань, отлил треногу возле подножия горы Цзиншань. Когда тренога была готова, сверху за Хуан-ди спустился дракон со свисающими вниз усами, Хуан-ди поднялся на дракона, все его помощники и их семьи двинули вслед за ним, всего семьдесят лиц. Другие подданные подняться не могли и все сразу схватились за усы. Усы оборвались, и они попадали (на землю)". Чем не вертолет со свисающими ступеньками?

Император Шун (приблизительно 2258-2203 гг. до н.э.), повествуют легенды, не только строил летательные аппараты, но и создал "парашют". Император Чень Тан (1766 г. до н.э.) приказал Ки-куньши построить летающую колесницу. Древний конструктор выполнил эту задачу и осуществил испытательный полет: долетел до провинции Хунань. Со временем корабль по приказу того же императора был уничтожен, чтобы он не попал в руки врагов.

В древних китайских рукописях находим и упоминание о чиновнике Ван Гу, который построил два больших воздушных змея с сиденьем между ними. К сидению он прикрепил 47 "ракет". 47 помощников должны были одновременно произвести поджог всех "ракет". Тем не менее одна из них почему-то взорвалась раньше, чем было нужно, и произвела поджог других "ракет". В огне погибли и аппарат, и сам изобретатель... Нет ли в этих описаниях "летающих колесниц" какого-либо рационального зерна, не отображают ли они действительные события, которые произошли в седой древности и дошли до нас в искаженном виде сквозь бездну столетий?..

Но возможно ли, чтобы древние в самом деле пользовались летательными аппаратами? Ведь построить такой аппарат можно лишь тогда, когда достигнуты высоты в металлургии, металлообработке и во многих других областях промышленности. Следов такой цивилизации археологи не находят, а они не могли бы остаться незамеченными при раскопках древних городов. Это — с одного стороны. С другой — мы уже рассказали про удивительно высокие знания древних, в частности и в обработке металлов. Так кто же создавал летательные аппараты и пользовался ими?