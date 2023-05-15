Как иудаизм, ислам, католицизм и православие влияют на международную политику. Константин Сивков
Доктор военных наук Константин Сивков рассказывает о механизмах влияния религий на геополитику.
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Грубая ошибка в самом начале лекции: “…иудаизм – древнейшая религия. Провозвестник”.
Нет. Индуизм в нашем понимании древнее Иудаизма, а в понимании самих индуистов “Санатана Дхарма” – Вечный Путь.
П.С. Дальше – хуже. В “бесплатной” части лекции только про РПЦ, ПЦУ и Константинопольский патриархат. Какое желание будет подписываться на продолжение лекции при таком бестолковом начале? Неинтересно.