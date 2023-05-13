Как правило, в развале СССР россияне обвиняют работу американских спецслужб. Но в СССР тоже были подобные мощные комитеты и службы. Так почему всё-таки не Советский Союз развалил США, а они нас? И нужно ли нам возвращаться обратно в СССР, который в его поздней стадии действительно остро нуждался в серьёзной реформе? Какие ошибки советского, а также российского дореволюционного прошлого нам нужно исправить, и что нам необходимо сохранить из всего того лучшего, что было наработано в прошлом, чтобы на основательном прочном фундаменте построить общество заботы людей друг о друге, о котором наши отцы и деды?Подробней об этом – в беседе Любови Казарновской и Александра Усанина.01:37 Как дальше нам жить?02:07 Что было хорошего в Советском Союзе и что было плохого?03:24 Параллель между причинами развала Российской Империи и Советского Союза.03:34 Столетние письма белогвардейских офицеров – мигрантов.06:09 Причина развала СССР.08:25 О царской Империи. О замке купцов Понизовкиных.09:42 Причина развала Российской царской Империи.13:19 Что скрепляло Россию?15:16 Кто устроил революцию?17:16 Что позволило России подняться после революции?20:02 Если бы не Сталин и созданная им система – мы вряд ли бы победили в войне.22:29 Принципы построения государства во времена И.В. Сталина.27:16 Развенчание “культа личности” И.В. Сталина. “Хрущёвская оттепель”.29:26 История, рассказанная И.В.Сталиным В.Г.Мессингу.32:35 Возвращение знаний о русском языке и о русской культуре.33:56 Столетнее пророчество белогвардейского мигранта. «Киев – мать городов русских…»36:24 Повторяющийся сценарий из прошлого в настоящем времени.41:47 Кто финансирует неонацизм в Украине?46:28 Почему не нужно возвращать прежний СССР?50:28 Опасность сегодняшнего расслоения общества.51:39 Предстоящий эволюционный процесс.53:04 Система защиты общества от злоупотребления властью53:34 Что спасёт российский народ? Идея братства. О соборности.54:44 Одна “большая” идея. Причина развала Советского Союза.55:47 Подмена ценностей в Советском Союзе.56:03 Ложные ценности сейчас. Спасение в настоящее время.57:07 В чём заключается важный посыл русских сказок?58:38 Эволюция отношений как между государствами, так и в каждой семье.01:00:18 Мы все зависим друг от друга. Концепция взаимозависимости.01:00:54 Опасность концепции независимости.01:02:02 Мы – части единого организма. Мы друг от друга зависим.Любовь Юрьевна Казарновская:Российская оперная певица, педагог, профессор, академик РАЕН.Александр Евгеньевич Усанин:Российский просветитель, писатель, общественный деятель, профессор Академии геополитических проблем, автор 8 книг, посвященных развитию человека и общества. Все книги автора доступны на сайте: https://usanin.com/booksОсобо рекомендуем книгу «Альтернативный глобализационный сценарий»Личный сайт автора: https://usanin.comRutube-канал: https://rutube.ru/channel/23626526/Telegram Александр Усанин: https://t.me/aleksandr_usaninTelegram Общество Человечности: https://t.me/obshestvochelovechnostyVK: https://vk.com/public48748517Яндекс Дзен: https://zen.yandex.ru/altglobalscenarioBastyon: https://bastyon.com/alexanderusaninДелитесь своим мнением, своими суждениями в комментариях под этим видео. БЛАГОДАРИМ!ПОДПИШИТЕСЬ на каналПОСТАВЬТЕ ЛАЙК если, вам понравился выпуск✍️ НАПИШИТЕ нам в комментариях.МЫ ОЧЕНЬ ЦЕНИМ ВАШЕ МНЕНИЕ!Существуют такие проекты как: осознание , крамола , the люди . Тема образования актуальна так же и для подписчиков этих каналов. Благодарим вас и приятного вам просмотра!#усанин #ссср #осознание