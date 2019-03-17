Фашизм - это корпоративный проект транснациональных корпораций и банков по установлению власти над миром. Террористическая сущность фашизма - это подавление несогласных внутри страны и навязывания нового мирового порядка...

Фашизм как государственно-террористическое перерождение капитализма

Автор – Владимир Павленко

Нацистские корни современной трансформации мирового порядка

Следующий крупный пласт истории политического терроризма – фашизм, который вписан в нее отдельной главой потому, что служит основой современного буржуазно-тоталитарного, глобалистского перерождения прежнего буржуазно-демократического миропорядка. Фашизм, а в современных условиях наследующий ему глобализм – яркие примеры террористического переоформления самого института государства и государственной власти.

Официально история фашизма берет начало от созданного в 1919 году будущим итальянским диктатором Муссолини «Союза борьбы», который в 1921 году был преобразован в Итальянскую фашистскую партию. Привлекательные социальные лозунги позволили фашистам перехватить инициативу у социалистов и коммунистов, против которых и было направлено фашистское движение.

Итальянский опыт быстро распространился по Европе и получил продолжение в целом ряде стран, где появились свои ультраправые партии и движения с фашистскими установками. Вот их далеко неполный список:

– фалангисты в Испании, где в результате гражданской войны 1936-1939 годов на долгие десятилетия установилась фашистская диктатура Франко;

– «Железная гвардия» в Румынии – пришла к власти в 1940 году под руководством диктатора Антонеску;

– Партия скрещенных стрел во главе с Салаши в Венгрии и режим фашистского диктатора Хорти;

– Хорватское революционное движение (усташи) и режим диктатора Анте Павелича.

Фашизм проник и в Латинскую Америку, где он связывается с бразильскими интегралистами, режимом Хуана Доминго Перона в Аргентине, а также многочисленными послевоенными диктатурами – от Стресснера в Парагвае до Пиночета в Чили.

Но главной силой фашизма всегда считался гитлеровский национал-социализм (нацизм),который воспринимается «вторым эшелоном» после режима Муссолини только потому, что нацисты в Германии пришли к власти на одиннадцать лет позже итальянских фашистов. Тем не менее, свои партии они создавали в то же время, что и итальянцы. В 1919 года в Мюнхене появилась DAP – Немецкая рабочая партия, которая по предложению Гитлера в 1920 году была преобразована в НСДАП – Национал-социалистическую немецкую рабочую партию, которую Гитлер возглавил в 1921 году как автор ее программы «25 пунктов». Имеются данные о внедрении будущего фюрера в DAP немецкой разведкой.

«Рабочее» название нацистской партии как раз и отражает стремление крупной буржуазии перехватить у коммунистов влияние на рабочее движение, отвернуть его от интернационализма, заразив национализмом и национал-шовинизмом (у истоков DAP-НСДАП стоял крупный промышленник Пауль Тафель, директор концерна MAN).

Мюнхенское происхождение DAP и особые связи НСДАП с католической Баварией («Пивной путч» 1923 г.) указывают на участие в этом проекте Ватикана, который восстановил свою государственность, уничтоженную революцией объединения Италии в 1870 году, по Латеранским соглашениям 1929 года с Муссолини. Так у двух главных фашистских проектов обнаруживается единый, римско-католический концептуальный центр.

Говоря о фашистском терроризме, следует понимать одну, очень простую вещь. Фашизм – это злокачественное перерождение, своего рода мутация либеральной демократии капитализма. Это когда капитализм из стадии конкуренции переходит в стадию монополии, или, по В.И. Ленину, превращается в империализм. Власть в таком империалистическом капитализме делят между собой транснациональные банки и корпорации; политики становятся их марионетками. И ради укрепления монополизма в политике отбрасывают демократию, заменяя ее диктатурой.

А в экономике – максимально ограничивают рыночную конкуренцию, практически исключают ее. И делят рынок между очень малым количеством крупных компаний. В такой системе рынок заменяется планированием: в гитлеровской Германии были четырехлетние программы, и Гитлер любил подчеркивать их «преимущество» перед сталинскими пятилетками в СССР. Поэтому фашизм нередко называют «корпоративным капитализмом» – капитализмом корпораций.

Если коротко, то фашизм – это либерализм минус демократия и минус рыночная конкуренция. Это – репрессивный монополизм правящей крупной буржуазии в политике и экономике. Это функциональное определение фашизма, которое представляется более точным, чем официальное определение РАН.

По нему, «Фашизм – это идеология и практика, утверждающая превосходство и исключительность определенной нации или расы и направленная на разжигание национальной нетерпимости, обоснование дискриминации в отношении представителей других народов, отрицание демократии, установление культа вождя, применение насилия и террора для подавления политических противников и любых форм инакомыслия, оправдания войны как средства решения межгосударственных проблем».

Это определение, на наш взгляд, достаточно конъюнктурное и хромает не только из-за отсутствия упоминания о буржуазном происхождении фашизма. Оно ошибочно в главном: все, что в нем написано, верно для гитлеровской версии фашизма. Современный же фашизм сливается с глобализмом и спекулирует как раз на демократии и мультикультурализме.

Расовый фашизм Гитлера проиграл в 1945 году, но на Западе его сменила космополитическая, «интернациональная» версия фашизма, которую исповедовали в СС, и которой придерживались идеологи этого «Черного ордена» – Гиммлер, Шелленберг и другие (кто-нибудь задумывался, почему дивизии Waffen-SS формировались на национальной основе?). Кроме того, забегая вперед, отметим, что именно эта версия фашизма тесно связана с исламизмом. И вот об этом в определении РАН – ни слова. В этом научная и методологическая слабость этого определения.

Еще один момент. За счет планирования фашисты, как это и произошло при Гитлере, принялись спекулировать на социализме, называть себя «социалистами», только «национальными». Все так называемые «научные» исследования на тему «тоталитаризма», в основном послевоенные, были провокационными, заказными. Ибо преследовали одну-единственную цель: добиться того, чтобы в общественном мнении был поставлен знак равенства между фашизмом и коммунизмом, между гитлеровской Германией и СССР.

И требовалось это для двух целей. Во-первых, чтобы поднять западные народы против нашей страны после Великой Победы на новую, «холодную войну». И во-вторых, чтобы обмануть общественное мнение и убедить его в том, будто бы фашизм не представляет собой закономерного результата развития капитализма, а является «родственником» коммунизма. То есть, чтобы переложить ответственность за появление фашизма с капитализма на социализм, на Советский Союз, на нашу страну, которая понесла наибольший урон от фашистского нашествия и внесла наибольший вклад в спасение от него человечества.

Главное, фундаментальное различие коммунизма и фашизма состоит в том, что коммунизм – это идеология широких народных масс, а фашизм – это идеология элит, которые хотят править в несменяемом режиме, подчиняя себе народные массы методами государственного террора. Как результат: коммунизм обращается к крупным классовым общностям и, в конце концов, к народу, а фашизм – к эгоизму отдельно взятой личности.

Террористическая сущность фашизма заключается в подавлении несогласных внутри страны и в навязывании своего порядка другим странам на международной арене.

Фашизм – это корпоративный проект транснациональных корпораций и банков по установлению власти над миром. А после формирования такой власти начинается главный этап фашистской программы – так называемое «завершение истории». Разделение человечества на две основные касты – касту пожизненных властителей и касту рабов, лишенных всяких прав.

Во Второй мировой войне до этого этапа не дошло только потому, что Красная Армия пришла в Берлин и добила врага в его логове. Сейчас этот враг пытается взять реванш уже на глобальном уровне.

Есть одна очень интересная закономерность: многие, если не все, крупные глобальные проекты свою информационную «раскрутку» с овладением общественным мнением начинают с произведений фантастики. Назовем такую фантастику проектной и вспомним три наиболее крупных, всемирно известных произведения, где фашистская программа раскрывается на художественном уровне.

Первое – роман знаменитого британского писателя-фантаста и по совместительству руководителя британской разведки в Первую мировую войну Герберта Уэллса «Машина времени». Герой романа попадает в далекое будущее и видит, что человечество разделилось на «элоев» – элитариев, живущих в прекрасных условиях, и «морлоков» – бывших людей, более похожих на животных, которые ведут подземельный образ жизни, появляясь только по ночам.

Они, с одной стороны, по инерции обслуживают «элоев», с другой, по ночам отлавливают зазевавшихся, их убивают и поедают. Подчеркнем, это – не шутки. Это так видел будущее человечества крупнейший интеллектуал, разведчик, который неизменно участвовал в создании и работе всех основных теневых, концептуальных объединений британской и западной элиты. В том числе расистских, подобно Евгеническому обществу.

Второе произведение – роман советского писателя Алексея Николаевича Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Русский инженер Гарин создает гиперболоид – современный лазер – с уничтожающим лучом, который является абсолютным оружием. С этим изобретением он бежит из Советской России на Запад и ставит себе задачу стать мировым диктатором. Картина будущего, как его видит Гарин, очень близка к нарисованной Уэллсом: несколько тысяч семей элитарных «новых патрициев» управляют миром; значительная часть населения физически уничтожена за ненадобностью.

Оставленным в качестве обслуживающего персонала сделана черепно-мозговая операция, отключающая социальное самосознание. А небольшая часть изолирована на «прекрасном острове» исключительно для размножения. Толстой, как советский фантаст, рисует крах этого проекта, сметенного мировой социалистической революцией.

В третьем произведении – романе советского писателя-фантаста Ивана Ефремова «Час быка» – земляне из далекого будущего прилетают на отдаленную планету, куда, как выяснилось, улетели с Земли руководители и часть жителей капиталистических стран после Третьей мировой войны и победы коммунизма. Выясняется, что, сохранив капитализм, жители этой планеты тоже поделились на те же самые две касты – «джи», долгоживущих и «кжи», короткоживущих, которых в 25 лет в принудительном порядке отправляют в «храм смерти».

Уэллс и Толстой написали свои произведения задолго до Второй мировой войны, до схватки с фашизмом. Ефремов писал после, уже в 60-е годы. Но все они четко прописали разделение человечества на враждующие касты «высших» и «низших». Вот это разделение – и есть родовой признак фашизма. А терроризм – это его повседневная практика.

Сейчас много говорится об ограничении рождаемости, регулировании численности населения, чтобы «не плодились нищие» и так далее. Это как раз и есть часть глобально-фашистской программы. И написали ее отнюдь не бонзы Третьего рейха, среди которых высшее образование имелось только у Гейдриха и Бормана, у остальных, включая Гитлера и Гиммлера, – среднее. Это разработки высших умов британской элиты, задачей которых было обосновать право на колониальное и в целом мировое господство. Гитлер с его нацистской партией и «новым порядком» – это был только пилотный проект и генеральная репетиция будущего «нового мирового порядка». Именно его контуры мы сегодня и наблюдаем.

Вот лишь часть этих разработок, из которых следует, что главная цель концепции так называемого «устойчивого развития» – решительно сократить численность населения.

Из Копенгагенской декларации ООН о социальном развитии (1995 г.): «Мы глубоко убеждены, что экономическое развитие, социальное развитие и охрана окружающей среды являются взаимозависимыми и взаимодополняющими компонентами устойчивого развития, что составляет основу наших усилий по обеспечению болеем высокого качества жизни всех людей».

Из доклада Комиссии ООН по глобальному управлению и сотрудничеству (1995 г.): «Для достижения устойчивого развития необходимо сокращать не только численность населения, но и снижать уровень потребления».

Из Рио-де-Жанейрской декларации ООН по окружающей среде и развитию (1992 г.), принцип 8-й: «Для достижения устойчивого развития и более высокого качества жизни государства должны ограничить и ликвидировать нежизнеспособные модели производства и потребления и поощрять соответствующую демографическую политику».

Из доклада Римскому клубу «Пределы роста» (1972 г.): «Чрезмерный рост населения – явление недавнего времени, результат снижения смертности. Есть только два способа исправить возникший дисбаланс – либо снизить темпы прироста численности населения и привести их в соответствие с низким уровнем смертности, либо позволить уровню смертности снова возрасти».

Обратим внимание, что все эти цитаты взяты из официальных документов ООН. Откуда берутся эти идеи, откуда тянутся ниточки?

Из доклада Трехсторонней комиссии «Кризис демократии» (1975 г.): «Европа знала трагический период рождения нового мира из руин Первой мировой войны. Когда потребовался порядок – возник фашизм (!). Фашизм и нацизм – это возрождение старых форм авторитета ради необходимого порядка (!), восстановление которого сопровождалось возвращением к прежним формам социального поведения. Может ли Европа пережить новый такой период? Может – не такой, но несколько иной. К этому ведет утрата прежних взглядов, воли, чувства миссии… Однако отсутствует необходимое для этого “право-реакционное” движение».

Итак, в прочтении западных концептуальных центров, фашизм – это порядок, и его насаждение в скорректированной по сравнению с расистским нацизмом космополитической, глобалистской форме требует, во-первых, ограничения развития – экономики, социальной сферы, демографии – жесткими рамками контроля со стороны теневых концептуальных элит. Во-вторых, в публичной сфере это достигается формированием управляемого концептуальными элитами «право-реакционного» движения, подобного фашистской партии в Италии и НСДАП в Германии.

Какова предыстория вопроса? Когда закончилась Вторая мировая война, фашистская партия – НСДАП, элита гитлеровской Германии – «Черный орден» СС, они не подписали безоговорочную капитуляцию и, в отличие от нацистского государства и его вооруженных сил, не прекратили своего существования вместе с Третьим рейхом. Они вложили свои капиталы в западные банки и корпорации и стали вместе с ними совладельцами мировой капиталистической экономики.

Концлагеря, газовые камеры, холокост, зверства фашистов на оккупированных советских территориях – вся это фашистская террористическая практика откуда? Во-первых, от иллюзий собственного расового превосходства, это то, что они впитали от англичан. И во-вторых, – где еще, как не в условиях войны, можно было найти такое количество «неучтенного» человеческого «материала» для опытов? И все то, что творилось в концлагерях, результаты всех таких преступных «опытов» тщательно, с немецкой педантичностью фиксировались и протоколировались.

Где сейчас эти результаты? Догадаться нетрудно. Там же, где и ядерные и космические технологии Третьего рейха. Не все знают, что руководил американским лунным проектом Вернер фон Браун, генеральный конструктор самолетов-снарядов системы «Фау». С помощью «Фау-1» и «Фау-2» гитлеровцы обстреливали через Ла-Манш Лондон. А «Фау-4», переправленные в конце войны в США, – применить их не успели – уже могли, по ряду оценок, выходить в космос. В 40-х годах! Вот для чего нужен был фашизм Западу, который его пестовал и вел к власти.

После войны нацистское движение не исчезло; оно просто перегруппировалось и сменило вывеску. Очень многие нацисты и, главное, деньги, а также научные проекты и мощности были переправлены через франкистскую Испанию и Ватикан в Латинскую Америку – в Аргентину, в Парагвай, частично в Бразилию. Капиталы нацистов были инвестированы в ведущие западные корпорации. Научные кадры – внедрены в лучшие западные центры; пример американского НАСА – Национального агентства по аэронавтике и исследованию космического пространства – мы уже приводили.

Современный Запад, прежде всего США и Западная Европа – буквально пропитаны фашизмом. Ибо развитие капитализма подошло к такой черте, за которой, если демократия не будет свернута, капитализм просто прекратит свое существование. И еще потому, что для «завершения истории» потребуется сильно уменьшить численность человечества: хаос, войны, эпидемии и так далее.

Сегодня в один логический ряд с этими методами депопуляции становятся цифровизация и разрушение традиционной семьи. В рамках буржуазной демократии этих проблем не решить, только путем отказа от капитализма. Поэтому фашистская мутация – явление закономерное, это, если угодно, работает инстинкт самосохранения капитализма. И нам, как и всем другим народам мира, с этим придется иметь дело в самом ближайшем будущем. Собственно, это будущее уже частично наступило.

Таким образом, ознакомление с фашистским опытом позволяет лучше понять природу современного международного терроризма. Появление этого феномена тесно связано с итогами Второй мировой войны. Терроризм стал инструментом решения геополитических задач по переделу мира.

Наглядным примером могут служить совершено не оправданные в военном отношении ядерные удары, нанесенные США по Японии. Атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки были сброшены как раз в те дни, когда советские войска начинали разгром миллионной Квантунской армии в Северо-Восточном Китае (Манчжурии), которая и предопределила капитуляцию милитаристской Японии.

Подвергнув Японию атомной бомбардировке, США напрямую перехватили у нацистской Германии«эстафетную палочку» государственного терроризма. Ряд современных источников, знакомых с историей создания ядерного оружия, отмечают, что Манхэттенский проект в США зашел в тупик, который был преодолен только благодаря вывозу в самом конце войны, в апреле 1945 года, ряда важнейших материалов, технологий, а также изделий и их конструкторов из Третьего рейха через франкистскую Испанию за океан. После этого на информацию о том, что нацистский ядерный проект существенно опередил американский, было наложено табу.

Ядерный вандализм повысил акции США на переговорах с СССР о будущем Японии, превратив ее в сплошную зону американской оккупации (хотя Ялтинские соглашения 1945 г. предусматривали совместную, советско-американскую, с выделением зон для других держав-победительниц – Великобритании и Китая). Демократические идеалы, ради которых создавалась Антигитлеровская коалиция, окончательно развеялись в марте 1946 года Фултонской речью Уинстона Черчилля, которую и на Западе, и на Востоке считают исходным пунктом «холодной войны».

Мир оказался поделенным на два крупных противоборствующих лагеря – западный, во главе с США и НАТО, и восточный, который контролировался СССР через структуры Организации Варшавского договора (ОВД) и Совета экономической взаимопомощи (СЭВ). Между этими лагерями возник так называемый «неприсоединившийся» или «третий» мир развивающихся государств. И он представлял собой арену соперничества сверхдержав, откуда они черпали союзников для усиления собственных позиций и ослабления конкурентов.

С этого времени и начинается последовательный процесс формирования международного терроризма в его современном виде.

Что такое фашизм?