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Как иудаизм, ислам, католицизм и православие влияют на международную политику. Константин Сивков

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Доктор военных наук Константин Сивков рассказывает о механизмах влияния религий на геополитику.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=UqoF-sC1qiI
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 561 541
    Сан Саныч 28 мин. назад

      Грубая ошибка в самом начале лекции: “…иудаизм – древнейшая религия. Провозвестник”.

      Нет. Индуизм в нашем понимании древнее Иудаизма, а в понимании самих индуистов “Санатана Дхарма” – Вечный Путь.

      П.С. Дальше – хуже. В “бесплатной” части лекции только про РПЦ, ПЦУ и Константинопольский патриархат. Какое желание будет подписываться на продолжение лекции при таком бестолковом начале? Неинтересно.

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