Февраль 1917 г. – либеральный проект для Российской империи

Одна из ключевых тем истории ХХ века — Октябрьская революция, но без изучения февральского переворота её понять невозможно. К сожалению, не прекращаются попытки покрыть все деяния Февраля Октябрём. Единый культурно-исторический стандарт, по которому должна формироваться учебная литература по истории, объединяет Февраль и Октябрь, вместе с Гражданской войной, в единую Российскую революцию по аналогии с Великой Французской революцией (куда уж нам без европейских подобий). Именно такая всеохватная "революция" позволяет утопить негативные деяния Февраля — в Октябре, списав на последний всё зло Февраля и сделав большевиков ответственными за слом империи. В то же время, самые разрушительные для империи импульсы исходили как раз от Февраля.



В ответе сомнений не было. За меня это сделали организаторы мультимедийной выставки из цикла "Моя история" "1914–1945. От великих потрясений к Великой Победе" в октябре 2015 г. (курируемой тогда ещё архимандритом Тихоном Шевкуновым).



В рамках выставки был продемонстрирован ролик с тем самым, так и не заданным мною вопросом первому встречному. И действительно, люди давали предполагаемый ответ: почти все считали, что арестовали семью императора коммунисты или большевики.



Кто такие февралисты, наши соотечественники, живущие в необременённое качественным образованием время, в большинстве своём практически не знают.



А те, кто решил спросить, — знали. И спасибо на том, что уже оформилась серьёзная потребность разобраться в ключевых событиях прошлого.



И ещё: следует иметь в виду совокупную позицию Церкви в лице её Предстоятеля.



Вопросу "единства" нашей истории, включая советский период как целостный этап развития страны, была посвящена речь Святейшего Патриарха Московского Кирилла на открытии 11 ноября 2014 года Всемирного Русского Народного Собора — ежегодного большого представительного форума. Приведём отдельные выдержки из неё:



"Сегодня нередко слышатся голоса, призывающие принять как некий эталон какой-либо один период нашей истории… Кто-то идеализирует дореволюционное прошлое, не видя в советской эпохе ничего кроме гонений на Церковь и политических репрессий.



Другие утверждают, что именно советский период был нашим золотым веком, за пределами которого — лишь социальное неравенство, коррупция и технологическая отсталость.



На самом деле описание прошлого России требует сложной, многоцветной палитры. Чёрно-белой схемы здесь явно недостаточно.



Более того, упрощения создают искажённую и разорванную картину истории, распадающейся на отдельные куски, подобно разбитому зеркалу. Нельзя повторять ошибки тех, кто, по меткому выражению Александра Зиновьева, "целился в коммунизм, а попал в Россию".

В качестве преамбулы отметим следующее: Сергей Кара-Мурза, ссылаясь на Станислава Говорухина, описывающего "Россию, которую мы потеряли" и при этом проклинающего большевиков, а не истинных разрушителей страны, напомнил ему и миллионам тех, кого он ввёл в заблуждение, важнейшие исторические факты.



Цитирую:



"Слом жизнеустройства России и её государственности произошёл в феврале 1917 г. Царя свергали либералы и стоящие за ними масоны-западники, а не большевики…



Февральская революция — революция западников, и главный её смысл был в расчистке поля для финансово-торгового капитала. Это была первая "революция чубайсов и гайдаров"…



Большевики, как вскоре показала сама жизнь, выступили как реставраторы убитой Февралём Российской империи — хотя и под другой оболочкой. Это в разные сроки было признано противниками большевиков, включая В. Шульгина и даже А. Деникина".

В постсоветской России, являющейся, по сути, как и новые евразийские государства, обломком (правда, большим) единой державы, для поддержания инерции распада и разрыва с "проклятым коммунистическим прошлым" немалыми усилиями СМИ, экспертов и, к сожалению, немалой части научного сообщества был сформирован, а во многом — позаимствован из арсенала советоведческих институтов Запада, работавших против СССР, миф о том, что большевистская революция уничтожила Российскую империю, разрушив все основы государственности, и привела Россию к цивилизационной катастрофе.



Эта очень уязвимая позиция опровергается массой серьёзной литературы, однако продолжает искусственно поддерживаться финансовыми и даже бюджетными проектами: дорогостоящими, далёкими от исторической правды фильмами с омерзительными коммунистами, заказной литературой и бесконечными выступлениями самоуверенных людей, плохо знающих историю, но искренне не ведающих об этом благодаря твёрдо усвоенным перестроечным мифам.



Однако мы всё меньше хотим быть Украиной и Прибалтикой с их программами десоветизации. И привычная демонизация советского периода всё более отступает на периферию сознания наших соотечественников. Если употребить современный сленг: становится немодным (простите) трендом.

В рамках небольшой статьи трудно обозначить множественные аспекты событий, ведущих к крушению империи. Остановимся лишь на некоторых из них.

Несмотря на заинтересованность в ослаблении и колонизации России внешних сил, важнейшее значение имела организация сил внутренних. Самодержавие мешало свободному обогащению крупного капитала. И закономерно, что пришествие капитализма в Россию закончилось Февралём. Это было торжество либерального проекта. Но за Февралём был Октябрь, как ни парадоксально, преодолевший иноземный капитализм.

Исследователь С. Рыбас подробно описывает "экономическое основание" для "великих потрясений", приводя свидетельства "о финансировании всеобщей забастовки крупным капиталом". В тот период "процесс смены управленческой модели перешёл в экстремальный режим. Банкиры, нефтепромышленники, металлурги, текстильщики и все прочие обладатели реальных финансовых средств участвовали в политической жизни".

У находящегося в тот период за пределами России В.И. Ленина всё без обиняков названо своими именами:



"Связь англо-французского финансового капитала, англо-французского империализма с октябристско-кадетским капиталом России явилась фактором, ускорившим этот кризис путём… организации заговора против Николая Романова. Эту сторону дела, чрезвычайно важную, замалчивает по понятным причинам англо-французская пресса и злорадно подчёркивает немецкая".

Наиболее мощными экономико-политическими группировками были октябристы и кадеты. Несколько в стороне от них находились "прогрессисты", за которыми стояли выдающиеся крупные московские промышленники. Такие как П.П. Рябушинский и А.И. Коновалов.



Свои резоны в заговоре против самодержца видели военные, генералитет.



Большая роль в февральских событиях отводилась действующим втайне как вне, так и внутри страны масонским организациям, поставившим под своё влияние практически все заметные политические структуры кануна Февраля.



Были и нити, которые тянулись к финансово-промышленным и политическим группам Запада, заинтересованного как в продолжении войны русскими руками, так и в бесконтрольном доступе к богатейшим ресурсам страны и, разумеется, в ослаблении или даже политическом уничтожении геополитического соперника — России.



Наличествовали и другие силы, критически взирающие на самодержавную власть в России.



Всё это — опоры Февраля. В целом можно говорить о либеральном проекте для Российской империи. На исходе ХХ века он вновь сработает, но уже в России-СССР. Итак, мы можем вывести одну из закономерностей прошлого столетия: пришествие носителей либерализма к власти всегда связано с глубокими разрушительными процессами для русской государственности. Всё это проверено, что называется, эмпирически.

Итак, развитие капитализма в России, не в последнюю очередь, спровоцировало первую русскую революцию 1905 года, плодами которой стали Манифест 17 октября, с его вожделенными свободами, и созыв Государственной думы, резко активизировавший деятельность прозападных либеральных сил в обществе.



В России спешно стали создаваться инструменты влияния. В связи с чем остановимся на масонском колорите Февраля. Тайные пружины были. Самой влиятельной оказалась организованная в России масонская ложа (под названием "Великий Восток народов России", по аналогии со стоящей над ней масонской организацией "Великий Восток Франции"). Она поставила изрядную долю руководителей в срочно создаваемые структуры как в центре, так и на местах.

Известный исследователь российского масонства Брачев В.С. в своём обобщающем труде по истории тайных организаций в России подчёркивает, что тема российского масонства начала ХХ века нашла своё отражение ещё в первой половине 1970-х гг. с выходом массовым тиражом в издательстве "Молодая гвардия" книги историка-американиста Н.Н. Яковлева "1 августа 1914 года", где наиболее интересными страницами стали те, которые были посвящены роли масонов в событиях "победоносного" Февраля 1917 года.



Яковлев не только показал реальность самого факта существования думского масонства в России, но и впервые в советской историографии чётко определил его роль и место в политической борьбе предреволюционных лет.



Масонство, пришёл к выводу учёный, играло роль "теневого штаба" либеральной буржуазии в борьбе за власть и фактически являлось руководящим центром в подготовке Февральской революции.

Рассмотрим поближе трагические перипетии Февраля. Итак, 25 февраля (10 марта) 1917 г. Высочайшим указом деятельность IV Государственной думы была приостановлена.



Вскоре появились органы февралистов, олицетворяющие собой власть. Отметим, что император так и не сумел вернуться в Петроград. Единственно-легитимная власть фактически была блокирована в Пскове.

Сложились устойчивые стереотипы, когда в массовом сознании любое упоминание Советов как органов власти автоматически увязывается с большевиками, и в этом отнюдь не повинна советская историография.



В то же время так называемое "двоевластие" Февраля было весьма относительным, поскольку и во Временном правительстве, и в эсеро-меньшевистском Петросовете у руководства стояли люди "одной команды".



Чтобы привлечь простой народ — солдат, рабочих, крестьян, которые не поняли бы, что от Февраля выиграли верхи, — в один день было создано два органа власти: Временное правительство и Петросовет. Из одиннадцати членов Временного правительства первого состава девять (участие П.Н. Милюкова не доказано) были масонами.



В общей сложности на постах министров побывало за почти восемь месяцев существования Временного правительства 29 человек, и 23 из них принадлежали масонству.



Схожая ситуация была и в Петросовете.



Все три руководителя Петросовета были масонами (в том числе — председатель Н.С. Чхеидзе, а также его заместители А.Ф. Керенский и М.И. Скобелев). Они представляли разные партии: кадетов, меньшевиков, эсеров, но их принадлежность к масонству была надпартийной, объединяющей.

Много стенаний было по поводу разрушения армии пропагандой большевиков. Однако вернёмся к реалиям прошлого: главным и сокрушительным основанием для уничтожения армии как оплота любой государственности стал "Приказ № 1" ЦИК Петроградского совета рабочих депутатов от 2(15) марта 1917 г. Фактически в армии уничтожался основополагающий принцип единоначалия. Остальное было лишь делом времени. Существенная деталь: до осени 1917 г. влияние большевиков в Петросовете было ничтожно малым.

Характерно, что "Приказ №1" был напечатан, по свидетельству современников, огромным тиражом в 9 млн. экземпляров — и всё это накрыло уже и без того взбудораженную армию.



Отметим негативную реакцию на этот приказ (с его появлением в утренних газетах) председателя военной комиссии Временного комитета А.И. Гучкова, который в тот же день, когда был обнародован этот документ, назвал его "немыслимым" и тогда же отправился в Псков, где разыгралась драма фактически принудительного отречения Николая II от престола.



Таким образом, события разворачивались молниеносно, как по сценарию, практически в одно и то же время. Исполнители, казалось, были разные, но все эти события фактически явились звеньями одной цепи. В Пскове армия лишалась своего главнокомандующего, а Приказ №1 закономерно продолжал заданный вектор.

Первоначально предназначенный петро­градскому гарнизону, этот приказ быстро распространился и в армии. Уже существовавшее брожение в войсковых соединениях получило легитимное подкрепление, что привело к резкому падению дисциплины и боеспособности русской армии: дезертирство с фронта, уже дававшее о себе знать, вскоре стало массовым.



И это в условиях тяжелейшей мировой войны, основную тяжесть которой несла на себе Россия. Всё это означало крушение институтов власти и пролог к анархии.



Напомним, что как только А.Ф. Керенский был утверждён военным министром — буквально на четвёртый день своего пребывания в этом качестве — он фактически подтвердил приказ Петросовета, издав так называемую "декларацию прав солдата".



Позднее А.И. Деникин заявил: "Когда повторяют на каждом шагу, что причиной развала армии послужили большевики, я протестую. Это неверно…"

В Первую мировую войну Россия оказалась в компании своего старого и коварного врага — Англии. Союз с Германией для Российской империи был бы куда более естественным. Но вожди Антанты и их известная колонна внутри страны делали всё, чтобы Россия не пошла на сепаратный мир с Германией.



В прессе, а позднее — со стороны новых властей постоянно муссировалась тема верности союзническому долгу, что было необходимо Западу, в то время как фронт практически разваливался.

Приведём высказывания В.И. Ленина по этому поводу:



"Весь ход событий февральско-мартовской революции показывает ясно, что английское и французское посольства с их агентами и "связями", давно делавшие самые отчаянные усилия, чтобы помешать "сепаратным" соглашениям и сепаратному миру Николая Второго… с Вильгельмом II, непосредственно организовывали заговор вместе с октябристами и кадетами, вместе с частью генералитета и офицерского состава армии и петербургского гарнизона".

Парадоксально, но многие из политических и общественных деятелей того времени прогрессистского либерального толка мнили себя спасителями Отечества. Тем более что с Запада в прорубленную петровскую форточку давно и небезуспешно дули "ветры перемен", принося иноземные вирусы вековой традиционной России.



Открывшиеся шлюзы либеральных реформ разрушали весь уклад русского жизнеустроения. И в начале ХХ века российская интеллигенция (термин "интеллигенции" появляется в 50-х гг. ХIХ в.), совсем недавно осознавшая себя как особый социальный субъект, получила, наконец, вожделенный парламент, сильно ограниченный монаршей волей, но, в свою очередь, потеснивший и императорскую власть в России.



Итак, страну наводнили либеральные и революционные прогрессисты — все ратовали за радикальную переделку через реформы или полное переустройство общества. Именно поэтому февральские события в большинстве своём в столице Российской империи были встречены с ликованием.

Симптоматично, что министр внутренних дел "пламенный реакционер" Николай Маклаков после своей отставки ещё в 1915 году (на которую Николай II пошёл под влиянием общественных настроений) в письме к И.Щегловитову прозорливо отреагировал на происходящее: "Вместо самодержавия воцаряется — олигархия". Добавим: под камуфляжем демократии.

Император ещё был действующим главой государства, но въезд в Петроград для него уже был недоступен. Новой власти — Временному правительству — стали массово присягать воинские чины.



Вот характерная картинка того времени, свидетельствующая о степени вовлечённости персон самого высокого уровня в процесс всеохватной жажды перемен:



"Удивление и восторг собравшихся вызвало появление кузена Николая II великого князя Кирилла Владимировича, который с красным бантом на груди привёл находившийся под его командованием гвардейский экипаж и встал на сторону победителей".



И далее: "Со всех концов города стали привозить арестованных царёвых слуг и наиболее заметных помещали в министерском павильоне Таврического дворца. К вечеру 1 марта здесь находился цвет сановной иерархии…"

Характерно, что люди в том числе и правой ориентации, служившие опорой трона и не проявившие ярко выраженного стремления к переменам, предварительно подвергались арестам. Многие из них были названы "черносотенцами" — это "Союз Михаила Архангела" и прочие организации, которые уже давно и небезуспешно демонизировались либеральной прессой и так называемой публикой.



Итак, идёт поляризация в том числе и высших сановников: всё расколото. Одни примыкают к революции (видимо, вполне искренне, оставим пока за скобками нравственный аспект и родственные связи), другие, склонные к поддержке императора, — срочно изолируются.

Ещё ранее в событийном хаосе наступившего ХХ века с церковного амвона на всю страну звучал предупреждающий глас знаменитого пастыря отца Иоанна Кронштадтского, прозревающего грядущие потрясения.



Как известно, отец Иоанн Кронштадтский открыто выступил против новых веяний в защиту веры и престола. Став почётным членом "Союза русского народа", он торжественно благословил его знамена. Пламенную проповедь слышали, к отцу Иоанну тянулись огромные массы простых людей, но не те, кто собирался творить историю по своему разумению.



Заражённое бациллой либерализма российское общество в массе своей не способно было воспринять святость. Называвшие себя светскими журналисты, писатели чиновники, интеллигенция, представители высшего света не только не слушали, но позволяли себе шельмовать горящего пламенем веры угодника Божия.



"Его выставляли посмешищем… писали специальные пьесы, в которых все понимали, что это про него, и он, таким образом, был подвергаем насмешкам и напастям. Одним словом, видели в нём большую опасность, и он нёс крест такого массового поношения накануне революций. Это не было удивительным в тогдашней больной и готовой к трагедии России".



Свой крест порицания со стороны значительной части общества несла и царская семья.

Как видим, к принуждению самодержца отречься от власти большевики никакого отношения не имели. Широко известное "Кругом измена и трусость, и обман" касалось других адресатов.

Вот впечатления современников по поводу событий того времени. Слово Василию Розанову:



"Даже “Новое Время” нельзя было закрыть так скоро, как закрылась Русь. Поразительно, что она разом рассыпалась вся, до подробностей, до частностей… Не осталось Царства, не осталось Церкви, не осталось войска, и не осталось рабочего класса. Что же осталось-то? Странным образом — буквально ничего".



Даже если сделать скидку на эмоциональное потрясение известного философа, ставшего свидетелем разрушения собственной страны, его свидетельство крайне знаменательно.



[Здесь необходимо пояснить. Автор, Наталья Лактионова, по-видимому является членом НГО, которое обожествляет иудея под именем Иисус. И здесь во имя цеховой солидарности она не смогла удержаться ото лжи (умолчание – разновидность таковой).



Ведь почему Розанов написал, что не осталось Церкви? Да потому, что последняя играла активную роль в Февральской революции и низвержении царя. Тем самым предшественница РПЦ, отрекшись от „помазанника Божьего”, навеки запятнала себя предательством.



Жаль, что автор хорошей в целом статьи не сумела сказать всей правды, а, наоборот, попыталась создать впечатление, будто церковь была против либерального переворота февраля. – Прим. ss69100.]

Страна была готова к распаду, центробежные силы внутри империи получили беспрецедентные возможности, что было следствием именно февральского переворота и резким ослаблением российской государственности.



Инерция, заданная Февралём в плане дезорганизации империи, продолжалась, естественно, и после Октября. Масонским представителям — февралистам и их попутчикам — удалось быстро раскачать и разрушить основы российской государственности, остальные восемь месяцев своего пребывания у власти они её только последовательно теряли.



Широко известно, что большевики просто подхватили эту власть из роняющих её незаконных и презренных рук.

Потом, позднее, кто-то из действующих лиц, вовлечённых в водоворот той грандиозной драмы, будет высказывать сожаления о прошедшем.



Однако роль безответственных временщиков ими уже была сыграна. Покаяния и сожаления более чем уместны.



Воздержимся, однако, от осуждения известных фигурантов, творивших русскую историю столетней давности. Они воспринимали её в контексте своего времени. И многие из них, одурманенные "ветрами перемен", видели лучшую долю для страны на путях западноевропейских демократий.



Но для России это была чужеродная модель, повлёкшая за собой катастрофические последствия: разрушение государственности и дезинтеграцию империи.



Драма русской истории на этом не закончилась. Тем не менее задача восстановления страны и укрепления её государственности была решена, но уже другими силами.



Наталья Лактионова

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