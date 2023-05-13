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Причины развала Российской Империи и СССР

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Как правило, в развале СССР россияне обвиняют работу американских спецслужб. Но в СССР тоже были подобные мощные комитеты и службы. Так почему всё-таки не Советский Союз развалил США, а они нас? И нужно ли нам возвращаться обратно в СССР, который в его поздней стадии действительно остро нуждался в серьёзной реформе? Какие ошибки советского, а также российского дореволюционного прошлого нам нужно исправить, и что нам необходимо сохранить из всего того лучшего, что было наработано в прошлом, чтобы на основательном прочном фундаменте построить общество заботы людей друг о друге, о котором наши отцы и деды?
Подробней об этом – в беседе Любови Казарновской и Александра Усанина.

01:37 Как дальше нам жить?
02:07 Что было хорошего в Советском Союзе и что было плохого?
03:24 Параллель между причинами развала Российской Империи и Советского Союза.
03:34 Столетние письма белогвардейских офицеров – мигрантов.
06:09 Причина развала СССР.
08:25 О царской Империи. О замке купцов Понизовкиных.
09:42 Причина развала Российской царской Империи.
13:19 Что скрепляло Россию?
15:16 Кто устроил революцию?
17:16 Что позволило России подняться после революции?
20:02 Если бы не Сталин и созданная им система – мы вряд ли бы победили в войне.
22:29 Принципы построения государства во времена И.В. Сталина.
27:16 Развенчание “культа личности” И.В. Сталина. “Хрущёвская оттепель”.
29:26 История, рассказанная И.В.Сталиным В.Г.Мессингу.
32:35 Возвращение знаний о русском языке и о русской культуре.
33:56 Столетнее пророчество белогвардейского мигранта. «Киев – мать городов русских…»
36:24 Повторяющийся сценарий из прошлого в настоящем времени.
41:47 Кто финансирует неонацизм в Украине?
46:28 Почему не нужно возвращать прежний СССР?
50:28 Опасность сегодняшнего расслоения общества.
51:39 Предстоящий эволюционный процесс.
53:04 Система защиты общества от злоупотребления властью
53:34 Что спасёт российский народ? Идея братства. О соборности.
54:44 Одна “большая” идея. Причина развала Советского Союза.
55:47 Подмена ценностей в Советском Союзе.
56:03 Ложные ценности сейчас. Спасение в настоящее время.
57:07 В чём заключается важный посыл русских сказок?
58:38 Эволюция отношений как между государствами, так и в каждой семье.
01:00:18 Мы все зависим друг от друга. Концепция взаимозависимости.
01:00:54 Опасность концепции независимости.
01:02:02 Мы – части единого организма. Мы друг от друга зависим.

Любовь Юрьевна Казарновская:
Российская оперная певица, педагог, профессор, академик РАЕН.


Александр Евгеньевич Усанин:
Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/books
Особо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Ot1rDJNPPDo
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