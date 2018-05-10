Победили ли мы фашизм в 1945? Откуда он взялся в 2000? И будет ли в 2055?

Понимание сути либерализма, как системы изощрённого человеконенавистничества (выделено нами) невозможно без понимания сути человека, т.е. без выявления тех особенностей, которые отличают состоявшегося человека от несостоявшихся в качестве человека человекообразных людей; а также и без выявления тех особенностей, которые отличают вид «Человек разумный» во всех его расах от животных видов в биосфере Земли.

Из игнорирования мыслителями и обывателями Запада вопроса, на который указал Диоген, поставив вопрос о полноте достоинства человека, т.е. он не признавал, что для становления человеком достаточно родиться в биологическом виде, и проистекает идеология либерализма, согласно которой родиться представителем биологического вида «Человек разумный» и получить какое ни на есть воспитание в среде себе подобных — по умолчанию — вполне достаточно для того, чтобы быть человеком.



Всё остальное — сопутствующие детали, характеризующие личностное своеобразие.

Однако, реальная общественно-политическая практика либерализма не подтверждает жизненную состоятельность деклараций такого рода.



В частности, жизнь люмпена, непрестанно порождающего криминалитет в либеральных обществах, не является стимулом к тому, чтобы либералы задумались о сути человека и её извращении в либеральной культуре.



Ничему не учат либералов и судьбы реальных «маугли», которые в раннем детстве выпали из человеческого общества в фауну и в процессе взросления стали во многом психологически идентичны представителям биологических видов, в популяциях которых выросли эти «человеческие детёныши».

Примеры таких «маугли» и люмпенизация некоторой части населения в преемственности поколений показывают, что родиться представителем биологического вида «Человек разумный» — недостаточно для того, чтобы состояться человеком.



Для того, чтобы стать человеком, безальтернативно необходимо соответствующее воспитание. А такое воспитание предполагает наличие определённой цели и определённых средств её достижения — т.е. определённости в ответе на вопросы:



что есть человек нормальный?



какие вариации личностного развития приводят к тому, что норма не достигается в процессе взросления?



как избежать в процессе зачатия, пренатального периода, в воспитании формирования вариаций личностного развития, не позволяющих достичь нормы?



как искоренить из культуры общества факторы, препятствующие или делающие невозможным достижение нормы?



Человек состоявшийся — это Совесть, которой подчинены и гармонично дополняют друг друга все прочие компоненты психики в иерархии, в которой интуиция выше разума. Разум выше инстинктов и культурных привычек, что обеспечивает гармонию носителя такой взаимовложенности с другими людьми, природой и Мирозданием в целом.



Однако либерализм этой проблематикой не интересуется и ответов на эти вопросы знать не желает. С точки зрения его идеологов норма для общества — отсутствие какой бы то ни было определённой нормы в ответе на вопрос «что есть человек нормальный?», т.е. норма — разнообразие ответов, не ограниченное ничем, разве что законодательством, ориентированным на охрану этого беспредельного разнообразия.

Но любая отрасль обществознания или идеология, какими бы благими намерениями не руководствовалась, какие бы благие цели не провозглашала и какое бы количество людей не увлекла за собой, если не имеет жизненно состоятельных ответов на вопросы: «Что такое человек состоявшийся?»; «Каковы причины недостижения этой нормы в период взросления?»; «Какой должна быть культура, обеспечивающая достижение нормы к началу юности, и какие факторы из культуры надо убрать, чтобы достижение состоялось?» — будет возвращаться к одному и тому же.

И если в обществе, в отрасли обществознания нет методологии познания и творчества, которая бы давала адекватные жизни ответы на вышеозначенные вопросы, то такое общество обречено перерождаться в ту или иную разновидность фашистской культуры. Что и случилось с либерализмом, даже если сами его основатели Дж. Локк (1632—1704 г.) и А.Смит (1723—1790 г., о нём и либерализме читайте наши статьи «Адам Смит — основоположник экономического либерализма и его современные дети» и «Что же у нас — рыночная экономика или финансовый капитализм (дети Адама Смита — часть 2)») вкладывали в него что-то иное, кроме того, что он теперь несёт в реальности.

Злодеяния либерализма

Вот неполный перечень преступлений либерального фашизма только в XX-м веке:

Первая мировая война XX века

Количество погибших по разным данным 10—26 млн. чел.)

Вторая мировая война XX века

Был организована буржуазно-либеральной Великобританией, вина за развязывание которой списана на Германию (количество погибших по разным данным 56—95 млн.чел.)

Перевороты по всему миру

Количество переворотов, организованных либеральным фашизмом коллективного запада по всему Миру в XX-м веке, от 50 до 80 (список на плакате неполный).

Расширенный список военных операций/преступлений США после второй мировой войны:

1946 — карательная операции в Югославии.

1946—1949 — бомбежки Китая.

1947—1948 — реколонизация Вьетнама, геноцид.

1947—1949 — военные действия в Греции.

1948—1953 — военные действия на Филиппинах.

1948 — военный переворот в Перу.

1948 — военный переворот в Никарагуа.

1948 — военный переворот в Коста-Рике.

1949—1953 — попытки свержения правительства в Албании.

1950 — карательные операции в Пуэрто-Рико.

1950—1953 — интервенция в Корею.

1951 — военная помощь китайским повстанцам.

1953—1964 — силовые спецоперации в Британской Гайане.

1953 — свержение Моссадыка, получившего на референдуме 99.9% голосов.

1953 — насильственная депортация иннуитов (Гренландия).

1954 — Свержение правительства в Гватемале.

1956 — начало военной помощи тибетским повстанцам в борьбе с Китаем.

1957—1958 — попытка свержения правительства в Индонезии.

1958 — оккупация Ливана.

1958 — бомбежки Индонезии.

1959 — ввод войск в Лаос.

1959 — карательные операции на Гаити.

1960 — военные операции в Эквадоре.

1960 — вторжение в Гватемалу.

1960 — поддержка военного переворота в Сальвадоре.

1960—1965 — вмешательство во внутренние дела Конго. Поддержка Мобуту.

1961—1964 — военный переворот в Бразилии.

1961 — террористическая война против Кубы с применением бактериологического оружия.

1962 — карательные операции в Гватемале.

1963—1966 — госпереворот и карательные операции в Доминиканской Республике.

1964 — карательная операция в Панаме.

1964 — поддержка переворота в Бразилии.

1964—1974 — вмешательство во внутренние дела Греции.

1965 — госпереворот в Индонезии, геноцид.

1965—1973 — агрессия против Вьетнама.

1966 — интервенция в Гватемалу.

1967 — поддержка переворота и последующего фашистского режима в Греции.

1968 — охота на Че Гевару в Боливии.

1971—1973 — бомбардировки Лаоса.

1971 — американская военная помощь при перевороте в Боливии.

1972 — ввод войск в Никарагуа.

1973 — переворот в Чили.

1973 — террор в Уругвае.

1974 — поддержка режима Моботу в Заире.

1974 — подготовка агрессии в Португалию.

1974 — попытка переворота на Кипре.

1975 — оккупация Западной Сахары, введение войск в Марокко.

1975 — вмешательство во внутренние дела Австралии.

1975 — атака на Камбоджу.

1975—1989 — поддержка геноцида на Восточном Тиморе.

1978 — военная помощь диктатору, финансирование геноцида.

1979 — поддержка людоеда Бокасы.

1979 — военная помощь повстанцам Йемена.

1980—1992 — военное присутствие в Сальвадоре, спецоперации, геноцид.

1980—1990 — военная помощь Ираку. Миллион погибших за десять лет.

1980 — поддержка и финансирование Красных Кхмеров.

1980 — операция «Гладио» в Италии, 86 жертв.

1980 — карательная операция в Южной Корее.

1981 — попытка переворота в Замбии.

1981 — военное давление на Ливию, сбиты два ливийских самолета.

1981—1990 — поддержка контрас, терроризм, геноцид.

1982 — вмешательство во внутренние дела Суринама.

1982—1983 — атака на Ливан.

1982 — поддержка геноцида в Гватемале.

1983 — интервенция в Гренаду.

1983 — вмешательства во внутренние дела Анголы.

1984 — сбиты два иранских самолёта.

1984 — минирование заливов Никарагуа.

1985 — финансирование геноцида в Чаде.

1986 — нападение на Ливию.

1986—1987 — нападение на иранский корабль в международных водах, уничтожение иранской нефтяной платформы.

1986 — финансирование и военная поддержка социального террора, захват природных ресурсов.

1987—1988 — участие в войне Ирака против Ирана, применение химического оружия.

1988 — финансирование террора и геноцида в Турции.

1988 — взрыв пассажирского самолёта «Пан Американ» над Шотландией. Вина признана в 2003.

1988 — вторжение в Гондурас.

1988 — уничтожение иранского пассажирского самолета.

1989 — интервенция в Панаму.

1989 — сбиты два ливийских самолёта.

1989 — бомбардировки на Филиппинах.

1989 — карательная операция на Вирджинских островах.

1990 — геноцид в Гватемале.

1990 — морская блокада Ирака.

1991 — агрессия против Ирака.

1991 — бомбардировки Кувейта.

1992—1994 — оккупация Сомали.

1992 — геноцид и террор при захвате природных богатств Анголы (уничтожено 650.000 человек).

1993—1995 — бомбардировки Боснии.

1994—1996 — террор против Ирака.

1994 — геноцид в Руанде (около 800 000 человек).

1995 — бомбардировки Хорватии.

1998 — уничтожение ракетным ударом фармацевтического завода в Судане.

1998 — бомбежки Ирака.

Совокупное количество убитых в войнах, развязанных США во второй половине XX-го века, по завершению 2-й Мировой войны составило более 10 млн.чел.;

Развал СССР и попытка разрушения России

После начала в России т.н. рыночных реформ, а фактически государственного переворота, безвременно ушло из жизни более 10 млн.чел.;

Ядерные бомбардировки мирных городов Японии в августе 1945 года

Экономико-социальный геноцид

Ежедневные преступления под видом экономической деятельности, ввергающие в деградацию и люмпенизацию несчётное количество людей по причине того, что либеральная социология не считает эти процессы деградацией.

При этом деградация (и люмпенизация как один из ликов деградации) большей или меньшей доли населения в культуре либерализма — тоже вполне нормальная составляющая этого беспредельного разнообразия, поскольку каждый по мнению либералов сам строит свою жизнь и результат зависит исключительно от него самого, а не от внешних обстоятельств, в том числе и не от обстоятельств, сложившихся (в том числе и целенаправленно сформированных политиками) ещё до зачатия и оказывающих воздействие на его формирование на протяжении всего периода, начиная от предыстории зачатия, над какими обстоятельствами индивид не был властен.

Однако есть одно исключение из этой декларации о беспредельном разнообразии — с точки зрения либералов (опять же по умолчанию) полноценный человек обязан быть либералом; если человек — не либерал, то он неполноценный, и либеральное общество тем или иным законным или незаконным способом должно ограничить его в правах вплоть до его физической ликвидации.

«Действительным фашистом» для либералов он становится в том случае, если либерализм вверг общество в процесс деградации, а индивид начинает бороться с деградацией и (в меру своего понимания, которое может быть и неадекватным) искоренять её причины, которые с точки зрения либералов — выражение «беспредельного разнообразия», а не пороки, не грехи, влекущие за собой деградацию, и потому подлежащие искоренению.

Либерализм, как скрытый тип фашизма, невозможен без подмены понятий, называющих те или иные явления своими именами, на ложные, скрывающие истинное значение, и уводящим в сторону. Таким образом, через обычное словоблудие скрывают смысл, наиболее полно отражающий какое-либо явление.

Тут нужно упомянуть пресловутую политкорректность.

Политкорректность (политическая корректность, от англ. political correctness) — культурно-поведенческая и языковая тенденция, нацеленная на замену устоявшихся терминов, могущих задеть чувства и достоинство того или иного индивидуума эмоционально нейтральными и/или положительными эвфемизмами. [ 2 ]

Демократия в политкорректном обществе предстает как общественный уклад, предполагающий не власть большинства, но прежде всего защиту прав всякого меньшинства, вплоть до отдельного человека. В действительности даже самое демократическое государство не состоянии защитить все провозглашенные им права и обеспечить реализацию амбиций каждого члена общества.

Симуляцией решения этой проблемы является широкое распространение языковой практики политкорректности, предлагающей избегать использования тех слов и высказываний в отношении расовой и половой принадлежности, возраста, состояния здоровья, социального статуса, внешнего вида представителей определенных социальных групп, которые те могут посчитать оскорбительными и дискриминационными.



Так, в США «политически корректно» называть негра «афроамериканцем» (africanamerican), индейца — «коренным американцем» (native american), инвалида — «преодолевающим трудности из-за своего физического состояния (physically challenged), толстяка — «горизонтально ориентированным» (horizontally oriented), бедняка — «лишенным преимуществ» (disadvantaged), нищего , роющегося в помойках — «собирателем вещей, от которых отказались» (refuse collectors) и т.д.

Политкорректность часто критикуют за лицемерие, стремление уйти от реальных общественных проблем, замалчивание острых противоречий, за дискриминацию большинства, насильственную маргинализацию устоявшихся традиций.



Есть также мнение, что педалирование «нормальности» представителей тех или иных общественных групп лишь подчеркивает их «ненормальность». По словам итальянского учёного и философа Умберто Эко, именно политическая корректность является на сегодня главным врагом толерантности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Широко известно высказывание английского философа Ф. Бэкона (F. Bacon, 1561 — 1626):

«Knowledge itself is power» — «Знание по сути своей есть власть».

Это высказывание и связанные с ним обстоятельства жизни общества практически никогда не обсуждаются публично ни в учебниках и монографиях по курсу социологии, ни в дискуссиях на темы политики и педагогики. Поэтому большинство людей не задумывается о практически очевидном.

Одним из генераторов толпо-«элитаризма» является монополия на знания: прежде всего, — на знания социально-управленческого характера.



Эта монополия позволяет взимать монопольно высокую цену за продукт управленческого труда, от результатов которого зависит всё общество, не способное в условиях действия монополии на знания определённых социальных групп выдвинуть из своей среды альтернативных компетентных управленцев, которые бы обеспечили более высокое качество управления за меньшую цену, в результате чего вырос бы уровень благосостояния всего общества, а не только правящей «элиты».

Соответственно этому обстоятельству целенаправленное культивируемое в преемственности поколений невежество большинства является залогом устойчивости паразитической власти над этим большинством некоего «элитаризовавшегося» меньшинства.



Наличие этого «элитаризовавшегося» меньшинства, владеющего монополией на знания управленческого характера, и реально паразитирующего на тех, кто трудится, злоупотребляя в своих корыстных интересах, используя всю накопленную за тысячелетия ресурсную базу, включая государственные и международные институты, укрепляющие и оправдывающие режим злоупотреблений, который согласно их планам должен продолжаться бесконечно долго, и есть основа реального фашизма.



Идеологические формы которого могут быть какие угодно: от беззастенчивого рабства с ошейником и крепостного «права», национализма, нацизма, до псевдосоциализма, буржуазного либерализма и других менее проявленных в настоящий момент форм фашизма.

Но кроме того любые знания и их «запасы», хранимые в культуре, — ограничены, а жизнь всегда ставит людей и общества в ситуации, в которых известные им знания и проистекающие из них навыки не работоспособны в том смысле, что не ведут к достижению желаемых целей вообще или же с необходимым уровнем качества.



Т.е. в такого рода ситуациях требуются новые знания, которые желательно вырабатывать не под давлением обстоятельств в ходе развития ситуаций (особенно ситуаций трагического характера), а заблаговременно.

Соответственно, чем больше людей в обществе так образованны, что могут самостоятельно осваивать и производить с нуля необходимые обществу знания, тем большим преимуществом это общество будет обладать над обществами, в которых подавляющее большинство не способно производить знания, но может только оперировать ранее выработанным знанием, которое они получили от учителей в готовом к употреблению виде.

Соответственно в толпо-«элитарном» обществе возникают три уровня несвободы:



Освоившие некий минимум общеупотребительных социально значимых знаний и не умеющие самостоятельно осваивать (на основе литературы и иных источников информации) и производить «с нуля» новые для них знания и навыки.



Такие люди способны работать только в профессиях, не требующих какой-либо специализированной квалификации или в массовых профессиях, которые можно освоить на основе всеобщего образовательного минимума.



Они — наиболее несвободны, поскольку не способны войти в иные сферы деятельности кроме тех, которые так или иначе освоили.

Освоившие знания и навыки «престижных» профессий, в которых относительно непродолжительная занятость (каждодневная или эпизодическая) обеспечивает достаточно высокий доход, что позволяет иметь некоторое количество свободного времени и распоряжаться им по своему усмотрению.



Они также не должны уметь самостоятельно осваивать и производить «с нуля» новые для них знания и навыки, в особенности вне сферы их профессиональной деятельности.



Поэтому их несвобода начинается тогда, когда освоенная ими профессия обесценивается, а они, не умея быстро освоить какую-либо иную достаточно высокодоходную профессию, скатываются в первую группу. На этом уровне предоставляется доступ к знаниям, позволяющим войти в сферу управления общественной в целом значимости, однако — не быть при этом концептуально властным.

Умеющие самостоятельно осваивать ранее выработанные и производить «с нуля» новые для них и общества знания и навыки общественной в целом значимости и эксплуатировать их на коммерческой или иной социально-статусной основе.



Их несвобода начинается тогда, когда они, не задумываясь о Промысле, исчерпывают попущение на проявления ими отсебятины демонизма и сталкиваются с потоком сдерживающих их активность тех или иных неподвластных им обстоятельств.



Выход на этот уровень обусловлен освоением в том числе и управленческих знаний и навыков, включая и те, которые необходимы для обретения и осуществления концептуальной властности.



В условиях толпо-«элитаризма» этот уровень блокируется системой как всеобщего, так и «элитарного» образования, и возможен либо самочинно (к этому способны редкие самоучки), либо вследствие принадлежности к определённым кланам или избрания кланами индивида для приобщения к себе.



Уровень обретения свободы — один единственный: человек, действуя по совести, способен осваивать самостоятельно и производить «с нуля» новые для него и общества знания и навыки заблаговременно или же в темпе развития ситуации. Если это могут делать все взрослые, — то это общество не может быть толпо-«элитарным», и тем более невозможна его фашизация, поскольку в таком обществе невозможно возникновение и воспроизводство монополии тех или иных социальных групп на какие-либо знания.

Если же говорить о распределении членов толпо-«элитарного» общества по названным выше уровням несвободы, обусловленным полученным людьми образованием, то система образования толпо-«элитарных» обществ осознанно либо бессознательно целенаправленно выстраивается так, чтобы:



основная масса населения («быдло» с точки зрения «элиты») удерживалась на первом уровне несвободы и не могла конкурировать с представителями «элиты» в «престижных» профессиях и в сфере управления;



представители «элиты» и претенденты в «элиту» (прикормленное «быдло» с точки зрения знахарей, держащих концепцию организации жизни этого общества) допускаются до образования, позволяющего подняться на второй уровень несвободы и войти в сферу управления, но без обретения концептуальной властности;



представители знахарских кланов, а также те посторонние, кого знахари избирают, чтобы пополнить ряды своей мафиозно организованной корпорации, допускаются до образования, позволяющего подняться на третий уровень несвободы, осваивать любые профессии, в том числе и «престижные», входить в сферу управления и быть в той или иной мере концептуально властным.



Но общество — не застывшее в неизменном виде явление: оно некоторым образом непрестанно изменяется.



Естественно-историческому развитию обществ свойственна тенденция к тому, что монополия на знания в них становится всё более слабой, а система всеобщего образования развивается в направлении, позволяющем всем подняться над тремя уровнями несвободы и выйти на единственный уровень свободы.

Фашизация направлена на то, чтобы пресечь эту естественно-историческую тенденцию и построить систему образования так, чтобы искусственно удерживать общество в пределах трёх уровней несвободы, варьируя при этом распределение населения и его общую численность в соответствии с перспективными и текущими потребностями «хозяев» и заправил толпо-«элитарной» социальной системы.

Единственно верным путём изживания фашистской сути общественного устройства является постоянный внутренний труд над собой — самообразование. Остальное — информированность окружающих, личные и общественные блага, стабильное развитие экономики, безопасность жизни в обществе — приложатся. Ведь человеку свойственно общаться с другими, делиться своим мировоззрением — своими мыслями с другими людьми.

В этом процессе беседы рождается общественный договор, внутриобщественное согласие, информированность людей о ситуации в обществе, координация совместных действий и т.п.. Так общество постепенно развивается.

Нужно только помогать этому.

МАТЕРИАЛЫ:

[ 1 ] Михаил Ромм о создании фильма «Обыкновенный фашизм»

http://re-movie.ru/mihail-romm-fashizm/

[ 2 ] ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ https://greater_political.academic.ru/144/ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ

ИАЦ

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