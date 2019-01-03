Владимир Павленко. Почему возрождению СССР нет разумной альтернативы?

Неюбилейная историческая годовщина как повод задуматься о будущем

Новогоднее праздники — не лучшее время для аналитики, народу и экспертам не до нее. Но в истории нашей страны именно эти дни совпали с выдающимся, эпохальным событием, — созданием Союза Советских Социалистических Республик (СССР), первого в мире и в истории человечества государства трудового народа.

На собравшемся 30 декабря 1922 года в историческом здании Большого театра I съезде Советов представители РСФСР, Украинской и Белорусской Советских Социалистических Республик, а также Закавказской федерации подписали Декларацию об образовании СССР и Союзный Договор. В Декларации указывались причины и принципы объединения республик в единую федерацию. В Договоре определялись взаимоотношения между республиками и центром.

Поначалу в Союзе преобладали даже не федеративные, а конфедеративные тенденции. Затем, по мере реализации широкого круга задач строительства социализма в отдельно взятой стране, на основе единого оборонного пространства, плановых начал в экономике и социальной сфере, начала выстраиваться действительно общая, единая Большая страна. В том, что она была по-настоящему единой, наглядно убеждают испытания Великой Отечественной войны.



Плакат «Всё для фронта! Всё для победы! (Давайте побольше танков)». 1941

Не секрет, что Гитлер, называя СССР «колоссом на глиняных ногах», рассчитывал, что ему удастся поссорить между собой советские народы, спровоцировать межнациональную рознь и разбегание по собственным национальным углам. Не вышло. Несмотря на то, что война непосредственно затронула лишь западные советские республики и западную же часть РСФСР, ее восприняли как собственную все советские народы. Отправленные в эвакуацию дети из Центральной России воспитывались в закавказских и среднеазиатских семьях наравне со своими, и для всех республик знаменем стал знаменитый лозунг «Всё для фронта, все для Победы!».

Известно, что в советские времена годовщину образования СССР практически не праздновали. Как и сейчас, всё в эти дни подчинялось предновогодней суете. Праздновали — 7 ноября, годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, небезосновательно полагая, что СССР — прямое порождение этого события, считавшегося и действительно ставшего главным не только в XX столетии, но не утратившего актуальности и в веке XXI.

Yuriy Ivanov Yuriy Ivanov Леонид Кравчук (слева), Станислав Шушкевич (в центре) и Борис Ельцин (второй справа) после подписания Соглашения о создании СНГ

Президент России Владимир Путин как-то назвал распад Советского Союза «величайшей геополитической катастрофой». О том, по каким причинам он произошел, сказано уже многое, хотя далеко не всё. Очень глубокие корни этой трагедии уходят в закрытые картотеки, где в течение определенного, не такого уж и короткого, времени, примерно начиная с конца 60-х годов, была сделана деструктивная ставка именно на национальный вопрос. Кто постарше помнит, как вдруг внезапно, будто по команде, русским стали объяснять, что их колбасу съели «националы», а в республиках, особенно отдаленных, принялась, как на дрожжах, расти националистическая, сепаратистская агентура влияния. С этого всё начиналось.

И знаменитые кинокомедии Леонида Гайдая, россыпью появившиеся в конце 60-х — начале 70-х годов, о которых нам напомнили в эти дни, все несли определенную смысловую нагрузку. Или, как сейчас говорят, месседжи. От сравнения с «зоной» советских детских садов до демонстрации «облико морале» активистов-общественников, остановить которых в распродаже «Кемских волостей» может разве что воровской авторитет.

Цитата из кф Иван Васильевич меняет профессию. реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Творческий кризис

Сроки были выбраны не случайно. Именно в те годы на Западе разворачивался Римский клуб, в деятельность которого за спиной мало что смыслившего в глобальных раскладах армейского политработника Леонида Брежнева определенную часть советской элиты вовлекли с помощью Джермена Гвишиани, зятя премьера Алексея Косыгина, в свое время фигуранта известного «Ленинградского дела». Под крылом Косыгина, а отнюдь не Брежнева, кстати, с 1967 года трудился и Юрий Андропов: КГБ в те годы имел статус «при Правительстве СССР».

Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и председатель Совмина СССР Алексей Косыгин во время встречи в аэропорту в Венгрии. 1967

Именно Косыгина, прикрывавшего своим авторитетом шашни с Римским клубом, старательно выводили вперед Брежнева в деликатных международных вопросах. В этот ряд входят его встреча с американским президентом Линдоном Джонсоном в 1967 году в Гласборо, с которой началось вовлечение СССР в «глобальную проблематику», ташкентское урегулирование (как выяснилось, временное) индийско-пакистанского военного конфликта (1965 г.), встреча в пекинском аэропорту с китайским премьером Чжоу Эньлаем (1969 г.).

В созданном в 1972 году в Вене «римском» Международном институте системных исследований (IISA), подальше от глаз ЦК КПСС, под крышей спецслужб (об этом в книжке «Третий проект» подробно написали Сергей Кугушев и Максим Калашников) стажировку проходили многие будущие «перестройщики», включая Гавриила Попова и Егора Гайдара. Из «песни» слова не выкинешь!

Бахтиёр Абдуллаев Егор Гайдар

С позиций пережитого и переосмысленного за постсоветские годы приходишь к выводу, что СССР только формально распался в декабре 1991 года. На самом деле Рубиконом, «точкой невозврата», послужил ноябрь 1982 года, приход Юрия Андропова, который ознаменовал переход власти из рук партаппарата в руки спецслужб, получивших доступ ко всем секретам ЦК и «особым папкам» его членов, к которым их раньше и близко не подпускали.

Тем интереснее будет вернуться к единственному фундаментальному партийному документу, посвященному 60-й годовщине образования СССР, с которым на совместном торжественном заседании ЦК КПСС, Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР в Кремлевском Дворце съездов 21 декабря 1982 года выступил именно Андропов. Новому генсеку, пришедшему к власти меньше чем за 40 дней до этого, позарез нужна была общесоюзная трибуна для изложения хотя бы первых идей своего правления. Заметим, что в них еще ничего не прозвучало ни о «лечении социализма капитализмом», ни о «незнании общества, в котором живем».

Юрий Владимирович Андропов

«Развитие капитализма не привело к ликвидации национального гнета. Напротив. Национальный гнет был дополнен и обострен гнетом колониальным. Поработив сотни миллионов людей, горстка капиталистических держав обрекла их на прозябание, перекрыла им пути к прогрессу», — отметил Андропов, подчеркнув, что именно «марксизм впервые вскрыл органическую связь национального вопроса с социальной, классовой структурой общества, с господствующим типом собственности», и констатировав, что «корни национальных отношений уходят в социальную почву». Очень неплохо было бы вспомнить эти слова сегодня, сделав из них адекватные выводы, противоположные «пенсионной» и прочим «стрижкам» сограждан.

«То, что кажется очевидным сегодня, далеко не было очевидным в то бурное, переходное время. Поиск конкретных государственных форм, политических институтов, в которые нужно было облечь общие идеи и предпосылки национальной программы, проходил в острых спорах, — продолжил новый советский лидер. — Сталкивались самые различные мнения — от программы рыхлого, аморфного объединения республик в рамках конфедерации до требования просто включить их в состав РСФСР на началах автономии. Понадобились гений и авторитет В.И. Ленина, чтобы найти и отстоять единственно верный путь — путь социалистического федерализма».

Ленин

Очень актуальный вывод для тех, кто, увлекшись созданием ЕАЭС по «экономическим» лекалам Европейского союза, забыл о политических и, шире, идеологических основах того единственно успешного и, главное, быстрого, отвечающего на вызовы времени, объединения, которому три дня назад исполнилось 96 лет.

Далее высокопоставленный докладчик перечислил «наиболее значимые итоги нашего развития». Пройдемся вслед за ним по этому перечню, переложив сказанное на современный лад.